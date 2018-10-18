В Москве может появиться инновационный кластер

В апреле этого года мэр Москвы Сергей Собянин высказал идею создания на территории Москвы инновационного кластера, который объединит IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты столицы. О проекте такого кластера, создании единой коммуникационной платформы для столичных предпринимателей, о том, какое место занимает Москва среди "умных городов" мира, в интервью корреспонденту РИА Новости Лидии Кошкиной рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, принимавший участие в форуме "Открытые инновации" в Сколково.

— Алексей Анатольевич, в Москве планируется создать инновационный кластер (ИК). Когда проект будет запущен? Ведутся ли переговоры с резидентами?

— Тема создания инновационного кластера по-прежнему обсуждается. Первый шаг к созданию кластера — решение российского руководства. Работа с участниками кластера — это следующий этап. Мы проводили форсайт-сессии среди потенциальных резидентов — с представителями технологических и креативных компаний, научным сообществом. Мы пытались посмотреть, что нужно потенциальным участникам нового кластера, так как мы понимаем, что нельзя создавать среду и инфраструктуру без того, что хочет видеть рынок.

По итогам форсайт-сессий мы увидели потребность в междисциплинарных взаимодействиях, например, когда сфера IT работает совместно с изготовителями медицинского оборудования. Это дает синергетический эффект. Участие в кластере добровольное, уверен, в него войдут те, кому интересно взаимодействие с другими сферами. В новом кластере будут и инновационные высокотехнологичные компании, и научное сообщество, и молодые стартапы, и те, кто занимается образованием.

Вообще кластеры — это не новая тема для Москвы. В городе есть промышленные кластеры, которыми занимается министерство промышленности России, есть два инновационно-территориальных кластера министерства экономического развития в Зеленограде и Троицке. В Москве на сегодняшний день более 20 тысяч субъектов инновационной инфраструктуры.

— Когда будет запущен новый кластер?

— Мы постараемся сделать это в достаточно короткие сроки.

— Когда будет создана единая коммуникационная платформа в новом кластере? Для чего она нужна?

— У нас есть коммуникационная платформа для инноваторов и предпринимателей под названием IMoscow, которая помогает участникам инновационного процесса общаться между собой. Платформа позволяет компаниям узнавать информацию друг о друге и о значимых для них мероприятиях, пользоваться сервисами поиска помещений или включать свою продукцию в различные каталоги, а также презентовать свои проекты и участвовать в проектах других компаний.

На форуме "Открытые инновации" в Сколково компании приходят к нам на стенд и рассказывают, в чем их инновационность. То же самое они делают благодаря платформе IMoscow в режиме онлайн. Участники наших форсайт-сессий отмечали, что не может быть взаимодействия только в офлайне. Платформа нового кластера будет поддерживать коммуникацию его участников. На сегодняшний день техническое задание по платформе уже обсуждается. Мы принимаем предложения от потенциальных участников. Нетворкинг между компаниями тоже важен. Мы все сейчас ходим с гаджетами и являемся членами того или иного сообщества — чата в Whatsapp или группы во "ВКонтакте". Мы видим, что от профессионального сообщества есть запрос на нетворкинг. При этом мы не посредники и не административный ресурс, мы только предоставляем условия и инструменты поддержки проектов. В кластере важно именно создать коммуникационную платформу, чтобы люди узнавали друг о друге, благодаря нашему инструменту.

— То есть вы создадите платформу, в которой будете не нужны?

— Я думаю, высшая стадия совершенства работы города с бизнесом — это когда мы будем невидимы. Мы будем лишь элементом государственной помощи.

— Платформа IMoscow — это первый этап разработки будущей платформы для инновационного кластера?

— Нет, решений по тому, на чем будет базироваться платформа, пока не принято. Сейчас главное договориться с профессиональным сообществом о тех элементах, из которых эта платформа будет состоять.

— Возвращаясь к теме суперкластера, будет ли закончено формирование технического задания для кластера до конца года?

— Сейчас идет формирование нормативной базы. Мы рассчитываем, что до конца года мы дадим старт разработке технического задания по инновационному кластеру, но многое зависит не от нас. Это должно быть решением федеральных органов исполнительной власти. Мы активно взаимодействуем с министерством промышленности и торговли, министерством экономического развития и министерством образования и науки. Есть пересечение сфер интересов федеральных властей и городских. Кластер может стать средой для реализации самых смелых идей.

— Сколько сейчас технопарков в Москве? Какие инновационные технологии в них применяются?

