Глава операций МККК в Адене: гуманитарная ситуация в Йемене ужасающая

Новый раунд переговоров по кризису в Йемене, ближневосточной стране с населением почти 30 миллионов человек, где военные действия идут уже более трех лет, планируется провести в Швеции, однако их дата пока не определена. Пока же, как рассказал глава операций МККК в Адене Карлос Баталлас, обстановка в стране "ужасная", и это "тяжело выразить словами". В интервью руководителю представительства РИА Новости в Швейцарии Елизавете Исаковой он также сообщил, вернет ли туда свой иностранный контингент Международный комитет Красного Креста (МККК) и возможно ли сегодня оказать гуманитарную помощь всем жителям этой страны.

— Карлос, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Йемене?

— Она ужасная. Это очень тяжело выразить словами, потому что несмотря на все время, которое я провел на гуманитарных операциях, а для меня это уже почти 22 года, меня до сих пор удивляет как международное сообщество, как мир до сих пор позволяет, чтобы такие вещи происходили.

Война в Йемене идет уже более трех лет. И даже за неделю до отъезда из Адена я все еще посещал лагеря для временно перемещенных лиц, куда люди продолжают прибывать, часто с плохим здоровьем. Но они все продолжают бежать от конфликта, в основном из Ходейды. И это очень сложно, так как им приходится пересекать линию фронта, искать другие пути. И это очень выматывает после шести или семи месяцев под осадой в данном районе.

И когда вы находитесь в этом центре для внутренне перемещенных лиц и приходят люди, люди в очень плохом состоянии, то это все еще шокирует. Потому что мы знаем, что должны были бы как-то это предотвратить, но это все еще происходит.

Там есть семьи, состоящие только из матерей и детей, потому что их мужья и отцы воюют. И мы должны им сразу предоставить помощь, но иногда ее недостаточно.

Так что у нас такая ситуация на сегодня. Люди перемещаются, страдают, голодают, не имеют доступа к врачам или даже медсестрам. Но несмотря на это, жизнь продолжается. Они должны питаться, ходить к врачу и делать многое из того, что сегодня невозможно в Йемене.

— Многие гуманитарные организации жалуются, что в Йемене очень сложно работать в том числе из-за отсутствия стабильности и безопасности. Ситуация такая же сложная и для МККК?

— Да, она такая же и для МККК. Существует большое количество линий фронта, которые сложно пересечь. И, конечно, общая ситуация в стране, где столько лет идет война, не идеальная. Так что для нас, не только из-за убийства наших коллег в апреле в Таизе, но и говоря в общем, все сложно и не так просто добраться до различных мест.

МККК работает в Йемене с 1962 года. Это страна, которую мы хорошо знаем. И мы, если можно так сказать, специализируемся на предоставлении помощи в труднодоступные районы. Они труднодоступны для других структур, потому что у них нет той организации безопасности, какая есть у нас, или знаний людей, которые есть у нас. Так что мы пытаемся работать в тех районах, где нет других. Но не до всех этих мест у нас есть доступ, потому что ситуация с безопасностью очень плохая.

— Одинакова ли ваша работа со сторонами конфликта в области получения доступа в эти районы?

— Тут нет большой дискриминации, потому что волатильность и уровень безопасности примерно одинаковы везде. Тут нет такого, чтобы с одной стороны ситуация была бы ужаснее, чем с другой. Общая ситуация этих трех ужасных лет отражается на всех и всем. Так что тут вопрос не в одной стороне или другой. Это общий контекст.

Мы пытаемся работать локально. Общаться с местными коммунами, шейхами, командирами, которые могут предоставить нам, по крайней мере для этой территории, те гарантии безопасности, которые нам нужны. Большие политические партии слишком далеки от ситуации на земле, чтобы быть нам полезными.

— Ранее в этом году МККК отозвал из Йемена 70 международных сотрудников. Как обстоят дела сейчас? В августе я разговаривала с президентом МККК Петером Маурером, и он высказал надежду на то, что все они могут вернуться, так как ситуация улучшилась. Но сейчас мы видим, что ситуация, наоборот, ухудшилась, особенно в Ходейде.

