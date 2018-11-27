Борис Дубровский: уральские мастера готовят сувениры к саммитам ШОС и БРИКС

Оружейники из Златоуста и мастера каслинского литья готовят сувениры и подарки для гостей саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Об этом, а также о строительстве объектов к форумам, экологической ситуации в регионе и планах по привлечению на Южный Урал иностранных туристов рассказал в интервью РИА Новости губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

— Борис Александрович, можете ли вы уже подвести предварительные итоги социально-экономического развития региона в этом году?

— Статистические данные позитивные: на треть вырос объем инвестиций, на 18% — доходы консолидированного бюджета, реальная зарплата подросла, и вообще по многим показателям идет положительная динамика. За последние четыре года экономическая ситуация в регионе действительно улучшилась — мы сбалансировали бюджет, полностью отказались от коммерческих кредитов.

Но что важнее — это позволило направить дополнительные средства в социальную сферу, деньги идут на улучшение качества жизни людей. В этом году мы увеличили размер единовременной выплаты пенсионерами до 700 рублей, это коснулось немногим менее миллиона человек. Добавили несколько новых мер социальной поддержки, например денежную выплату взамен предоставления земельного участка многодетным семьям и некоторые другие. По региональной программе "Реальные дела" 2,2 миллиарда рублей за четыре года направили в города и районы области на решение малых, но жизненно важных для земляков дел. Бюджет Челябинской области был и остается социальным, и все социальные расходы предусмотрены с ростом выше инфляционного.

— Как в регионе обстоят дела с инвестициями, в том числе иностранными?

— В прошлом году мы заняли 22-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата в регионах. Стоит задача войти в топ-20. На этом сейчас сконцентрированы усилия экономического блока областного правительства и муниципалитетов. У нас хорошие показатели по большинству позиций, идет стремительный инвестиционный рост — за четыре года в экономику области привлекли 944 миллиарда рублей инвестиций. По итогам этого года, возможно, выйдем на триллион. Суммарный объем иностранных инвестиций за четыре года — около 15 миллиардов долларов.

— При обсуждении темы иностранных инвестиций и сотрудничества с зарубежными компаниями по-прежнему актуален вопрос санкций. Сказывается ли это как-то на планах региона? CC BY-SA 4.0 / Alexander Sapozhnikov / Форум малого и среднего бизнеса Россия-Китай пройдет в декабре в Челябинске

— Мы успешно адаптировались к режиму санкций, а по целому ряду отраслей, прежде всего в АПК, санкции сработали нам в плюс. В последние годы все больше деловых контактов приходится на страны ШОС и ЕАЭС: в первую очередь это Китай, Казахстан, Узбекистан, Киргизия. На восточном направлении в 2017 году Южный Урал вошел в тройку крупнейших регионов-экспортеров по несырьевому, неэнергетическому экспорту. А общий объем экспорта Челябинской области за 2014-2017 годы составил 18,5 миллиона долларов. За последние два года активизировались связи со странами БРИКС, в основном с Индией. В декабре мы примем в Челябинске Российско-китайский форум малого и среднего бизнеса и Форум глав регионов ШОС. Ну и, безусловно, наш главный ориентир — саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году, ожидаем всплеск деловой активности и готовимся к ним.

— Периодически в СМИ появляются сообщения о проблемах со строительством инфраструктуры к саммитам ШОС и БРИКС. Как обстоят дела с подготовкой?

— Тех, у кого есть сомнения, приглашаю прилететь в Челябинск, и многое сразу станет понятно. Вот выходишь из прилетного терминала, смотришь направо — и видишь, как возводится здание нового аэропортового комплекса. Стройка не останавливается ни на день. Буквально в конце позапрошлой недели председатель правительства Дмитрий Медведев назначил подрядчика по реконструкции аэродромного комплекса "Баландино". После реконструкции самолеты в Челябинске смогут совершать посадку в автоматическом режиме даже в сложных метеоусловиях. Такое оборудование в России есть только в аэропортах Москвы и Петербурга.

