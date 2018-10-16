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Интервью

Андрей Барышников: в ближайшие шесть лет создадим 24 заповедника и нацпарка

(обновлено: 12:07 16.10.2018)
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© Фото : Росзаповедцентр Директор Росзаповедцентра Минприроды России Андрей БарышниковДиректор Росзаповедцентра Минприроды России Андрей Барышников
© Фото : Росзаповедцентр

Редкая по красоте природа России нуждается в сбережении и охране, чтобы будущие поколения получили в наследство не только парки и делянки в России. Для этого к существующим 310 федеральным особо охраняемым природным территориям в ближайшие шесть лет добавятся еще 24. По случаю отмечаемого 14 октября Дня работников заповедного дела новый директор Росзаповедцентра Минприроды России Андрей Барышников рассказал РИА Новости о будущем организации, своем назначении и развитии особо охраняемых природных территорий, в том числе недавно перешедших в управление Минприроды России заповедников Крыма.

— Какие у вас планы по развитию основанного летом 2018 года Росзаповедцентра? Чем этот центр станет в ближайшие годы?

В нацпарке Земля леопарда начался новый этап мониторинга леопардов
© Пресс-служба ФГБУ «Земля леопарда»
В нацпарке "Земля леопарда" начался новый этап мониторинга леопардов

— Основные цели Росзаповедцентра — содействовать развитию системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и повышать эффективность работы учреждений, управляющих ООПТ федерального значения. Мы продолжим координацию природооохранной, научно-исследовательской, научно-методической, эколого-просветительской, эколого-туристической, проектно-изыскательской, информационно-аналитической деятельности, будем организовывать программы повышения квалификации для сотрудников ООПТ. Можно сказать, что наша главная задача — стать центром реализации решений Минприроды России в сфере управления ООПТ. Здесь будет оперативно собираться вся информация с территорий, аккумулироваться и передаваться в министерство. И, конечно же, в Росзаповедцентре можно будет в любой момент получить обратную связь — рекомендации, ответы, руководство к действиям. Безусловно, во всех вопросах мы будем опираться на мнения опытных экспертов из регионов.

— Ранее большую критику природоохранного сообщества вызвало большое число заместителей главы Росзаповедцентра и уровень их зарплат. Особенно вопиющей эта разница выглядела по сравнению с небольшими зарплатами сотрудников заповедников. Сколько теперь будет у вас замов и какую они будут получать зарплату?

— Пока об уровне зарплат и количестве заместителей Росзаповедцентра говорить рано. Принимаю дела. Разбираюсь. Оптимизация, конечно, произойдет. В каком виде — будет понятно в ближайшее время. Разберемся с первоочередными делами, примем решения, и обязательно все озвучим. Мы планируем привлекать профессионалов самого высокого уровня для решения комплекса задач, а высококлассные специалисты должны получать достойную зарплату.

— Будет ли расти зарплата сотрудников ООПТ?

— Проблема низкого заработка сотрудников заповедной системы существовала всегда, она есть и сегодня. В последние годы зарплата работников ООПТ даже не индексировалась, надо исправить положение. Сейчас мы активизируем работу — хотим собрать всю информацию из регионов, потому что они сильно отличаются по уровню обеспеченности. Мы должны привести зарплату работников ООПТ к средней по региону. Такую задачу поставил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, контролирует ее выполнение директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Алексей Титовский.

— Национальный проект "Экология" критикуют за неправильные данные, которые легли в его основу. Будут ли эти цифры и целевые показатели корректироваться? Замечания касаются нереальных планов открытия заявленных ООПТ. Так, по данным WWF, численность посетителей ООПТ расходится с фактическими данными самого министерства.

Потомство снежного барса впервые обнаружили на юге Узбекистана
© РИА Новости / Владимир Пирогов
Потомство снежного барса впервые обнаружили на юге Узбекистана

— Национальный проект был в процессе согласования, и в настоящее время мнения экспертов учтены, паспорт проекта доработан. Некоторая разница в итоговых данных остается. Так, по данным WWF, количество посетителей ООПТ превышает восемь миллионов человек, а в национальном проекте фигурирует цифра чуть выше шести миллионов человек. Это объясняется тем, что мы считаем лишь посетителей национальных парков. Это не говорит о разнице подходов. В любом случае нужно вести открытый диалог с гражданским обществом, которое является своеобразным контролером качества нашей работы.

— Какие заповедники будут созданы в течение 2018-2019 годов? Обеспечены ли они отдельным финансированием? Или они будут финансироваться за счет уменьшения бюджетов у действующих заповедников?

— В течение оставшегося времени текущего года и на протяжении 2019 года мы планируем создать национальные парки "Самурский" в Республике Дагестан, "Зигальга" в Челябинской области, "Койгородский" в Республике Коми, "Тогул" в Алтайском крае и "Кыталык" в Республике Саха (Якутия).

