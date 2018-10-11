Валерий Максименко: после восстановления Сенцов мог бы стать библиотекарем

В прошлую пятницу стало известно, что украинец Олег Сенцов, отбывающий наказание за организацию терактов в Крыму, прекратил многодневную голодовку. О том, что реабилитация осужденного Сенцова проходит без осложнений, о разработанном для него врачами-диетологами меню, а также про досуг резонансного осужденного в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко.
— Валерий Александрович, были сообщения, что Сенцов продолжает голодовку. Как вы можете это прокомментировать?
— Сенцов отказался от голодовки в пятницу, и все эти дни ест.
— Можете рассказать про его меню?
— Сегодня (10 октября — ред.) на завтрак были жидкая каша с добавлением меда, чай и кисло-молочные диетические продукты с повидлом. На обед — куриный бульон, белое мясо курицы, картофельное пюре на молоке и паровые тефтели.
— Вес стал набирать?
— Набрал уже 2 килограмма.
— Как проходит выход из голодовки, нет ли осложнений?
— Процесс оздоровления идет в том ключе, в каком мы и ожидали. Осложнений не возникает. Сенцов идет на поправку, строго соблюдая рекомендации врачей-диетологов. Пока еще сохраняется и медикаментозная поддержка.
— Кто и где готовит Сенцову еду? Это ведь не пища с общего стола, после длительного голодания она, как известно, противопоказана.
— Еду готовят в колонии. Но это, конечно, отдельное меню, которое специально разработали лучшие московские врачи-диетологи. В данный момент Сенцов — пациент медчасти, поэтому наша задача бороться за его жизнь, что мы и делаем.
— Что говорят врачи-диетологи о времени реабилитации, сколько она может продлиться?
— Пока ориентировочно можно говорить о трех неделях.
— Рано, наверно, пока об этом говорить, но забегая вперед — чем может заняться Сенцов после перевода в общий отряд?
— Сейчас Сенцов пишет сценарий о жизни в тюрьме. С учетом того, что человек он творческий, то может после выздоровления стать библиотекарем, где у него будет возможность не только читать книги, но и продолжить работу над сценарием.
У нас нет цели, чтобы люди выходили на свободу озлобленными. Задача — вернуть их в нормальную жизнь, в семью, на работу. Так пусть и у этого нашего пациента все сложится хорошо.