ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Интервью

Сергей Носов: надо ответственно подходить к расходованию каждого рубля

0180
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГубернатор Магаданской области Сергей Носов. Архивное фотоГубернатор Магаданской области Сергей Носов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

О первых результатах пребывания на посту губернатора Магаданской области и планах развития Колымы в интервью РИА Новости рассказал губернатор региона Сергей Носов:

— Сергей Константинович, скоро будет полгода, как вы возглавляете Магаданскую область. Что уже удалось сделать?

Ветхое жилье
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Магаданской области на расселение ветхого жилья требуется 25 млрд рублей

— Была проделана довольно большая работа. В том числе, переосмысление положения, в котором область сегодня находится. Это касается, например, состояния дорог и объёма аварийного жилья. Это касается понимания путей развития социальной инфраструктуры. И, что очень важно, это касается понимания уровня доходов нашего населения, где существует большой контраст между минимальной и максимальной заработной платой. И по решению этой проблемы уже есть план действий, понимание, что нужно сделать в первую очередь. Все свои заявки на участие в национальных программах развития мы официально направили в правительство России. Просим поддержки в Государственной Думе. Мы уже работаем с проектными организациями. Готовимся к реализации того, что наметили. Идут кадровые изменения в правительстве области. Параллельно ведётся аудит хозяйственно-финансовой деятельности министерств и ведомств. В общем, работа идёт полным ходом.

— А уже понятно с финансированием проектов?

Магадан. Архивное фото
© РИА Новости / Борис Бабанов
Перейти в фотобанк
ДВЭУК планирует перевод населенных пунктов Колымы на электроотопление

— Вы имеете в виду объёмы финансирования? Объём финансирования может быть разным, но это не отменяет необходимости каждого проекта. И необходимости выполнения Указа президента. Для Магадана майский Указ — это, если хотите, путеводная звезда для выхода из той ситуации, которая в регионе сложилась за последние годы. Поэтому мы уже сегодня действуем, выполняем ту технологию реализации проектов, которая существует. Место (участок земли) — проект (проектно-сметная документация) — строительство (реализация). Понятно, что финансирование приложится.

— В целом, на какие суммы вы рассчитываете и по дорогам, и по домам?

— Вы знаете, мы заявили большие суммы. Мы на все и рассчитываем. Я считаю неправильным сейчас об этом более подробно говорить. Мы также рассчитываем, что при определении сумм для Магаданской области, в частности, будет учтено то, что на этой территории многие годы ничего не делалось. Это, прежде всего, относится к дорогам. У нас 90% дорог грунтовых. То есть гравийно-песчаное покрытие, которое пылит и зимой, и летом. А это еще и экология.

— Самые болевые точки экономики вы для себя уже определили? Дома, дороги, что-то еще?

— Надо научиться подходить ответственно к расходованию каждого рубля. Надо понимать, что мы делаем, за счет чего мы это делаем, кто и как будет нести ответственность за результат. Сегодня главы муниципалитетов, руководители ведомств об этом прекрасно знают. Это то, что дополнительно было сделано за эти шесть месяцев. Я думаю, большинству уже понятно, что правила работы изменились. Подходы к ответственности за порученное дело изменились.

— Проблема транспортной доступности области в этом году стояла очень остро. Чего ждать в следующем году, в следующий отпускной сезон?

Автобус и трап в международном аэропорту Елизово. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Власти Колымы и Камчатки будут субсидировать авиаперелеты между регионами

— В летний сезон интенсивность рейсов "Аэрофлота" будет 5-7 рейсов в неделю. Мы заявляемся сейчас в министерство транспорта РФ на дополнительные маршруты. В частности, работаем с "Уральскими авиалиниями" над маршрутом "Магадан-Екатеринбург", заявляем его как один из основных. По предварительной договоренности, рейс может открыться в марте. Рассчитываем на федеральную субсидию, стоимость билета должна быть приемлемой.

— О диверсификации экономики вы говорили не раз. Чего ждать в этом плане?

— Под диверсификацией мы понимаем доразведку и добычу цветных металлов, угля, железа. Нас никто не убедит, что ничего, кроме золота, на Колыме нет, поэтому и заниматься ничем не надо. У нас есть конкретные предложения к Роснедрам. Надеюсь, что нас услышат.

— Что делается в направлении развития туризма?

— Мы готовим стратегический план развития туризма в Магаданской области. Работаем над перспективами нашего аэропорта "Сокол". Есть перспектива и в круизных морских прогулках, потому что это одно из самых востребованных направлений в области туризма, во всяком случае, в приморских территориях.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Власти Колымы договорились о сбыте местной морепродукции через ритейлера

Обратили внимание на то, что не хватает или может не хватить мест в гостиницах. Резервируем территорию для таких объектов. И вообще, туризм — это комплексная услуга. И туристы голосуют не только ногами, но и кошельком. Если это происходит, значит в регионе создана комфортная инфраструктура для проживания в целом. И для гостей, и для жителей. Из проектов, которые на слуху, можно выделить остров Завьялова. Есть хорошая перспектива для термальных источников на Талой. Надо пересматривать подходы к инвестициям и использовать все имеющиеся возможности.

— Этим летом Колыма подписала соглашение о взаимодействии со Свердловской областью. О перспективах сотрудничества с "Уральскими авиалиниями" вы уже упоминали. Есть ли другие результаты, договоренности?

— После визита екатеринбургской делегации к нам они уже в 80 раз превысили объемы закупки рыбы в этом году по сравнению с предыдущим годом. Я знаю, что определенный объем морепродуктов уже пошел. Это закупки предпринимателей Екатеринбурга у предпринимателей Магадана и Магаданской области. Впереди мы ждем интересную презентацию по организации питания в наших бюджетных учреждениях. С инвестиционными обязательствами, причем на условиях конкурса. Только так мы можем заключать контракты.

— Как вы относитесь к идее мэра Магадана сделать город столицей Дальнего Востока?

— Для этого уровень жизни в Магадане должен ненамного отличаться от столичного. Когда мы это обеспечим, люди это оценят. Давайте сделаем так, чтобы столица Колымы соответствовала по всем параметрам столице Дальнего Востока, столице Сибири, столице Урала. И так далее. Кто мешает? Но начать надо с себя. Если говорить про Магадан, тут есть над чем серьёзно поработать сначала.

— Сейчас обсуждаются присвоение аэропорту "Магадан" имени известного человека. Есть ли у вас свои предпочтения?

— У меня на слуху, Магадан — первая ассоциация — Билибин, Высоцкий. Я не знаю, может быть, кто-то дополнит. Смысл обсуждения в том, что надо услышать каждого. Сначала может быть десять имен, потом три имени, потом одно. И желательно, чтобы это имя знали все в Российской Федерации, и еще неплохо бы, чтобы знал весь мир.

Другие новости региона читайте здесь>>

Комментировать
Интервью
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена