Юрий Корчагин: Испания не ищет в России причин каталонского кризиса

На следующей неделе, 6 ноября, состоится визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Мадрид. В испанской столице он проведет переговоры со своим коллегой Жозепом Боррелем. Главу российского МИД также примет король Фелипе VI. Какие темы будут обсуждаться в ходе этого визита, вернулись ли российские туристы в Испанию после скачка курса рубля и что испанские болельщики думают о чемпионате мира по футболу 2018 года — об этом посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Шестерниной.

— 6 ноября ожидается визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Испанию. Российский министр уже более четырех лет не был в этой стране. Какие темы в первую очередь предстоит обсудить? Какие встречи запланированы в ходе визита? © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Переговоры Лаврова и главы МИД Испании назначили на 6 ноября

— Министр едет по приглашению своего коллеги, министра иностранных дел Испании для того, чтобы встретиться с ним. Кроме того, Сергей Викторович будет принят королем Испании Фелипе VI. На переговорах министры обсудят прежде всего блок двусторонних вопросов. С учетом того, что Испания — влиятельный член международного сообщества, четвертая экономика Европы, будут обсуждаться и европейские темы, и ключевые международные проблемы.

— Будут ли подписаны конкретные документы?

— Планируем, что министры подпишут протокол межмидовских консультаций на 2019-2020 годы. Это важный документ, который нас — российских и испанских дипломатов — ориентирует на переговоры на разных уровнях: заместителей министра иностранных дел и директоров департаментов.

Кстати, на днях прошли консультации по консульским вопросам с испанской стороной. Мы нашли решение по проблеме, которая волновала наших испанских коллег. Нередко получалось, что испанцы, которые ездят в Москву или Санкт-Петербург, имеют обратный билет на самолет, который вылетает из России поздно, незадолго до полуночи. В результате, если рейс задерживается, возникает проблема просроченной визы. Испанская сторона, которая получала жалобы от своих граждан, ставила перед нами этот вопрос, и мы нашли вариант решения, который их удовлетворил. Вот вам пример пользы межмидовских консультаций.

— Смена испанского правительства, руководства МИД, посла Испании в России каким-то образом повлияла на двусторонние отношения? Вам проще или сложнее работать с новыми властями? © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Путин отметил важность дальнейшего развития отношений с Испанией

— У нас в последнее время много важных исторических дат — будет пятьсот лет первым официальным контактам между Испанией и Россией. В прошлом году мы отпраздновали 350-летие прибытия первого русского посольства в Испанию, отмечали сорок лет восстановления дипотношений. Наши связи всегда характеризовались взаимным уважением и позитивной динамикой. Это относится и к современной эпохе: со всеми правительствами, которые были в Испании, мы поддерживали добрые отношения, и это было взаимно. Развивается двусторонний политический диалог, на хорошем уровне гуманитарные связи — и при нынешнем правительстве, и при правительстве Народной партии (во главе с Мариано Рахоем, 2011-2018 — ред.), и при предыдущем правительстве социалистов (во главе с Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, 2004-2011 годы — ред.). Я как посол поддерживаю рабочие контакты с представителями всех парламентских партий и гражданского общества.

Одним из первых предложений на российском направлении нового правительства Педро Санчеса, пришедшего к власти в июне этого года, было как раз подтверждение приглашения Сергею Викторовичу Лаврову посетить Испанию и обменяться мнениями по актуальным вопросам.

Вы упомянули посла Испании — протокольная практика этой страны предусматривает в ряде случаев смену глав испанских диппредставительств при смене правительства.

Я знаю всех испанских послов, которые работали в России в последнее время. С новым послом накануне его отъезда у нас состоялась продуктивная беседа. По его просьбе я сориентировал его по некоторым вопросам, выслушал его планы, понял, что он настроен на интенсивную работу по укреплению двусторонних связей.

— Вы упомянули 500 лет отношений между Испанией и Россией. Что имеется в виду? © РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк Глава МИД Испании призвал помнить о реализме в отношениях с Россией

— По данным исследователей, в 1520 или 1521 году испанский король Карл I, он же император Карл V, направил так называемое любезное письмо Василию III, великому князю Московскому. Ответное письмо датировано 1522 годом. То есть официальные контакты между нашими странами начались пятьсот лет назад. Приближается эта дата. Оригинал или даже копию этого письма пока не удалось найти — ни в Мадриде, ни в Генеральном историческом архиве в Симанкасе, ни в Вене. Может быть, потребуется работа наших историков — и испанских, и российских. Но исторический факт о его существовании подтвержден. Так что нашим отношениям уже пятьсот лет.

