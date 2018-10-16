Вероника Скворцова: готовим новые шаги по регулированию потребления табака

О том, какой возраст начала продажи алкоголя в России является оптимальным, а также о новых мерах по борьбе с табакокурением и употреблением электронных сигарет среди школьников в интервью РИА Новости рассказала министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
— Вероника Игоревна, наше интервью проходит в канун Всероссийского форума общественного здоровья. Чем он уникален?
— От всех других этот форум принципиально отличает междисциплинарность. Участниками форума стали более 500 иностранных и российских экспертов: врачи, экономисты, юристы, управленцы, волонтеры, общественные деятели и спортсмены. Главное, что их объединяет — это поиск эффективных способов укрепления здоровья населения через борьбу с факторами риска. Это огромный спектр проблем, начиная от борьбы с табаком, заканчивая вопросами влияния климата на здоровье.
Собственно, форум олицетворяет сам феномен общественного здоровья как дисциплины: каждый специалист, который работает на благо граждан, должен быть немного специалистом в области общественного здоровья.
— Сама тема общественного здоровья системно появилась в повестке дня по инициативе Минздрава совсем недавно. Более того, насколько нам известно, в национальном проекте "Демография" впервые появился блок, посвященный вопросам общественного здоровья. Что в него заложено?
— Задумайтесь, более 70% всех случаев смерти в мире связано с неинфекционными заболеваниями. Наша страна не является исключением. Употребление табака, низкий уровень физической активности, злоупотребление алкоголем и нездоровое питание — это главные причины неинфекционных заболеваний. Все эти факторы зависят от самого человека — его выбора, мыслей, действий. Но вот мотивировать человека, сформировать среду, которая бы способствовала здоровому выбору — это задача государства. Формирование такой среды — как раз и есть главная задача такой дисциплины, как общественного здоровье. В англоязычных странах для нее используется термин public health.
Мероприятия проекта позволят также обеспечить уменьшение розничной продажи сигарет и алкогольной продукции с 1,5 до 1,15 тысяч штук и с 6,6 до 6,0 литров на душу населения соответственно. Будет усовершенствована деятельность центров здоровья, центров медпрофилактики, создание на их базе центров общественного здоровья, в которых к 2024 году будет обучено более 40 миллионов человек.
Конечно, только регулированием всех проблем не решить: нужна широкая коммуникационная кампания, которая также является частью федерального проекта. Отдельная роль у некоммерческих организаций, которые также должны быть активно вовлечены в укрепление здоровья. Иными словами, наша главная задача — совместно с профессиональными и пациентскими сообществами, другими органами власти и регионами выстроить единую систему общественного здоровья в нашей стране.
— Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о возможном повышении возраста продажи алкоголя до 19-20-21 года. Какой возраст Минздрав считает оптимальным?
— Мы считаем данную меру абсолютно правильной. Научно доказано, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно. По данным ВОЗ, в результате вредного употребления алкоголя ежегодно в мире умирают около 3,3 миллионов человек, что составляет 5,9% всех случаев смерти, в возрасте 20-39 лет — примерно 25% смертей связано с алкоголем.
Собственно, в законодательстве немало прецедентов, когда требуемый возраст отличается от 18 лет. Например, для владения оружием установлен возраст 21 год. Депутатом можно стать с 21 года, а возраст назначения судей варьируется от 25 до 40 лет.
Наша страна прошла очень серьезный путь по снижению бремени алкоголя и сегодня по данному направлению профилактических программ называется ВОЗ одним из лидеров: с 2006 года количество потребляемого в стране алкоголя на душу населения снизилось более чем на 40%.
— А какие ограничения могут быть введены в сфере борьбы с табаком?
— По оценкам ученых, табак является причиной до 20% смертности в мире, а отказ от него мог бы прибавить в некоторых странах сразу несколько лет к продолжительности жизни.
Еще недавно Россия была в числе самых курящих стран. С принятием системного и сбалансированного антитабачного законодательства, нам удалось снизить потребление табака более чем на 20%. Мы внедрили полный набор базовых мер. Но останавливаться на достигнутом нельзя — с ходом времени происходит определенная адаптация, которая может влиять на потребление: так было в некоторых странах, где после снижения был даже некоторый рост числа курильщиков.
Главная задача — это последовательная денормализация курения. Конечно, это должно делаться последовательно и уважительно. Но это не значит, что это нужно делать нерешительно и неэффективно.
Поэтому в настоящее время мы вместе с экспертами обсуждаем возможные шаги в плане регулирования табака. Они направлены на сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа мест, где курение разрешено, дополнительное информирование населения о вреде курения. Так, например, прорабатывается вопрос введения обезличенных пачек сигарет, который показал себя эффективным в целом ряде стран. Но решение этого вопроса требует времени и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза.
— Ранее также говорилось, что среди российских школьников растет доля тех, кто курит электронные сигареты. Будут ли применены дополнительные меры для этой возрастной группы?
— Начну с очевидного факта, который, к сожалению, всегда требует повторения: все формы употребления табака и никотина, в том числе электронные сигареты, наносят вред здоровью. Табак по своей природе токсичен и содержит канцерогены даже в своей природной форме. Поэтому на такие изделия должны распространяться такие же правила и меры регулирования, что и на любую другую табачную продукцию. Сегодня такая позиция поддержана правительством России, и соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении в Государственной Думе.
Исследования показывают, что электронные сигареты привлекают несовершеннолетних и молодежь, их потребление увеличивает вероятность приобщения подростков к курению традиционных сигарет. Этого допускать нельзя. Наши дети должны расти здоровыми. Для этого мы примем все необходимые меры.