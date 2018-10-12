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Интервью

Геннадий Саченюк: ансамбль Александрова – уникальный симбиоз песни и пляски

(обновлено: 12:03 12.10.2018)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкРуководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова, полковник Геннадий СаченюкРуководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова, полковник Геннадий Саченюк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова 12 октября отмечает свой 90-летний юбилей. О том, где пройдут основные юбилейные концерты ансамбля, его самых ярких выступлениях и творческих планах рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ирине Альшаевой начальник ансамбля-художественный руководитель, полковник Геннадий Саченюк.

— В чем уникальность Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова?

Выступление нового состава ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Концерт ансамбля Александрова в центре Белграда собрал 5 тысяч человек

— Ансамбль уникален тем, что представляет собой синтез двух направлений — песни и пляски. Оркестр ансамбля, уникальный по составу, не имеет аналогов в мире: в нем русские народные инструменты — балалайки, домры и баяны — сочетаются с деревянными и медными духовыми инструментами симфонического оркестра.

Днем рождения ансамбля считается 12 октября 1928 года, когда состоялось первое выступление коллектива из 12 человек в Центральном доме Красной Армии. Первый музыкальный руководитель ансамбля — выдающийся хормейстер, композитор, профессор Московской консерватории, народный артист СССР, генерал-майор Александр Васильевич Александров в деятельности ансамбля большое внимание уделял русской народной песне и военной тематике, опираясь на классические истоки музыкального искусства.

Уже к концу 30-х годов численность ансамбля выросла до 270 человек, а его известность вышла далеко за пределы России. В 1937 году, когда коллектив впервые был командирован за рубеж, для всех было полной неожиданностью, что музыкальный военный коллектив мог настолько высоко представить СССР — Ансамбль был награжден Grand Prix Международной выставки техники и искусства в Париже.

—  Ансамбль отмечает 90-летие со дня создания. Какие мероприятия, на каких концертных площадках включает юбилейная программа?

— Весь концертный сезон 2018/19 мы проводим под знаменем 90-летия ансамбля. Юбилею посвящены концерты, уже состоявшиеся в нескольких российских городах, а также четыре концерта в Москве и Санкт-Петербурге, первый из которых состоялся 5 октября в Концертном зале имени П.И.Чайковского Московской филармонии. Сейчас готовимся к концерту, который пройдет 15 октября в Большом театре, 28 октября выступим в Центральном концертном зале Россия, 10 ноября — в Большом концертном зале "Октябрьский" в Северной столице.

—  Насколько насыщен гастрольный график ансамбля в год его юбилея?

— График очень плотный. Мы уже были в этом году в городах, которые отметили 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков: в Курске, Белгороде, Орле. Давали концерты в Хакассии, Нижнем Новгороде, Твери, Костроме, на Дальнем Востоке, за границей. Но главное направление творческой деятельности Ансамбля имени Александрова — выступление в полном составе и силами концертных бригад везде, где несут службу на боевых постах воины Красной, Советской, Российской армии — в районах боевых действий, горячих точках, в воинских частях и отдаленных гарнизонах, на боевых кораблях и в госпиталях. Так было во все времена, так есть и сегодня.

—  Сотрудничает ли ансамбль с другими творческими коллективами, исполнителями, композиторами? Планируете ли вы развивать творческое сотрудничество с военными ансамблями из других стран, организовывать взаимные гастроли?

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАнсамбль песни и пляски им. А.В. Александрова выступает на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ансамбль песни и пляски им. А.В. Александрова выступает на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце

— Да, ансамбль сотрудничает с исполнителями, зарубежными ансамблями, к нам обращаются многие композиторы с предложением исполнить новые песни.

С зарубежными ансамблями мы сотрудничаем очень давно. Многие из них организованы по подобию ансамбля Александрова — такие коллективы есть в Китае, Южной и Северной Кореях, Германии, Польше, Чехословакии.

Мы довольно часто выступали с китайскими коллективами. У нас сложилась добрая традиция исполнять произведения на языке той страны, в которую мы приезжаем с гастролями. Также мы берем народные песни тех стран, где выступаем, и делаем обработки на наш состав с учетом тех артистов, которые будут с нами выступать. Эти песни исполняются на протяжении всего нашего гастрольного тура — в нем может быть свыше 30 концертов. С нами выступают многие звезды эстрады, академические вокалисты — как российские так и зарубежные.

— Каким требованиям должно отвечать музыкальное произведение, чтобы ансамбль его исполнил?

