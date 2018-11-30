Дмитрий Кобылкин: у нефти, угля и газа в России стабильное будущее

В воскресенье в Польше начнется 24-я конференция ООН по изменению климата, в которой участвует министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Накануне конференции министр рассказал РИА Новости о перспективах ратификации Россией Парижского соглашения по климату, отношении к отказу от угля и нефти, переходе на "зеленую" энергетику и экологическом протекционизме.

— Планируете ли вы приехать на конференцию в польском Катовице? Кто будет представлять на переговорах Россию? © РИА Новости / Илья Тимин Эксперт: нужно заявить о России как о международном экологическом лидере

— Принимаю участие в саммите руководителей стран — сторон Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) ООН, который пройдет 3 декабря, во второй день работы конференции. Что касается делегации Российской Федерации на СОР24, то ожидается, что ее возглавит советник президента, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В состав делегации войдут представители Минприроды, МИД, Росгидромета и Минэкономразвития.

— Доклад Минприроды о последствиях изменения климата наделал много шума в России, какие дальнейшие шаги будет предпринимать Минприроды — когда будет принята программа адаптации России к изменениям климата?

— Много шума наделал не сам доклад, а акценты, расставленные публично при широком обсуждении. Доклад о последствиях изменения климата сделан в таком формате, что в нем описаны возможные последствия, а не события, которые обязательно с нами случатся. Для того, чтобы быть готовыми к различным сценариям, и создаются прогнозные документы, которые описывают возможные риски.

Национальный план адаптации к изменениям климата ждем до конца года. Документ готовит Минэкономразвития. Есть проект этого документа, он был разослан на согласование заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, в том числе и Минприроды. Мы с ним ознакомились и дали свои предложения. Территория России большая, каждый регион имеет свои климатические особенности, поэтому отраслевые планы должны получить региональные акценты. Каждый регион должен верстать свой план с учетом потребностей на местах и своих условий хозяйствования.

— Когда Россия может ратифицировать Парижское соглашение? Какая подготовка ведется к ратификации?

— Соответствующее распоряжение правительства вышло в ноябре 2016 года. За два прошедших года коллеги из Минэкономразвития подготовили два отчета о социально-экономических последствиях ратификации Парижского соглашения. Минприроды России в 2019 году подготовит итоговый доклад о целесообразности ратификации Парижского соглашения. При подготовке учтем выводы и решения предстоящей 24-й конференции в Катовице. Это будет согласованная позиция со всеми заинтересованными ведомствами. Проект доклада президенту России Владимиру Владимировичу Путину мы внесем в правительство на рассмотрение.

Мы знаем, что некоторые страны, например Германия, Канада, Китай и другие, уже представили свои стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов. Представили их в секретариат рамочной конвенции ООН — как было предложено решением 21-й конференции в Париже всем странам. Мы понимаем, что их выбор — низкоуглеродное развитие, смягчение антропогенного воздействия на климат.

Понимаем также, что если у нас не будет внятного регулирования, связанного с выбросами СО2, если мы не утвердим свою стратегию с конкретными экономическими шагами, возникнут риски у российских экспортоориентированных компаний. Сегодня многие компании — покупатели нашей продукции за рубежом озабочены углеродным следом продукции. И если у них будет выбор, какой алюминий купить, он может быть в пользу экологически ориентированных компаний. Это называется экологический протекционизм, когда компании из стран, которые зарекомендовали себя как пассивные борцы с изменениями климата, будут иметь меньше преференций, нежели активные компании в этом треке. Углеродный протекционизм — это то, что важно учитывать.

— Что вы думаете об изменении климата?

— Мнения разные, ученые дискутируют о том, что является причиной изменения климата. То, что он меняется, это факт. Большой оценочный доклад межправительственной группы экспертов содержит ссылки на научные исследования, которые легли в основу соответствующих выводов. Изменяется температура воздуха. Изменяется ситуация со льдом в Арктике. Есть результаты инструментальных измерений, спутниковые снимки, все они показывают, что изменение климата идет. Такие же выводы содержатся и во втором оценочном докладе Росгидромета, который сфокусирован на России.

— Что вы думаете об отказе от угля, пойдет ли Россия по этому пути? Кажется, что если Россия не откажется от угля, то у нее не останется европейских партнеров? Так ли это или позиция в Европе едина? © Фото предоставлено пресс-службой ВМО Замглавы ВМО: Россия нагревается в три раза быстрее, чем планета в среднем

— Страны принимают решения об отказе от того или иного вида энергоресурсов, исходя из своих социально-экономических интересов. Никакая страна не будет этого делать в ущерб себе, это добровольный выбор. В данном случае нужно понимать, что если мы не отказываемся от угля, то другие страны вправе сделать это. Тут имеет значение даже не позиция европейских коллег, насколько я знаю, мы уголь в Европу не поставляем в тех объемах, в которых мы поставляем его в страны Азии. Наши партнеры в ближайшее десятилетие будут использовать уголь, но спад возможен. Нужно развивать использование в России чистого угля. И новейшие технологии, которые могут обеспечить минимальный выброс парниковых газов, у нас есть.

— Как вы думаете, какое будущее в России у угольной, газовой и нефтяной отраслей в свете борьбы с изменениями климата и стремлением перейти на возобновляемые источники энергии?

— Стабильное. Если не будет резкого роста объема экспорта, то падения тоже не будет, будет устойчивый спрос — мы сейчас это наблюдаем. Кроме того, отдельно выделю развитие рынка сжиженного природного газа. Российский природный газ — экологически чистое топливо — набирает популярность. Для примера, весь объем плановой добычи на арктическом заводе "Ямал СПГ" в Ямало-Ненецком округе уже законтрактован, в том числе потребителями из азиатско-тихоокеанских стран. С учетом задач развития Северного морского пути нам есть, что предложить потребителям.

Ситуация, безусловно, меняется, не исключено, что после 2050 года расклад по ресурсам будет иной. Очевидна тенденция и намерение многих стран сделать свою экономику энергетически безопасной и нарастить использование источников возобновляемой энергии. Россия также будет выстраивать новые модели в общем технологическом укладе с прицелом на будущее. Все это прописано в стратегии экономической безопасности, подписанной президентом.

— Существует ли в России единая государственная программа, связанная с изменением климата: дополнительные исследования, системы адаптации, новые государственные структуры? © Fotolia / jozsitoeroe Ученые рассказали, когда климат на Земле пройдет "точку невозврата"

— Климатическая тематика распределена по разным органам власти. Что-то делаем мы, что-то Минэкономразвития. Сейчас Минэкономразвития разрабатывает закон о регулировании выбросов парниковых газов, Минприроды принимает участие в выработке положений этого закона. Есть утвержденная президентом России климатическая доктрина. В Росгидромете существует комплексный план научных исследований погоды и климата, он действует до 2020 года и нуждается в актуализации.

Такая задача перед нами сейчас стоит, мы собираем предложения. Минприроды России их обобщит, систематизирует, и в начале 2019 года мы проинформируем правительство о контурах нового плана — уже с учетом решения по ратификации Парижского соглашения. В любом случае будет реализовываться обоснованная политика по внедрению энергосберегающих технологий и технологий возобновляемой энергетики, других механизмов, которые приведут к поэтапному снижению выбросов парниковых газов. Россия на этом пути многое делает.