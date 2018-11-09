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Интервью

Карен Гиллан: мои персонажи научили меня смотреть в лицо страхам

(обновлено: 12:13 09.11.2018)
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© AFP 2018 / Frederic J. Brown Актриса Карен ГилланАктриса Карен Гиллан
© AFP 2018 / Frederic J. Brown

Шотландская актриса Карен Гиллан запомнилась миллионам поклонников в качестве Эми Понд, обаятельной спутницы Доктора из британского сериала "Доктор Кто", а также фантастической инопланетянки Небулы в "Стражах Галактики". В Москву она приехала в другом качестве: представить свой дебютный полнометражный фильм "Вечеринка только начинается" на фестивале "Новое британское кино". В интервью РИА Новости Гиллан призналась в том, что с детства мечтала стать режиссером, рассказала о самом сложном моменте на съемках и поделилась мнением о первой женщине-Докторе в истории телешоу. Беседовала Валерия Высокосова.

—  Вы впервые в Москве?

— Да, я вообще в России впервые. Я с нетерпением ждала возможности приехать сюда и все посмотреть. Москва такой красивый город! Я влюбилась. Мы гуляли по городу: сперва я была на Красной площади, потом видела Храм Христа Спасителя. Архитектура здесь потрясающая.

— Вы привезли в Москву свой дебютный фильм "Вечеринка только начинается". Как вы решили попробовать себя в качестве режиссера?

Кадр из фильма Лето
© Hype Film (2018)
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— Думаю, я всегда мечтала стать режиссером, просто раньше не понимала этого с такой ясностью. В юности я больше всего любила камеру — постоянно снимала коротенькие фильмы у себя дома, заставляла родителей проходить кастинг. Так что мне показалось вполне естественным попробовать себя в этом качестве после того, как я приобрела актерский опыт. И на самом деле мало что изменилось по сравнению с тем временем, когда я снимала своих домочадцев. Разве что размах другой.

— А у вас сохранились какие-то из ранних, так скажем, работ?

— Да, но я никак их не могу найти. Я должна это сделать, потому что есть среди них один хоррор, который я бы хотела всем показать.

— История, которую мы видим в фильме "Вечеринка только начинается", выглядит довольно личной…

— Она, конечно, снята не по мотивам моей жизни, но это действительно очень личный проект, который полностью меня захватил.

— Почему вы решили написать именно такой сценарий?

— Я прочитала исследование, согласно которому уровень самоубийств среди молодых людей в северо-западной части Шотландии, где я выросла, гораздо выше, чем в остальных частях страны. Меня начал мучить вопрос — почему? Это прекрасные пейзажи, и люди постоянно говорят, что это чуть ли не лучшее место на Земле, но факт остается фактом. Я стала изучать вопрос и поняла, что, вероятно, это зависит не от данной конкретной территории. В мире полно других мест, где может происходить то же самое.

— Ваша героиня потеряла друга. Да, ее это сломало, но она продолжает бороться с реальностью, хоть и весьма специфичными способами. Как вы думаете, сможет ли ваша картина помочь тем людям, которые сейчас переживают нечто подобное?

— Я надеюсь, что если те люди, которые посмотрят фильм, сейчас чувствуют себя одиноко и закрываются от мира, найдут в себе силы вновь начать разговаривать с окружающими, потому что коммуникация — лучший способ преодолеть те страдания, которые мы видим в картине. Я надеюсь, что они смогут по крайней мере позвонить близким и поговорить с ними.

— Фильм строится на контрастах — например, темнота улиц сменяется яркими огнями супермаркета. Что вдохновило вас на такое визуальное решение? Может, работы каких-либо режиссеров?

Посетители кафе Две мельницы в Париже
© AFP 2018 / Eric Feferberg
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— Мои любимые режиссеры — Стэнли Кубрик, Майкл Ханеке и Линн Рэмси. Линн Рэмси шотландский режиссер, и мне кажется, что она удивительно точно передает атмосферу Шотландии. Но не уверена, что в своем фильме я специально выстраивала визуальную метафору. Я просто хотела, чтобы получилось круто. История в нем довольно мрачная, тяжелая, поэтому я пыталась сделать так, чтобы в ней было что-то приятное — и посмотреть, и послушать.

— Что для вас было самым сложным — писать сценарий, играть главную роль или снимать картину?

— Наверное, то, что делать все это пришлось почти одновременно. Снимать и играть — это жесткая мультизадачность, приходится бегать туда-сюда, следить за всем. Зато не пришлось договариваться с ведущей актрисой, потому что это была я сама.

— Не могу не задать вам этот вопрос — новым Доктором в сериале "Доктор Кто" стала женщина, Джоди Уиттакер, впервые в истории этого шоу. Что вы думаете по этому поводу?

— Мне кажется, абсолютно неважно, кто играет эту роль — женщина или мужчина. Но это прекрасно, что Доктором стала женщина. Пол неважен еще и потому, что этот персонаж — инопланетянин. Главное, что нужно, это особая энергия, и у Джоди она есть.

— Вы когда-нибудь мечтали сами сыграть эту роль?

— Ох, не знаю. Я обожаю Эми Понд, свою героиню, и время, проведенное на съемках с Мэттом Смитом (Одиннадцатый Доктор — ред.). Я никогда не думала о том, что могу сыграть эту роль, потому что я была и так очень счастлива.

— Мне кажется, что все ваши героини имеют нечто общее — они сильные личности с хорошим чувством юмора, могут постоять за себя, и есть в них немного злости. Есть ли у вас что-то общее с ними?

— Думаю, да. Но я вовсе не злая. Я привношу что-то свое в каждую из них, это неизбежно, потому что хочу, чтобы они были настоящими. Но после завершения съемок они от меня уходят.

— Какой самый ценный урок преподали вам ваши герои?

Кинопроектор. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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— Они научили меня смотреть в лицо своим страхам. Я постоянно играю героев, которые оказываются в опасных ситуациях, особенно в фантастических фильмах — там постоянный баланс на грани жизни и смерти. По-моему, это хороший урок: если чего-то боишься, то сделай это, не мешай самому себе.

— Вы хотите снять еще один фильм?

— Да, я хочу снять много фильмов. У меня есть короткометражка, которая называется Conventional. Я собираюсь снять полный метр.

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