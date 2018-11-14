Глава Союза журналистов: фельетон останется, а Telegram-каналы исчезнут

Союз журналистов России в среду встречает столетний юбилей. В интервью корреспонденту РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев рассказал о планах организации на будущее, своем видении развития журналистики, скорой смерти Telegram-каналов и низких зарплатах в отрасли.

— Одним из очевидных достижений Союза журналистов за прошедший год глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов назвал учреждение почетного звания "Заслуженный журналист РФ". Известны ли вам имена тех, кто в числе первых должен получить это звание?

— Я знаю эти фамилии, но не могу их назвать, пока не появится указ президента, а он, мы надеемся, должен появиться в ближайшее время. Всего должно быть около 30 человек на оба звания — "Заслуженный журналист РФ" и "Заслуженный работник связи и информации РФ". Кроме этого, на нашем юбилее, который пройдет 14 ноября, мы будем вручать высшую награду СЖР — "Золотое перо России". Чтобы не ронять ее статус, мы решили, что премию каждый год будут получать пять человек, а не 15-20 как в прошлые годы. Три человека получат награды, которые называются "Легенда российской журналистики", четыре человека удостоятся звания "Лучший медиаменеджер года", и 13 человек получат награды за профессиональные заслуги.

— Что еще вы относите к достижениям Союза журналистов России за прошедший год? © РИА Новости / Владимир Федоренко Перейти в фотобанк Союз журналистов России

— Главная наша задача — эта защита свободы слова, защита журналистов и помощь журналистам, чтобы их труд был легче и интересней, а статус нашей профессии повышался. Вот это — основная часть нашей работы, задача, которая стоит перед нами всегда. Я каждый день подписываю огромное количество бумаг: мы направляем запросы губернаторам, в прокуратуру, когда узнаем, что нарушены права редакции, права журналиста, журналиста побили, действуют кабальные контракты и так далее. Мы уже большому количеству наших коллег помогли, причем мы помогаем вне зависимости от принадлежности к политическому спектру и вне зависимости от того, является ли коллега членом Союза журналистов России. Я просыпаюсь утром и первым делом смотрю в смартфон, проверяю, где что случилось, кому нужна помощь. У нас есть и служба мониторинга, и пресс-служба, и мне еще постоянно пишут в соцсетях. Некоторые даже удивляются, я ли отвечаю. Отвечаю на сообщения действительно я, и почти сразу. Естественно, мы будем продолжать эту работу. Кстати, прямо сейчас мы занимаемся распределением материальной помощи ветеранам журналистики — на эти цели мы получили от министерства культуры 4 миллиона рублей. В прошлом году тоже к Новому году ветераны получили такую поддержку.

— Вступать в СЖР стали охотнее? Сколько всего членов в организации сейчас?

— Могу сказать, что Союз начинает становится модным и популярным, в него вступают целыми редакциями — например, так сделали Вести-Калининград. От 10 до 20 процентов по отношению к прошлому году прирост по вступлению членов из разных регионов. Кривая пошла вверх, так как коллеги видят, что Союз зашевелился, начал активно действовать, что он защищает журналистов. Что до точного количества всех членов СЖР, до сих пор значительная часть наших отделений не перешла на электронный учет, вся информация там хранится на карточках, а где-то архивы и вовсе пропали и надо делать пересчет. Пока мы продолжаем говорить, что нас около 70 тысяч человек. Мы надеемся в следующем году подвести какую-то черту и посчитать более точно.

— Решением каких насущных проблем отрасли планирует заняться СЖР в следующем году? Вы говорили, что хотели бы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность программ поддержки молодых журналистов? © РИА Новости / Сергей Ещенко Перейти в фотобанк Эксперт рассказала о развитии экологической журналистики в России

— Это очень важная тема, и она всех нас беспокоит, особенно региональных коллег. Действительно, когда молодой журналист приходит в районную газету, его зарплата шесть тысяч рублей в месяц. А если у него жена, ребенок? Огород у бабушки не поможет, даже на селе. Существуют программы и для врачей, и для учителей в сельской местности — им дается участок земли, субсидия, чтобы построить дом, как-то начать жить, обустраиваться. Я думаю, что для журналистов надо бы тоже такое сделать.

— А журналисты в селах действительно нужны?

