Дай Бин: Китай с Россией должны усиливать взаимодействие в Африке

Директор департамента по делам Африки МИД КНР Дай Бин впервые посетил Россию, где в рамках российско-китайских межмидовских консультаций по проблематике Африки к югу от Сахары успел провести встречу с коллегой из МИД РФ Андреем Кемарским. О состоявшейся встрече с российской стороной, а также о китайской политике на Черном континенте и дальнейших планах Пекина по отношению к странам Африки Дай Бин рассказал в интервью РИА Новости.

— Это мой первый визит в Россию. С директором департамента Африки МИД Российской Федерации провели четырехчасовые консультации по вопросам Африки. Мы обменялись мнениями по вопросам своей внешней политики по отношению к Африке, о сотрудничестве Китая с Африкой и России с Африкой.

Стоит отметить, что по многим этим вопросам китайская позиция во многом совпадает с российской. Мы договорились, что в дальнейшем будем координировать действия по вопросам Африки.

— Известно, что Китай присутствует практически во всех странах Африки и довольно успешно. В чем секрет успеха китайской политики по отношению к странам Африки?

— Между Китаем и Африкой существуют традиционные дружественные отношения. После того как в 1956 году были установлены дипломатические отношения Китая и Египта, Китай действительно очень быстро стал развивать отношения со всеми странами Африки. Если и есть какой-то секрет нашего успеха во внешней политике на этом направлении, то, во-первых, думаю, он заключается в том, что мы всегда испытываем самые искренние и добрые чувства к нашим африканским друзьям. И мы развиваем отношения с ними именно на основе равенства.

Мы всегда рассматриваем африканские страны как наших добрых друзей и надежных партнеров. Мы всегда в таком духе развиваем отношения со странами Африки.

Мы всегда уважаем интересы, авторитет и независимость наших африканских партнеров. В ходе Пекинского саммита Форума сотрудничества "Китай-Африка", который состоялся в текущем году, председатель Си Цзиньпин выступил с пятью важными принципами — пятью "не".

То есть нельзя вмешиваться в поиски собственного пути развития Африки, соответствующие их национальным реалиям; не вмешиваться во внутренние дела африканских стран; не навязывать свой взгляд и свою волю; не ставить политические условия при оказании помощи Африке; не преследовать политические выгоды при вложении инвестиций и финансировании Африки.

Во-вторых, мы развиваем практическое сотрудничество с Африкой на принципах сотрудничества и взаимной выгоды, а также совместного развития. Мы считаем, что успешное развитие Китая приносит больше шансов для развития Африки. С другой стороны, успешное развитие африканских стран будет придавать еще больше импульсов для развития Китая. Мы считаем, что совместное развитие Китая и Африки делает мир более сбалансированным.

В-третьих, мы считаем важным обязательно выполнять свои обещания. Вы, наверное, знаете качества китайцев: они мало говорят, но всегда выполняют обещанное.

В рамках форума "Китай-Африка" уже были проведены семь заседаний на уровне министров и три саммита лидеров стран. И все планы и шаги, которые были выдвинуты в ходе этих заседаний и саммитов, были выполнены вовремя. Мы искренно дорожим нашими обещаниями перед африканскими партнерами.

Мы развиваем дружественные отношения с Африкой — это стратегическое решение, имеющее долгосрочный характер. Африка — одно из приоритетных направлений нашей внешней политики. В 2013 году Си Цзиньпин, после вступления в должность председателя, первой зарубежной поездкой выбрал Россию, а второй остановкой стала Африка.

Наш министр иностранных дел в начале каждого года традиционно посещает Африку. Это убедительно говорит о приоритетности африканского направления в нашей внешней политике.

В Китае люди говорят, что важно довести дело до конца. Благодаря усилиям сразу нескольких поколений китайцев мы добились определенных успехов в работе по развитию сотрудничества с африканскими странами.

— Председатель КНР Си Цзиньпин на форуме сотрудничества "Китай-Африка" в сентябре заявил, что Китай выделит 60 миллиардов долларов африканским странам в качестве инвестиций и кредитов. Есть ли конкретные проекты и страны, которые проявили интерес к китайским кредитам?

