Эдгард Запашный: скоро в "Лужниках" приземлится летающая тарелка

На площадку Дворца спорта спортивного комплекса "Лужники" в конце декабря приземлится космическая тарелка с представителями другой цивилизации, которые будут знакомиться с землянами. Все это — элементы новой цирковой программы — шоу OFU, которое Большой московский государственный цирк представит в "Лужниках" с 29 декабря по 8 января. Корреспондент РИА Новости Юлия Чичерина встретилась с народным артистом, генеральным директором Большого Московского цирка Эдгардом Запашным, чтобы первой узнать обо всех секретах нового межгалактического шоу, а также "закулисной жизни" хищников и шляпе… Майкла Джексона.

— Уже стало приятной традицией, что в канун Нового года цирк на Вернадского дарит своим зрителям новую шоу-программу, которую демонстрирует в ДС "Лужники". В прошлом году это была невероятная история UFO, где земляне отправились в космос. Что ждать в этом году?

— Да, в прошлом году мы презентовали программу "UFO. Цирк с другой планеты". По задумке художественного руководителя и главного режиссера шоу Аскольда Запашного, три главных героя шоу попадают на корабль пришельцев и отправляются в космос, где их ждут необычные встречи и знакомства, а также испытания, которые они преодолевают и благополучно возвращаются на Землю. Мы тогда впервые пошли на эксперимент — в программе не участвовали животные. Инопланетная тема, по нашему мнению, требует особого прочтения и наряжать животных в костюмы "внеземных существ" не входило в наши планы. Но, считаю, мы справились с задачей и зритель увидел не просто акробатические номера, а познакомился с новыми героями, узнал для себя что-то необычное и любопытное.

В канун новогодних праздников мы представляем новую шоу-программу OFU — это продолжение инопланетной темы, но другая сторона медали. С этим связано и необычное название: если UFO прочесть в обратном порядке, получится OFU. На этот раз земляне будут принимать космического гостя — удивительного инопланетянина по имени ОФУ и увидят, что будет делать представитель другой цивилизации, если случайно попадет на Землю, В этом шоу будут участвовать животные — ведь они являются яркими представителями земной цивилизации.

— Что будет неожиданным в OFU? © РИА Новости / Владимир Песня Перейти в фотобанк Фантастическое шоу "UFO. Цирк с другой планеты"

— Хочу сразу отметить неиссякаемый креатив Аскольда, с которым он подходит к каждому шоу. OFU будет совершенно отличаться от представлений, которые уже видел зритель — начиная с музыки, цирковых номеров, и заканчивая декорациями. Большую роль в раскрытии космической темы сыграли костюмы, автором которых является талантливый дизайнер Надежда Русс. Специально для шоу за год сшили 200 костюмов. Для полного погружения в образ гуманоид Oфу предстанет в специальной маске с огромными глазами. Ее изготовила по индивидуальному заказу мастерская, которая занимается пластическим гримом. Одна из работ этой мастерской — грим для Елены Яковлевой к фильму "Вангелия".

Маска делалась более двух месяцев по индивидуальному слепку с головы актера, то есть это достаточно трудоемкий и сложный процесс. Существуют и определенные требования к таким маскам именно для цирковых представлений — они должна не только соответствовать облику персонажа, но и быть удобными, чтобы артист мог в маске отрабатывать более пяти часов в день. Открою секрет — инопланетным пришельцем станет артист цирка, заслуженный артист России, клоун Николай Кормильцев. Более того, у него будет волшебный инопланетный гаджет, который поможет ему в путешествии.

— Что еще будет ждать зрителей новогоднего представления?

— Всех секретов раскрывать не буду, скажу лишь, что в шоу будет задействован сложный реквизит. На глазах у публики произойдет крушение летающей тарелки, а на сцене вырастет небоскреб. Зрители вместе с OFU окажутся в Третьяковке, где перед ними оживет известная картина, станут гостями на грузинской свадьбе, побывают на ипподроме и даже отправятся в… цирк. На протяжении всего представления за Офу будет гнаться команда земных агентов, чтобы поймать уникального гостя и получить его корабль в качестве ценного трофея.

