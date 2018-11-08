Ладислав Батик: купить летающий автомобиль можно будет уже в 2021 году

Технологии из фантастических фильмов уже сегодня становятся реальностью: автолюбителям теперь надо выбирать не только марку и модель машины, но и необычные функции: хотите вы просто ездить или же ездить и летать. О том, кто и на каких условиях сможет управлять летающими машинами, во сколько обойдется транспорт будущего, чем его заправлять и на какую высоту можно взлететь на личном автомобиле корреспонденту РИА Новости Анне Раткогло на полях первого импортного ЭКСПО в Шанхае рассказал главный операционный директор компании AeroMobil Ладислав Батик.

— Как возникла идея создать летающий автомобиль и когда вы поняли, что время для реализации этой концепции пришло?

— Идея создать летающий автомобиль не нова, она существует уже довольно продолжительное время, первые попытки были предприняты в начале XX века. Наши изобретатели бьются над этим последние 15-20 лет. Сегодня вы видите уже нашу пятую версию летающего автомобиля.

— И все они летали? © Depositphotos / chagpg СМИ: в Японии к 2020 году могут появиться беспилотные летающие автомобили

— Да, все наши предыдущие автомобили летали. Но разница между этой и предыдущими версиями в том, что данная модель разрабатывалась так, чтобы соответствовать всем требованиям действующего законодательства в отношении как автомобилей, так и самолетов. Это крайне важно в связи с тем, что нам в этом случае не нужно ждать нового закона, потому что сейчас просто не существует никаких правовых норм для летающих автомобилей. Мы регистрируем его отдельно как автомобиль и отдельно как самолет в рамках существующего законодательства.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее про характеристики летающего автомобиля.

— Автомобиль изготовлен из композитных материалов, он очень легкий, работает на двух типах двигателей. В нем установлен один двигатель внутреннего сгорания, который отвечает за работу винтов в задней части автомобиля во время полета, и для него нужно обычное автомобильное топливо. Есть также два электрических двигателя, которые приводят в действие передние колеса во время режима езды.

На одной заправке вы можете лететь около 3 часов и преодолеть дистанцию около 750 километров. Почти такую же дистанцию вы преодолеете и при движении по земле. Автомобиль рассчитан на двух человек — на пилота-водителя и пассажира. Чтобы им управлять вам понадобятся и водительские права, и лицензия пилота. Он может лететь на высоте до 3 тысяч метров. И это только потому, что мы хотели, чтобы у владельцев не было необходимости надевать кислородные маски. Поэтому такое ограничение.

Для того чтобы перевести его из режима самолета в режим автомобиля необходимо одно нажатие кнопки и две минуты времени. После того, как крылья сложатся, автомобиль будет всего 2,2 метра в ширину и сможет спокойно перемещаться по улицам.

— Звучит достаточно фантастично, что автомобиль просто будет ехать в потоке по дороге, а потом взлетит… © Фото : фонд перспективных исследований В России разрабатывают летающий внедорожник и воздушного робота для города

— Как я уже сказал, мы должны соблюдать все возможные требования и нормы. Естественно, вы не сможете взлететь с шоссе в любом месте, где вам захочется, нужно будет добраться до определенного места, к примеру, аэродрома. Это может быть спортивный аэродром, без бетонного покрытия, можно взлететь и с травы.

Идея заключается в том, чтобы перевезти человека из пункта А в пункт Б на одном транспортном средстве. Вместо того чтобы, к примеру, ехать в аэропорт из дома на такси, ждать 2 часа, потом сесть на самолет до следующего пункта назначения, потом вновь воспользоваться наземным транспортом — поездом, метро, такси, вместо всех этих звеньев можно просто воспользоваться этим автомобилем. То есть, вы садитесь в машину в вашем гараже, едете до ближайшего аэродрома, долетаете до аэродрома, близкого к месту назначения, переходите в режим автомобиля и доезжаете туда, куда нужно.

— Можно ли будет управлять таким автомобилем дистанционно? К примеру, с помощью смартфона?

— Нет, конечно, пока нет. Мы делаем все, чтобы соответствовать законодательству, и в настоящий момент нормы не предусматривают возможности дистанционного управления. Несомненно, в будущем мы бы хотели производить автономные автомобили, но пока это невозможно.

— Как я понимаю, это уже модель для продажи? Когда можно будет купить такой автомобиль?

— Мы надеемся, что первый летающий автомобиль мы сможем доставить клиенту в 2021 году, до этого мы начнем принимать предварительные заказы. Это наш первоначальный продукт для рынка, но мы уже разрабатываем следующее поколение продукции, которую намерены реализовывать.

— И сколько он будет стоить?

— Эту модель мы намерены производить в крайне ограниченном количестве, будет изготовлено лишь 500 автомобилей, которые будут позиционироваться как автомобили класса люкс. Стоимость автомобиля будет достигать от 1,2 до 1,5 миллиона евро до вычета налогов.

Естественно, все еще зависит от страны. В Китае, как вы знаете, на предметы роскоши довольно высокие налоги, поэтому здесь итоговая цена будет выше, чем в Европе.