— Конечно, нужны. В районных газетах чудовищная нехватка кадров. И если раньше учителя переквалифицировались в журналисты, потому что там были хорошие зарплаты, то теперь, наоборот, журналисты приходят преподавать в школу, потому что там четкая схема зарплат и там можно реально хоть какие-то деньги заработать. А журналистом точно не заработаешь. Это большой провал в нашей профессии, особенно на самом базовом, региональном уровне. Нужно как-то эту историю менять, и мы попытаемся это сделать.

— Год назад, на XII съезде СЖР глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев выразил готовность начать процесс объединения в единый Российский союз журналистов. Ведется ли работа по объединению?

— Процесс в сторону объединения идет, особенно с Московским союзом, потому что мы все время в контакте. Думаю, уже до конца года вы услышите о каких-то наших шагах по сближению. Мы можем только приветствовать желание коллег с нами объединиться. С Татарстаном уже подписано соглашение о сотрудничестве, идут переговоры с коллегами в Петербурге. Хотел сказать, что у нас очень большие планы и по международной деятельности. В частности, 14 ноября в Доме журналиста будет подписано шесть соглашений с руководителями шести Союзов журналистов — Южной Кореи, Узбекистана, Польши, Абхазии, Кипра, Монголии. Это соглашения о сотрудничестве, взаимодействии, обмене группами журналистов и так далее. Подписание произойдет в присутствии генерального секретаря Международной федерации журналистов Энтони Беланже. Я считаю, это значительный шаг в развитии наших международных отношений.

— Ранее глава СПЧ Федотов в беседе с РИА Новости отметил, что, по его мнению, российская журналистика переживает тяжелый этап, поскольку забыты лучшие традиции журналистики советской: ушли в прошлое такие жанры, как очерк о человеке, судебный очерк, судебный репортаж, фельетон…

— Нет, отчего же, такие жанры существуют и сейчас, просто ускоряется сама жизнь, у молодежи нашей клиповое мышление. Представьте, если в комнате запереть восьмой класс и запустить им "Ностальгию" Тарковского, через сколько минут они начнут ломиться в дверь? Они таких форматов уже не понимают. Фельетоны и большие форматы наверняка останутся, но только для определенного круга людей, которые способны их воспринимать.

— Некоторые говорят, что сегодня журналистам приходится иногда конкурировать еще и с Telegram-каналами…

— Легкость опубликования информации сегодня просто невероятная: любой школьник может что угодно выложить в интернет, а отвечать профессиональным журналистам, в этом смысле да, им непросто. Но я не соглашусь, что мы вынуждены конкурировать с Telegram-каналами. Мне кажется, что есть уже тенденция к тому, что Telegram-каналы себя изживут. Их появилось слишком много, и следить за всеми невозможно. Я склонен думать — и об этом, кстати, говорят теоретики развития медиасферы — что Telegram-каналы постепенно будут отмирать и появится что-то другое, может быть, в видеоформате.

— Недавние социологические исследования показали, что половина россиян не доверяют большинству сообщений средств массовой информации, а телевидение теряет свои позиции как главный информационный канал и уступает интернету. Что делать журналистам в таких условиях? © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк В Москве открылась выставка к столетию Союза журналистов России

— Все меняется — и газеты, и радиостанции, и телевидение. Многие районные газеты поняли, что им уже не угнаться за новостями в интернете, которые выплескиваются во все смартфоны, поэтому они переформатируются в еженедельники с большими статьями — лонгридами о том, что за неделю произошло в регионе. Газета становится более толстой и красочной. Есть вариант, когда СМИ объединяются, как это случилось с "Известиями" и Петербургским телевидением. Может быть, именно в таком формате в перспективе и будет развиваться наша журналистика. Мы пытаемся эти изменения уловить и рассказать о них нашим коллегам: сделать так, чтобы они легче приспосабливались к необходимому развитию творческой и технической мысли. В том числе и для этого мы и запустили новый формат "Инфорумы" — образовательные практикумы в регионах. В ходе "Инфорумов" специалисты медиаотрасли рассказывают о новейших тенденциях, о том, как продвигать в социальных сетях свое издание, как развивать газету, канал, радиостанцию. Есть надежда, что мы получим еще грант от Минтруда, будем это развивать. Естественно, я сам планирую также активно ездить по стране. Я тут посчитал и удивился — за этот год у меня получилось почти 40 рабочих поездок. Никогда в жизни у меня такого драйва не было, даже когда в программе "Время" работал в самые горячие годы.