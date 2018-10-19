Алексей Гуськов: современным людям не хватает самоиронии

На этой неделе в российский прокат вышла комедия "Вечная жизнь Александра Христофорова", которую снял Евгений Шелякин. Незадолго до премьеры исполнитель главной роли, один из продюсеров и соавторов сценария картины Алексей Гуськов отправился в тур по стране, чтобы показать картину в разных городах и пообщаться со зрителями. В интервью РИА Новости он рассказал, почему создатели построили свой Колизей в Крыму, как в современном мире относятся к иронии и самоиронии и в чем главное достижение Христофорова. Беседовала Валерия Высокосова.

— О вашем герое в описании фильма сказано, что он живет одним днем, не задумывается о будущем, он лишился карьеры и здоровье его оставляет желать лучшего. Возникает образ этакого человека, оказавшегося у разбитого корыта…

— Законы жанра. Героя надо бросить в самый низ, подарить ему огромное количество невзгод и неудач. Дальше мы его ставим в определенные ситуации, из которых он так или иначе затем выходит. В этом и есть, собственно, природа комедии, когда зрительный зал смотрит на экран, понимает, что это про него фильм, неважно, какая у героя профессия и кто он. В финале зритель испытывает радость от того, что он выкрутился так, как никогда и никто не выкручивался.

— А как вы бы описали Христофорова? © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Отечественный хоррор собрал более миллиона долларов в мировом прокате

— Он верит в чудеса. Жизнь сама по себе чудо, если не верить в это, у тебя никогда ничего не получится. У Чехова есть рассказ "В Москве". Это чудесный рассказ, там все начинается так: я хожу по домам, квартирам, гостям, и везде говорю: "Боже, какая скука, какая невероятная, гнетущая скука!" Я ничего не знаю, ничем не интересуюсь. Однажды человек, явно не москвич, говорит мне: "Ну что же вы брюзжите? Возьмите телефонный провод и повесьтесь на первом столбе!" Это удивительный рассказ, в полном собрании сочинений Чехова он находится в сносках, считается очерком, он его не завершил, но это абсолютно точное ощущение от современной жизни и нашего позиционирования в ней.

— Почему выбрали именно такое название картины?

— Огромное количество было вариаций. Вот недавно видел в "Ролане" замечательное название — "Папа, сдохни". Мне так оно понравилось, но украсть его было невозможно. Вообще, раскрою тайну: до того, как случился страшнейший кризис, когда евро умножился на два, фильм планировалось снимать в Риме. В переводе название звучало бы так — "Вечная жизнь и прочие достижения Александра". Каждый раз, когда человек приходит на работу в Европе, он заполняет анкету: имя-отчество, профессия и прочие достижения. Так вот, у этого — вечная жизнь. Мы очень, конечно, мучились с названием, многие из профессионального круга говорили, что оно слишком длинное. Но дальше ответ прост — "Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить" (фильм Вуди Аллена 1972 года) и так далее. В сочетании компонентов понятно, что мы на что-то намекаем, но говорим очень иронично и весело.

— Вы хотели снимать картину в Риме, но пришлось сменить локацию на Крым?

— Да, пришлось поменять, потому что ни один бюджет не выдержал бы этой истории.

— Как вам снималось в Крыму?

— Замечательно! Мы построили Колизей, не такого размера, как римский, конечно. Оставили его в Генуэзской крепости, он до сих пор там стоит, мы его подарили фактически. Сами они сделали красивую табличку и написали: "Колизей". Те места, где мы снимали, совершенно волшебные, они не привязываются ни к какой национальной локации. Это может быть побережье Италии, Франции, Болгарии… Фильм снят сознательно открыточно, потому что хотелось создать атмосферу долгожданного отпуска с первого кадра. Чтобы небо голубое-голубое, с сахарными облаками. Чтобы море бирюзовое-бирюзовое, шум прибоя и чайки вдали. Хотелось показать, как красива эта жизнь.

© 58,5 продакшн (2018) Кадр из фильма "Вечная жизнь Александра Христофорова" © 58,5 продакшн (2018) Кадр из фильма "Вечная жизнь Александра Христофорова"

— Именно поэтому вы выпускаете картину в октябре? Чтобы продлить людям ощущение лета?

— Да, есть такое позиционирование, которое мы придумали еще в апреле: фильм рекомендован зрителям старше 12 лет как таблетка от осенней хандры. Фильм, который продлевает лето и, как я уже сам добавляю, продлевает жизнь. Отпуск был два месяца назад, а Новый год еще не скоро. В этот промежуточный период картина напомнит зрителю, пришедшему в зал, самое лучшее его состояние.

— Вы также выступили продюсером картины, соавтором сценария. Есть ли, на ваш взгляд, перспективы у проекта на международном рынке?

— Мы съездили в Канн, представили там фильм. Сейчас ведем переговоры с несколькими зарубежными дистрибьюторами. В американском iTunes фильм появляется с 15 декабря. То есть работа ведется.

