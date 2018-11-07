Михаил Петухов: банки ЮВА тесно связаны с США, но мы найдем методы расчета

Военно-техническое сотрудничество России со странами Юго-Восточной Азии (ЮВА) динамично развивается. Подтверждением тому являются крупные контракты на поставку разных видов вооружений — от военно-морской техники, до самолетов и вертолетов. Одной из площадок для обсуждений текущих и перспективных проектов в этой сфере является оборонная выставка "ИНДО ДИФЕНС", где РФ традиционно принимает активное участие.

Глава официальной российской делегации на выставке "ИНДО ДИФЕНС-2018", заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов рассказал в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину об исполнении обязательств по текущим проектам с ЮВА, о перспективах взаимодействия в сфере ВТС, а также о планах перейти на расчеты в национальных валютах за покупку оружия.

— Михаил Владимирович, как вы оцениваете ВТС со странами региона в целом? Увеличивается ли количество поставляемых Россией вооружений в государства ЮВА?

— Роль стран Юго-Восточной Азии в формировании региональной архитектуры безопасности сейчас очень велика. Кроме того, государства региона проводят последовательную политику по созданию собственного высокотехнологичного военно-промышленного комплекса. Военно-техническое сотрудничество с нашей страной занимает в этом процессе важное место.

Российская техника неоднократно доказывала свою надежность в реальных боевых условиях. Наши предприятия обладают обширным опытом взаимодействия со странами региона по самой различной номенклатуре ПВН. Это позволяет нам вести продуктивный диалог с партнерами даже в условиях западных санкций. Страны Юго-Восточной Азии традиционно остаются важным направлением развития наших военно-технических связей. Думаю, что и в ближайшей, и в долгосрочной перспективе характер наших взаимоотношений и объемы сотрудничества с основными партнерами в регионе сохранятся на прежнем высоком уровне.

— Ведутся разговоры, что для снижения зависимости от американского доллара некоторые страны мира могут перейти на расчеты в национальных валютах. Ведется ли обсуждение со странами ЮВА? Какие перспективы у подобной модели взаиморасчетов с государствами региона?

— Сегодня курс на снижение зависимости своих экономик от доллара США заявлен многими государствами. Причиной тому являются проводимая США агрессивная торговая политика и стремление любыми, далеко не всегда рыночными, способами выдавить конкурентов с мировых рынков, в том числе и с рынков вооружений. В этой связи рассматриваются различные варианты организации расчетов с зарубежными партнерами. Естественно, ведется такая работа и в области военно-технического сотрудничества. Работа эта непростая, поскольку подход к каждому партнеру сугубо индивидуален.

Что касается стран Юго-Восточной Азии, ни для кого не секрет, что их национальные банковские системы исторически тесно связаны с американской. Это определенным образом усложняет поиск путей выхода из сложившейся ситуации. Но это не означает, что взаимоприемлемые методы расчетов не могут быть найдены.

— Вы сказали, что отношения удается сохранять на достаточно высоком уровне. Какова динамика портфеля экспортных заказов со странами ЮВА?

— Вы знаете, статистика, как правило, подводится по каждой стране в отдельности. С некоторыми странами региона на протяжении последних лет был исключительно поступательный рост объемов сотрудничества, с другими — динамика менялась год от года. Это не удивительно, ведь решения о закупках принимаются в зависимости от ряда факторов: уровня национальной безопасности государства, наличия внешних или внутренних угроз, состояния экономики и выделенного на закупку вооружения бюджета, размеров самого государства и его вооруженных сил, а также от многих других обстоятельств. Обобщая, за последние 5-6 лет на страны ЮВА приходилось от 8 до более 10 процентов нашего портфеля экспортных заказов.

— Какую технику в основном закупают у России страны ЮВА? Что в приоритете?

