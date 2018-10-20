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Интервью

Мэр Тель-Авива: Евровидение не должно превратиться в политическое событие

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© AFP 2018 / POOL / Menahem KahanaМэр Тель-Авива Рон ХульдаиМэр Тель-Авива Рон Хульдаи
© AFP 2018 / POOL / Menahem Kahana

Евровидение в 2019 году впервые пройдет в Тель-Авиве. Израиль уже принимал у себя международный конкурс в 1979 и 1999 годах — тогда соревнование исполнителей песен проходило в Иерусалиме. Но на этот раз организаторы отказались от этой площадки в пользу Тель-Авива. О преимуществах города, перспективах его развития, а также об интересе к сотрудничеству с Москвой мэр Рон Хульдаи рассказал в интервью РИА Новости.

— Господин Хульдаи, во многом благодаря вашим усилиям Евровидение-2019 состоится в Тель-Авиве. Какими преимуществами этот город обладает по сравнению с другими израильскими населенными пунктами, которые тоже претендовали на проведение европейского песенного конкурса?

— Хочу отдать должное нашему городу — помимо бесспорных туристических прелестей, начиная от моря и уникальных исторических достопримечательностей и заканчивая развлекательными заведениями и ресторанами с кухней на любой вкус, — это огромный мультикультурный центр. Этот город принимает всех, в том числе и людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Мы располагаем самыми широкими возможностями, чтобы предоставить для конкурса огромные концертные залы. И, конечно, у нас есть хороший опыт организации крупных фестивалей, а также массового приема гостей. Все вместе это дает уверенность, что европейский конкурс превратится в большой международный праздник.

— Политика в контексте взаимоотношений между светским и религиозным населением Израиля сыграла свою роль в выборе Тель-Авива как наиболее компромиссного места для проведения Евровидения?

Израильские болельщики празднуют победу Нетты Барзилай в финале конкурса Евровидение. 12 мая 2018. Архивное фото
© AP Photo / Armando Franca
В Тель-Авиве пройдет конкурс "Евровидение-2019" 14, 16 и 18 мая

— У нас чрезмерно политизированное общество. Я не знаю ни одной другой страны, где правительство вмешивалось бы в вопрос о том, где с политической точки зрения уместнее проводить Евровидение. Тем не менее в Израиле это было именно так.

Справедливости ради должен заметить, что европейские организаторы в определенной мере испытывали давление со стороны ультрарелигиозных кругов, заявлявших, что не допустят открытия конкурса и даже проведения репетиций в шабат, в субботу. Так что в нашу пользу сработало и то, что Тель-Авив в полном смысле свободный, открытый для искусства и добрых отношений город.

Хотя лично я придерживаюсь того мнения, что конкурс песни, которому больше 60 лет и на который съезжаются участники из более чем 40 стран, должен существовать отдельно от политики. К сожалению, даже в недавней истории Евровидения есть примеры, когда политика создавала ненужные для международного творческого сообщества конфликты. Надеюсь, что Евровидение-2019 не превратится в политическое событие.

© AFP 2018 / Jack GuezНетта Барзилай во время концерта в Тель-Авиве после победы в финале международного конкурса "Евровидение-2018"
© AFP 2018 / Jack Guez
Нетта Барзилай во время концерта в Тель-Авиве после победы в финале международного конкурса "Евровидение-2018"

— Тель-Авив пестрит от афиш гастролей московских театров. А как налажено сотрудничество между этими двумя городами в других сферах?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Нетаньяху прокомментировал проведение Евровидения-2019 в Тель-Авиве

— Почти 20 лет между Москвой и Тель-Авивом действует договор о побратимстве и сотрудничестве, в рамках которого мы взаимодействуем по различным направлениям. У нас проходят Дни Москвы, здесь не раз бывали делегации учителей, ученых, налажен взаимообмен по линии МЧС, мы делимся наработками в области социальной защиты населения.

К тому же чуть ли не половина Тель-Авива говорит по-русски! Москвичи давно оставили позади парижан и лондонцев по частоте посещения нашего города. Причем российские туристы обычно приезжают целыми семьями и чувствуют себя у нас очень комфортно, потому что практически везде могут поговорить на родном языке.

—  А вы сами когда в последний раз были в Москве? Знакомы ли вы с мэром российской столицы?

— Мы хорошо знакомы с господином Собяниным. Я намерен приехать в Москву в будущем году и снова с ним встретиться. Последний раз я был перед Рождеством, как раз выпал первый снег, весь город был украшен, и мне показалось, что я попал в сказку. Вот этого я не могу предложить русским туристам, к сожалению.

— Сейчас в Москве реализуется много урбанистических проектов. Какие из них могут быть интересны для вашего города?

— Я интересуюсь всеми новшествами в других столицах и по возможности пытаюсь их реализовать в Тель-Авиве. Я называю себя большим специалистом по списыванию, как говорят школьники. И если есть какой-то смысл в побратимстве городов, то прежде всего в том, чтобы встретились два мэра и откровенно поделились опытом.

Кстати, опыт Москвы нам очень пригодился, когда на месте жилых домов мы решили разбить парк, но при этом хотели сохранить жилье. Зная, что в Москве умеют "перемещать" здания, мы направили туда русскоязычных коллег. Наши специалисты какое-то время провели в столице России, где хозяева не скрывали от них свои секреты. В результате мы успешно провели операцию по передвижению строений. Хочу еще раз подчеркнуть — в Израиле проживает очень мощная русскоязычная община. И мы в Тель-Авиве всегда можем воспользоваться хорошими связями, которые сохранили приехавшие в Израиль репатрианты. Я считаю это большим благом для нас.

— А метро, которое сейчас строится в Тель-Авиве, это самобытный проект или его вы тоже "списали"?

— Это довольно драматичная тема для меня. То, что мы сейчас строим, это совсем не то метро, какое есть в Москве. Мы сооружаем всего лишь рельсовую дорогу, часть которой пройдет под землей. К тому моменту, когда проект будет реализован, движение по ней уже будет перегружено. Так что наличие надежного и доступного общественного транспорта — это для нас проблема номер один.

— А другие нужды горожан — что удалось сделать?

Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
© Fotolia / AZN99
В Израиле построят сверхскоростной "небесный поезд", сообщили СМИ

— 27 лет я служил в ВВС Израиля, был боевым летчиком, бригадным генералом, армия меня научила решимости и тому, что если ты отвечаешь за судьбы множества людей, держи постоянно руку на пульсе их жизни, что я и делаю сейчас в прямом смысле слова.

Перед тем как наша команда пришла в мэрию, каждый день у этого здания стояло четыре тысячи человек, пришедших за той или иной услугой или с жалобой. Теперь число ежедневных обращений сократилось до 700. Все остальные могут воспользоваться телефоном или интернетом, чтобы получить требуемую услугу и необходимое разъяснение. У меня в кабинете установлен большой экран, через который я лично отслеживаю, в какой отдел позвонили, как быстро человек получил ответ, сколько людей потеряли терпение и бросили трубку.

Какие бы масштабные планы мы ни строили, социальная адаптация и помощь наименее защищенным слоям населения остаются главной заботой. Для меня она складывается из личного отношения к каждому жителю города.

— Вы уже подсчитали, сколько может получить городская казна от Евровидения-2019?

— Хороший вопрос. Но заработает не городской муниципалитет, скорее, прибыль получат хозяева магазинов, ресторанов, ночных клубов, потом они заплатят налоги, которые пойдут на счет государства. Но мы смотрим шире: если это принесет пользу экономике Израиля, значит, мы поработали не зря.

 

 

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