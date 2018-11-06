Кирилл Барский: тайцы перестали бояться Россию, это результат "мягкой силы"

Кирилл Барский, посол России в Таиланде с августа 2014 по ноябрь 2018 года, завершил работу в этой стране. О развитии российско-таиландских отношений в последние четыре года, о наиболее важных событиях этих лет и впечатлениях, которые он увозит с собой на родину, дипломат рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости Евгением Беленьким.

— Последние несколько лет отличаются от предыдущих периодов в российско-таиландских отношениях ускоренным развитием двустороннего сотрудничества в целом ряде областей. Эти годы пришлись на вашу работу в качестве посла России в Таиланде. В каких именно областях сотрудничества, по вашему мнению, были достигнуты наилучшие результаты?

— Нет такого направления двусторонних связей, где мы за эти годы не продвинулись бы вперед. Естественно, в каких-то областях удалось сделать больше, в каких-то результаты скромнее. Но общая картина может быть поводом для гордости: сегодня мы вправе говорить о том, что по уровню взаимодействия, помноженного на стремление к укреплению сотрудничества, Россия и Таиланд находятся на пути к формированию подлинного стратегического партнерства.

К числу наиболее значимых достижений я бы отнес прежде всего завязывание между Россией и Таиландом более тесного торгово-экономического сотрудничества. За эти годы мы, может быть, не увидели взрывного роста товарооборота и инвестиционного сотрудничества, но важнее абсолютных цифр тенденция устойчивого роста, которую приобрела наша двусторонняя торговля. Основную роль в этом, конечно же, сыграли не посольство и торгпредство — их роль была вспомогательной, а деловые круги наших стран. Достаточно отметить активизацию инвестиционных усилий компании CP Group по развитию российского агропрома, расширяющееся сотрудничество между таиландским энергетическим монополистом РТТ и российскими нефтегазовыми компаниями, наращивание взаимных поставок сельхозпродукции и увеличение ее доли в общем товарообороте. Был реорганизован и возобновил работу Российско-таиландский деловой совет, нашедший надежных партнеров в лице Таиландско-российского делового совета и Таиландско-российской торговой палаты. Именно в торгово-экономической области следует ожидать новых результатов в ближайшие годы на благо экономик России и Таиланда.

Еще одной важной сферой, где мы за последние годы существенно продвинулись вперед, стали военные связи и военно-техническое сотрудничество. Помимо значимости этого измерения межгосударственных отношений с точки зрения укрепления региональной безопасности и национальной обороноспособности, это еще и важнейший показатель взаимного доверия.

В области культурно-гуманитарного сотрудничества минувшие годы были периодом небывалого успеха, который сопутствовал в Таиланде российским танцорам, музыкантам, художникам, фотографам, кинорежиссерам. Только представьте себе: за эти четыре года на бангкокских подмостках выступили семь ведущих российских театров оперы и балета, здесь гастролировали наши лучшие джазовые коллективы, выставляли свои работы талантливые российские живописцы, проводились московские культурные фестивали, показывались новинки отечественного кино. Особенно дорогим для меня проектом стала организация в 2016 году уникальной выставки фотографий председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Больше узнать о самобытной культуре Таиланда благодаря успешным культурным проектам смогли и россияне — это и представление традиционного танцевального театра масок "Кхон" на сцене Мариинского театра, и полюбившиеся москвичам ежегодные фестивали культуры Таиланда в Сокольниках, и многое другое.

Наконец, среди наших достижений нельзя не упомянуть бурно развивающийся туризм как наиболее реальное воплощение контактов между людьми и свидетельство истинного отношения народов двух стран друг к другу. После спада турпотока из России в Таиланд в 2015 году, спровоцированного резким падением цен на нефть и возникшими в результате экономическими трудностями, на протяжении последних трех лет число российских туристов, посещающих Таиланд, неуклонно росло и по итогам нынешнего года может превысить 1,6 миллиона человек. Это говорит о том, что Таиланд был и остается излюбленным местом отдыха россиян, не знающим в этом регионе конкурентов.

