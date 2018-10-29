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Интервью

Максим Никулин: у цирка Никулина своя философия

(обновлено: 11:33 29.10.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГенеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства ИдолГенеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Максим Никулин по образованию журналист, а по происхождению — цирковой. Уже более 20 лет он возглавляет Цирк Никулина на Цветном бульваре, названый так в честь его знаменитого отца — артиста Юрия Никулина. Корреспондент РИА Новости Юлия Чичерина встретилась с Максимом Юрьевичем перед генеральной репетицией новой цирковой программы "Все краски мира", чтобы поговорить о предстоящем сезоне, планах на будущее, предпочтениях современного зрителя и главных цирковых "носителях информации".

— Максим Юрьевич, наша встреча проходит в кабинете вашего отца, где собрано огромнейшее количество памятных вещей. Что для вас из этой коллекции самое памятное?

Генеральный директор ФКП Росгосцирк Дмитрий Иванов
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— Каждая вещь в этом кабинете ассоциативна, каждая имеет свою историю и напоминает о его жизни. Мы не стали ничего менять — вся обстановка кабинета сохранена точь-в-точь такой, что была при Юрии Никулине.  Как будто бы он ненадолго вышел и совсем скоро вернется. Сейчас это помещение используется не как кабинет директора цирка, а больше как место для встреч и общественная приемная. Рабочий кабинет директора —  напротив.  В "коллекцию" отца после его смерти были добавлены несколько вещей. К примеру, его боевые награды, немного фотографий и статуэток клоунов, которые ему продолжают дарить поклонники и друзья. Может быть, прозвучит пафосно, но все предметы  кабинета Юрия Никулина еще хранят "тепло его рук".

— Клоун —  одна из главных цирковых профессий. Сложно ли вам, как директору и сыну великого артиста, видевшему немало его супер-аншлагов, оценивать уровень современной клоунады?

—  Главный критерий: смешно — не смешно. Но, как и в любой другой профессии,  есть свои нюансы. К примеру, клоун-мим Леонид Енгибаров  не вызывал у публики очень уж бурных приступов смеха. Он был "грустным клоуном" и заставлял людей через грусть думать, а  Олег Попов ("Солнечный клоун") и Михаил Румянцев (Карандаш) —  это буфф-клоунада. Их работа основана на резком преувеличении, гротеске, окарикатуривании действий людей. Никулин-Шуйдин — это коверные, их основная работа — между номерами. Вот они заставляли людей гомерически смеяться.

В цирк Никулина мы стараемся приглашать артистов клоунады с самыми интересными и лучшими номерами. Конечно, артистов этого жанра очень мало. Клоунада — это уникальная профессия и единственная в мире, которой  нельзя научить.  Для нее надо родиться, пронести по жизни, состояться и "родить" на манеже. Оценка работы артиста может быть разной. Бывает и такое, что нам с режиссером показывают номер, мы в нем сомневаемся, но ставим в программу и, волнуясь, смотрим на реакцию зала. А он от хохота "рвется" на куски. Отлично понимаю, что работа клоуна перед комиссией, когда зал пуст,  это серьезный экзамен: сидят взрослые люди, серьезные, неулыбчивые…  Страшно работать. А когда  зал полон зрителей, идет обмен энергетикой.

— Считаете ли вы, что дети — главные "ревизорро" цирковых программ?

— Конечно! Рассказывали, что в советские времена для тех, кто ставил елки в Кремлевском дворце съездов, самым "страшным" человеком был внук Виктора Гришина — члена политбюро ЦК. Партработник всегда приходил на сдачу новогоднего спектакля с внуком. Как правило, ребенок во время представления засыпал. Когда новогодний спектакль подходил к концу, заботливый дед спрашивал: понравилось или нет. И все, начиная от режиссера до артиста,  ждали, что скажет этот мальчик. Если ребенок говорил, что елка была интересной, то Гришин подписывал разрешение, если мальчик говорил, что скучно, то спектакль "заворачивали" и приходилось все представление переделывать.  Но рациональное зерно в этом есть.

— А ваши внуки приходят на спектакли, вы прислушиваетесь к их мнению?

— Внучка еще маленькая, а вот внук уже "тертый". Каждый раз спрашиваю его о том, что больше всего понравилось. Это не значит, что его мнение может повлиять на какие-то точки зрения, но для меня лично оно всегда особо интересно. О том же, что нравится или нет зрителю, нам рассказывают главные "носители информации цирка".

— Это кто?

— Главными носителями информации в цирке всегда были билетеры. Они первыми слышат отзывы выходящих с представления зрителей. Поэтому мы всегда знаем из "первых рук", что понравилось, а что нет.

— Поменялся ли зритель за последние годы?

— Он стал более требовательным. То, что  показывали 20 лет назад, сегодня никто бы не стал смотреть. Современный цирк существует на грани нескольких видов искусства: балет, драматургия, костюмы, свет-звук и главная составляющая — цирковые номера. Это большая работа мастеров не только циркового жанра. Скажу только про музыку — в нашем цирке звучит исключительно авторская музыка, которая пишется специально под наши программы. 

— Цирк Никулина — это классические постановки. Можно ли сказать, что когда-то на вашем манеже пройдет шоу?

— Наша философия — классический цирк со своей историей. Мы выбрали ее сознательно. Я бы назвал ее "классик — модерн". Это не значит, что мы не будем ставить спектакли, опыт постановки которых у нас уже был.  К примеру, сейчас мы рассматриваем  предложение итальянского режиссера Антонио Джарова, который три года назад ставил у нас спектакль "Карнавал". Это была венецианская тема, которую тепло встретил столичный зритель.  Конечно, надо меняться, не надо быть одинаковым, но и не нужно бросаться в крайности. Надо следовать четкой линии. Наш зритель, приходя в цирк Никулина, всегда уверен, что это будет качественный цирк, красиво и интересно, а что именно они увидят — пусть это будет интригой.

— Если говорить о новой программе — сложно ли было выбрать режиссуру Даши Костюк?

Актеры Упсала-Цирка во время спектакля Эффект пинг-понгового шарика в Еврейском музее и центре толерантности
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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— Про нашу совместную работу можно сказать так: мы шли друг к другу давно. Когда Даша показала свою последнюю версию режиссуры новой программы — мы поняли, что это то, что нужно для нашего манежа. В ее программе виден автор, его отношение к программе. Это не просто  дивертисмент,  а продуманная вещь. В каждом номере своя история, свое мастерство и своя драматургия. Впрочем, говорить о программе — совсем пустое дело, так же как и смотреть цирк по телевидению. Надо прийти сюда, окунуться в эту энергетику и тогда смотреть. Цирк — это уникальное пространство.

— Если говорить о планах на будущее?

— Мы начали подготовку к 2021 году, когда будем отмечать 100-летний юбилей со дня рождения Юрия Никулина. Мы хотим объявить 2021-й "Годом Никулина в цирке на Цветном" и специально для этого подготовить программу, которая будет называться "100". Это будет очень серьезный технологический прорыв, где будут задействованы графика и проекция. Всех секретов раскрывать не буду, скажу лишь, что это будет очень зрелищно.

 

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