— Ситуация становится хуже, и появилось больше необходимости в гуманитарной помощи. Так что нам нужны люди, которые будут этим заниматься. Но мы в МККК очень много работаем с нашими местными сотрудниками, коллегами из Йемена, которые высокопрофессиональны. Нам не надо столько иностранных сотрудников, чтобы проводить операции. Мы можем положиться на местных.

Мы понемногу стали возвращать людей в Йемен в последние 2-3 месяца на разные должности. Это не возврат к тому, что было до этого. Я не думаю, что это возможно сделать за несколько месяцев или даже лет. Но мы можем нормально работать с теми сотрудниками, которые у нас сейчас есть в Йемене. Сейчас в стране работает 557 человек, из которых 516 человек — местные работники и 41 — международные специалисты. В Адене работает 100 местных сотрудников и еще 12 приехали из других стран.

— Вы сталкиваетесь с проблемой доставки гуманитарной помощи извне, через Ходейду, к примеру?

— Самая главная проблема заключается в том, что Ходейда закрыта с прошлого года. Основная масса гуманитарной помощи шла через Ходейду, так что много переместилось в Аден, куда доставляется большое количество товаров. Но проблемы сейчас в основном внутри Йемена, потому что сейчас сложно перемещать грузы из одной точки в другую.

К примеру, очень просто направить грузы из Адена в Сану. Можно создать конвой из 33 грузовиков, что мы сделали три недели назад. Но опять же вам надо идти к местным властям, доставлять груз в отдаленные места, где все становится сложнее. Но для этого мы пользуемся поддержкой сообщества Красного Полумесяца Йемена. Они являются нашими основными партнерами, которые занимаются распределением продуктов там, где у нас нет доступа.

— То есть у вас нет проблем с доставкой помощи в Сану?

— В Сане проживает огромное количество людей. Даже если вы будете направлять туда по 300 грузовиков каждую неделю, скорее всего, вы не удовлетворите их потребности, потому что нужды огромны. Мы обсуждали с моими коллегами, что даже если все гуманитарные организации сегодня начнут работать в Йемене, мы не сможем удовлетворить их нужды. Это огромная страна с населением 27 миллионов человек, из которых порядка 22 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи. Это огромное количество людей. Это как пытаться накормить население Москвы только грузовиками с гуманитарной помощью. И это просто невозможно.

© REUTERS / Mohamed al-Sayaghi Работник благотворительной пекарни в Сане выдает мальчику хлеб © REUTERS / Mohamed al-Sayaghi Работник благотворительной пекарни в Сане выдает мальчику хлеб

Так что нам здесь необходимо политическое решение — прекращение огня, меры построения доверия, чтобы международное сообщество нашло пути для создания мира. И когда будет прекращение огня, когда порт Ходейды будет открыт, мы, по крайней мере, сможем доставлять не только еду, но медикаменты, грузовики, средства для очистки воды и гигиены, которые сейчас сложно привозить в страну, но в которых люди нуждаются.

— Не думали ли вы написать вместе с другими гуманитарными организациями коллективное письмо в ООН, чтобы объяснить ваши проблемы в Йемене?

— Я знаю, что некоторые организации уже написали подобные письма. И я думаю, что это очень важно, чтобы люди, которые работают в поле, в самом Йемене, смогли обраться к спецпосланнику ООН по Йемену Мартину Гриффитсу, к сторонам конфликта, чтобы изменить ситуацию. Мы пока видим, что ситуация только ухудшается, а нам нужны улучшения.

— Мартин Гриффитс нацелен провести новый раунд переговоров сторон в Швеции. Надеетесь ли вы, что на них будут обсуждаться гуманитарные проблемы?

— Я лично думаю, что если в Швеции произойдет что-то, что остановит поток людей, которые приходят в центры для внутренне перемещенных лиц в таком ужасном состоянии, то я буду рад. Я не знаю, что в итоге выйдет из этих переговоров, но я все еще надеюсь и желаю, чтобы это было что-то хорошее. Для меня, по крайней мере, это должна быть возможность для гуманитарный организаций работать в Йемене и добираться до людей в труднодоступных районах.