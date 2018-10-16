Вероника Скворцова: готовим новые шаги по регулированию потребления табака

О том, какой возраст начала продажи алкоголя в России является оптимальным, а также о новых мерах по борьбе с табакокурением и употреблением электронных сигарет среди школьников в интервью РИА Новости рассказала министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

— Вероника Игоревна, наше интервью проходит в канун Всероссийского форума общественного здоровья. Чем он уникален? © Fotolia / ppi09 Ученые назвали еще одно негативное свойство электронных сигарет

— От всех других этот форум принципиально отличает междисциплинарность. Участниками форума стали более 500 иностранных и российских экспертов: врачи, экономисты, юристы, управленцы, волонтеры, общественные деятели и спортсмены. Главное, что их объединяет — это поиск эффективных способов укрепления здоровья населения через борьбу с факторами риска. Это огромный спектр проблем, начиная от борьбы с табаком, заканчивая вопросами влияния климата на здоровье.

Собственно, форум олицетворяет сам феномен общественного здоровья как дисциплины: каждый специалист, который работает на благо граждан, должен быть немного специалистом в области общественного здоровья.

— Сама тема общественного здоровья системно появилась в повестке дня по инициативе Минздрава совсем недавно. Более того, насколько нам известно, в национальном проекте "Демография" впервые появился блок, посвященный вопросам общественного здоровья. Что в него заложено?

— Задумайтесь, более 70% всех случаев смерти в мире связано с неинфекционными заболеваниями. Наша страна не является исключением. Употребление табака, низкий уровень физической активности, злоупотребление алкоголем и нездоровое питание — это главные причины неинфекционных заболеваний. Все эти факторы зависят от самого человека — его выбора, мыслей, действий. Но вот мотивировать человека, сформировать среду, которая бы способствовала здоровому выбору — это задача государства. Формирование такой среды — как раз и есть главная задача такой дисциплины, как общественного здоровье. В англоязычных странах для нее используется термин public health.

Учитывая такую значимость вопросов общественного здоровья, нами был разработан соответствующий федеральный проект. В нем будут объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Данные меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мониторинг за состоянием питания различных групп населения с применением научных исследований, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья.

Мероприятия проекта позволят также обеспечить уменьшение розничной продажи сигарет и алкогольной продукции с 1,5 до 1,15 тысяч штук и с 6,6 до 6,0 литров на душу населения соответственно. Будет усовершенствована деятельность центров здоровья, центров медпрофилактики, создание на их базе центров общественного здоровья, в которых к 2024 году будет обучено более 40 миллионов человек.

Конечно, только регулированием всех проблем не решить: нужна широкая коммуникационная кампания, которая также является частью федерального проекта. Отдельная роль у некоммерческих организаций, которые также должны быть активно вовлечены в укрепление здоровья. Иными словами, наша главная задача — совместно с профессиональными и пациентскими сообществами, другими органами власти и регионами выстроить единую систему общественного здоровья в нашей стране.

— Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о возможном повышении возраста продажи алкоголя до 19-20-21 года. Какой возраст Минздрав считает оптимальным?

— Мы считаем данную меру абсолютно правильной. Научно доказано, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно. По данным ВОЗ, в результате вредного употребления алкоголя ежегодно в мире умирают около 3,3 миллионов человек, что составляет 5,9% всех случаев смерти, в возрасте 20-39 лет — примерно 25% смертей связано с алкоголем.

Думаю, что возраст 21 год вполне подходит как нижний предел, особенно для крепкого алкоголя. Как врач-невролог могу сказать, что, как показывают научные исследования по оценке влияния алкоголя на мозг человека, употребление алкогольных напитков не безопасно для его нормального развития. Употребление алкоголя в возрасте до 21 года, когда мозг еще находится в процессе активного формирования, способствует снижению функциональности важных отделов мозга и долгосрочному ухудшению некоторых способностей.

Собственно, в законодательстве немало прецедентов, когда требуемый возраст отличается от 18 лет. Например, для владения оружием установлен возраст 21 год. Депутатом можно стать с 21 года, а возраст назначения судей варьируется от 25 до 40 лет.

Наша страна прошла очень серьезный путь по снижению бремени алкоголя и сегодня по данному направлению профилактических программ называется ВОЗ одним из лидеров: с 2006 года количество потребляемого в стране алкоголя на душу населения снизилось более чем на 40%.

— А какие ограничения могут быть введены в сфере борьбы с табаком?

— По оценкам ученых, табак является причиной до 20% смертности в мире, а отказ от него мог бы прибавить в некоторых странах сразу несколько лет к продолжительности жизни.

Еще недавно Россия была в числе самых курящих стран. С принятием системного и сбалансированного антитабачного законодательства, нам удалось снизить потребление табака более чем на 20%. Мы внедрили полный набор базовых мер. Но останавливаться на достигнутом нельзя — с ходом времени происходит определенная адаптация, которая может влиять на потребление: так было в некоторых странах, где после снижения был даже некоторый рост числа курильщиков.

Главная задача — это последовательная денормализация курения. Конечно, это должно делаться последовательно и уважительно. Но это не значит, что это нужно делать нерешительно и неэффективно.

Поэтому в настоящее время мы вместе с экспертами обсуждаем возможные шаги в плане регулирования табака. Они направлены на сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа мест, где курение разрешено, дополнительное информирование населения о вреде курения. Так, например, прорабатывается вопрос введения обезличенных пачек сигарет, который показал себя эффективным в целом ряде стран. Но решение этого вопроса требует времени и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза.

— Ранее также говорилось, что среди российских школьников растет доля тех, кто курит электронные сигареты. Будут ли применены дополнительные меры для этой возрастной группы? © Fotolia / tcsaba Ученые объяснили, почему вейпы окажутся вне закона

— Начну с очевидного факта, который, к сожалению, всегда требует повторения: все формы употребления табака и никотина, в том числе электронные сигареты, наносят вред здоровью. Табак по своей природе токсичен и содержит канцерогены даже в своей природной форме. Поэтому на такие изделия должны распространяться такие же правила и меры регулирования, что и на любую другую табачную продукцию. Сегодня такая позиция поддержана правительством России, и соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении в Государственной Думе.

Исследования показывают, что электронные сигареты привлекают несовершеннолетних и молодежь, их потребление увеличивает вероятность приобщения подростков к курению традиционных сигарет. Этого допускать нельзя. Наши дети должны расти здоровыми. Для этого мы примем все необходимые меры.