Все новые ООПТ, которые будут создаваться в рамках национального проекта "Экология", конечно же, будут обеспечены отдельным финансированием. И, естественно, никакого уменьшения бюджетов у действующих учреждений не произойдет. Это неприемлемо, и мы категорически против этого.

— Какое финансирование заповедной системы запланировано на 2019 год?

— Пока точные цифры в процессе формирования. Но могу сказать, что финансирование заповедной системы на 2019 год будет выше.

— Планируется ли создание новых трансграничных резерватов?

РФ предложила создать международную базу идентификации крупных кошек Азии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Летающий леопард и гималайский Винни Пух. Осень в российских заповедниках

— Хочу напомнить, что сегодня в России шесть природных резерватов имеют официальный статус трансграничных ООПТ. Это российско-финский заповедник "Дружба", российско-китайский заповедник "Озеро Ханка", российско-китайско-монгольский заповедник "Даурия", российско-монгольский трансграничный резерват "Убсунурская котловина", российско-казахстанский транграничный резерват "Алтай". В прошлом году, в Год экологии, произошло приятное для нас событие: международный консультативный комитет при секретариате программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" одобрил проект создания трансграничного биосферного резервата "Большой Алтай" на базе Катунского биосферного заповедника (Россия) и Катон-Карагайского национального парка (Казахстан). Это первая и для России и для Казахстана охраняемая территория такого высокого международного статуса. Кроме того, активно развивается сотрудничество с нашими белорусскими коллегами. Планируется создание трансграничной ООПТ "Заповедное Поозерье", куда войдут национальный парк "Себежский" с российской стороны и два белорусских заказника "Освейский" и "Красный бор". С Монголией у нас в планах создать трансграничный резерват "Истоки Амура" на базе Сохондинского заповедника с российской стороны и Онон-Бальджинского национального парка с монгольской, а также трансграничный резерват "Тунка —Хубсугул" на базе российского национального парка "Тункинский" и монгольского нацпарка "Хубсугульский".

— Недавно Минприроды получило в управление ООПТ Крыма. Какие планы по их развитию?

— Да, этой осенью список российских ООПТ увеличился на восемь территорий: пять государственных природных заповедников — "Казантипский", "Карадагский", "Лебяжьи острова", "Опукский", "Ялтинский горно-лесной", один национальный парк — "Крымский" и два государственных природных заказника — "Каркинитский" и "Малое филлофорное поле". Шесть из восьми переданы в управление Минприроды России. В настоящее время перед министерством стоят важные задачи: создать единую дирекцию для централизованного управления подведомственными крымскими ООПТ, усилить их материально-техническую базу и решить вопрос с зарплатой сотрудников.

© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПтицы в природном заповеднике "Лебяжьи острова" в Крыму (Орнитологический филиал Крымского природного заповедника в Каркинитском заливе Черного моря)
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Птицы в природном заповеднике "Лебяжьи острова" в Крыму (Орнитологический филиал Крымского природного заповедника в Каркинитском заливе Черного моря)

— Какие яркие проекты в российских ООПТ ожидаются в ближайшие годы?

Российские ООПТ поделились опытом на экологической конференции в КНР
© РИА Новости / Александр Кряжев
Российские ООПТ поделились опытом на экологической конференции в КНР

— Согласно национальному проекту "Экология", до 2024 года будут созданы 24 новых ООПТ. Реализуется масштабный проект по развитию туристической инфраструктуры на заповедных территориях, в том числе для маломобильных граждан: дороги, турмаршруты, комфортное жилье (охранные зоны нацпарков). Кроме того, в нацпроект заложены программы восстановления и реинтродукции редких животных.

— Какое число туристов в заповедниках ожидается по итогам 2018 года? Насколько оно выросло? Чего надеетесь достичь в 2019 году?

— Эта информация сейчас только собирается. Итоги можно будет подвести после того, как все директора территорий ООПТ сдадут отчеты о своей деятельности. Вообще, увеличение туристического потока по внутренним направлениям — это одна из ключевых задач национального проекта. Однако следует помнить об антропогенной нагрузке. Должен быть баланс. Принцип "не навреди" — основа нашей политики.

— Завершается Год добровольца. Сколько добровольцев и волонтеров помогали ООПТ в 2018 году? Что удалось сделать?

Байкальский заповедник признан самым экологичным туристическим местом РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Байкальский заповедник признан самым экологичным туристическим местом РФ

— Всего за этот год на особо охраняемых природных территориях было проведено более 300 волонтерских мероприятий, в которых приняли участие около 50 тысяч добровольцев. Их руками проложены сотни километров экологических троп, возведены десятки построек, очищены от мусора территории. Показатели хорошие, говорят о том, что за нами армия неравнодушных.

У меня есть опыт реализации волонтерских проектов, я знаю, как подобные мероприятия сближают людей, развивают чувство ответственности. Добровольцы — это особая каста, эти люди могут бросить все и поехать на край света ради идеи. Часто такие маршруты помогают найти свой путь в жизни. Сейчас перед нами стоит задача сделать волонтерское движение не стихийным, а управляемым.

 

 

 

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