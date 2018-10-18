Йовери Мусевени: Уганде нужно больше российских систем ПВО

Президент Уганды Йосери Мусевени рассказал в интервью РИА Новости о российско-угандийском военно-техническом сотрудничестве, планах Кампалы по закупкам у РФ систем ПВО, перспективах строительства в стране атомной электростанции, а также о том, какой он видит роль России в урегулировании конфликтов в Африке.

— Господин президент, планирует ли Уганда закупать российские вооружения, а именно истребители и ракетные системы ПВО?

— У нас уже есть такие системы. И нам нужно больше. Мы покупаем российское оборудование с 1962 года. У нас оно уже есть.

— Хотелось бы затронуть еще сотрудничество России и Уганды в сфере энергетики. Правда ли, что Уганда хочет построить атомную электростанцию? © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Песков переадресовал Жириновскому вопрос о системах ПВО С-700

— Да, нам нужна атомная электростанция. Сейчас у нас есть электроэнергия от (ГЭС) Нила, но это не так много, она будет исчерпана. И когда это произойдет, что мы будем делать? У нас есть еще электроэнергия от газа, но что нам в итоге делать? Поэтому ядерная энергетика — это один из вариантов.

У нас здесь есть много урана, и он будет очень кстати, до тех пор, пока солнечная энергетика не станет дешевой. Если это произойдет, наши проблемы с энергетикой уйдут в историю.

— А каковы шансы российских компаний заключить договор на строительство АЭС в Уганде?

— Очень высокие. Очень высокие. Мы уже ведем с ними переговоры.

— Что вы думаете о роли России в урегулировании различных конфликтов в Африке. Если говорить конкретнее, в Центрально-Африканской Республике? Может ли Россия быть здесь посредником, гарантом каких-либо договоренностей между властями и оппозицией Центрально-Африканской Республики?

— Да, может, потому что она не является одной из сторон тамошних проблем, частью ошибок, сделанных там. Россия — новый элемент на этой сцене, и ее нейтральность дает ей ресурс доверия. В Центрально-Африканской Республике было сделано много ошибок, и нынешняя ситуация — следствие ошибок, которые допустили некоторые игроки внутри страны и за ее пределами. А Россия как новая сила, думаю, будет очень полезной.