— Год назад, в разгар каталонского кризиса, Россия оказалась на первых полосах испанских СМИ в связи с якобы вмешательством российских ботов, хакеров в "процесс" (так называется движение за независимость Каталонии от Испании — ред.). Буквально в ежедневном режиме обвиняли российские СМИ в необъективном освещении событий в этом испанском автономном сообществе. Сейчас, спустя год, отношение ведущих СМИ к России поменялось? Учитывая смену как правительства, так и руководства El País и TVE?

— Я бы не сказал, что испанские СМИ постоянно писали об этом, скорее, это был один человек в одной газете, который постоянно генерировал фейковые новости. При этом цитировал сам себя, его ложные сведения перепечатывали другие СМИ, поэтому и создалось такое впечатление. Но все добросовестные журналисты понимают сейчас, что не нужно искать причины каталонского кризиса за тысячи километров от Испании. Тем более в России, которая была первой страной, в тот момент заявившей о поддержке территориальной целостности Испании. Мы довели нашу позицию до испанских властей и до испанского гражданского общества — мы выступаем за единую, процветающую и сильную Испанию. Сейчас всем понятно, что каталонский сюжет — это внутреннее дело Испании, а не проблема, которую привнесли извне для того, чтобы "насолить" испанцам, как утверждал автор тех фейковых новостей.

— В июне Испания получила первую партию российского природного газа с Ямала. До этого российский газ в страну не поставлялся. Насколько этот проект важен для Испании?

— Этот проект, как и любой коммерческий проект, важен для обеих сторон — и для испанской, и для российской компаний. Это серьезный, интересный контракт, благодаря которому в Испанию начал поставляться российский сжиженный газ, объемы большие, около двух с половиной миллионов тонн в год, ежегодные поставки составляют около 8% потребления газа в Испании. Не обязательно, что испанцы его будут потреблять, возможно, его будут продавать в третьи страны. Это удачный и очень важный проект, который удовлетворяет обе стороны.

— Ожидаются ли новые интересные проекты?

— Сейчас, наверное, не самое благоприятное время для продвижения торговых и экономических проектов из-за тех известных ограничений, которые на нашу страну наложил ЕС, но тем не менее наша совместная торгово-экономическая работа продолжается. Взаимная торговля уже два года имеет тенденцию к росту. До этого в результате санкций она сократилась более чем в два раза — до 5 миллиардов евро. По нашей статистике, товарооборот достигал 11 миллиардов евро в 2013 году, по испанской — более 15 миллиардов. Сейчас, повторю, торговля растет, и думаю, по итогам этого года она превысит шесть миллиардов. Испанские экспортеры фруктов и овощей, конечно, поначалу были ошарашены тем, что решения Брюсселя фактически обернулись против них. Ведь только за 2014-2015 годы они потеряли 785 миллионов евро. И главное, что теперь они уже вряд ли смогут полностью восстановить былые позиции, потому что у нас за это время произошло интенсивное развитие сельскохозяйственного сектора. Иностранным компаниям придется находить новые формулы, новые направления в торговле.

— Когда можно ожидать проведения межправкомиссии?

— Планировалось, что межправокомиссия состоится в конце этого года в Мадриде. Но из-за смены кабинета министров эта тема немного отошла на второй план в повестке испанских властей. Надеюсь, что испанская сторона, возможно, в ходе предстоящих переговоров министров иностранных дел проинформирует нас о назначении своего сопредседателя межправкомиссии. Сопредседатель с российской стороны — министр энергетики Александр Новак. После назначения испанского сопредседателя произойдет обмен предложениями, когда лучше провести очередное — десятое — заседание межправкомиссии, этого важного инструмента в наших торгово-экономических отношениях.

