Зрители следят за жизнью героев сериала "Симпсоны" уже около 30 лет, героями шоу, помимо Гомера, Мардж, Лизы, Мэгги и Барта, неоднократно становились знаменитости, а сами создатели мультфильма часто отзываются на мировую повестку. Один из сценаристов Майк Рейсс приехал в Москву, чтобы рассказать о успехе картины в рамках Synergy Global Forum 2018 в "Олимпийском". В интервью РИА Новости он рассказал, почему обожает свою работу, о чем никогда не станут шутить в "Симпсонах" и как между ним и российскими журналистами возникло недопонимание. Беседовала Валерия Высокосова.

— Вы впервые в Москве? Как вам здесь?

— Нет, я здесь уже в четвертый раз. Последний раз приезжал буквально недавно, в июле, на чемпионат мира. Мне все очень нравится. Мы с женой приезжали в Москву около 20 лет назад, сейчас это совершенно другой город. Он и раньше был очень интересным, но сейчас здесь весело, комфортная для туристов среда.

— "Симпсоны" — одно из самых продолжительных шоу на телевидении. Как сериал изменился за это время?

— В самом начале потребовалось пару лет, просто чтобы правильно сделать анимацию, еще некоторое время мы искали характеры героев. До этого никто не выпускал анимационные сериалы с периодичностью раз в неделю. Но с третьего и по тридцатый год шоу не изменилось вообще. Мне кажется, это одна из причин, почему шоу все еще популярно: вы можете посмотреть любой эпизод и даже не понять, сняли мы его в этом году или двадцать лет назад.

— Об этом я как раз хочу спросить. К примеру, мы увидели всего семь сезонов "Футурамы", а у "Симпсонов" их уже тридцать! В чем секрет успешности именно этого шоу? © Мэтт Грейнинг Создатели "Симпсонов" могут убрать персонажа из-за обвинений в расизме

— Никто так и не вычислил, почему это произошло. Я и сам не знаю. Но есть одна вещь, очень простая, до которой никто не додумался: люди смотрят сериал о семье — и все. Но у каждого из этих зрителей есть семья, они смотрят на экран и думают: "О, ну это совсем как у нас!". И это касается не только мультфильмов, но и обычных семейных сериалов. Нет ничего более загадочного и проникновенного: людям просто нравятся такие проекты. У нас выходит одна серия в неделю. Мы, бывает, одну шутку придумываем целый день. Человек шесть-семь сидят за столом и напряженно думают часами, и после этого рождается шутка. Знаете, никто таким за бесплатно заниматься не будет (смеется). Нет, это правда настоящее удовольствие, я работаю с замечательными людьми уже лет 10-15, мы уважаем друг друга, среди нас нет никакой зависти, мы просто вместе трудимся над тем, чтобы сделать хороший сериал. Я обожаю свою работу.

— Стали ли ваши коллеги для вас семьей за это время?

— Да. Вы только подумайте, тридцать лет прошло, а я все еще с удовольствием хожу на работу. Обожаю этих ребят.

— Как вы думаете, есть ли у "Симпсонов" предел? Думали ли вы когда-нибудь: "Ну все, пора заканчивать"?

— Дело в том, что мы и не думали, что сериал затянется так надолго. Шоу заканчивается тогда, когда зрители перестают его смотреть. Но его все еще любят и смотрят. Да и мы не хотим останавливаться. У нас около 20 сценаристов, но никто не работает на износ. Я, например, работаю один раз в неделю: прихожу по средам, потому что считаю, что хорошие идеи приходят ко мне ровно раз в неделю. Некоторые приходят трижды в неделю, но пять дней на работе не проводит никто.

— Звучит так, будто у вас лучшая работа на свете!

— Так и есть. Вообще, для сериала это тоже хорошо: никто не приходит на работу уставшим, никто не выдавливает из себя идей.

— "Симпсоны" обычно отзываются на повестку дня, героями эпизодов часто становятся известные личности. Кого мы увидим в будущем?

— Ох, я никогда не могу запомнить, потому что обычно мы разрабатываем сценарий на год вперед, и я даже не представляю, когда эти эпизоды покажут в России. Мы так далеко заглядываем, что я даже не вспомню, кого мы там распланировали.

— У вас есть какие-нибудь запретные темы?

— У нас такого в принципе нет. Но, например, что касается семейных отношений, то мы никогда не допустим, чтобы в браке Гомера и Мардж случилась измена. И не могу себе представить, чтобы, допустим, Гомер ударил Мардж. Кроме того, в Америке часто бывает стрельба. Мы точно не будем шутить над тем, как кого-то расстреляли. Но есть другие шоу, "Южный парк" может говорить о таком. Мы нет.

— Что вы думаете по поводу "Симпсонов в кино"? Была ли это хорошей идеей — перенести историю на большой экран?

— Мы вообще не собирались этого делать. Сценаристов уговаривали 15 лет подряд — давайте напишем сценарий для фильма, давайте напишем сценарий для фильма… А мы не хотели. Но в один прекрасный день мы сели и решили — а что, если придумать идею для фильма? Мы придумали "Симпсонов в кино" за три часа. Главное, поклонникам сериала он понравился.

— Хотели бы сделать еще один?

— Прошло около 12 лет. Еще один мы делать не станем, пока нам не придет в голову какая-нибудь непревзойденная идея. Как только это случится, то мы сразу отправимся в студию. Я думаю, они будут счастливы.

— Полагаю, вы не знаете, сколько еще впереди сезонов "Симпсонов" нас ждет?

— Понятия не имею! Мы все еще остаемся одним из самых успешных сериалов. Так что нет поводов останавливаться.

— Вы когда-нибудь смотрели один российский мультфильм…

— "Маша и Медведь"? Да, он мне очень нравится!

— Именно о нем я говорю. Некоторые зарубежные эксперты обвиняют этот мультфильм в пропаганде. Что вы об этом думаете?

— Даже не знаю. А вам как кажется? Есть там пропаганда?

— Нет.

— Вот и мне так не кажется. Не понимаю, о чем они говорят. Думаю, "Машу и Медведя" показывают в Америке, но я смотрел его на анимационном фестивале в Боснии. Мне показали несколько эпизодов, и я сказал: "Да это же лучший мультфильм! Давайте дадим ему главный приз". Организаторы ответили мне, что не могут давать ему призы каждый год. Мне кажется, это классика, он станет в ряд лучших образцов анимации.

— В одном из интервью российской прессе вы сказали, что, возможно переедете в Россию…

— Ну вот, я так и знал.

— Что именно? В новой серии "Симпсонов" Путин стал госсекретарем США

— Я такого не говорил! Это очень забавно. Кто-то из журналистов задал мне два коротких вопроса, на которые я дал два коротких ответа. Из них сделали длинную статью, где все было вообще не так. Вот такое недопонимание получилось. Кажется, журналист говорил о том, что Стивен Сигал переехал сюда… А я ответил, как ответили бы многие американцы: хорошо иметь запасной вариант. Многие в Голливуде заявляют, что переедут из Америки в Канаду, если Дональд Трамп вновь станет президентом. Я думаю, что бы мог куда-нибудь переехать, но, скорее, в англоязычную страну. Но мне очень нравится Россия, и, как я говорил в той статье, я наполовину русский.

— А знаете ли русские слова?

— "Нет" и "Спасибо". Это все, на что я способен.