— Саммит в Пекине по китайско-африканскому сотрудничеству увенчался огромным успехом. Одним из итоговых результатов саммита стало то, что Китай и африканские страны пришли к единому мнению по строительству сообщества единой судьбы.

Во-вторых, на полях данного саммита 28 государств Африки, а также комиссия Африканского союза подписали с Китаем документы о совместной реализации инициативы "Один пояс — один путь". Это говорит о том, что эта инициатива может служить важной площадкой для развития взаимодействия между Китаем и Африкой.

В-третьих, результат заключается в том, что лидер КНР и страны Африки обсудили ситуацию в нынешнем мире. Они пришли к единому мнению, что вместе выступают против терроризма, а также против односторонних подходов в международных делах.

В качестве итогового документа на полях саммита была подписана Пекинская декларация о сообществе единой судьбы, а второй документ — План действий на 2019-2021 годы. Эти два документа носят программный характер, и в них обозначен вектор дальнейшего сотрудничества Китая и Африки.

В своем программном выступлении председатель Си Цзиньпин заявил о восьми ключевых действиях во взаимодействии между Китаем и Африкой и объявил, что КНР выделит 60 миллиардов долларов в виде кредитов, инвестиций и грантов, направленных на развитие взаимоотношений между КНР и Африкой.

Заявление об этих "восьми ключевых действиях" является самым ярким моментом саммита. Первое действие — это содействие развитию производства, второе — развитие транспорта и инфраструктуры, третье — создание благоприятных условия для торговли, четвертое — зеленое развитие, пятое — повышение потенциала и возможности стран Африки, шестое — развитие области здравоохранения, седьмое — гуманитарные контакты и последнее — обеспечение мира и безопасности.

В целях содействия успешной реализации этих действий китайское правительство выделит 60 миллиардов Африке в форме правительственных грантов, инвестиций и кредитов, которые направлены на совместные проекты.

Первая часть средств — 15 миллиардов долларов в форме грантов на безвозмездной основе, беспроцентных или льготных кредитов. Эти деньги будут направляться на проекты в сфере повышения уровня жизни народов Африки, то есть для ликвидации бедности, на развитие сельского хозяйства и здравоохранения, на охрану окружающей среды.

Вторая часть средств — 20 миллиардов — это кредитная линия. Эти кредиты будут направляться на поддержку таких крупных совместных проектов, как инфраструктурные проекты и развитие производства. Еще 15 миллиардов — специализированные денежные средства банков, которые будут направлены на развитие совместных проектов в сфере производственных мощностей и на поддержку выхода африканских товаров на китайский рынок.

Китайское правительство поощряет китайские компании, чтобы они в течение следующих трех лет инвестировали в Африку 10 миллиардов долларов. Мы считаем, что это выполнимый план.

После завершения саммита в Пекине мы уже обмениваемся делегациями, чтобы воплощать в жизнь договоренности, достигнутые на полях саммита.

— Председатель КНР Си Цзиньпин ранее также сказал, что Китай намерен укреплять сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, пиратством и другими вызовами. С какими странами, на ваш взгляд, у Китая наиболее развитое партнерство в этих областях? Может ли Россия сотрудничать с Китаем в Африке именно в сфере борьбы с терроризмом и пиратством?

— В 2015 году в ходе саммита по китайско-африканскому сотрудничеству в Йоханнесбурге многие африканские партнеры высказали заинтересованность в более активном участии Китая в обеспечении мира и стабильности на континенте. Мы всегда считали, что отсталость и бедность — коренные причины возникновения этих вызовов и угроз, в том числе терроризма и пиратства.

Считаем, что путем реализации совместных проектов между Китаем и Африкой мы сможем помогать развивать экономику африканских стран, чтобы они могли создавать больше рабочих мест и нейтрализовать бедность. Думаю, что эти проблемы будут решены и таким образом можно искоренить причины возникновения этих угроз и вызовов — терроризма и пиратства. Думаю, что в вопросе борьбы с терроризмом нужно бороться и с его причинами.

Во-вторых, мы всегда считаем, что нужно уважать суверенитет африканских стран, уважать их роль в налаживании и наращивании сотрудничества с другими странами. Поэтому Китай всегда выступает за то, что африканские страны должны регулироваться африканцами и мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела стран Африки.