Потом можно приехать на улицу Труда, где строят один из основных объектов саммита — конгресс-холл "Таганай". Он будет сдан в начале 2020 года. Второй крупный объект — общественно-деловой центр — спроектирован как здание-мост через реку Миасс с двумя башнями высотой около 170 метров. На левом берегу реки будет башня ШОС, на правом — башня БРИКС. Сумма вложений в проект составит 9 миллиардов рублей, которые разделят бюджет области и частный инвестор. Также работаем над проектом обустройства набережной Миасса с прогулочными и пешеходными зонами. И это не говоря про дороги и развязки к саммиту, которые мы строим уже несколько лет.

Работа идет полным ходом. Но саммиты — это не только новые бизнес-центры и гостиницы для гостей мероприятия. Гораздо важнее, что это новое качество городской среды для людей. Мы получим красивые фасады зданий, новые дороги, современную набережную, экологичный общественный транспорт. Когда мы защищали идею провести саммиты ШОС и БРИКС в Челябинске, то прекрасно понимали, что мероприятие займет несколько дней, но то, что будет сделано к нему, останется жителям.

— В ЮАР к саммиту БРИКС выпускали специальное вино. Есть ли у Челябинской области какие-то подобные задумки?

— Вино, конечно, не обещаем, но уникальные сувениры и подарки обязательно будут. Скорее всего, сделаем ставку на продукцию уральских мастеров — не зря же изделия златоустовских оружейников и мастеров каслинского литья славятся по всему миру. А ведь это только самые известные из наших областных брендов. Можно что-то предложить нашим птичникам, тем более что мясо птицы — продукт универсальный, без национальных и конфессиональных ограничений и прямых запретов.

— Давайте перейдем к экологии. Что делается, чтобы Челябинская область не фигурировала в антирейтингах по качеству окружающей среды?

— Президент в новом майском указе заострил внимание на экологии, отдельно упомянув ситуацию в Челябинске и Магнитогорске. Большинство наших предприятий услышали этот сигнал. Для тех, кто не понял или отнесся к нему недостаточно серьезно, я повторил недавно на совещании у полпреда: расставьте приоритеты между объемами производства, доходами и тем, что здесь вообще-то живут люди. В экологическом вопросе мы всегда будем на стороне челябинцев.

Настроены мы крайне серьезно. Разработаны и уже выполняются комплексные мероприятия по снижению выбросов в Челябинске и Магнитогорске в рамках федерального проекта "Чистый воздух". На свои деньги предприятия внедряют новые природоохранные технологии: устанавливают газоочистное оборудование и системы автоматического контроля на источниках выбросов. "Мечел" инвестировал в экологические программы более 1,3 миллиарда рублей. ММК за последние годы вложил в переоборудование почти 6,5 миллиарда рублей, тем самым снизив валовые выбросы пыли, диоксида серы, оксида углерода почти на 27 тонн. Все челябинские предприятия добровольно проводят у себя экологический аудит, и пока в России кроме нас этим никто не занимается.

Недавно к нам приезжал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Конечно же, он посетил челябинскую свалку и отметил, что решение закрыть объект было непростым, но правильным. Теперь основная задача — качественно и быстро рекультивировать ее.

Отдельная история с общественным транспортом, он тоже вносит свой вклад в загрязнение воздуха. В мае мы запустили программу перевода челябинского городского транспорта с дизеля на сжиженный газ, который более экологичен. На реке Сак-Элга в обход Карабаша строим канал. Это давняя экологическая проблема, которая отражается не только на жителях Карабаша, но и Челябинска: загрязненная Сак-Элга впадает в реку Миасс, на которой расположены основные водохранилища, питающие областную столицу. Строим водовод из Долгобродского водохранилища в Аргази, есть проект очистки русла реки Миасс в Челябинске. И это неполный перечень. Самое важное — чтобы эти улучшения как можно скорее почувствовали жители области.

— Регион исторически ассоциируется с тяжелой промышленностью. На какие новые направления делаете ставку?

— Уже несколько лет мы занимаемся диверсификацией экономики и добились того, что сейчас основной поток инвестиций идет в неметаллургические сектора. В рамках областной кооперации создано пять промышленных кластеров, в том числе приборостроительный "ПЛАНАР" и машиностроительный "Уралагромаш". Запланировано открытие еще двух — транспортного машиностроения и приводной техники и спецэкипировки. Также у нас есть крупные индустриальные парки "Станкомаш" и "ММК".