Но еще больше меня порадовала статистика роста посещений России подданными Таиланда: только за первую половину 2018 года количество тайских туристов, побывавших в нашей стране, увеличилось на 60 с лишним процентов! Тайцы перестали бояться Россию, которую они долгие годы ошибочно считали холодной, негостеприимной страной, в них проснулся искренний интерес к нашей культуре, истории, достопримечательностям. Причем интерес не только к Москве и Санкт-Петербургу, но и к малым городам, к Сочи, Крыму, русскому Северу, Сибири и Дальнему Востоку. Вижу в этом изменении настроений в том числе и результат работы посольства на ниве того, что называется "мягкой силой".

- Кирилл Михайлович, а как, по вашему мнению, изменилось отношение тайцев к России на государственном уровне и на уровне общения между простыми гражданами за последние 4-5 лет?

— За минувшие годы изменилось многое — и в том, что касается официальных, межгосударственных отношений, и в части контактов между людьми. Приведу некоторые цифры, которые говорят о многом: начиная с 2014 года мы явились свидетелями двух российско-таиландских встреч на высшем уровне, обменялись визитами глав правительств наших стран, дважды Таиланд посетил секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, а в России дважды побывал министр обороны Таиланда. Визиты наносят друг другу не только военачальники: за эти годы в Королевстве Таиланд пять раз принимали отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России. Возобновилась деятельность Рабочей группы по сотрудничеству в области безопасности. Налажены интенсивные межпарламентские связи. На регулярной основе осуществляются обмены по линии Верховных судов двух стран. Образцовым можно считать взаимопомощь правоохранительных органов России и Таиланда в сфере борьбы с преступностью, противодействия наркоугрозе и коррупции. По итогам состоявшегося в июле 2015 года 6-го заседания Смешанной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству созданы рабочие группы по энергетике, межбанковскому сотрудничеству и туризму. Начата подготовка к учреждению российского Генерального консульства на Пхукете, открыт и уже вовсю работает офис почетного консула России на острове Самуи.

Вы спросили про общение между простыми гражданами, общественностью наших стран. Предложил бы взглянуть на эту проблему через призму того, как происходит самоорганизация тех сил в России и Таиланде, которые находятся на переднем крае культурно-гуманитарного сотрудничества. В последние годы мы наблюдаем здесь то, чего раньше не было. Таиландские парламентарии сформировали в рамках Национальной законодательной ассамблеи авторитетную по составу Группу дружбы с Россией, а в Государственной думе функционирует Группа по связям с парламентами стран АСЕАН. В Нижегородском лингвистическом университете им. Добролюбова открылся Центр тайского языка и культуры, а в Таммасатском университете Бангкока — Центр изучения России и стран СНГ. В Бангкоке возобновила работу Ассоциация выпускников советских и российских вузов. Учреждена Ассоциация по развитию российско-таиландских культурных, научных и экономических связей. Под эгидой нашего посольства создан российско-таиландский туристический клуб.

Не могу не сказать несколько слов о том, чем живет российская диаспора в Таиланде. Дело в том, что проживающие здесь россияне не только занимаются бизнесом (а значит, и содействуют развитию экономики королевства, в виде налогов приносят доход в таиландскую казну, создают рабочие места), но и несут населению Таиланда русскую культуру, рассказывают о нашей православной вере, ведут активную благотворительную деятельность, помогая местным больницам, школам, детским домам. На наших глазах расширяются масштабы работы российских танцевальных школ, балетных классов, музыкальных студий, множатся, как грибы после дождя, образовательные проекты. На тайской земле только за последние четыре года построены и освящены два новых православных храма — в Чиангмае и на острове Пханган (их общее число уже достигло 11), по-новому засиял после ремонта бангкокский Святониколаевский собор, стало просторнее в храме Всех Святых в Паттайе. Значительно выросла и православная община Таиланда.

А сколько тайцев сегодня стремятся учить русский язык! Ежегодно число поступающих на отделения русского языка ведущих таиландских вузов исчисляется сотнями. Кружки русского языка открываются в средних школах по всему Таиланду. Самый большой из них — Русский центр в городе Каласин на северо-востоке страны. Недавно мне рассказали, что к разработанной преподавателями-русистами Чулалонгкорнского университета онлайн-программе начального курса русского языка уже подключилось более полутора тысяч пользователей.

Люди — русские и тайцы — тянутся друг к другу, для меня это совершенно очевидно и очень отрадно.

