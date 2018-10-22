Юрий Берг: "В общем урожае России — два миллиона тонн оренбургского хлеба"

О том, с какими результатами АПК Оренбургской области заканчивает 2018 год, о развитии транспортной инфраструктуры и туризма в регионе в интервью РИА Новости рассказал губернатор Оренбургской области Юрий Берг:

— Юрий Александрович, какие ключевые инвестиционные проекты в АПК сейчас реализуются в области?

— Значимое для отрасли достижение — запуск линии по производству лецитина на Сорочинском маслоэкстракционном заводе. Лецитин — это натуральный эмульгатор, который применяется в пищевой промышленности, а также в медицине и при производстве косметики. За 9 месяцев на предприятии произведено 464 тонны лецитина, он поставляется в Нидерланды.

В последнее время мы активно занимаемся развитием животноводства. Причем на особом контроле — ситуация в молочном животноводстве. Местные производители получают субсидии на компенсацию части затрат за реализованное молоко, на приобретение техники и оборудования, племенных нетелей. В целях наращивания объемов производства молока и продуктивности коров налажено взаимодействие с ОАО "Московское" по племенной работе.

Одним из последних шагов, сделанных в этом направлении, стало подписание соглашения о расширении инвестиционной деятельности в Оренбуржье с холдингом "ЭкоНива-АПК". Это один из ведущих аграрных холдингов России. В Северном районе области действует принадлежащее ему ООО "Северная Нива", которое занимается производством товарного зерна и мясным скотоводством. С мая этого года там приступили к реализации инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса на 2800 коров. Уже завезено 600 нетелей. Пуск комплекса запланирован на февраль 2019 года. Это позволит дополнительно производить 22,4 тысячи тонн молока в год. Это масштабный для региона проект, инвестиции очень серьезные.

— По размеру пахотных угодий Оренбургская область — в тройке лидеров вместе с Алтайским краем и Ростовской областью. Как в этом году обстоят дела в растениеводстве?

— В общем урожае страны в этом году — два миллиона тонн оренбургского хлеба, это меньше, чем в прошлом году — повлияла засуха. Основной доход нам дают озимая и яровая твердая пшеница, подсолнечник. Причем ценная пшеница твердых сортов растет только на востоке области, в целинных районах. Помните советскую комедию "Иван Бровкин на целине"? Снимали ее как раз на востоке Оренбуржья в совхозе "Комсомольский". Он и сегодня работает как СПК "Комсомольский", там и отличный музей целины есть.

Урожайность твердых сортов пшеницы у нас из-за природных условий, конечно, меньше, чем в Краснодарском крае. В этом году будет порядка 14-18 центнеров с гектара. Представьте себе юг области — почти 2 тысячи километров границы с Казахстаном. Половина территории — полупустыня, температуры летом от +40 градусов до —40 зимой, зона рискованного земледелия. Здесь невозможно выращивать озимые, например. В целинных районах урожайность тоже разная, где-то 14 центнеров с гектара, а где-то и четыре. В этом году засухой затронут почти миллион гектаров полей. Хозяйства, пострадавшие от засухи, получат поддержку из федерального бюджета порядка 1,17 миллиарда рублей.

Для увеличения объемов производства зерновых вне зависимости от погоды мы ежегодно увеличиваем площади орошаемых земель. За пять лет введено в эксплуатацию 2,5 тысячи гектаров орошаемых земель, привлечен 141 миллион рублей из областного и федерального бюджетов. До 2025 года таких площадей в области будет 5 тысяч гектаров. Планируем, что за счет орошаемых земель объем производства продукции растениеводства вырастет почти на 130%.

Оренбургская область занимает первое место в России по посевным площадям бахчевых культур. Каждый третий арбуз в России выращен у нас. В этом году продовольственными бахчевыми культурами было засеяно 50,9 тысячи гектаров — на 1% больше, чем годом ранее. Это как семь астраханских полей.

Наибольшая площадь — 45,7 тысячи гектаров — под бахчевые культуры отводится в Соль-Илецком районе. Из них 2,7 тысячи гектаров — на капельном орошении. С орошаемых участков собрано 72,9 тысячи тонн при средней урожайности 27 тонн с гектара. Средняя урожайность на богаре, то есть без полива, составила 8 тонн с гектара. В 2013 году Соль-Илецк получил свидетельство о регистрации товарного знака "Соль-Илецк — Арбузная столица России". Помимо арбузов, в Оренбуржье выращивают дыни, виноград.

— Какую продукцию АПК область экспортирует?