Ставку делаем, конечно, и на цифровую экономику. В феврале этого года на базе IT-Парка начал работу региональный оператор ИЦ "Сколково". Уникальные системы измерения предлагает промышленная группа "Метран", телеметрические — компания "Папилон", проект инновационного развития "Индустрия 4.0" реализует Магнитогорский металлургический комбинат.

Новые направления развиваются в наших моногородах, четыре из них имеют статус ТОСЭР. За последние два года при помощи фонда поддержки промышленности Челябинской области там создали 1130 новых рабочих мест, а в "атомные" Озерск и Снежинск благодаря особому статусу территорий мы планируем привлечь 9,4 миллиарда рублей инвестиций и создать почти 1,9 тысячи новых рабочих мест.

— А каких результатов ждете в агропромышленном комплексе? Как обстоят дела с экспортом продукции?

— В этом году урожай зерновых составил 2 миллиона тонн. Показатель ниже прошлогоднего, но в 2017-м у нас был рекорд — 2,3 миллиона тонн, а в этом году коррективы внесли погодные условия. Но даже с учетом этого разница не очень велика. Собран рекордный урожай картофеля и масличных культур. По сбору урожая Челябинская область по-прежнему первая в УрФО. Усиливаем позиции в производстве мяса птицы, яиц, свинины, хлебобулочных и макаронных изделий, круп и муки.

Экспортный потенциал в сфере АПК мы представляли на форумах России и Казахстана, а также на форумах в Сочи, Санкт-Петербурге, Средней Азии — и еще только начинаем его раскрывать. В 2017 году, когда начинались первые поставки, экспорт агропромышленной продукции в денежном выражении составил около 80 миллионов долларов. Мы ожидаем принятия определенных решений на федеральном уровне, после чего экспорт можно будет удвоить-утроить уже в ближайшее время.

Челябинскую область привыкли считать промышленным регионом, хотя сельское хозяйство на самом деле составляет значительную часть нашей экономики.

— Как у вас развивается туризм, какие туристические направления считаете перспективными?

— В апреле мы впервые провели областную "Неделю туризма", и одной из тем обсуждения стало развитие промышленного туризма. У нас уже есть экскурсии на Магнитогорском металлургическом комбинате: можно посмотреть, как работает доменный цех — сердце любого металлургического предприятия, толстолистовой стан горячей прокатки с самой мощной прокатной клетью в мире и производство холодного проката для автопрома. Туристов возят на "Магнезит" в Сатку и к нашим оружейникам в Златоуст. С прошлого года туристов принимает ЧТПЗ, лидер российской "белой металлургии". На "Высоте 239" показывают, как производятся трубы большого диаметра для магистральных трубопроводов.

Перспективными направлениями туризма у нас являются все, которые связаны с природными богатствами. Природа Южного Урала настолько разнообразна, что каждый найдет здесь что-то подходящее для себя, будь то походы или сплавы по красивейшим рекам летом и горные лыжи зимой, круглогодичные санатории и профилактории, например наш государственный "Карагайский бор" с программами оздоровления, не уступающими лучшим европейским аналогам, исторические экскурсии — например, в легендарный Аркаим или демидовский Кыштым.

— Какова география туристского спроса? Есть ли планы по приросту турпотока?

— Основная часть гостей — россияне, но с каждым годом мы все больше развиваем международные связи. Десятилетиями Челябинская область была закрыта для иностранцев, а теперь этих ограничений нет. На первом месте по турпотоку, конечно, соседний Казахстан, но много корейцев, немцев, финнов, американцев, итальянцев.

В 2017 году услугами организованного туристического сектора в регионе воспользовалось 930 тысяч человек. По отдельным направлениям, таким как горнолыжный туризм, ежегодный прирост туристов достигает 20%. Общая цифра по итогам года должна перевалить за миллион, чему мы очень рады.

Планов очень много. У нас завершается формирование регионального туркластера "Синегорье" с инвестиционной емкостью в 3 миллиарда рублей. В него входит более 30 объектов, включая такие уникальные, как Ильменский заповедник, нацпарки "Таганай" и "Зюраткуль". Занимаемся созданием природного парка "Зигальга".

