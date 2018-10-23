Сергей Носов: надо ответственно подходить к расходованию каждого рубля

О первых результатах пребывания на посту губернатора Магаданской области и планах развития Колымы в интервью РИА Новости рассказал губернатор региона Сергей Носов:

— Сергей Константинович, скоро будет полгода, как вы возглавляете Магаданскую область. Что уже удалось сделать? © РИА Новости / Александр Кряжев Перейти в фотобанк Магаданской области на расселение ветхого жилья требуется 25 млрд рублей

— Была проделана довольно большая работа. В том числе, переосмысление положения, в котором область сегодня находится. Это касается, например, состояния дорог и объёма аварийного жилья. Это касается понимания путей развития социальной инфраструктуры. И, что очень важно, это касается понимания уровня доходов нашего населения, где существует большой контраст между минимальной и максимальной заработной платой. И по решению этой проблемы уже есть план действий, понимание, что нужно сделать в первую очередь. Все свои заявки на участие в национальных программах развития мы официально направили в правительство России. Просим поддержки в Государственной Думе. Мы уже работаем с проектными организациями. Готовимся к реализации того, что наметили. Идут кадровые изменения в правительстве области. Параллельно ведётся аудит хозяйственно-финансовой деятельности министерств и ведомств. В общем, работа идёт полным ходом.

— А уже понятно с финансированием проектов? © РИА Новости / Борис Бабанов Перейти в фотобанк ДВЭУК планирует перевод населенных пунктов Колымы на электроотопление

— Вы имеете в виду объёмы финансирования? Объём финансирования может быть разным, но это не отменяет необходимости каждого проекта. И необходимости выполнения Указа президента. Для Магадана майский Указ — это, если хотите, путеводная звезда для выхода из той ситуации, которая в регионе сложилась за последние годы. Поэтому мы уже сегодня действуем, выполняем ту технологию реализации проектов, которая существует. Место (участок земли) — проект (проектно-сметная документация) — строительство (реализация). Понятно, что финансирование приложится.

— В целом, на какие суммы вы рассчитываете и по дорогам, и по домам?

— Вы знаете, мы заявили большие суммы. Мы на все и рассчитываем. Я считаю неправильным сейчас об этом более подробно говорить. Мы также рассчитываем, что при определении сумм для Магаданской области, в частности, будет учтено то, что на этой территории многие годы ничего не делалось. Это, прежде всего, относится к дорогам. У нас 90% дорог грунтовых. То есть гравийно-песчаное покрытие, которое пылит и зимой, и летом. А это еще и экология.

— Самые болевые точки экономики вы для себя уже определили? Дома, дороги, что-то еще?

— Надо научиться подходить ответственно к расходованию каждого рубля. Надо понимать, что мы делаем, за счет чего мы это делаем, кто и как будет нести ответственность за результат. Сегодня главы муниципалитетов, руководители ведомств об этом прекрасно знают. Это то, что дополнительно было сделано за эти шесть месяцев. Я думаю, большинству уже понятно, что правила работы изменились. Подходы к ответственности за порученное дело изменились.

— Проблема транспортной доступности области в этом году стояла очень остро. Чего ждать в следующем году, в следующий отпускной сезон? © РИА Новости / Александр Пирагис Перейти в фотобанк Власти Колымы и Камчатки будут субсидировать авиаперелеты между регионами

— В летний сезон интенсивность рейсов "Аэрофлота" будет 5-7 рейсов в неделю. Мы заявляемся сейчас в министерство транспорта РФ на дополнительные маршруты. В частности, работаем с "Уральскими авиалиниями" над маршрутом "Магадан-Екатеринбург", заявляем его как один из основных. По предварительной договоренности, рейс может открыться в марте. Рассчитываем на федеральную субсидию, стоимость билета должна быть приемлемой.

— О диверсификации экономики вы говорили не раз. Чего ждать в этом плане?

— Под диверсификацией мы понимаем доразведку и добычу цветных металлов, угля, железа. Нас никто не убедит, что ничего, кроме золота, на Колыме нет, поэтому и заниматься ничем не надо. У нас есть конкретные предложения к Роснедрам. Надеюсь, что нас услышат.

— Что делается в направлении развития туризма?

— Мы готовим стратегический план развития туризма в Магаданской области. Работаем над перспективами нашего аэропорта "Сокол". Есть перспектива и в круизных морских прогулках, потому что это одно из самых востребованных направлений в области туризма, во всяком случае, в приморских территориях.

Обратили внимание на то, что не хватает или может не хватить мест в гостиницах. Резервируем территорию для таких объектов. И вообще, туризм — это комплексная услуга. И туристы голосуют не только ногами, но и кошельком. Если это происходит, значит в регионе создана комфортная инфраструктура для проживания в целом. И для гостей, и для жителей. Из проектов, которые на слуху, можно выделить остров Завьялова. Есть хорошая перспектива для термальных источников на Талой. Надо пересматривать подходы к инвестициям и использовать все имеющиеся возможности.

— Этим летом Колыма подписала соглашение о взаимодействии со Свердловской областью. О перспективах сотрудничества с "Уральскими авиалиниями" вы уже упоминали. Есть ли другие результаты, договоренности?

— После визита екатеринбургской делегации к нам они уже в 80 раз превысили объемы закупки рыбы в этом году по сравнению с предыдущим годом. Я знаю, что определенный объем морепродуктов уже пошел. Это закупки предпринимателей Екатеринбурга у предпринимателей Магадана и Магаданской области. Впереди мы ждем интересную презентацию по организации питания в наших бюджетных учреждениях. С инвестиционными обязательствами, причем на условиях конкурса. Только так мы можем заключать контракты.

— Как вы относитесь к идее мэра Магадана сделать город столицей Дальнего Востока?

— Для этого уровень жизни в Магадане должен ненамного отличаться от столичного. Когда мы это обеспечим, люди это оценят. Давайте сделаем так, чтобы столица Колымы соответствовала по всем параметрам столице Дальнего Востока, столице Сибири, столице Урала. И так далее. Кто мешает? Но начать надо с себя. Если говорить про Магадан, тут есть над чем серьёзно поработать сначала.

— Сейчас обсуждаются присвоение аэропорту "Магадан" имени известного человека. Есть ли у вас свои предпочтения?

— У меня на слуху, Магадан — первая ассоциация — Билибин, Высоцкий. Я не знаю, может быть, кто-то дополнит. Смысл обсуждения в том, что надо услышать каждого. Сначала может быть десять имен, потом три имени, потом одно. И желательно, чтобы это имя знали все в Российской Федерации, и еще неплохо бы, чтобы знал весь мир.

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