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Интервью

Замминистра транспорта Египта: рассчитываем получать по 30 вагонов в месяц

(обновлено: 10:06 16.10.2018)
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© AFP 2018 / Ahmed El-MoghrabiЖелезнодорожная станция в Асуане, ЕгипетЖелезнодорожная станция в Асуане, Египет
© AFP 2018 / Ahmed El-Moghrabi

Египет, население которого скоро достигнет ста миллионов, поставил задачу в кратчайшие сроки модернизировать транспортную систему страны, при этом приоритет отдается железным дорогам. Эта арабская страна располагает одной из старейших железных дорог в мире, которая остро нуждается в модернизации. Одним из шагов на этом пути стало подписание контракта с российско-венгерским консорциумом с участием "Трансмашхолдинга" на покупку 1300 пассажирских вагонов. Накануне визита в Россию президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси об этом и о других планах по развитию транспортного сектора рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра транспорта АРЕ Амр Шаат.

—  Почему Египет отдал предпочтение именно российско-венгерскому консорциуму в вопросе приобретения 1300 вагонов для египетских железных дорог? Чем это предложение выгодно отличается от остальных?

Работа вагоностроительного завода Трансмашхолдинг. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Власти Египта одобрили покупку 1300 вагонов у консорциума России и Венгрии

— Данный проект был выставлен на тендер, к которому были допущены семь компаний. В течение восьми месяцев мы изучали предложения этих компаний, в том числе предложение российско-венгерского консорциума. За это время мы подробно рассмотрели все технические и финансовые стороны и детали, касающиеся финансирования.

Но прежде всего нас интересовала техническая составляющая сделки. По этому показателю мы отобрали два предложения из семи, среди которых было и российско-венгерское. После того как остались только эти две компании, были вскрыты и изучены предложения по финансовым условиям сделки. Участие венгерской стороны придало дополнительный вес предложению. Как вы знаете, речь идет о российской компании, но финансирование будет осуществляться со стороны Венгрии. Кроме того, непосредственно производство будет организовано в России, другая часть — в Венгрии. Мы также выдвинули условие, чтобы частично производство было локализовано и в Египте. Главное преимущество российско-венгерского предложения в том, что производство вагонов станет плодом сотрудничества трех государств.

— На какое время запланировано начало поставок вагонов "Трансмашхолдинга" в Египет?

— В соответствии с договором, мы условились, что через 14 месяцев после его вступления в силу будет поставлена первая партия — это 30 вагонов. Для Египта 30 вагонов означает три подвижных состава. Затем будет поставляться по 30 вагонов в месяц, то есть каждый месяц по три новых поезда с момента вступления в силу договора. Договор вступит в силу, как мы ожидаем, в течение ближайших месяцев. Сейчас речь идет о договоренностях с банком, который финансирует эту сделку, это венгерский банк.

— Египет в настоящее время реализует огромные проекты в сфере жилищного строительства, появляются новые города, для которых потребуется новая инфраструктура, возникнет потребность в самых современных видах транспорта. Как вы полагаете, открываются ли здесь новые возможности для иностранных инвестиций, сотрудничества с иностранными партнерами, в частности, с Россией?

Автомобильное движение на площади Тахрир в Каире. Архивное фото
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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— Конечно, сразу после того как российский консорциум получил этот контракт, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил к себе российских представителей и провел с ними очень продуктивную встречу. Он призвал партнеров не ограниваться этим проектом, а смотреть в будущее, стать стратегическим партнером Египта. Египет в настоящее время реализует огромные проекты, поэтому президент призвал подумать о строительстве на территории Египта завода по производству вагонов. И уже после того, как этот контракт будет выполнен, данное предприятие может стать площадкой для дальнейшего производства вагонов как для египетского рынка, так и для третьих стран. Он отметил, что в экономической зоне Суэцкого канала часть территории будет выделена России, и призвал российских партнеров посетить эту зону, оценить ее возможности для строительства завода в этом районе или в любом другом месте на территории Египта. И, действительно, в настоящее время проводятся переговоры о возможном строительстве завода в Египте с министерством военной промышленности, которое будет их партнером в локализации производства в стране.

— Египет обладает разветвленной сетью железных дорог, с какими сложностями вы сталкиваетесь в настоящее время, удалось ли снизить количество аварий на железнодорожном транспорте?

— Протяженность железных дорог в Египте составляет порядка пяти тысяч километров. При этом мы одно из первых государств, где появились железные дороги. Конечно, многое уже устарело. Учитывая возраст железных дорог, мы сталкиваемся с определенными проблемами, необходима масштабная модернизация.

И, действительно, мы уже работаем над модернизацией этого сектора по разным направлениям: как по товарным перевозкам, так и по перевозкам пассажиров. У нас большие планы по обновлению парка локомотивов, пассажирских и товарных вагонов, модернизации системы железнодорожной сигнализации. Все это в итоге должно увеличить уровень безопасности на железных дорогах, сократить количество инцидентов, а также будет способствовать повышению уровня комфорта для пассажиров.

— Существуют ли планы связать такие значимые места, как пирамиды Гизы и Большой Каирский музей, международный аэропорт Каира скоростными поездами с центром города?

— Все объекты, о которых вы сказали, находятся в пределах Большого Каира, мы работаем над тем, чтобы провести туда метро. Каир — очень загруженный город. Сейчас мы имеем в Каире только три линии метро, но у нас есть масштабный план довести число линий метрополитена до шести. Эти линии после запуска в эксплуатацию будут обслуживать и аэропорт, и Большой Каирский музей, и новые районы на востоке Каира. Сейчас мы рассматриваем предложения по прокладке линий, которые пойдут в аэропорт и Большой Каирский музей. Я ожидаю, что в течение максимум пяти лет уже будет сообщение с Каирским аэропортом и Большим Египетским музеем. Что касается скоростного поезда, то это другой проект. Такая линия соединит порт Айн ас-Сухна на Красном море на востоке страны через Каир с портом Аль-Алямейн на Средиземном море близ Александрии.

— Планируется ли строительство линий скоростных поездов, связывающих Каир с курортами Красного моря?

Мечети и дома в Старом городе Каира. Архивное фото
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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— Как я сказал ранее, мы планируем построить линию для скоростного поезда между Каиром и Айн ас-Сохна, и аль-Алямейн. Айн-ас-Сохна — это уже полпути до Хургады. Как только мы завершим этот этап, мы приступим к реализации наших планов по строительству второй части железной дороги к Хургаде и даже еще южнее, к Марса-Алям. Таким образом, мы свяжем все курорты провинции Красное море с Каиром линиями скоростного поезда. Но скорый поезд требует больших вложений. Мы идем шаг за шагом, сначала закончим маршрут Аль-Алямейн — Каир — Айн ас-Сохна, а потом уже займемся Хургадой и Марса-Алям, так что еще понадобится немного времени.

—  Как продвигается вопрос связи железных дорог Египта и Судана, планируется ли в дальнейшем распространить это на весь арабский мир?

— Мы относимся к этому проекту со всей серьезностью, у нас была около месяца назад встреча с суданским министром транспорта, мы обсуждали этот вопрос. Через месяц должна пройти встреча и на высшем уровне с участием президента ас-Сиси и президента Судана Омара аль-Башира, на которой мы продолжим переговоры по железнодорожному сообщению между Египтом и Суданом. Мы попытаемся сначала осуществить этот проект, но если он увенчается успехом, то распространим его и на другие государства арабского мира.

 

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