В-третьих, мы всегда поддерживаем усилия африканских стран, направленные на обеспечение безопасности и мира внутри этих стран, на многосторонних площадках, таких как ООН, Африканский союз, а также в двустороннем порядке.

Среди всех постоянных членов Совета безопасности ООН Китай направил в Африку самый многочисленный миротворческий контингент, который участвует в миротворческих миссиях ООН. Они участвуют в семи миссиях.

В 2015 году Си Цзиньпин объявил о том, что Китай выделит 100 миллионов долларов в течение пяти лет, которые будут направлены на поддержку африканских стран в создании своего миротворческого контингента и контингента быстрого реагирования.

Только что я упомянул восемь действий, которые были выдвинуты в ходе форума сотрудничества "Китай-Африка" в Пекине. Последний из шагов — наращивание сотрудничества в области мира и безопасности. Мы будем в этой области продолжать прилагать усилия.

Африка традиционно входит в сферу интересов России. Сегодня в ходе консультаций с коллегой (Кемарским) мы обменялись оценкой развития ситуации в горячих точках в Африке. И Китай, и Россия являются постоянными членами Совбеза ООН. В рамках этого многостороннего формата мы должны усиливать координацию действий и усиливать взаимодействие по вопросам, связанным с Африкой.

— Си Цзиньпин говорил, что Китай продолжит оказывать африканским странам, в частности, Африканскому союзу безвозмездную военную помощь. О какой именно помощи может идти речь?

— В ходе движения национального освобождения африканских стран мы начали с ними многоплановое сотрудничество. Это в политическом плане. Мы усиливаем политический диалог. В экономическом плане мы развертываем взаимовыгодные совместные проекты. Что касается сотрудничества в военном плане, то мы всегда поддерживаем те усилия наших африканских партнеров, которые направлены на борьбу за свою независимость и территориальную целостность и суверенитет.

В течение прошедших десятилетий и в многостороннем порядке, и в двустороннем порядке Китай предоставил Африке военную помощь на безвозмездной основе. Конкретно речь идет о предоставлении Китаем Африке оружия оборонного характера, военной техники, военного оборудования. Еще мы оказали помощь Африке в подготовке военных офицеров.

Речь также идет о том, что Си Цзиньпин в 2015 году объявил о выделении 100 миллионов долларов Африке на поддержку создания африканскими странами своего постоянного миротворческого контингента и контингента быстрого реагирования.

Конечно, мы делаем всю эту работу исключительно в рамках соответствующих резолюций ООН. В ходе предоставления Африке нашей военной помощи мы, конечно, учитываем фактор напряженности в двусторонних отношениях между некоторыми африканскими странами.

— Вы уже упомянули, что Африка традиционно входит в сферу интересов России, Китай имеет большое влияние на африканские страны. Не опасается ли Китай, что у Москвы и Пекина могут пересекаться интересы, что может негативно сказаться на отношениях двух стран? Готов ли Китай сотрудничать с Россией в модернизации Африки, например, создавать совместные инфраструктурные проекты?

— Мы не считаем, что Африка является сферой влияния какой-либо страны. Африка принадлежит африканцам.

Первое, что хочу сказать: благодаря мудрому руководству и заботе председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в последние годы российско-китайские отношения очень динамично развиваются. Сейчас они переживают наилучший период в истории.

В ходе консультации (в МИД РФ) я заметил, что по многим вопросам по Африке видение китайской стороны во многом совпадает с российской. Думаю, что нет никакого противостояния интересов Китая и России на Африканском континенте.

Более того, я считаю, что не только не существует никакого противостояния интересов между Китаем и Россией, но и не существует противостояния интересов между всеми участниками сотрудничества с Африкой, в том числе и Китая с другими странами.

То есть у каждой страны в этом плане есть свое преимущество. Мы должны содействовать своим преимуществам и вместе прилагать усилия для развития дружественных отношений с Африкой.

Если действительно существует конкуренция на Африканском континенте, то она исключительно в духе Олимпийских игр. Нам надо посмотреть, кто внес в развитие Африки больший вклад, кто играет более важную роль в предоставлении помощи на развитие континента.