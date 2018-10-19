Павел Шутов: авария "Союза" — шок для всего рынка космического страхования

11 октября на третьей минуте полета самой надежной в мире ракеты-носителя "Союз-ФГ", совершившей до этого 64 безаварийных пуска, произошло ЧП. Один из боковых блоков первой ступени не отделился вовремя, пропоров центральный блок второй ступени. Система аварийного спасения успешно среагировала и спасла членов экипажа космического корабля "Союз МС-10" — российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга. Это была первая авария в пилотируемой космонавтике в истории современной России. О том, как она скажется на рынке космического страхования, в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Павел Шутов.

— Как произошедшая авария ракеты-носителя "Союз-ФГ" скажется на рынке космического страхования в целом? Вырастут ли тарифы?

— Авария при пилотируемом запуске — это серьезный удар для страхового рынка. Российская пилотируемая космическая техника до сегодняшнего дня считалась верхом надежности. Произошедшего никто не мог ожидать. Авария прервала многолетнюю стабильную серию удачных пусков ракет "Союз-ФГ". Это большой удар по репутации, удар по системе контроля качества. Шок для всего мирового рынка космического страхования.

Конечно, ситуация отразится на тарифах. Крупные участники страхового рынка уже несколько раз прощали российские космические неудачи — потерю "Прогресса М-27" и аварию ракеты "Протон" с мексиканским спутником в 2015 году, потерю "Прогресса МС-04" в 2016 году, прошлогодний неудачный запуск "Метеора". После этих неудач имело место незначительное повышение тарифов, но затем происходило их скорое снижение. Сейчас прогнозируется существенное повышение ставок, причем по всем линиям космического страхования: запусков ракетно-космической техники, орбитальной эксплуатации космических аппаратов, гражданской ответственности при запусках, страхование наземных рисков космической техники.

— Могут ли новые тарифы стать неподъемными для Роскосмоса, что госкорпорации придется отменить страхование каких-то пусков? Такая практика была широко распространена еще несколько лет назад, когда госкорпорация выборочно страховала запуски. © РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк "Роскосмос" решил внедрить на предприятиях видеофиксацию сборки ракет

— Не готов отвечать на вопрос о финансовых возможностях Роскосмоса, но фактическая ситуация и статистика пусков говорит о том, что страхование для отрасли жизненно необходимо. Без страхования Роскосмос рискует получить многомиллиардные и незапланированные никакими бюджетами убытки. Страхование же позволяет заранее запланировать, забюджетировать расходы на финансовую защиту и при этом избежать стихийных финансовых потерь.

Судите сами, в 2018 году, если говорить о состоянии на сегодняшний день, расходы Роскосмоса на страхование запусков не превысили один миллиард рублей. При этом планируемые неизбежные страховые выплаты, связанные с авариями годового периода, сейчас составляют почти 15 миллиардов рублей. Это выплаты за аварию с потерей гидрометеорологического космического аппарата "Метеор-М №2.1" в размере 2,5 миллиарда рублей и ангольского спутника "Ангосат" в размере 7,5 миллиарда рублей, за пилотируемый корабль "Союз МС-10" — 4,6 миллиарда рублей.

Повторюсь. Расходы один миллиард рублей, возмещение — почти 15 миллиардов! При отсутствии страхования весь этот груз потерь лег бы на Роскосмос. Учитывая и без того сложное финансовое состояние отрасли, трудно представить, к чему такие потери могли бы привести. При таких соотношениях сборов и выплат страховщиков можно считать крупнейшими инвесторами российской космической отрасли.

— Как произошедшая авария скажется на страховании пусков ракет семейства "Союз" и конкретно "Союзов-ФГ", используемых для пилотируемых пусков?

— Авария уже сказалась на страховании запусков всех ракет-носителей типа "Союз" независимо от их модификации. Сейчас рынки страховых котировок вообще закрыты. Котировки не выдаются до времени полноценного изучения причин аварии и проведения мероприятий по исключению повторений аналогичных неудач.

Ожидается существенное увеличение страховых тарифов, возможно, на 40-60% по сравнению с доаварийными. Такие увеличенные тарифы могут остаться на рынке достаточно длительный период. Тем самым участники рынков космического страхования будут пытаться хоть как-то компенсировать понесенные потери.

Страховые ставки по "Союзу" приблизятся к ставкам по "Протону", но все равно будут ниже. Конкретные тарифы угадывать сейчас не хотелось бы.

— Какова ситуация с выплатой по "Метеору" и "Ангосату", они уже произведены? Когда ожидается выплата по аварийному пуску "Союза-ФГ" с "Союзом МС-10"?

