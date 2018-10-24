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Интервью

Глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко: не ждем фальсификации на выборах 11 ноября

(обновлено: 11:04 24.10.2018)
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© Фото : Луганский Информационный Центр Глава ЦИК ЛНР Елена КравченкоГлава ЦИК ЛНР Елена Кравченко
© Фото : Луганский Информационный Центр

В непризнанной Луганской Народной Республике 11 ноября состоятся выборы главы и депутатов парламента. Киев уже заявил, что проведение выборов противоречит минским соглашениям. В интервью РИА Новости глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко сообщила, что представители Украины могут принять участие в мониторинге выборов. Кроме того, заявки подали также наблюдатели от России и Абхазии. В целом в ЦИК ожидают высокую явку и утверждают, что бюллетени для голосования будут изготовлены с использованием нескольких степеней защиты, а сами выборы пройдут в соответствии с международными стандартами.

— Как идет подготовка к выборам и соответствуют ли предстоящие выборы международным стандартам?

— Подготовка к проведению очередных выборов главы и депутатов Народного совета, назначенных на 11 ноября, осуществляется со строгим соблюдением законодательства Луганской Народной Республики, в соответствии с международными нормами и стандартами.

На сегодняшний день завершаются последние организационно-технические мероприятия, в частности, формирование территориальных избирательных комиссий в республике. ЦИК прилагает все усилия для обеспечения максимальной прозрачности, гласности выборов и всего избирательного процесса. Наша задача — повышение доверия к выборам на всех уровнях.

Выборы в ЛНР. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЦИК ЛНР утвердил формы бюллетеней для голосования на выборах

— Будут ли приглашены иностранные наблюдатели? Из каких стран?

— Да, мы планируем участие иностранных наблюдателей на выборах. ЦИК уже направила приглашения в Российскую Федерацию и Республику Абхазия. Также иностранные наблюдатели могут быть приглашены главой и Народным советом Луганской Народной Республики.

— Какая ожидается явка?

— Мы ожидаем высокую явку на выборах. Конечно же, все зависит от активности наших граждан, но приняты все меры для того, чтобы проголосовать смогли все жители, имеющие такое право.

—  С какими проблемами столкнулись при подготовке к выборам?

— Со многими, но не могу сказать, что они критичные. Избирательная система в республике постоянно совершенствуется. Подготовкой выборов занимаются высококомпетентные специалисты, и мы уверены, что очередные выборы пройдут на самом высоком уровне.

— Если изъявят желание приехать наблюдатели от официального Киева, будут ли они аккредитованы на выборах?

- Если официальный Киев изъявит желание направить к нам своих наблюдателей, то это можно расценивать как признание со стороны Украины независимости нашей республики.

— Какие мероприятия планируются по предупреждению фальсификаций на выборах?

— Мы не ожидаем каких-либо фальсификаций. Но тем не менее приняты все меры для того, что выборы состоялись максимально открыто, с участием представителей СМИ, кандидатов, наблюдателей, в том числе иностранных. Будет обеспечен максимальный контроль как при голосовании, так и при подсчете голосов. Бюллетени для голосования будут изготовлены с использованием нескольких степеней защиты, что также исключит возможность фальсификаций и искажение объективных результатов выборов.

— Будет ли обеспечено голосованию на дому?

Киев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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— Да, конечно. Избиратели, которые не могут передвигаться самостоятельно, будут иметь возможность проголосовать на дому. Кроме того, избиратели, которые не смогут прибыть на свой избирательный участок в день голосования, могут предварительно получить открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том участке, на территории которого они будут находиться в день голосования.

Открепительные удостоверения будут выдаваться территориальными и участковыми избирательными комиссиями на основании письменного заявления избирателей с указанием причин, по которым им требуется открепительное удостоверение.

 

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