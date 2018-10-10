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Интервью

Венсан Перес: мы с Дюжарденом единственные хорошие парни в фильме Полански

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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФранцузский актер, режиссер и продюсер Венсан Перес на Каннском международном фестивалеФранцузский актер, режиссер и продюсер Венсан Перес на Каннском международном фестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Швейцарский актер Венсан Перес, которому довелось работать с такими режиссерами, как Микеланджело Антониони и Вим Вендерс, приехал в Москву, чтобы представить триллер культового кинематографиста Романа Полански "Основано на реальных событиях". В интервью РИА Новости Перес рассказал о том, как просил кинематографиста о роли плохого парня в новом проекте, чем его так восхищает Жерар Депардье, и какой город России понравился артисту больше других. Беседовала Валерия Высокосова.

— Сегодня мы много говорили о том, как Роман Полански впервые узнал о романе Дельфин де Виган "Основано на реальных событиях". Когда вы впервые познакомились с первоисточником? Какое впечатление он произвел на вас?

— Я прочитал книгу уже после сценария, и этого делать никогда не нужно, потому что никакой тайны не остается. Получается по-дурацки: все карты уже раскрыты. Я читал роман, чтобы убедиться в том, что наш сценарий — это удачная адаптация.

— Как вы трактуете финал? Все ли так однозначно или неоднозначно, как может показаться на первый взгляд?

Кадр из фильма Чарли говорит
© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
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— Фильм рассказывает нам о жизненном пути и о кризисе в жизни автора. У этого фильма было две концовки, и на Каннском фестивале, где состоялась премьера, показывали другую. Мне очень понравился финал, который вам показали сегодня. Мне кажется, что он довольно однозначный, поскольку главная героиня заканчивает свою новую книгу, и мы понимаем, что дальше она будет проживать новый опыт с другими романами. Это именно то, что делают авторы — они придумывают сюжет, живут с ним пару лет, а потом переходят на новый этап.

— Вы упомянули о новом проекте Полански. Какую роль вы исполните в этой картине?

— Да, Роман приступает к съемкам, они начнутся ноябре и закончатся в марте. Фильм называется "Я обвиняю", он о скандале, связанном с именем Дрейфуса, известного государственного деятеля. Это очень неприятная, темная история антисемитизма.

— Можете ли рассказать, кто еще будет сниматься в фильме?

— Проект собрал множество именитых актеров, одну из главных ролей исполнит Жан Дюжарден. Я говорил: "Роман, пожалуйста, ну давай я сыграю злодея!". А он мне отвечает: "Нет, ты такой классный в жизни, что для злодея никак не подходишь". Я играю адвоката Жана Дюжардена. Мы с ним единственные хорошие парни во всей картине.

— А хотелось бы вам сыграть злодея?

— Да, конечно! Мне это очень интересно.

— Вы снимались в картинах российских режиссеров: у Павла Лунгина в "Линии жизни", у Дмитрия Дьяченко в "Кухне в Париже". С кем еще вы хотели бы поработать?

Режиссер, актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Собибор" вряд ли попадет в список номинантов на "Оскар", заявил критик

— Конечно же, с Андреем Звягинцевым. Я обожаю его фильмы, он очень большой кинематографист. Мне кажется, что в России его плохо понимают. В своих картинах он говорит не об истории России, а об общемировых проблемах и тенденциях. Его любят везде в мире, потому что он общается с сердцами людей, всем это очень близко и понятно, он говорит о понятных вещах, чувствах, отношениях людей. Всю сложность человеческих взаимоотношений он показывает.

© Yellow, Black & White (2014) Актеры Венсан Перес и Елена Подкаминская в фильме "Кухня в Париже"
© Yellow, Black & White (2014)
Актеры Венсан Перес и Елена Подкаминская в фильме "Кухня в Париже"

— Насколько я знаю, вы серьезно увлекаетесь фотографией и даже представляли в России выставку своих снимков. Что-нибудь интересное попало в объектив вашей камеры за последнее время?

— Недавно во Франции я выпустил книгу фотографий, которая называется "Путешествие в Россию". Я очень много узнал о вашей стране, глядя на русских людей.

—  Вы здесь частый гость, есть ли у вас в России любимое место?

— Улан-Удэ. Мне также нравятся Архангельск, Астрахань, многие другие города. В путешествиях по России я всегда нахожу что-то, что меня очень трогает. В Бурятии я столкнулся с очень необычными энергиями. Я совсем не знал азиатскую часть России, для меня это было нечто совершенно новое. Я встретился с шаманами, настоящим буддистским ламой, познакомился с удивительными староверцами, узнал местных художников, скульпторов, людей других профессий. Все эти знакомства меня очень обогатили внутренне. Я вижу, это вас удивляет?

— Немного. В связи с этим у меня вопрос: многие западные звезды сейчас получают российское гражданство, в том числе и ваш друг Жерар Депардье. Как вы к этому относитесь?

Американский актер Дэнни Трехо. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дэнни Трехо заявил, что не против получить российское гражданство

— Он единственный актер в мире, который мог себе такое позволить. Он человек вне каких-либо норм, он обожает выходить из зоны комфорта, совершать такие поступки, которые не поддаются объяснению. Жерар у всех вызывает сильные эмоции. Он всегда был таким, сколько я его знаю. Он очень умный, у него удивительный инстинкт. Я видел его на сцене, когда он пел Барбару, которая очень известна в России. Он не просто пел, он сделал так, что дух Барбары словно бы вернулся. Иногда я не могу выносить Жерара, но в то же время я восхищаюсь всем, что он делает. Он настоящий гений.

—  Я бы хотела вернуться к кинематографу. Какой фильм доставляет вам особенное удовольствие?

— Раз мы в России, то я назову русское кино. Ваш кинематограф великий. Меня восхищают Элем Климов, который снял фильм "Иди и смотри", и его жена Лариса Шепитько, которая сделала картину "Восхождение".

 

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