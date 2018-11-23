Момир Булатович: обвинять Россию в госперевороте в Черногории — фарс

Почему Россия и Китай должны участвовать в урегулировании ситуации вокруг Косова, возможно ли в обозримом будущем сближение России и Черногории, которая недавно стала членом НАТО, и может ли Москва быть причастна к попытке госпереворота в этой стране на балканском полуострове в 2016 году, в чем ее обвиняют ряд западных стран — обо всем этом в интервью РИА Новости рассказал экс-президент Черногории (1992-1998 гг.) и бывший председатель правительства Союзной республики Югославии (1998-2000 гг.) Момир Булатович.

— Верите ли вы в то, что развал Югославии был подготовлен и как некая операция управлялся Западом?

— Время полностью это подтвердило. Мы сейчас живем в период времени, очень похожий на тот период. В то время Франция и Германия пытались создать единую европейскую политику безопасности и вытеснить Америку. США были неприкосновенным господином мира. Они сначала формально вышли из переговорного процесса (по Югославии — ред.) с конечной целью показать Европе, что "вы не способны примирить даже эти малые воюющие балканские племена".

Словения и Хорватия к тому времени провозгласили независимость, но летом 1991 года была принята Охридская декларация, в которой ЕС не оспаривала выход Хорватии и Словении, но указывала, что это должно произойти в конце мирного процесса. Ни Сербия, ни Черногория не оспаривали выход Словении.

По плану британского дипломата лорда Питера Карингтона от октября 1991 года решение состояло в следующем: полная государственная самостоятельность для тех республик, которые пожелают, возможность остаться в общем государстве для тех республик, которые этого хотят. Хорватия решала бы вопрос хорватских сербов по отдельной программе, в Боснии и Герцеговине формировалась бы отдельная мирная конференция.

Но в октябре мирный переговорный процесс в Брюсселе был разрушен тем, что в самом его начале Хорватия и Словения получили международное признание от стран во главе с Германией и Ватиканом и всеми теми государствами, которые знали, что вызовут войну. Поэтому, глядя из нынешнего времени, я уверен, что Югославия не могла быть спасена.

Мы получили четыре года ужасной гражданской войны, затем мирное Дейтонское соглашение, которое подтверждало, что американцы во главе с (заместителем госсекретаря США Ричардом) Холбруком, президентом Биллом Клинтоном и госсекретарем Уорреном Кристофером — абсолютные хозяева положения.

© AFP 2018 / Gerard Julien Подписание Дейтонского соглашения в Париже. 14 декабря 1992 года © AFP 2018 / Gerard Julien Подписание Дейтонского соглашения в Париже. 14 декабря 1992 года

У американцев была суровая логика — если они значимы, то они и принесут мир. Доминирование Америки и ее противостояние с Европой при тогдашней слабости России привели к такой геополитической ситуации.

В своей книге мемуаров я описал последнюю встречу шести глав югославских республик под Сараево. Мы все тогда уже знали, что будет война. На совместном фотографировании я протянул руку словенскому президенту Милану Кучану и сказал: "Вот до чего довел твой эгоизм. Никто тебя не задерживал, мы только просили отложить выход на срок от шести месяцев до года, чтобы устроить отношения". А он мне ответил: "Ты думаешь, что меня кто-то спрашивал?". Невообразимо, чтобы малое государство Югославия распалось мирным и демократическим путем. Зачем бы тогда существовал мировой полицейский, как бы тогда Америка подтверждала свою гегемонию? Так что мы сыграли роль жертвы.

— Можете ли вы представить нынешний ЕС при сохранении Югославии или это взаимоисключающие вещи?

— У ЕС была красивая история, которая прервалась в 2008 году. Часто говорю, что до 2008 года был еврофанатиком и действительно верил в этот проект. Но после 2008 года это всего лишь карикатура. Мировой финансовый кризис уничтожил величайшее достижение европейской интеграции — евро. Все серьезные специалисты в экономике знают, что евро стал теперь гробницей европейского проекта. Посмотрите сейчас на Евросоюз, на то, что упорно скрывают от общественности — что сделано с Грецией, Кипром, Португалией, Испанией, Италией. Это ответ на пугающий вопрос: "Станет ли Германия Европой или ЕС станет Германией". Ответ, к сожалению, заключается в том, что Германия доминирует. Но ФРГ при этом все равно не имеет своей политики и рано или поздно вынуждена будет спорить с Америкой. Смотрю на это даже с неким удовлетворением. Нам они отказали в возможности решить наши междоусобные проблемы рациональным путем, диктовали нам что делать, а теперь столкнулись с тем же самым. Так что объективно ЕС теперь только оболочка.

— Теория о тренировке и разминке на Югославии перед Россией оправдана?

— Время показало, что все наши беды здесь из-за представления о том, что мы всегда будем на стороне России. И в большинстве своем действительно будем. Есть система обстоятельств, в которой Европа не хочет принять протянутую руку России, не хочет признать, что Россия — составная часть Европы.

У России нет мотивов дестабилизировать этот регион. Неужели сейчас не ясно, особенно с приходом Трампа, что нужно платить за НАТО, выдумывать неприятеля?

У нас был этот тяжелый опыт функционирования государства во время санкций. Когда были введены первые санкции в отношении России, я общался тогда со многими людьми, чтобы обменяться опытом. Знаю, что российскому руководству тогда особенно тяжело пришлись эти ложные обвинения. Мы духовно похожи, и нас больше задевает несправедливость и отторжение, чем непосредственные экономические последствия. Даже большой России нелегко справляться с условиями международной изоляции и окружения, и я говорил своим собеседникам: "Не волнуйтесь, мы выдержали, а были во много более тяжелом положении". Это в Америке можно кому-то отключить электричество, и он поменяет свои взгляды, но в нашем православном корпусе есть устои. Даже оскорбляет, если вас пытаются подкупить, чтобы вы отказались от своих духовных ценностей. Люди на Западе этого не понимают.