— Было бы странным побывать у вас в гостях и не задать вопрос о вашей "полосатой команде". Тем более, что до конца года в цирке идет программа "ЭпиЦентр мира", в которой вы участвуете с братом Аскольдом. Отношения с животными вы строите на партнерстве, дружбе или в них главенствует лидерство дрессировщиков? © РИА Новости / Антон Денисов Перейти в фотобанк "Чуть не порвали": на Эдгарда Запашного во время выступления напала тигрица

— Работа с хищником включает в себя совокупность всех этих отношений. Любой тигр — это циник и при общении с ним надо понимать, что есть природные правила, которые созданы не тобой. Львам и тиграм нужен лидер. Животные, а особенно хищные, вес которых достигает более трехсот килограммов, да еще "оборудованные" когтями, должны знать, что с ними работает лидер, и есть слово "нет", что на их силу есть другая сила и им нельзя выплеснуть свои эмоции. Они тонко чувствуют дрессировщика, который должен показать, что он не только лидер, но и готов работать вместе с животными, найти с ними общий язык, помочь преодолеть некоторые фобии, поддержать и подбодрить их как напарников, друзей и коллег. Когда мы работаем на манеже, то я для них неизменный лидер. За кулисами мы с братом кормим животных, и вот тогда для них мы товарищи. Приведу пример высшего уровня дружбы и доверия между дрессировщиком и хищником: когда тигрица не может разродиться, не подпускает к себе никого и готова разорвать даже трясущегося от страха тигра-папу, которого мы отсадили в другую клетку, и только мне с братом доверяет помочь ей вытянуть плод. В этот момент мы для нее самые близкие друзья.

— Есть ли у вас среди животных любимчики?

— Тигр Мартин. Несколько лет назад его не стало. Шестнадцать лет он прожил с нами. Для меня он был тигр-человек, друг и член семьи. Не так давно у нас появился маленький тигренок, характер и повадки которого точь-в-точь напоминают Мартина. Я назвал его Рики. Так у меня появился свой Рики Мартин (смеется). Он веселый, хороший парень, правда, с небольшой чудинкой.

— Назовешь фамилию Запашные — и сразу представляются тигры и львы, а вместе с этим риск и опасность. Бывает ли у вас обида на животных, которые причиняли вашей семье травмы?

— Каждый раз, заходя в клетку к животным, я понимаю, что могу не вернуться. Несомненно, травмы встречаются часто в нашей профессии: тигры убили моего дедушку, серьезная травма была и у мамы — тигр оставил порядка двадцати рубцов на ее ногах. С детства я понимал, что все по-настоящему. Но родители приучили нас с братом видеть в этом, прежде всего, ошибки самих людей. Осознание того, что подобное может случиться с каждым из нас, постоянно держит меня в тонусе. Не так давно мы простились с английским дрессировщиком Чипперфильдом, которому из-за нападения хищника был удален фрагмент мозга, и часть тела оставалась парализована. Только в конце жизни к нему вернулась способность двигаться. До последнего дня он ходил в цирк, у него не было обиды на животное, не было отвращения к цирку. Все мы понимаем, что причиной этому послужила ошибка- где-то он не доглядел, не оценил ситуацию, либо это было стечение обстоятельств не в пользу дрессировщика.

Мы работаем в паре с моим братом Аскольдом, и каждый из нас прекрасно понимает, что в клетке ты отвечаешь не только за себя, но и за своего напарника.

Достаточно в раннем возрасте все, кто связан с цирком, начинают осознавать, что работа на манеже — это ежедневная работа и преодоление себя, планки своих возможностей. Я только что вышел с манежа, где тренируются мои дочки, которым пять и семь лет. Что-то не получается, но уже в этом возрасте у них воспитывается чувство ответственности и любви к цирку. А, значит, трудолюбие и терпение.

— Ваши дочки уже выступали на манеже?

— Первый опыт работы в цирковом представлении у моих детей был в прошлом году. Они участвовали в массовке шоу " АнгелЫ" и получили первые в своей жизни гонорары. Если говорить об их увлечениях, то Стефании больше нравятся лошади и воздушные гимнасты, а Глории, которой сейчас пять лет, — больше любит жонглирование и общение с собачками.

— Может ли это означать, что когда-то они зайдут с вами в клетку с хищниками?

— Я не то, что не исключаю этого, а буду всячески их подталкивать и поддерживать в этих начинаниях. Моему сыну Даниэлю сейчас всего один год, но уверен, что в будущем он будет поддерживать сестер в этом. Сложно загадывать, но в дальнейшем вижу, что сын будет с кем-то из сестер в паре работать с хищными животными. У нас есть великолепный пример Карины и Артура Багдасаровых, которые отлично работают вместе.

— Наша встреча проходит в вашем рабочем кабинете. Много фотографий, наград…. Какие вещи для вас наиболее ценны?

— У меня много вещей, которые вызывают особый трепет. Например, олимпийский факел. Не могу передать те чувства гордости за нашу страну, когда нес его и, тем самым, был причастен к общемировому празднику. В книжном шкафу я храню "Книгу рекордов Гиннеса", куда меня трижды занесли. Портрет клоуна в рамке — его мне подарил мой большой друг, который много сделал для нашей семьи — Иосиф Кобзон. Еще одна вещь, которой я очень дорожу, — шляпа с автографом Майкла Джексена. Ее я приобрел на аукционе. Это человек, которого я уважаю как пример трудолюбия и профессионализма.