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Интервью

Дюков: конкурс "Лидеры России" — возможность выявить управленческие таланты

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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкГенеральный директор ПАО Газпром нефть Александр ДюковГенеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В конце октября завершилась регистрация на конкурс "Лидеры России" 2018-2019 годов. За две недели поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов РФ и 68 стран мира. О роли конкурса как эффективной площадки для выявления талантливых управленцев, и, соответственно, повышения конкурентоспособности российской экономики, перспективах партнерства конкурса с крупными компаниями и своем наставническом опыте в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков:

— Почему Вы решили стать наставником конкурса "Лидеры России"? Что для Вас значит этот конкурс?

— Конкурс "Лидеры России" — это созидательный и прогрессивный проект. А в таких проектах, безусловно, нужно участвовать.

Конкурс позволяет талантливым и амбициозным управленцам проверить себя. Дает им возможность получить новые знания и опыт, открывает возможности для карьерного роста. Ну а если говорить о компаниях, госкорпорациях, федеральных, и региональных органах власти, то для них это прекрасная возможность получить подкрепление в лице как раз таких — талантливых, амбициозных, в том числе, молодых управленцев. В конечном итоге это полезно для экономики страны.

Баннер с символикой конкурса Лидеры России. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
Конкурс "Лидеры России" начнет этап дистанционного отбора

Для "Газпром нефти" конкурс важен еще и в контексте решения вполне прикладных задач, которые стоят перед нашей компанией.

Таланты для нас всегда были важны. Но сегодня, когда растет конкуренция, когда очень быстрыми темпами развиваются технологии, талант вообще выходит на первое место и уже становится ценнее капитала. И конкурс "Лидеры России" — это дополнительная возможность сравнить лидеров нашей компании с управленцами со всей страны.

— Вы работаете с кем-то как наставник по итогам первого конкурса?

— По итогам прошлого конкурса я работаю как наставник с двумя победителями. С Алексеем Малютиным, который недавно стал директором по развитию стратегических инициатив Блока разведки и добычи "Газпром нефти", и с Дмитрием Яловым, который в правительстве Ленинградской области курирует вопросы экономического развития. С Малютиным мы обсуждаем конкретные проекты в рамках деятельности нашей компании. Он, кстати, получил новую должность во многом благодаря участию в конкурсе, обратил на себя внимание. Победа в конкурсе позволила ему сформировать широкую сеть контактов в органах федеральной и местной власти, научных учреждениях и ведущих компаниях страны, что позволяет развивать стратегические инициативы гораздо более эффективно.

Участник конкурса Лидеры России. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Зотина
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Кубань заняла первое место по числу заявок в ЮФО на конкурс "Лидеры России"
А с Дмитрием Яловым обсуждаем, как можно применять наработки из нашего корпоративного опыта в работе региональной администрации, в том числе, подходы к цифровой трансформации государственного управления, методологию подготовки стратегии социально-экономического развития региона.

Кстати, мы развили идею наставничества внутри нашей компании. В итоге все 37 сотрудников "Газпром нефти", которые добрались до полуфиналов первого конкурса "Лидеры России", получили наставников из числа руководителей компании. Для сотрудников это отличная возможность для развития: 8 из них за это время получили повышение или расширили зону ответственности, многие включились в амбициозные проекты.

— Какие навыки и умения конкурсантов были для Вас более важны? Что Вы в первую очередь оценивали?

— Нет какого-то одного, самого важного навыка. Современный управленец должен обладать стратегическим мышлением, широким кругозором, уметь управлять приоритетами и обязательно — уметь мотивировать. Важна также способность эффективно работать в условиях неопределенности, способность быстро реагировать на изменения. На мой взгляд, полезно также знать и применять практики регулярного менеджмента. Ну и, конечно, нужно постоянно заниматься собственным развитием, на что и ориентирует конкурс "Лидеры России".

— Насколько конкурс оказался интересен для сотрудников "Газпром нефти"? Есть ли статистика по количеству участников первого конкурса, сколько заявок подано сейчас?

— В прошлом году в конкурсе приняло участие более 1200 сотрудников нашей компании, 37 добрались до региональных полуфиналов, 11 вышли в финал и 6 стали победителями. Это был лучший показатель в корпоративном секторе страны. Но в этом году заявок от нашей компании существенно больше — свыше 3000.

— Указаний или разнарядок сотрудникам по участию в конкурсе не было?

— Конечно, нет. Это же не социалистическое соревнование. Как компания-партнер "Лидеров России" мы, безусловно, информировали сотрудников о начале конкурса, о сроках и порядке регистрации и других деталях. Но без каких-либо команд на участие.

Руководитель центра одаренных детей Сириус Елена Шмелева на церемонии открытия финала конкурса Лидеры России в Сочи. Архивное фото.
© РИА Новости / Нина Зотина
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На конкурс "Лидеры России" почти четверть заявок подали женщины
Наверное, свою роль сыграло то, что мы позиционировали конкурс как уникальную возможность для развития: в процессе пути по этапам конкурса каждый сможет лучше узнать себя, свои сильные и слабые стороны, получить обратную связь и сравнить свой уровень с другими управленцами страны. Мы подчеркивали, что ценность имеет участие в конкурсе, а не только победа. И чем дальше ты продвигаешься по этапам конкурса, тем больше возможностей для развития дает компания.

Но у нас в принципе нет такой цели — ставить рекорды по количеству заявок на конкурс. И в прошлом году, кстати, не было. Как партнеру конкурса, нам кажется важнее предоставить большой спектр новых возможностей для участников.

— Организаторы "Лидеров России" называют Вас инициатором идеи партнерства конкурса с крупными компаниями. В чем заключается суть партнерства, какие предложения Вы сделали?

— Действительно, принимая активное участие в конкурсе в прошлом году, мы увидели несколько возможностей его дальнейшего развития, в том числе, для того, чтобы управленцы получили еще больше мотивов для участия. Ряд наших предложений получил поддержку со стороны организаторов. Так, партнеры конкурса сформируют пул вакансий и стажировок для полуфиналистов, финалистов и победителей, а также предоставят возможность обучения по программам своих корпоративных университетов, доступ к образовательным онлайн ресурсам. Кроме того, партнеры будут предлагать конкретные бизнес-задачи из своей практики — для очных этапов конкурса. В прошлом году участники отмечали, что им гораздо интересней работать с реальными кейсами, чем с теоретическими задачками.

— На пресс-конференции, посвященной старту конкурса "Лидеры России", Вы анонсировали создание платформы, где также будет возможность для решения конкретных бизнес-задач реальных компаний. Можете рассказать подробнее о проекте и его участниках?

— В партнерстве с АНО "Россия — страна возможностей" мы работаем над созданием платформы, на которой участники "Лидеров России" смогут попробовать себя в решении бизнес-задач реальных компаний, в том числе, объединяясь в проектные команды. Мы увидели в этом новую возможность применения и развития потенциала участников конкурса. Планируется, что проект объединит в себе как цифровую платформу, так и в дальнейшем сеть офф-лайн площадок. Запрос на такую биржу, где встречаются таланты и задачи, очевиден: проект уже поддерживают несколько крупных российских компаний. У нас большие ожидания от этого проекта, подробности мы обязательно расскажем чуть позже.

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