— Какую роль, по вашему мнению, сыграли в развитии российско-таиландского сотрудничества происходившие в эти годы события на международной арене, та сложная международная обстановка, которая сложилась к сегодняшнему дню?

— Последние четыре с половиной года стали серьезным испытанием не только для России, на которую западные страны обрушили шквал нелигитимных санкций, но и для Таиланда. После того, как военные взяли в мае 2014 года ситуацию под свой контроль и тем самым, по сути, спасли страну от острого гражданского конфликта, те же лукавые "блюстители демократии" — США и Евросоюз — ввели против Таиланда жесткие рестрикции. Фактически наши страны оказались в схожем положении: нам пришлось столкнуться с беспрецедентными попытками вмешательства в наши внутренние дела со стороны тех, кто еще недавно называл себя нашими добрыми партнерами.

Тайцы — гордые люди. Это независимая нация с обостренным чувством собственного достоинства. Народ Таиланда никогда не согласится, чтобы кто-то за него определял внутреннюю и внешнюю политику королевства. В этом мы, Россия и Таиланд, очень похожи. Отсюда-то, наверное, и наша историческая тяга друг другу. В этом смысле сложившиеся международные реалии можно считать дополнительным фактором, способствовавшим российско-таиландскому сближению, которое мы сейчас наблюдаем.

На Россию сегодня оказывается мощное давление, но здесь, в дружественном Таиланде мы этого не чувствуем. Обратите внимание: правительство Королевства Таиланд не только не присоединилось к антироссийским санкциям, но, напротив, нацелено на всемерное развитие сотрудничества с Москвой.

Таиландские предприниматели ищут новые возможности для развития двусторонних торговых связей, работают над серьезными инвестиционными проектами. Местные средства массовой информации либо откровенно доброжелательно относятся к России, либо по меньшей мере не отказывают тем, кто хотел бы изложить взгляды и оценки, противоположные русофобскому мейнстриму Запада.

В целом должен сказать, что по моим наблюдениям к русским в Таиланде всегда относились хорошо, а в последние годы стали относиться еще лучше.

— На 2017 год пришлось празднование 120-летия дипломатических отношений между двумя странами. Как мероприятия, связанные с этим, способствовали дальнейшему развитию сотрудничества? Насколько события истории являются катализатором развития отношений сегодняшнего дня? Как этому может способствовать предстоящее в 2021 году 130-летие визита цесаревича Николая Александровича в Сиам в 1891 году?

— История наших отношений с Таиландом — это и история самого Таиланда. В конце XIX века России выпала историческая миссия сыграть свою роль в его судьбе. Хотел бы напомнить, что дружба между нашими странами началась с личной взаимной симпатии между двумя монархами — Николаем II и королем Сиама Рамой V. Одобренное ими в 1897 году решение об обмене посланниками, ставшее отправной точкой в дипломатических отношениях между Россией и Таиландом, сопровождалось договоренностью о формировании, по сути, военного альянса, нацеленного на защиту суверенитета и территориальной целостности Сиама. Россия, как и во многих других случаях на протяжении ее долгой истории, бескорыстно протянула руку помощи. Пришла на помощь дружественной стране, оказавшейся перед угрозой колониального раздела со стороны Англии и Франции и утраты независимости. В итоге Таиланд — редкое исключение в азиатском регионе — сохранил свой суверенитет, так и не став ничьей колонией. Тайцы помнят об этом и по сей день.

У нас за плечами десятилетия славной общей истории, поэтому и 120-летие установления дипломатических отношений между нашими странами мы отметили с небывало широким размахом. В общей сложности в 2017 году сторонами было проведено более 30 разноплановых мероприятий, красивых и резонансных. Это были фестивали, выставки, концерты, круглые столы и презентации. В обеих странах была выпущена юбилейная марка, а в России еще и памятная медаль. Издан роскошный художественный альбом "Суваннапум — золотая земля", в котором представлено более сотни работ российских художников, посвященных Таиланду.

Центральным событием года стал девятидневный визит в Россию в октябре 2017 года Ее Высочества принцессы Маха Чакри Сириндон, младшей сестры короля Таиланда. Для меня, как для человека, по мере возможностей способствовавшего успеху данной поездки, это предмет особой гордости.

© Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд Ее Высочества Принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндон во время визита в Россию. 8 октября 2017 года © Фото : Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд Ее Высочества Принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндон во время визита в Россию. 8 октября 2017 года

Впереди новые юбилеи, и мы могли бы ознаменовать их новыми решениями, мероприятиями и дружественными жестами. В частности, мне было бы очень приятно узнать, что в Бангкоке открылся Российский культурный центр (без него работа по ознакомлению тайцев с российской культурой и искусством продвигается не так эффективно, как хотелось бы), что воссоздано Общество российско-таиландской дружбы (его отсутствие сегодня я считаю вопиющей несправедливостью), что в Москве или Бангкоке состоялся большой концерт и выставка, посвященные русскому композитору Петру Щуровскому — неоправданно забытому автору таиландского королевского гимна.

Следовало бы увековечить память дружбы Николая II и Рамы V. Есть такой общественный проект — установка памятника двум монархам в Бангкоке. Надеюсь, что он будет поддержан королем и правительством Таиланда. Рассчитываю также, что свое место в ряду скульптур иностранных правителей, поддерживавших отношения с королями Сиама, займет в Мемориальном зале королевского дворца и прекрасный бюст Николая II работы президента Российской академии художеств Зураба Церетели, переданный мастером в дар народу Таиланда.

— Ваши личные впечатления от работы в Таиланде в качестве посла России. Трудно ли или, наоборот, легко быть послом России в Таиланде? Какие события, произошедшие в период вашей работы в качестве посла России в Таиланде, особенно вам запомнятся?

— Посол — ответственная должность. Это, так сказать, фронтмэн, он несет персональную ответственность за все — и за отношения со страной пребывания, и за безопасность посольства, и за его бюджет, и за людей, которыми руководит, не только за их результаты их деятельности, но и за их здоровье, бытовые условия, досуг и так далее.

Послом трудно работать в любое время и в любой стране. Многое зависит еще и от задач, которые глава государства, назначивший посла, ставит перед ним. Задачи эти порой бывают весьма ответственными. Особый отпечаток на работу посла накладывает обстановка — международная, внутриполитическая, криминогенная, экологическая. Факторов, влияющих на нашу жизнь, очень много.

Не скрою, работать в Бангкоке было непросто, особенно поначалу. Я никогда до этого не был послом и не служил в Таиланде. Для налаживания эффективной работы необходимо было собраться, мобилизовать все внутренние резервы, объединить все силы, готовые продвигать наши интересы.

Мое назначение состоялось вскоре после переворота, который совершили таиландские военные в мае 2014 года. Наконец-то в Таиланде воцарились долгожданные стабильность и порядок, и на повестке дня сразу оказалось много дел. Надо было выводить из некоторого застоя двусторонние связи, расшевелить экономическое сотрудничество, оживить культурно-гуманитарные обмены. А главное — показать официальным властям и широкой общественности, что такое Россия, убедить людей в том, что это дружественная Таиланду держава, что это большой добрый товарищ, который никогда не предаст и всегда подставит плечо, что это страна огромных возможностей, с которой надо сотрудничать.

А вот когда кое-что начало получаться и выяснилось, что у России здесь много друзей, работать стало легко.

Какие моменты были наиболее запоминающимися? Даже затрудняюсь ответить. Вся командировка в Бангкоке была каскадом ярких событий, каждое из которых я сохраню в своей памяти на долгие годы.

Наверное, самым неожиданным и ответственным был для меня и моей супруги визит в посольство России в ноябре 2017 года Ее Высочества принцессы Маха Чакри Сириндон, которая лично изъявила желание (впервые в истории!) посетить российскую дипмиссию и провела в ее стенах целых шесть часов.

Никогда не забуду, какая гордость переполняла меня на борту большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и легендарного крейсера "Варяг". Как радовался вместе с тремя сотнями гостей гала-обеда, приуроченного к открытию чемпионата мира по футболу в России, победе нашей сборной со счетом 5:0 в стартовом матче турнира. Как вместе с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем под хлопьями искусственного снега в обнимку с забавной ростовой куклой белого медведя по имени Mr. Russkiy открывал трехдневный фестиваль российско-таиландской дружбы. Об этих и многих других моментах я буду много раз с теплотой вспоминать.