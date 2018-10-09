Дедусенко: переговоры с потенциальными инвесторами АЭС "Аккую" продолжаются

В апреле этого года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган дали старт строительству первой турецкой АЭС "Аккую", сооружаемой в южной провинции Мерсин по проекту Росатома. О ходе строительства электростанции и перспективах атомной энергетики в Турции в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя Совета директоров компании АО АККУЮ НУКЛЕАР, первый заместитель генерального директора "Русатом Энерго Интернешнл" Антон Дедусенко.

— Что уже сделано на площадке АЭС с момента начала строительства станции? Что в целом предстоит сделать до конца года? © РИА Новости / Ульяна Соловьева Перейти в фотобанк Студенты НИЯУ МИФИ из Турции пройдут практику на базе Нововоронежской АЭС

— В апреле 2018 года проект перешел в полномасштабную строительную стадию. Выполняются строительные работы водоотводящих каналов "Восточный", "Южный" и "Северный". Продолжаются работы по сооружению фундаментной плиты здания реактора, также готовим площадку под начало работ по остальным объектам ядерного острова. В 2018 году планируется завершить бетонные работы на грузовом терминале "Восточный", уже завершены работы по сооружению строительных конструкций маяка. Параллельно с этими работами планируем установить дополнительную трансформаторную подстанцию для обеспечения площадки стабильным источником энергии, а также автономные установки для строительных и бытовых нужд.

— В какой степени турецкие компании вовлечены в процесс строительства? Какие задачи они сейчас выполняют, и как будет расширяться степень их участия?

— На площадке сейчас работает около 500 человек. Это инженерный, строительный и вспомогательный персонал. Из них 85% — граждане Турции, привлеченные к работам из близлежащих населенных пунктов. Специалисты инженерно-технических служб с высокой квалификацией раньше работали в компаниях, строивших крупнейшие энергетические и промышленные объекты в стране.

В рамках проекта открываются значительные возможности для турецких поставщиков. Многие уже подали заявки на включение в список потенциальных участников проекта, и первые из них уже получили заказы по подготовке инфраструктуры площадки АЭС, строительные работы выполняются также с привлечением турецких компаний. По предварительным оценкам, турецкая сторона сможет выполнить около 40% от всех работ по сооружению АЭС.

— Возможно ли привлечение в проект строительства АЭС "Аккую" компаний из третьих стран? Если да, то на какие работы и из каких стран?

— Согласно единой отраслевой системе Росатома, мы размещаем наши тендеры на проведение всех работ на открытых торговых площадках. И любые поставщики могут принять участие в тендерах. Поэтому можно сказать, что представители компаний любых стран могут принять участие в проекте сооружения АЭС. С самого начала строительных работ турецкие компании успешно участвуют в реализации проекта. Как уже отметили, объем работ и поставок для проекта от турецких поставщиков может составить около 40%.

© РИА Новости / Елена Палажченко Строительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции © РИА Новости / Елена Палажченко Строительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции

— Как местное население относится к проекту АЭС "Аккую"? Повышается ли степень приемлемости проекта в обществе? Как идет популяризация атомной энергетики среди турецкого населения?

— Один из главных принципов работы компании — информационная открытость. Поддержка местных жителей нам очень важна. Важно, чтобы ни у кого не было сомнений: наша работа прозрачна и секретов от местных жителей, соседей АЭС "Аккую", у нас нет. Проведение Дней открытых дверей помогает нам укрепить взаимное доверие с местными жителями. Для изучения опыта проведения таких мероприятий представители АО АККУЮ НУКЛЕАР специально посещали площадку другого проекта Росатома — по сооружению АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, где поддержка местными жителями проекта по сооружению атомной электростанции составляет более 75% в регионе проекта.

Мы планируем регулярно проводить Дни открытых дверей. Жители смогут видеть, что сделано в ходе строительства АЭС, где будут располагаться основные объекты атомной станции, и получить ответы на интересующие их вопросы.

Мы считаем, что первая АЭС в Турции будет гордостью провинции Мерсин и района Гюльнар, и многим турецким гражданам, гостям страны и региона интересно познакомиться с новыми технологиями, с тем, как АЭС работает и производит электроэнергию. В декабре 2012 года мы открыли в Мерсине информационный центр АЭС "Аккую", где все желающие могут узнать об атомной энергетике и о строящейся атомной станции. За пять лет работы Центра общественной информации в нем побывали 85 тысяч человек. Сейчас мы разрабатываем концепцию обновления Центра, чтобы сделать его еще более открытой и привлекательной площадкой. Наши двери открыты для всех желающих познакомиться с проектом АЭС "Аккую" и атомной отраслью.

— Какой вы видите долю атомной энергетики в турецком энергобалансе в будущем и удастся ли ей выдержать конкуренцию с возобновляемыми источниками энергии, которые Турция активно развивает?

— Планируется, что после завершения строительства АЭС будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт/ч в год. Этого хватит для того, чтобы обеспечивать электроэнергией жизнедеятельность большого города, примерно как Стамбул. АЭС "Аккую" будет покрывать до 10% потребности в электроэнергии Турецкой Республики.

В отличие от других видов генерации, атомная энергетика способна гарантировать стабильную цену на вырабатываемую электроэнергию на весь срок службы АЭС. Экономическая эффективность АЭС просчитана и понятна. Кроме того, атомная энергетика — это единственный экологически чистый вид генерации, обеспечивающий стабильный источник электроэнергии.

— Как идет процесс финансирования работ по проекту? Нет ли рисков перебоев с оплатой, если учесть, что поиски инвесторов в проект продолжаются? © AFP 2018 / Veli Gurgah "Росэнергоатом" займется сервисным обслуживанием АЭС "Аккую" в Турции

— Финансирование проекта в настоящее время осуществляется российской стороной. В дальнейшем доля до 49% в проектной компании может быть продана турецким или другим международным инвесторам, одной или нескольким компаниям. При этом не менее 51% в проекте будет принадлежать российской стороне, в соответствии с условиями межправительственного соглашения.

Переговоры с потенциальными инвесторами проекта АЭС "Аккую" продолжаются. Участие инвесторов в проекте — это долгосрочное сотрудничество на горизонте не одного десятка лет, и мы подходим к поиску и выбору партнеров со всей тщательностью. Речь идет именно о выборе партнеров, которые будут совместно с Росатомом строить АЭС, управлять компанией и эксплуатировать станцию.