— На сегодняшний день в Москве 33 технопарка (в 2014 году в Москве было шесть технопарков — прим. ред.), в которых локализованы 1 750 компаний. Занятость площадей в технопарках достаточно высокая — более 95%. Нам приятно, что инфраструктура технопарков востребована компаниями. Вакантных мест становится все меньше. У нас есть планы расширять сеть. Это выгодно и резидентам, и создателям технопарков. Мы стараемся заинтересовать бизнес создавать подобную инфраструктуру. Конечно, есть формальные процедуры вхождения в технопарк — подача заявки, прохождение экспертиз, мы это понимаем, но это востребовано. В Москве есть технопарки, куда входят компании, специализирующиеся на одной отрасли, а есть межотраслевые, например "Физтехпарк" или технопарк "Водный стадион", где есть и крупные, и небольшие стартапы из разных областей. Технопарк "Слава", к примеру, специализируется на биотехнических и медицинских отраслях. Есть компании, которые внутри технопарков создают совместные проекты.

— Насколько сегодняшняя Москва соответствует критериям "умного города"? На каком этапе развития находится столица? Когда Москва сможет конкурировать с "умными городами" Китая и Сингапура?

— Есть рейтинги, которые оценивают инновационность и цифровую развитость региона. Сегодня несколько рейтингов презентованы на форуме "Открытые инновации" в Сколково, согласно которым мы показываем существенный рост. Мы обгоняем ведущие города мира. Так, Москва — на первом месте среди городов по уровню электронных сервисов, созданных властями для населения.

— С кем Москва, по-вашему, конкурирует в области инновационных разработок внутри страны и за рубежом? © Depositphotos / nicoletaionescu Власти Москвы считают перспективным развитие магазинов одежды "плюс-сайз"

— Мы не хотим конкурировать с городами России. Мы ставим для себя более амбициозную задачу — конкурировать с ведущими мировыми столицами. При этом для нас важно не только конкурировать, но и перенимать опыт и какие-то интересные разработки как в создании инфраструктуры, так и в мерах поддержки инноваций и бизнеса, которые есть в других странах. Этим летом, когда мы начали обсуждать вопрос создания кластера, мы поехали в Китай, чтобы посмотреть, как у них реализуются проекты инновационных кластеров.

Мы открыты к диалогу и готовы учиться. Сейчас нам нужно принимать меры для будущего, поэтому уже сейчас есть смысл брать лучшее, что есть в мировых практиках. Нет такого, что все технопарки друг на друга похожи, они разные даже внутри Москвы — по подходам, по структуре, по методам управления. Важно обмениваться лучшими практиками.

— На кого вы готовы равняться?

— Есть ведущий экономический регион Иль-де-Франс во Франции. В ноябре в Барселоне пройдет выставка "Smart City Expo World Congress". Мы понимаем, что сеть технопарков становится глобальнее. Мы взаимодействуем не между технопарками Москвы или внутри России, а взаимодействуем между технопарками мира. Если завтра к нам придет запрос, к примеру, из Каира, а московский инноватор предложит ему свои решения, это будет нормой. Процесс глобализации мы не остановим.

— Какие социальные сферы с точки зрения инноваций сейчас приоритетны для Москвы? Какие проекты планируется внедрить в социальную среду города? © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк ОДК переводит производство двигателей на "цифру"

— Социальная сфера — это хорошая почва для инновационного развития. Огромное количество проектов в образовательной сфере Москвы реализуется сейчас, например "Московская электронная школа". Многие переходят к онлайн-обучению, поэтому мы сделали онлайн-академию для предпринимателей, когда им не нужно идти на форум, чтобы послушать успешного спикера. За несколько месяцев к нам пришли более 6 тысяч предпринимателей, хотя мы устраиваем и множество офлайн-мероприятий. В сферу здравоохранения также активно внедряются инновации — и в оборудование, и в разработку препаратов. В Москве действует Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) — электронная регистратура, позволяющая записаться на прием к любому специалисту. Это тоже инновационная разработка.

— Какие проекты вы представили на форуме "Открытые инновации" в Сколково? Сколько проектов вы реализовали в этом году и какие у вас планы на следующий год? © РИА Новости / Григорий Сысоев Перейти в фотобанк "Сколково", Bayer и Роспатент будут развивать защиту прав в биотехнологиях

— Мы сделали несколько форматов на нашем стенде — в виде настенных экранов и VR-очков. На экранах представлены около 400 инновационных проектов Москвы. В презентации образовательного проекта "Техноград", где люди всех возрастов могут освоить новые профессии, мы показали отзывы тех, кто там учится. Этот формат нам интересен. Конечно, есть вещи, которые нужно дорабатывать, особенно это касается новых проектов. Нам приятно, что москвичи дают рекомендации по тому, как можно улучшить тот или иной проект. Обратная связь дает нам возможность составить план на будущее, поэтому во многие наши проекты мы стремимся интегрировать обратную связь: ты сказал — я сделал — и у нас получилось идеальное соотношение спроса и предложения.