— Когда вы смотрите на нынешнюю ситуацию на Украине, вызывает ли это какие-то ассоциации с вашим опытом и если да, то на какую из бывших югославских республик это больше всего похоже?

— К сожалению, на нынешние отношения официальной Черногории и Сербии. Украинцы и русские в моем понимании — братские народы. Душа болит. Говорю своим друзьям: представьте, что если Запад сумел одну из крупнейших европейских стран — Украину — так сурово бросить на колени, то мы еще легко отделались. Но как говорил знаменитый наш историк Милорад Екмечич "всякое состояние раздельности Черногории и Сербии может быть только временным", также уверен, что всякое состояние раздельности России и Украины может быть только временным.

— После победы на президентских выборах в Черногории в апреле 2018 года Мило Джуканович заявил РИА Новости, что готов к улучшению отношений с Россией. Однако до сих пор этого не произошло. Могут ли Москва и Подгорица сблизиться в настоящий момент?

— Джуканович сейчас — израсходованная политическая фигура. Путь, которым он прошел, держал его во власти, но при непререкаемом послушании американцев. Все документы это подтверждают. Джуканович, может, и сблизился бы с Россией, но американцы ему этого не позволяют. Так же, как и самопровозглашенное Косово, по признанию премьера Рамуша Харадиная, Черногория не имеет собственной внешней политики.

— Считаете ли вы, что Россия причастна к попытке госпереворота в Черногории? Если нет, кто может стоять за этой провокацией?

— Ход суда показал, что речь идет о невиданном фарсе. Этот процесс — оскорбление здравого рассудка. Не существует ни одного единственного доказательства, указывающего на намерение совершить госпереворот. А когда нет намерения, нет ни ответственных лиц.

— В 1999 году как глава правительства Союзной республики Югославия вы должны были сообщить гражданам о начале бомбардировок НАТО. Могли ли вы тогда представить, что большинство республик, кроме Сербии и Боснии и Герцеговины, станут членами Североатлантического альянса?

— Поменялись обстоятельства. Нынешний НАТО — это средство отвлечения. Они на нас напали 24 марта 1999 года. Начало бомбардировок было назначено на октябрь 1998 года, этого никто не скрывал. Но из-за плохих погодных условий и их организационных способностей они отложили нападение. Мы знали, что нас будут бомбить, еще когда они нанесли удары по позициям армии Республики Сербской в Боснии и Герцеговине в 1995 году. С 1995 до 1999 года были обучены четыре набора наших генералов в Высшей школе национальной обороны, где их учили вести себя в случае бомбардировок НАТО, поэтому они нас не застали врасплох.

Мы, политики, можем ошибаться, но генералы должны защищать свою страну, и они это сделали с честью. И тогда от бессилия, когда видели колонны нашей неповрежденной военной техники, они на Западе устроили (переворот против режима Слободана Милошевича в 2000 году) 5 октября. Может так и лучше, чем продолжать военный конфликт, потому что они мощнее и могли бы нас уничтожить.

— Смогут ли успешно предъявить судебные иски со стороны родственников пострадавших и погибших от бомбардировок НАТО и заболевших от их последствий? Сможет ли Сербия как государство или группа ее граждан получить возмещение ущерба?

— Мы говорим о двух разных вещах — о правде и правосудии. Несомненно, эти люди являются жертвами. Итальянский парламент установил возмещение ущерба для семей итальянских военных, которые пострадали от обедненного урана, но я не уверен, что это смогут сделать суды в Германии и Нидерландах. Разговор о независимости судов в международных спорах только для наивных и доверчивых.

Мое правительство непосредственно после агрессии НАТО подготовило иск на тысячу страниц. И мы этот иск направили в Международный суд ООН в Гааге. Это был серьезный документ на английском языке с именами и фамилиями всех погибших, судебно-медицинской экспертизой, протоколами. Но тогда был предпринят маневр. Президента Союзной Югославии Воислава Коштуницу грубейшим образом обманул французский президент Жак Ширак. Он сказал Коштунице, что Союзная республика Югославия не член ООН, а наше членство было лишь на время приостановлено. Ширак предложил подать заявку на вступление в ООН, Коштуница подал, Югославия сразу же была принята. Но иск, который перед тем подало мое правительство, был отклонен, так как Международный суд действует только по отношению к членам ООН, а раз Сербия подала заявку на вступление, значит, не была членом. И наше требование о возмещении ущерба на 100 миллиардов долларов было отклонено. Сейчас возможны только одиночные иски.

— Беспокоит ли вас в смысле возможных последствий обсуждаемая сейчас тема разграничения между сербами и албанцами в Косово и Метохии, над этим, по-вашему, стоит поработать?

— Я поддерживаю такой подход при том, что, по-моему, решить этот вопрос в итоге может только международная конференция. На жаргоне назовем ее "Дейтон-2". Там должны присутствовать Россия и КНР как крупные инвесторы, заинтересованные в этом регионе, и речь о разграничении между сербами и албанцами должна идти при участии непосредственно заинтересованных Греции, Македонии и Черногории, которая уже сейчас рискует потерять 13% своей территории, фактически контролируемой албанцами. Есть проблемы, которые не могут быть решены без великих сил. Кто-то должен гарантировать, что в ближайшие 20 лет не будет изгнания населения, что там будут защищены церкви и святыни. Если это оставите решать только сербам и албанцам — война неизбежна. Но если включатся силы, которые вступают сейчас на сцену в мире, есть возможность, что все закончится мирно.