— В 2013 году Александра Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронравов написали песню к 85-летию со дня основания ансамбля. Это произведение стало гимном Ансамбля — "Александровская песня" звучит в каждом концерте. Это яркий пример, какой должна быть песня, чтобы ее исполнял Ансамбль Александрова, — высоко патриотичной, в ней должны быть очень хорошие, глубокие, проникновенные стихи. Кроме того, она должна быть гармонична с точки зрения сочетания текста, музыки и смыслов. Важно, чтобы мы могли исполнить произведение так, чтобы слушатель услышал через музыкальный язык то, что хотел донести поэт. Для этого композитор должен написать такую музыку, которая придала бы словам верное значение.

Цветы в память о погибших в крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ у здания ансамбля им. А.В. Александрова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова
Бывает так, что нам нужна песня к определенному событию, и тогда ее приходится делать быстро, чтобы она прозвучала на концерте. Случается наоборот, что произведение готовится, но не исполняется, или оно есть в репертуаре, но исполняется редко. Наш репертуар обширен и мы занимаемся, в том числе, и тем, что возрождаем песни, которые не исполнялись десятилетиями. И, что примечательно, они не теряют своей актуальности сегодня.

К примеру, к 90-летнему юбилею ансамбля мы возродили хореографическую постановку "Сорочинская ярмарка". Благодаря ее качественному музыкальному материалу и творческим силам нашей балетной группы она хорошо смотрится и слушается сегодня. Эта пляска не исполнялась более 20 лет. Другой пример — Фантазия для фортепиано с оркестром Бориса Александрова, или песни военных лет, которые в исполнении ансамбля приобретают особый смысл и звучание.

— Какое произведение является "визитной карточкой" ансамбля?

— Это песня "Священная война" Александрова. С нее начинается каждый наш концерт. Визитными карточками ансамбля в разное время были многие песни о России: "Соловьи", "День Победы", "Поклонимся великим тем годам". За 90 лет у ансамбля сложился репертуар из отобранных и проверенных временем песен. Все они — на вечную тему любви к Родине.

— Сколько всего человек насчитывает ансамбль? Как в него можно попасть?

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкАртисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова выступают на общественно-патриотической акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года"
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова выступают на общественно-патриотической акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года"

— Сейчас в ансамбле 280 человек. По сложившейся традиции в ансамбль исполнители принимаются по конкурсу. Вокалист исполняет 2-3 разнохарактерных произведения, представляя свое вокальное мастерство, и танцоры должны в полной мере показать свои возможности.

Если кандидат по профессиональным данным соответствует уровню ансамбля, то он принимается в его большой состав и, как показывает практика, эти люди остаются здесь надолго и становятся "александровцами". Ансамбль Александрова знают во всем мире как Хор Красной армии, потому что у нас один из лучших в мире эталонный мужской хор с его неповторимой — александровской — манерой исполнения. Сейчас творческий состав ансамбля укомплектован полностью: и хор, и балет, и оркестр.

— Какие выступления и где за почти вековую историю существования ансамбля можно выделить особенно?

— Одним из самых запоминающихся выступлений стал наш концерт в полном составе в Ватикане, перед Папой Римским Иоанном Павлом II и 28-ю кардиналами. Особенно запомнилось выступление в штаб-квартире НАТО и на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне, когда Президент США Джордж Буш (старший) исполнил с нами песню "О, Шенандоу".

В штаб-квартире НАТО мы выступали в небольшом зале, в котором поместился не весь наш состав. Выступали днем, в 12 часов, но в зале был аншлаг: не было свободных мест, сотрудники штаб-квартиры — в проходах, двери были открыты и нас слушали в коридорах. Это был фурор, для всех наше выступление было неожиданностью. Но зарубежные политики, которые там присутствовали, говорили, что открыли для себя немножко другую Россию и радовались тому, что стали лучше понимать ее.

Особенно запоминаются залы, в которых мы выступаем. Среди них — Зал искусств в Пекине — один из самых больших залов, где мы давали концерты, Оперный театр Омана, концертный зал Карнеги-холл в Нью-Йорке.

— Каковы дальнейшие творческие планы ансамбля?

— В планах у нас — возрождать давно не исполнявшиеся произведения и пополнять репертуар ансамбля, свято сохраняя уникальный жанр песни и пляски. Сохранять этот жанр так, как мы сохраняем лучшие произведения культуры и искусства.

Мы идем в ногу со временем, планируем выпускать в свет новые пляски. Мы постоянно находимся в творческом поиске, открыты творческим экспериментам. Например, мы работаем над переложением песен Beatles и Queen, современной эстрадной музыки. Надо сказать, что такие произведения в нашем исполнении обретают новое интересное звучание, в том числе, благодаря уникальному составу оркестра, под который мы их адаптируем.

Если мы говорим о том, что такое ансамбль Александрова, — нужно один раз поприсутствовать на концерте и услышать его вживую. Приходите, услышите и поймете сами!

 

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