— В октябре этого года в полном объеме осуществлена выплата возмещения по аварии при запуске в ноябре 2017 года аппарата "Метеор". Расследование страхового случая длилось достаточно долго, были сложности с получением документов и отчетов о причинах аварии, но в итоге все вопросы урегулированы и выплата произведена.

По случаю отказа и полной гибели на орбите аппарата "Ангосат" разбирательство еще продолжается. Случай оказался не простой. Страховщикам выдан отчет о причинах произошедшего, ими в ответ заданы уточняющие технические вопросы. Идет рабочий процесс урегулирования страхового случая, который займет еще некоторое время. Выплату планируется осуществить в текущем году.

По недавней аварии при запуске "Союз МС-10" страховщики с нетерпением ожидают выводов аварийной комиссии о причинах происшествия и предпринятых мерах по обеспечению безопасности дальнейших пусков. После изучения официальных документов будут приниматься решения о страховой выплате. Срок выплаты будет зависеть от того, насколько быстро Роскосмос разберется с причинами аварии и выпустит итоговые документы.

— Ни один последний год в России не проходит безаварийно. Как такая ситуация скажется на присутствии на рынке страховых компаний? Кто может уйти с этого рынка, кто останется?

— Действительно, несколько лет подряд в России ежегодно происходит одна-две аварии. Это печальная статистика. Кроме того, некоторые запуски проходят с нештатными ситуациями или отклонениями от норм, которые не приводят к авариям и к страховым выплатам, но которые нужно учитывать в статистике. Информация о таких происшествиях, запусках по тонкому, как они называются, конечно же, попадает на страховой рынок и вызывает у страховщиков большую озабоченность и настороженность.

После аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-10" не исключено, что некоторые компании перестанут участвовать в страховании и перестраховании космических проектов или уменьшат доли своего участия из-за высокой убыточности этой линии бизнеса.

Пока непонятно, как будут вести себя компании китайского рынка. Ведь китайские страховщики стали участвовать в перестраховании российских космических рисков сравнительно недавно и с очень смелыми долями участия, но сразу попали на неблагоприятный по аварийности период и за короткий срок уже получили очень много убытков. После аварии "Союза-ФГ" отношение китайских страховых партнеров к российским космическим проектам может поменяться. Можно ожидать снижения емкости китайского рынка перестрахования.

Если приводить конкретные примеры, то Российская национальная перестраховочная компания, созданная по инициативе Банка России и при поддержке правительства России, участвовала в перестраховании всех космических проектов в 2017-2018 годах с очень большим собственным удержанием в рисках. По итогам работы картина трагичная: в 2017 году — убыточность более 200%, в 2018 году — убыточность более 400%. Какие решения будут приняты РНПК о дальнейшем участии в космических рисках и какой будет подход к размеру участия в таких рисках, пока непонятно.

— Не поднимает ли в целом нескончаемая череда аварий вопрос о создании Роскосмосом своей собственной страховой компании?

— Сомневаюсь. Зачем? Наоборот, Роскосмосу лучше и удобней перекладывать риски потерь на сторонние организации — на страховщиков. Насколько я осведомлен, сегодня Роскосмос желает избавиться от непрофильных направлений, заниматься исключительно космической деятельностью. Страховой бизнес очень уж непрофильный для госкорпорации. Кроме того, открыть и содержать страховую компанию в сегодняшних реалиях это очень дорогое удовольствие и тяжелый труд.

— Что говорят на рынке по поводу страхования "Протонов", известных своей аварийностью, и будущих пусков "Ангары"?

— После аварийного периода "Протон" на страховом рынке никак не может вернуть репутацию надежного носителя. Несмотря на то, что уже прошла серия безаварийных пусков, страховые тарифы продолжают удерживаться на весьма высоком уровне. Это как раз последствия крупных страховых убытков, которые принес "Протон" страховщикам в прежние годы. Осадок остался.

Что касается страхования "Ангары", то условия страхования пока непонятны. Запросов предметно и всерьез прорабатывать условия страхования данного носителя пока не было, поскольку не было конкретных проектов для проработки. Условия будут зависеть от того, насколько удачно удастся продать ракету "Ангара" страховщикам. Это вопрос качества презентаций, открытости, технических описаний, освещения вопросов надежности и тому подобное.

Илону Маску в свое время удалось убедить страховщиков в надежности носителей Falcon 9 и практически с первых запусков добиться приемлемых условий. Это пример удачной продажи проекта страховщикам. Хотелось бы надеяться, что и для российской "Ангары" это получиться. Посмотрим. В любом случае среди космических страховщиков остается много оптимистов. Мы очень надеемся, что Роскосмос добьется высокого качества российской космической техники. Мы верим, что наступит время безаварийных пусков. Мы ждем интересных, грандиозных и амбициозных космических проектов и будем рады в них участвовать.