Антонио Фаллико: мы страдаем не от санкций, а от упущенных возможностей

Российский и европейский бизнес продолжает взаимодействовать, несмотря на политическое охлаждение России с Западом. Против санкций выступали и участники XI Евразийского экономического форума в Вероне, который организует ассоциация "Познаем Евразию". В интервью РИА Новости в кулуарах форума глава ассоциации, председатель совета директоров "Банк Интеза" Антонио Фаллико рассказал, почему нет смысла бояться новых санкций, и дал совет, как банкам обезопаситься от обсуждаемого США ограничения на операции в долларах. Беседовала Диляра Солнцева.

— Сегодня на форуме в своих выступлениях и российские, и европейские бизнесмены говорили, что они против санкций. Группа Intesa Sanpaolo работает и в Европе, и в России. Как санкции сказываются на вашей работе, отразятся ли на прибыли компании в этом году?

— Мы никогда не финансировали санкционные сделки, поэтому мы пока не страдали от санкций. Естественно, потенциально, если к нам обращается компания, которая находится под санкциями, и предлагает нам какие-то сделки, мы отказываемся, так как не можем их финансировать. Поэтому мы, как и все, страдаем от упущенной прибыли, от упущенных возможностей.

© AFP 2018 / Vladimir Simicek В Австрии назвали условие для снятия санкций с России — Закладывает ли Intesa Sanpaolo риски от обсуждаемых США санкций на расчеты в долларах в России, как это скажется на работе российской "дочки" группы?

— Прежде чем не начнется дождик, я зонт не покупаю. Но надо к этим санкциям быть готовыми. Один из выходов — проводить операции не в долларах, а в евро, и в других валютах. Это, конечно, внесет определенные ограничения не столько для нас, сколько для российских системообразующих банков. Но мы не радуемся от того, что страдают другие. Мы уже сейчас проводим операции в рублях, мы проводим операции во всех валютах. У нас есть внешнеэкономические контракты и в рублях, и в евро.

— Планируете наращивать долю таких контрактов?

— Все зависит от каждой конкретной операции. В настоящее время мы абсолютно спокойны, мы посмотрим на эти санкции, когда и если они будут введены, каков будет их масштаб, поэтому нет сейчас смысла говорить о том, чего мы не знаем. Сейчас есть просто некий страх, а когда человек работает на одних эмоциях, далеко он не уйдет.

— Вы давно работаете с компанией "Роснефть", она ваш стратегический партнер. Интересны группе новые проекты для финансирования в России, в том числе в нефтегазовой сфере?

— Как вы знаете, операции, которые находятся под санкциями, мы проводить не можем. Мы можем финансировать акционеров, которые покупают какие-то активы у Роснефти, то есть операции, которые не находятся под санкциями.

— Intesa предоставляла средства участникам консорциума Glencore и QIA на покупку 19,5% акций Роснефти в конце 2016 года (банк говорил, что предоставит участникам 5,2 миллиарда евро из общей суммы покупки в 10,2 миллиарда евро). Погасили ли партнеры банка кредит после расторжения консорциума и перехода большей части акций к QIA?

— Да, все все заплатили, мы счастливы.

© AFP 2018 / Emmanuel Dunand В Moody's рассказали, как новые санкции могут сказаться на рейтинге России

— Конечно, интересен. Я уверен, что этот проект не будет под санкциями. Я надеюсь, что неприятных сюрпризов не будет.

— У вас пока все еще гипотетический интерес или его можно уже назвать конкретным?

— Интерес наш конкретный, но он зависит от того, будут ли введены санкции или нет.