Мы активно работаем над привлекательным образом Челябинской области: строим новые гостиницы, улучшаем транспортную инфраструктуру и архитектурный облик городов, проводим фестивали. Если мы собираемся увеличивать туристический поток и сделать туризм одним из доходных секторов, нужно максимально подготовить и территории, и людей.

— Дмитрий Медведев поручил включить высокоскоростную железнодорожную магистраль Челябинск-Екатеринбург в комплексный план развития инфраструктуры. На какой стадии сейчас находится проект, когда приступят к его строительству? Какие вложения потребуются и какого экономического эффекта можно ожидать от его реализации в будущем?

— Благодаря этому проекту мы фактически формируем третью по величине агломерацию в России, соединяем два международных аэропорта. Время в пути между центрами Челябинска и Екатеринбурга составит всего 1 час 10 минут. Это создаст новую экономическую точку роста на карте России.

На сегодня завершена разработка обоснования инвестиций и получено положительное заключение технологического и ценового аудита. Бюджет проекта составляет порядка 350 миллиардов рублей с учетом федерального финансирования. В проекте уже сформирована архитектура консорциума партнеров: Siemens, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Петербургский университет путей сообщения (ПГУПС) и прочие. Партнеры ожидают решения федерального правительства.

Ряд наших крупных предприятий — ММК, РМК, ЧТПЗ — уже вложили средства в складочный капитал партнерства "Уральская скоростная магистраль". Интерес промышленников в том, что в проекте предполагается локализация до 80% от общей потребности магистрали. Уральский бизнес заинтересован в модернизации своих производств и поставках необходимой продукции, поэтому мы надеемся на принятие положительного решения о начале строительства.

Сейчас на проекте УВСМ сосредоточено огромное внимание, и разговоры об агломерации иногда порождают неверные выводы. Например, говорят, что два новых международных аэропорта — в Челябинске и Екатеринбурге — не нужны. Это неправильно. Важно понимать, что за такими красивыми словами, как агломерация и высокоскоростная магистраль, стоят не только экономические расчеты, а прежде всего удобство людей. К сожалению, иногда цифры мешают видеть потребности людей.

— Сформирован ли уже список объектов для включения в нацпроекты из нового майского указа президента? На какие социальные направления обратите внимание в первую очередь? © РИА Новости / Алексей Мальгавко Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил снизят выбросы в атмосферу на 20%

— Перечень проектов есть, они уточняются и согласовываются с федеральными органами. Нам нужно к 2020 году полностью решить проблему с местами для детей в яслях, в течение нескольких лет перевести школы на обучение в одну смену. Только в этом году начали строительство шести новых школ — три в Челябинске, одну в Магнитогорске и по одной в Копейске и Чебаркульском районе. Проводим глубокую реконструкцию двух школ в Нязепетровске и в Усть-Катаве. Но, конечно, нам требуется больше. В планах серьезное и масштабное обновление материальной базы лечебных учреждений как в городах, так и в небольших населенных пунктах. Спортивные объекты — от крупных ледовых арен и бассейнов до спортивных площадок при школах и дворах. Масштабное восстановление сельских домов культуры. Безусловно, нужно в опережающем порядке продолжать увеличивать зарплату работникам бюджетной сферы. Серьезно увеличить количество врачей, особенно узких специалистов. Также планируем сохранить достигнутые темпы строительства жилья в значениях 1,9-2,2 миллиона квадратных метров в год.

— Вы руководите Челябинской областью пятый год. Как оцениваете проделанную работу, каковы дальнейшие планы?

— За это время сделано немало — частично об этом уже рассказал. Уже в январе Челябинская область отметит 85-летие, и весь 2019 год пройдет под знаком этого события. В приоритете у областного правительства — развитие социально значимых направлений, мы готовим серию специальных программ. Это поддержка ветеранов и пожилых людей, забота о детях и молодежи, обновление транспортной инфраструктуры, благоустройство и решение экологических проблем. Хочется встретить юбилей достойно, тем более что все мы, жители Челябинской области, это заслужили.

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