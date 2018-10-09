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Интервью

Дедусенко: переговоры с потенциальными инвесторами АЭС "Аккую" продолжаются

(обновлено: 11:35 09.10.2018)
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© Фото : предоставлено пресс-службой АО АККУЮ НУКЛЕАРПредседатель Совета директоров компании Аккую Нуклеар, первый заместитель генерального директора Русатом Энерго Интернешнл Антон ДедусенкоПредседатель Совета директоров компании Аккую Нуклеар, первый заместитель генерального директора Русатом Энерго Интернешнл Антон Дедусенко
© Фото : предоставлено пресс-службой АО АККУЮ НУКЛЕАР

В апреле этого года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган дали старт строительству первой турецкой АЭС "Аккую", сооружаемой в южной провинции Мерсин по проекту Росатома. О ходе строительства электростанции и перспективах атомной энергетики в Турции в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя Совета директоров компании АО АККУЮ НУКЛЕАР, первый заместитель генерального директора "Русатом Энерго Интернешнл" Антон Дедусенко.

—  Что уже сделано на площадке АЭС с момента начала строительства станции? Что в целом предстоит сделать до конца года?

Нововоронежская АЭС
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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— В апреле 2018 года проект перешел в полномасштабную строительную стадию. Выполняются строительные работы водоотводящих каналов "Восточный", "Южный" и "Северный". Продолжаются работы по сооружению фундаментной плиты здания реактора, также готовим площадку под начало работ по остальным объектам ядерного острова. В 2018 году планируется завершить бетонные работы на грузовом терминале "Восточный", уже завершены работы по сооружению строительных конструкций маяка. Параллельно с этими работами планируем установить дополнительную трансформаторную подстанцию для обеспечения площадки стабильным источником энергии, а также автономные установки для строительных и бытовых нужд.

— В какой степени турецкие компании вовлечены в процесс строительства? Какие задачи они сейчас выполняют, и как будет расширяться степень их участия?

— На площадке сейчас работает около 500 человек. Это инженерный, строительный и вспомогательный персонал. Из них 85% — граждане Турции, привлеченные к работам из близлежащих населенных пунктов. Специалисты инженерно-технических служб с высокой квалификацией раньше работали в компаниях, строивших крупнейшие энергетические и промышленные объекты в стране.

В рамках проекта открываются значительные возможности для турецких поставщиков. Многие уже подали заявки на включение в список потенциальных участников проекта, и первые из них уже получили заказы по подготовке инфраструктуры площадки АЭС, строительные работы выполняются также с привлечением турецких компаний. По предварительным оценкам, турецкая сторона сможет выполнить около 40% от всех работ по сооружению АЭС.

— Возможно ли привлечение в проект строительства АЭС "Аккую" компаний из третьих стран? Если да, то на какие работы и из каких стран?

— Согласно единой отраслевой системе Росатома, мы размещаем наши тендеры на проведение всех работ на открытых торговых площадках. И любые поставщики могут принять участие в тендерах. Поэтому можно сказать, что представители компаний любых стран могут принять участие в проекте сооружения АЭС. С самого начала строительных работ турецкие компании успешно участвуют в реализации проекта. Как уже отметили, объем работ и поставок для проекта от турецких поставщиков может составить около 40%.

© РИА Новости / Елена ПалажченкоСтроительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
© РИА Новости / Елена Палажченко
Строительство АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции

— Как местное население относится к проекту АЭС "Аккую"? Повышается ли степень приемлемости проекта в обществе? Как идет популяризация атомной энергетики среди турецкого населения?

— Один из главных принципов работы компании — информационная открытость. Поддержка местных жителей нам очень важна. Важно, чтобы ни у кого не было сомнений: наша работа прозрачна и секретов от местных жителей, соседей АЭС "Аккую", у нас нет. Проведение Дней открытых дверей помогает нам укрепить взаимное доверие с местными жителями. Для изучения опыта проведения таких мероприятий представители АО АККУЮ НУКЛЕАР специально посещали площадку другого проекта Росатома — по сооружению АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, где поддержка местными жителями проекта по сооружению атомной электростанции составляет более 75% в регионе проекта.

Макет АЭС Аккую в Турции. Архивное фото
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Кипр обеспокоен планами строительства АЭС "Аккую" в Турции
Мы планируем регулярно проводить Дни открытых дверей. Жители смогут видеть, что сделано в ходе строительства АЭС, где будут располагаться основные объекты атомной станции, и получить ответы на интересующие их вопросы.

Мы считаем, что первая АЭС в Турции будет гордостью провинции Мерсин и района Гюльнар, и многим турецким гражданам, гостям страны и региона интересно познакомиться с новыми технологиями, с тем, как АЭС работает и производит электроэнергию. В декабре 2012 года мы открыли в Мерсине информационный центр АЭС "Аккую", где все желающие могут узнать об атомной энергетике и о строящейся атомной станции. За пять лет работы Центра общественной информации в нем побывали 85 тысяч человек. Сейчас мы разрабатываем концепцию обновления Центра, чтобы сделать его еще более открытой и привлекательной площадкой. Наши двери открыты для всех желающих познакомиться с проектом АЭС "Аккую" и атомной отраслью.

— Какой вы видите долю атомной энергетики в турецком энергобалансе в будущем и удастся ли ей выдержать конкуренцию с возобновляемыми источниками энергии, которые Турция активно развивает?

— Планируется, что после завершения строительства АЭС будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт/ч в год. Этого хватит для того, чтобы обеспечивать электроэнергией жизнедеятельность большого города, примерно как Стамбул. АЭС "Аккую" будет покрывать до 10% потребности в электроэнергии Турецкой Республики.

В отличие от других видов генерации, атомная энергетика способна гарантировать стабильную цену на вырабатываемую электроэнергию на весь срок службы АЭС. Экономическая эффективность АЭС просчитана и понятна. Кроме того, атомная энергетика — это единственный экологически чистый вид генерации, обеспечивающий стабильный источник электроэнергии.

— Как идет процесс финансирования работ по проекту? Нет ли рисков перебоев с оплатой, если учесть, что поиски инвесторов в проект продолжаются?

Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС. Архивное фото
© AFP 2018 / Veli Gurgah
"Росэнергоатом" займется сервисным обслуживанием АЭС "Аккую" в Турции

— Финансирование проекта в настоящее время осуществляется российской стороной. В дальнейшем доля до 49% в проектной компании может быть продана турецким или другим международным инвесторам, одной или нескольким компаниям. При этом не менее 51% в проекте будет принадлежать российской стороне, в соответствии с условиями межправительственного соглашения.

Переговоры с потенциальными инвесторами проекта АЭС "Аккую" продолжаются. Участие инвесторов в проекте — это долгосрочное сотрудничество на горизонте не одного десятка лет, и мы подходим к поиску и выбору партнеров со всей тщательностью. Речь идет именно о выборе партнеров, которые будут совместно с Росатомом строить АЭС, управлять компанией и эксплуатировать станцию.

 

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