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Интервью

Эльмар Мамедъяров: надеемся, Ереван скоро продолжит переговоры по Карабаху

(обновлено: 11:02 23.10.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Азербайджана Эльмар МамедъяровМинистр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров рассказал в интервью РИА Новости о том, будет ли Баку вступать в ОДКБ, как скоро ратифицируют Конвенцию о правовом статусе Каспия, а также о том, кто тормозит переговорный процесс по карабахскому урегулированию.

— Господин министр, мы с вами беседовали накануне Каспийского саммита в Актау. Какие дивиденды в сфере экономики получит Азербайджан от подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря? Когда планируется ратификация соглашения?

Президент РФ Владимир Путин на саммите глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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О контроле "караванных путей". Главное в Каспийской конвенции

— Прежде всего хочу еще раз подчеркнуть, что подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря явилось поистине историческим событием, ознаменовавшим добрую волю пяти прибрежных государств. Главное значение этого документа для нашей страны состоит в том, что он определяет суверенные и исключительные права прибрежных государств на использование богатых природных ресурсов моря. Таким образом, Конвенция обеспечивает последовательность и безопасность реализации различных проектов в области нефтегазовой промышленности, а также осуществления иной хозяйственно-экономической деятельности на море. Кроме того, Конвенция устанавливает территориальные воды и рыболовные зоны, на которые распространяются суверенитет и исключительные права прибрежных государств. Обеспечивается свобода и безопасность мореплавания, что играет исключительную роль с точки зрения развития торговли на Каспийском море и экономики наших стран.

Относительно же ратификации надеемся, что страны-подписанты смогут выполнить необходимые внутригосударственные процедуры в ближайшее время.

— Когда ожидается проведение первой встречи рабочей группы по Каспию? Какова основная повестка переговоров?

— Как известно, в целях эффективного выполнения Конвенции и обзора сотрудничества на Каспийском море главами государств на cаммите в Актау было принято решение о создании рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел — полномочных представителей прикаспийских государств. Имеются планы провести первую встречу этой группы в Баку в ноябре этого года. Кроме того, главы государств поручили в первоочередном порядке приступить к согласованию пятистороннего соглашения, касающегося методики установления прямых исходных линий на Каспийском море в целях определения территориальных вод прибрежных стран. Данный вопрос станет основной повесткой нового этапа переговоров в пятистороннем формате.

Каспийское море
© РИА Новости, Инфографика
Каспийское море

— Готовится ли встреча лидеров Азербайджана и Армении по урегулированию карабахского конфликта? Возможны ли контакты до конца года?

Нагорный Карабах. Архив
© РИА Новости / Илья Питалев
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Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе

— Азербайджан готов к продолжению субстантивных переговоров, имеющих целью начало процесса поэтапного урегулирования конфликта. Более того, если вы проследите за ходом переговоров в последнее время, то заметите, что именно Баку неоднократно озвучивал позицию о необходимости продвижения ответственного диалога, нацеленного на результат — прекращение оккупации территорий Азербайджана, создание условий для безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев, включая представителей азербайджанской общины Нагорного Карабаха, в свои дома с последующим обеспечением широких прав самоуправления для населения Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, состоящего из его армянской и азербайджанской общин.

© РИА Новости / PAN Photo/Давит АбрамянПерейти в фотобанкОкрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики
© РИА Новости / PAN Photo/Давит Абрамян
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Окрестности города Степанакерта Непризнанной Нагорно-Карабахской Республики

Беседа на высшем уровне, состоявшаяся между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения на полях последнего саммита СНГ в Душанбе, является наглядным примером готовности Азербайджана к содержательному диалогу. Увы, смена власти и наблюдающаяся до сих пор политическая турбулентность в Ереване в определенной степени затормозила процесс. Надеемся, что руководство Армении в ближайшее время сможет продемонстрировать политическую волю к продолжению переговорного процесса в рамках существующего формата и на основе известной повестки.

—  Советник президента США Болтон прибудет в Азербайджан на этой неделе. Какова повестка дня пребывания американского политика в республике, какие основные темы планируется обсудить?

— Обладая достаточно разветвленной системой внешнеполитических связей, Азербайджан поддерживает контакты и со многими мировыми игроками. Соединенные Штаты, являющиеся одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и одним из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, также относятся к числу государств, с которыми у Азербайджана существует широкое поле для диалога.

—  В прессе сейчас активно обсуждается возможность вступления Азербайджана в ОДКБ. Действительно ли республика в настоящее время ведет переговоры со странами-членами этой организации?

Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Глава комитета Госдумы считает вступление Азербайджана в ОДКБ невозможным

— Как мы неоднократно отмечали, Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику. В этом ключе мы развиваем активный двусторонний диалог и взаимовыгодное равноправное сотрудничество со всеми государствами-членами ОДКБ, естественно, за исключением Армении, которая продолжает осуществлять военную агрессию против Азербайджана, оккупировать международно признанные территории моей страны, где она провела кровавые и тотальные этнические чистки азербайджанского населения.

 

 

 

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