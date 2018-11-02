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Интервью

Тилль Линдеманн: я разочаровался в любви

(обновлено: 15:54 02.11.2018)
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© AP PhotoСолист группы Rammstein Тилль ЛиндеманнСолист группы Rammstein Тилль Линдеманн
© AP Photo

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн в начале декабря выступит в пяти российских городах с камерным концертом, посвященным выходу книги его стихов Messer. В преддверии выступлений музыкант рассказал корреспонденту РИА Новости Анне Горбашовой о разочаровании в любви, отношению к смерти, семейной и гастрольной жизни.

— Ваше камерное выступление посвящено выходу книги ранних стихов, что увидят и услышат российские зрители?

Немецкая рок-группа Rammstein. Архивное фото
© AFP 2018 / John Macdougall
Rammstein летом даст концерты в Москве и Петербурге

— Я представляю свою книгу Messer в пяти городах, я подумал, что традиционный формат автограф-сессии — это скучно. Мы придумали литературно-музыкальное шоу. В первой части два артиста прочитают мои стихи, имена сейчас раскрывать не буду, но один из них русский. Во второй части я и мой старый друг и коллега Петер Тэгтрен исполним песни группы Lindemann.

— В вашем сборнике много мрачных стихов о смерти, боитесь ее?

— Это нормально — думать о смерти, когда она настанет и как это случится. Я становлюсь старше, в разговорах со своими друзьями каждый начал бояться не только смерти, но и самих мучений — тяжелых болезней, рака. Когда ты молодой, ты думаешь, что жизнь долгая, а с возрастом понимаешь, что конец уже близок.

— А любовная лирика претерпела с возрастом изменения?

— Я со временем разочаровался в любви, она приносит радость и одновременно всегда — разочарование. Люди, которые ищут любовь, — глупцы. Любовь сама найдет каждого, хочет он этого или нет. Но самые прекрасные стихотворения посвящены страданиям от неразделенной любви.

— Что вам сейчас ближе — гастроли, шумные выступления на стадионах или литературное творчество в одиночестве где-нибудь в сельской тиши?

Немецкая группа Rammstein. Архивное фото
© Фото : предоставлено компанией NCA
Группа Rammstein

— С возрастом мне больше хочется движения. Скучная семейная жизнь не для меня, я не хочу сказать, что семейная жизнь это что-то плохое, просто я очень рано стал отцом, у меня две дочери, я не смог насладиться своей юностью в полной мере. Сейчас мне, как тинейджеру, хочется движухи — скакать, прыгать. Дети выросли, все устроилось — дом, собака…

— За 25 лет существования Rammstein вы не устали друг от друга?

— Для выживания группы очень важно то, что у нас нет такого понятия, как эгоизм — я, я и я, и это держит нас на плаву. У нас очень партнерские отношения в коллективе, каждый может высказать критику, свое мнение. Усталость? Нет, пожалуй, работа такая, как и любая другая, не думаешь о том, что устал, нужно выходить на сцену и быть форме.

— Вы учились в ГДР, наверное, знакомы с русской литературой, может быть, есть любимый поэт или писатель?

— В школе заставляли читать из-под палки. Когда что-то заставляют делать, этого не хочется — прочитал и забыл. Мне понадобилось достаточно долгое время, чтобы переосмыслить мое отношение к русской классике и открыть ее для себя заново, у меня произошел ренессанс узнавания. Мне нравится проза Булгакова, из поэтов — Высоцкий, он очень мощный.

—  Вы часто приезжаете в Москву, есть любимые места в столице?

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Архивное фото
© AP Photo
В Москве фронтмену Rammstein Линдеманну подарили бюст Ленина

— Баня "Сандуны", там даже моя фотография на стене висит. Москва для меня — это прежде всего люди, мои друзья, в том числе и музыканты — басист "Арии" Виталий Дубинин. Я сюда приехал уже в десятый раз, и каждый раз я пропускаю свой обратный рейс. Один раз дошло до того, что я пять раз звонил в авиакомпанию и просил перенести рейс на следующий день. На пятый день они сами мне позвонили и спросили, не перенести ли еще на день. Может быть, в этот раз удастся попасть на рейс…

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"Я сюда приехал уже в десятый раз, и каждый раз я пропускаю свой обратный рейс. Один раз дошло до того, что я пять раз звонил в авиакомпанию и просил перенести рейс на следующий день."

Если у него такая проблема с Москвой, то в Омске он бы жить остался.
15:40
02.11.2018
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