— В 2014 году произошел резкий спад туристического потока из России в Испанию. Сейчас российские туристы вернулись? © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в фотобанк Названы популярные у российских туристов направления в Испании

— 1,5 миллиона туристов из России побывали в Испании в 2013 году — это самый высокий показатель за все время. Потом это число значительно сократилось из-за изменения курса рубля к евро, в Испанию ездить стало невыгодно. Сейчас Испания восстанавливает свои позиции привлекательного направления для российских туристов. В прошлом году Испанию посетили 1,1 миллиона россиян. Думаю, в этом году будет еще больше, возможно, более 1,2 миллиона.

Испания — вторая в мире страна (после Франции — ред.) по числу туристических прибытий. Это неудивительно — здесь есть, что посмотреть. Я бы рекомендовал россиянам кроме пляжа и моря посещать Мадрид: здесь расположены три музея с мировым именем, множество архитектурных достопримечательностей. Тем более что есть прямые рейсы. Конечно, есть и другие интересные места, на севере — Галисия, Страна Басков, на юге — Андалусия с замечательной Севильей. Причем в Андалусию есть прямой рейс до Малаги, откуда можно добраться до Севильи, Кордобы, Гранады, других прекрасных мест этого региона.

— Все знают, что Испания — футбольная держава. Почему, как вы считаете, относительно небольшое число испанцев поехали в Россию на чемпионат мира (по официальным данным, всего 12 тысяч)?

— Думаю, многие с учетом статуса и уровня испанской сборной, конечно, рассчитывали, что она не только выйдет в плей-офф, но и в полуфинал, а, может, и в финал. И хотели поехать поболеть уже на эти матчи. Но не согласен, что 12 тысяч — мало. А потом, в этой статистике есть элемент неожиданности.

Наибольшее число туристов, если я правильно помню, 88 тысяч, приехали из США, но их команда даже не принимала участия в мундиале. Наше посольство провело здесь большую работу накануне ЧМ, и, мне кажется, испанцы еще больше узнали о нашей стране, о ее красотах, о том, что сделано, чтобы мундиаль стал самым лучшим и успешным в мире. А о футболе они и так знают.

Я разговаривал с теми, кто ездил на чемпионат мира, и все в восторге. Говорят, что такой безупречной организации они нигде не видели. И главная характеристика, которую отмечают, — не заорганизованность. Была настоящая фиеста, все чувствовали себя свободно, народ просто наслаждался — и спортом, и красотой российских городов. Все обращают внимание на чистоту в городах — просто идеальная, организацию, доступность, все это создало ореол нашего чемпионата как лучшего в мире.

Кстати, король Испании тоже приезжал на чемпионат, как раз на игру испанской и российской сборных.

— Как вы оцениваете интерес испанцев к России на сегодняшний день? Увеличивается ли турпоток в нашу страну? © AFP 2018 / LLUIS GENE Россия выразила желание принять финал Лиги чемпионов в 2021 году

— Около 110 тысяч испанцев в прошлом году побывали в России. Многие пользуются не только прямыми рейсами в Санкт-Петербург, Москву. Часто испанцы покупают круиз, который идет по северным странам, по Балтике, лайнер заходит в Санкт-Петербург и стоит там два-три дня. Пассажиры имеют право сходить на берег без виз, так что реальное число туристов больше. Буквально недавно я говорил с несколькими знакомыми, которые так путешествовали, и они очень хвалили такую форму.

Напомню, что в прошлом году наши страны проводили двусторонний Год туризма, для стимулирования приезда испанских туристов в Россию мы начали выдавать им многократную полугодовую визу.

— Сейчас собираются перезахоронить диктатора Франсиско Франко из Долины Павших, ведутся бурные дебаты, родственники хотят перезахоронить его в соборе Альмудена в самом центре Мадрида, рядом с королевским дворцом. В следующем году будет как раз 80 лет окончания Гражданской войны. Как вы считаете, почему эта тема переосмысления прошлого возникла только в последнее десятилетие?

— Закон об исторической памяти был принят десять лет назад, и решения, которые сейчас принимаются испанским правительством, основываются в том числе и на этой правовой базе. Но не согласен, что этот вопрос обсуждается лишь последние десять лет. Эта тема всегда присутствовала, с тех пор как Испания стала демократической страной. Надо отдать должное: Испания за короткий период времени превратилась в передовую европейскую демократию — благодаря и испанскому гражданскому обществу, и многим испанским политикам, и умению находить компромиссы. Что касается Франко, не только в Испании вспоминают об авторитарных периодах своей истории и ведут споры на эти темы.