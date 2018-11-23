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Интервью

Экс-премьер Словакии Ян Чарногурский: у жителей Крыма будет много друзей

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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкАдвокат, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Архивное фотоАдвокат, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В этом году была создана международная ассоциация "Друзья Крыма", целью которой является развитие отношений жителей полуострова с гражданами других стран, популяризация жизни в Крыму, его роли в истории России, существующих здесь условий труда, развития предпринимательства, туризма и отдыха. В состав координационного совета ассоциации вошли видные представители из разных стран мира, а ее председателем избран известный словацкий политик, экс-премьер республики, президент общества дружбы "Словакия — Россия" Ян Чарногурский, который в интервью РИА Новости рассказал о деятельности ассоциации и заверил, что странам Запада не удастся изолировать жителей полуострова от остального мира.

— Господин председатель, в каких странах планируется в ближайшее время открыть клубы друзей Крыма?

— Мы не хотим, чтобы такие клубы открывались по принуждению, по указанию сверху. Надо, чтобы с подобной инициативой выступали сами граждане в разных странах, убежденные в том, что жители полуострова добровольно выбрали решение своей судьбы, что их необходимо поддержать в противостоянии с государствами Запада, руководство которых, пытаясь изолировать крымчан от остального мира, решает тем самым свои геополитические задачи. Сейчас клубы друзей Крыма существуют в 13 государствах, шесть из которых являются членами Евросоюза. По нашей информации, планируется создание таких клубов также в Сербии, Турции и Сирии.

— Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предложил провести одно из мероприятий ассоциации в Сербии. Ведется ли над этим работа и какие еще страны могут стать площадкой для проведения мероприятий?

— Да, уже запланировано проведение заседания координационного совета международной ассоциации "Друзья Крыма" в Сербии в начале 2019 года. Следующие заседания мы планируем провести в Греции, Италии и Болгарии. Эти встречи должны способствовать расширению информации о жизни и событиях в Крыму среди населения этих стран и одновременно вскрыть ложь, распространяемую на эту тему многими политиками и СМИ западных стран.

— Одна из задач ассоциации "Друзья Крыма" — содействие на международной арене признанию российского статуса Крыма. Какие практические шаги для этого запланированы?

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкУчастники митинга в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Участники митинга в Севастополе в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией

— Все клубы "Друзей Крыма" действуют, исходя из условий в своих странах. Члены клубов распространяют правдивую информацию о жизни в Крыму среди знакомых и коллег, выступают с лекциями, там, где это возможно — со статьями в СМИ. Соответствующие выступления состоялись также в Комитете ООН по правам человека в Женеве и на заседании ОБСЕ в Варшаве. Подобная деятельность будет нами продолжаться и развиваться.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© REUTERS / David W Cerny
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Поскольку многие члены национальных клубов друзей Крыма являются депутатами региональных и национальных парламентов, то они используют эти площадки для продвижения правдивой информации о жизни на полуострове, говорят о необходимости признать российский статус Крыма.

У нас в республике в сентябре была создана Словацко-крымская торговая палата, которую основали те предприниматели, которые уже побывали на этом российском полуострове и нашли там первых партнеров для сотрудничества.

— Ряд членов вашей ассоциации выступили с предложением о создании международной организации по защите прав жителей Крыма. Получило ли это предложение какое-то развитие?

— Сейчас идет работа по созданию Международного фонда по защите интересов Крыма. Этим занимаются общественные организации России и некоторых других стран. Данный негосударственный фонд будет зарегистрирован в одной из стран Западной Европы. Одной из его задач будет и сбор финансовых средств, а наша ассоциация будет тесно сотрудничать с фондом.

— Некоторые известные юристы и общественные деятели предлагают оспорить западные санкции в отношении Крыма в европейских судах. Как вы считаете, есть ли у этой идеи шансы на успех?

— Как бывший глава минюста Словакии, я хотел бы заметить, что необходимо различать иски частных лиц и организаций и жалобы общественных или государственных институтов, каковым могла бы быть в данном случае Российская Федерация, например, в Европейском суде в Люксембурге.

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Не посещал, но осуждаю. В ООН недовольны ситуацией в Крыму

Пока она не предприняла подобных действий, видимо, не считая подходящими ныне существующие условия или не считая Европейский суд достаточно объективным.

Хотел бы также напомнить, что в связи с воздействием объявленных Западом антироссийских санкций на деятельность отдельных частных лиц и фирм уже были поданы иски в судах некоторых стран, готовятся следующие. Юристы весьма оптимистично смотрят на получение положительных результатов этих дел.

— Планируется ли создание штаб-квартиры международной ассоциации "Друзья Крыма"? Где и когда она могла бы начать работу?

— Знаете, пока, на мой взгляд, не существует большой необходимости в этом. Из названия руководящего органа нашей ассоциации — координационного совета — видно, что клубы друзей Крыма существуют как вполне самостоятельные организации, а мы лишь осуществляем координацию общей деятельности. Думаю, что на сегодняшний день такая структура работы является самой подходящей.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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МВФ посчитал экономические показатели Крыма как часть данных о России
В наш координационный совет входят 13 человек, представляющих 13 разных стран. Мы будем стремиться решать актуальные проблемы на своих регулярных заседаниях. А форум ассоциации "Друзья Крыма" будет проводиться ежегодно в рамках Ялтинского международного экономического форума. Ближайшая такая встреча состоится в Ялте в апреле 2019 года. Кроме того, хочу сообщить, что в самое ближайшее время мы обретем и собственный интернет-портал.

Я уверен, что политикам западных стран не удастся изолировать жителей полуострова от остального мира. У них уже есть много верных друзей в разных странах. А деятельность нашей ассоциации, надеюсь, будет способствовать появлению новых.

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