— Страны Юго-Восточной Азии испытывают потребность в широком спектре производимого российского вооружения. По сложившейся практике наибольшим приоритетом пользуется российская авиационная техника и средства ПВО, затем идут вооружение и военная техника сухопутных войск и военно-морских сил.

— Есть ли уже твердые контракты на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" и переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С", интерес к которым проявляют страны региона?

— Интерес к этим системам проявляют многие страны региона. Ведется маркетинговая работа, проводятся презентации. Эта работа требует времени, поэтому говорить о контрактах пока преждевременно.

— Правда ли, что из-за санкций США отложены поставки Индонезии истребителей Су-35? Если реализация не приостановлена, когда начнутся поставки и в какие сроки планируется завершить исполнение контракта? © РИА Новости / Артем Житенев Перейти в фотобанк Контракт на поставку в Индонезию Су-35 не откладывали, сообщили в "Ростехе"

— Хотел бы обратить внимание на то, что стороны, заключившие этот важнейший как по объемам, так и по содержанию контракт, не заявляли о том, что поставка отложена. Россия и Индонезия настроены конструктивно. Консультации и поиск взаимовыгодных решений продолжаются.

— Будет ли Индонезия покупать российские бронетранспортеры БТ-3Ф? Будут ли продолжены поставки БМП-3Ф? Ранее сообщалось, что Индонезия хочет купить еще 50 в дополнение к поставленным ранее.

— Оба эти проекта находятся в стадии переговоров. Поэтому было бы преждевременно говорить об их конкретных параметрах.

— Как реализуются поставки по уже заключенным контрактам? Завершена ли поставка автоматов Калашникова в Таиланд? Поставлены ли в страну два Ми-17В-5? Когда планируется завершить реализацию контракта на поставку во Вьетнам партии танков Т-90С/СК?

— Россия очень серьезно подходит к вопросу качественного и своевременного выполнения своих контрактных обязательств со всеми партнерами. Страны Юго-Восточной Азии, конечно, не являются исключением.

Контракт на поставку автоматов Калашникова в Таиланд находится в стадии реализации, также пока не завершена поставка в Таиланд вертолетов Ми-17-В-5. Обе поставки будут осуществляться в предусмотренные соответствующими контрактами сроки.

Что касается поставки во Вьетнам танков Т-90С/СК, она также осуществляется в строгом соответствии с определенным в контракте графиком.

— На какой стадии переговоры с Бангладеш по заключению контракта на поставку шести Ми-35М? Когда ожидается подписание?

— Эта тема прорабатывается, со сроками подписания контракта стороны определятся позднее.

— Ранее сообщалось, что несколько стран региона интересуются подлодками проекта 636. Ведутся ли переговоры сейчас?

— Подводная лодка проекта 636 — одна из наиболее малошумных. Она оснащена современным вооружением, в том числе ракетными комплексами. Естественно, эта лодка вызывает интерес партнеров, вопросы сотрудничества по данному проекту обсуждаются. Мы готовы поставить современные подводные лодки проекта 636 партнерам, в случае если от них поступят конкретные, предметные заявки.

— Филиппины выражают готовность, вопреки давлению США, развивать сотрудничество с Россией в области ВТС? Какие перспективы у этого сотрудничества и какие конкретные темы сегодня на повестке? © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк МИД оценил заявления США о планах Филиппин по российскому оружию

— В настоящее время военно-политическое руководство Филиппин стремится проводить суверенную и независимую политику, в том числе в области военно-технического сотрудничества. Российская Федерация, в свою очередь, всегда открыта к равноправному и взаимовыгодному военно-техническому сотрудничеству с Республикой Филиппины.

Как известно, около года назад филиппинским Вооруженным силам потребовалась срочное содействие в борьбе с террористическими формированиями и российское министерство обороны оперативно передало им крупную партию автоматов Калашникова и автомобилей "Урал". В этом году подписан контракт на поставку противотанковых гранатометов. В перспективе могут быть достигнуты договоренности о поставке другой техники.