— Оренбуржье экспортирует пшеницу, рожь, ячмень, гречиху, овес, кукурузу, корма для животных, мясо, молочную продукцию, колбасные изделия, мед, подсолнечное масло, муку, крупы, макаронные изделия, бобовые, кондитерские изделия. Продукция идет в Иран, Турцию, Азербайджан, Кыргызстан, США, Канаду, Германию, Италию, ОАЭ, Казахстан, Литву, Латвию, Китай, Анголу, Вьетнам, Гонконг. В арабских странах очень востребован нут. Цена на него доходит до 80 тысяч рублей за тонну.

В денежном выражении объем экспорта оренбургского зерна по сравнению с прошлым годом вырос втрое — до 36 миллионов долларов, регион вышел на 12-е место в России.

В прошлом году объем регионального экспорта продукции АПК составил 66 миллионов долларов. В первом полугодии 2018 года этот показатель уже достиг уровня 43 миллионов долларов. По прогнозу, по итогам года объем экспорта продукции АПК составит 75 миллионов долларов.

Наиболее перспективные экспортные продуктовые позиции на данный момент — подсолнечное масло и лецитин, яйцо и мясо птицы, зерно, мясо крупного рогатого скота. Мы поставили цель к 2025 году выйти на объем экспорта продукции АПК в стоимостном выражении 187 миллионов долларов. Это будет сделано за счет создания новой товарной массы с высокой добавленной стоимостью, создания экспортно-ориентированной инфраструктуры, устранения торговых барьеров для обеспечения доступа на целевые рынки и продвижения продукции АПК. В случае благоприятных условий можно прогнозировать рост экспорта по данным видам продукции до 2% в год.

В прошлом году начал работать Центр поддержки экспорта Оренбургской области. Благодаря этому, субъектами малого бизнеса были заключены 14 экспортных контрактов, большая часть из них приходится на продукцию АПК.

Расширение экспорта требует создания современной инфраструктуры. Мы называем себя сердцем Евразии и наша задача — создать в регионе условия для обслуживания грузопотоков по новому Шелковому пути — международному маршруту, призванному связать Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. По территории нашей области этот маршрут пройдет от пограничного пункта пропуска Сагарчин на границе с Казахстаном на север, к городу Кумертау в Башкортостане и далее на Санкт-Петербург и Белоруссию.

Сейчас мы отрабатываем совместный с Узбекистаном проект — строительство логистического хаба в Акбулакском районе. Это оптово-распределительный центр плодоовощной продукции из Узбекистана. Наши экономические связи с этой страной растут — объем взаимной торговли между Оренбургской областью и Узбекистаном по итогам 2017 года составил 210 миллионов долларов, а в первом полугодии 2018 года уже достиг 191 миллиона долларов. Положительная динамика обеспечивается поставками в Узбекистан продукции ТЭК, в Россию оттуда везут плодоовощную продукцию, хлопковые ткани, трикотаж. Объем грузоперевозок из Узбекистана составляет порядка 100 тысяч тонн овощей и фруктов, и при этом сохраняется высокий потенциал. Между правительством Оренбургской области, АО "Узтрейд"" и ООО "РусАгроМаркет-Холдинг" подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Партнерам уже предложены две площадки для строительства, отвечающие необходимым требованиям по транспортно-инфраструктурной доступности.

— Как в регионе обстоят дела с развитием туризма?

— У нас много привлекательных для туристов мест. Музей-заповедник Сергея Аксакова, родина Мусы Джалиля — село Мустафино. Но главный проект в этой сфере — туристско-рекреационный кластер "Соленые озера" в Соль-Илецке. Планируется строительство объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры кластера на общую сумму 5,3 миллиарда рублей. Летом курорт принимает около шестисот тысяч человек, это порядка двух миллионов посещений. Отдыхающих привлекает возможность по доступным ценам восстановить здоровье. Как говорят специалисты-курортологи, по лечебному воздействию на организм отдых в Соль-Илецке сравним с отдыхом на курортах Мертвого моря.

Пока курорт работает только в летние месяцы. Сформировавшийся турпоток заставил задуматься о строительстве круглогодично действующего оздоровительного комплекса. Новым направлением оздоровительного туризма в этом районе станет развитие спелеотерапии. Дело в том, что курортная территория прилегает к действующему солеруднику, и уже выработанные соляные шахты планируется использовать в лечебных целях. Десять дней спелеотерапии дают здоровья на год, утверждают врачи. Огромные солевые пещеры Соль-Илецка обеспечат отдыхающим уникальный вид оздоровления. Одновременно меняется и сам город: построен культурно-досуговый центр, новый парк, строят второй парк, есть свой цирк. Появился новый водозабор длиной около 13 километров, очистные сооружения, дороги. Мы делаем все, чтобы Соль-Илецк превратился в цивилизованный курортный город.

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