— А кинотеатральный прокат? © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Венсан Перес: мы с Дюжарденом единственные хорошие парни в фильме Полански

— Вас обманывают, когда говорят о широком кинотеатральном прокате наших картин за рубежом. Я знаю это, поскольку семь лет плотно там работал. Заблуждаться не стоит, а вот такие ресурсы, как интернет, кабельные каналы, pay TV, это да, вполне. Есть бэкграунд, ведь я в качестве продюсера делаю не первую картину. Мои упражнения в копродукции с Германией и Францией до сих пор показывают. Но сейчас меня это волнует в самую последнюю очередь.

— Вы больше ориентированы на российский прокат?

— Да, потому что живу в России и работаю в первую очередь для российского рынка. Однако, поскольку последние годы я в основном делал копродукции, по-настоящему я их прокатом практически не занимался. Реально в прокат, который осуществлял "Каро", выходил фильм "Отец" в 2008 году. Так что, считайте, я десять лет я с этим не сталкивался. Сейчас вижу, как много изменилось на этом рынке.

— Раз уж мы заговорили о кинотеатральном прокате, то расскажите, как вы относитесь к инициативе Минкультуры внести поправки в российское законодательство, которые ограничивают прокат зарубежных фильмов до 35% от общего числа сеансов в кинотеатре?

— Я точно знаю, что запрещать ничего нельзя. Никакие запретительные меры ни к чему положительному не приводили никогда. Объявленные релизы двигать нельзя, это мое мнение. За каждой датой релиза, если продюсер нормальный, стоит содержание, подготовка, размышления, стоит огромная работа и потраченные деньги. У каждого рынка должна быть мораль и этика. Нужно всех ставить в равные условия — это точно. Лучше поощрять. И это можно построить определенным образом. Нужно нырнуть в прокат, не открывать бессмысленно кинотеатры, куда никто не будет ходить, а дотировать существующие кинотеатры на билет, если они держат российское кино, чтобы они держали его дольше, если нужно. Такие протекционистские меры необходимы.

— Фильм "Вечная жизнь Александра Христофорова" определяется как комедия. А легко ли сейчас в современном мире пошутить так, чтобы никого не обидеть?

— Мы какие-то стали нервные, так предвзято ко всему относимся. Наша комедия очень ироничная, а нам сейчас так не хватает самоиронии. Мы там смеемся даже над собой, как создатели чуть подмигиваем зрителю. Серьезные все стали, на дороге разъехаться не можем, столько друг другу наговорим, если случайно в метро на ногу наступим. С ума сойти!

© 58,5 продакшн (2018) Кадр из фильма "Вечная жизнь Александра Христофорова" © 58,5 продакшн (2018) Кадр из фильма "Вечная жизнь Александра Христофорова"

— Как изменился фильм от первоначальной задумки до ее финального воплощения? То, что вы увидели на экране, соответствует ожиданиям?

— Все хорошо, но по-другому. Все родилось от идеи, вычитанной в интернете. Семь лет назад у людей спрашивали, что бы они сделали, если бы жили вечно, или что бы сделали, если бы жить им оставалось две недели. Первый ответ был одинаков и там и там. Мужчины о женщине или о женщинах, о своих мечтах, а дамы — чуть романтичнее, но тоже говорили о спутнике жизни. Получается, что самая наша сиюминутная потребность на вечность или на короткий период — любить и быть любимым. От этого пошел сценарий. Авторов у нас было много, сейчас их стоит в титрах аж пятеро. И я там стою, потому что мне в голову пришла эта безумная идея. Слава Омутов, Паша Виноградов — два автора "Вечернего Урганта" — подарили фильму огромное количество замечательных шуток, блестящих диалогов и сцен. Режиссер Евгений Шелякин у нас тоже пишущий, что я очень ценю в режиссерах, все это скомпоновал, дописал, проверил. Между прочим, есть еще кое-что очень интересное, о чем вы не спрашиваете.

— Что же это? © AFP 2018 / Damian Dovarganes Восставшие из мертвых: зачем "оживляют" знаменитостей

— Я сделал тур по стране, начал тур региональных премьер 25 сентября с Южно-Сахалинска. Был в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Красноярске, Екатеринбурге, Тюмени, Уфе и так далее. Я объехал всю страну. Так как кинотеатры имеют социальные сети, мы сделали такой фокус. Я понимал, что при мне люди не скажут правды, поэтому мы сделали подарок для зрителей — красивый альбом с подписями актеров. На протяжении недели после просмотра зрители оставляли отзывы, и автор лучшего отзыва получал альбом в подарок. Вот одно из лучших, я бы так не сформулировал: "Как прекрасно в наше время пойти в кино, посмотреть ироничный фильм, не просто веселый, развлекательный или комедийный, а именно ироничный. Мне кажется, одна из ключевых его характеристик — история о том, как важно не отчаиваться и поддерживать окружающих, даже если ситуация кажется безвыходной". Такое не купишь, не закажешь.

— Вы решили лично обратиться к каждому зрителю?

— Да, потому что так и рождается фильм, с реальным зрителем, который, голосуя рублем, идет в кинотеатр. Тогда он живет, тогда у него есть жизнь. Я уже сейчас объехал 15 городов. И мне было интересно посмотреть, есть ли зритель, какой он, какая возрастная аудитория, что говорят после, уходят ли.