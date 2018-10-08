Островский: Смоленщина — один из наиболее инвестпривлекательных регионов РФ

Смоленская область является конкурентоспособным регионом страны с точки зрения инвестиционной привлекательности. Удобное географическое положение, создание условий для выгодных инвестиционных вложений, соответствующая нормативная база и индивидуальное сопровождение проектов. Об особенностях создания и ведения бизнеса в регионе рассказал в интервью РИА Новости губернатор Смоленской области Алексей Островский.

— В настоящий момент на территории региона работают крупные европейские и российские компании. Расскажите, rак выстраивается работа с инвесторами?

— Ключевой принцип моей работы и администрации Смоленской области — каждый инвестор для нас самый главный и именно на конструктивный диалог между властью, обществом и бизнесом я нацеливаю работу своих подчиненных и глав муниципальных образований.

За последние пять лет в Смоленской области нами создан благоприятный инвестиционный климат — на территории региона реализовано более сорока крупных инвестпроектов, в том числе, с участием иностранного капитала. Мы создали все условия для развития бизнеса: действует прогрессивное законодательство, есть уникальные налоговые льготы, а также большой выбор инвестиционных площадок, начиная от гринфилдов и браунфилдов и заканчивая индустриальными парками и территорией опережающего экономического развития в моногороде Дорогобуже. Для инвестора мы готовы индивидуально подобрать площадку, соответствующую всем требованиям. Еще один немаловажный момент — инженерные коммуникации. Благодаря работе атомной станции Смоленская область —энергоизбыточный регион: производство электроэнергии в четыре раза превышает ее потребление, что позволяет размещать энергоемкие производства, как промышленные, так и сельскохозяйственные. Действующая тарифная политика является также преимуществом — для инвесторов мы предлагаем самые минимальные тарифы на подключение по сравнению с другими регионами.

Уверен, что Смоленская область в состоянии конкурировать с ведущими регионами страны с точки зрения инвестиционной привлекательности. Для этого у нас есть все: удобное географическое положение и условия для выгодных инвестиционных вложений, соответствующая нормативная база, индивидуальное сопровождение проектов, выражающееся в подборе и формировании земельных участков, подвод и создании необходимых коммуникаций, помощь в работе с банками по открытию кредитной линии на интересных условиях. Я лично гарантирую безопасность инвестиций в Смоленскую область.

— Вы сказали, что сегодня в стране идет "гонка за инвестициями". В каждом регионе вполне вероятно присутствует "некая специализация". В какие отрасли экономики Смоленской области сегодня выгодно инвестировать?

— Благодаря уникальному положению региона и проходящей через область федеральной трассе М1 особым вниманием пользуется логистическое направление — у нас уже работают более десяти крупных таможенно-логистических терминалов, в том числе и с участием иностранного капитала, и крупнейший в России терминал компании "Альфатранс". В ближайшее время откроется еще несколько.Но развитие этой сферы напрямую связано с внешней политикой. Сейчас трасса закрыта для проезда иностранцев, так как она не оборудована на границе с Беларусью международным пунктом пропуска. Этот пункт можно организовать в сжатые сроки, но здесь нужно политическое решение. Я постоянно ставлю этот вопрос перед руководителями разных уровней разных ветвей власти, но пока четкого решения нет. С сожалением вынужден констатировать — из-за отсутствия пункта пропуска мы теряем инвестиции, снижаем туристический потенциал.

Сейчас в регионе активно развивается льноводство и за прошедшие шесть лет вернули утраченные позиции, став в последние годы первыми среди шести льносеющих регионов Центрального федерального округа и вторыми среди 18 льносеющих субъектов Российской Федерации. Сегодня в индустриальном парке "Сафоново" строится первый за последние 30 лет в России льноперерабатывающий комплекс, в Вязьме разместится производственный комплекс по выпуску льноуборочной техники и оборудования по первичной переработке длинного льноволокна. Кроме этого, отрасли оказывается существенная государственная и региональная поддержка. В этом году нам удалось впервые провести Всероссийский день льняного поля и, я уверен, что это послужит толчком для рывка отрасли во всей стране.

Отличные перспективы в регионе для развития тепличных комплексов. Уже в этом году в Рославле откроется первая очередь тепличного комбината новейшего поколения для огурцов, салата и зеленых культур. Также на Российском инвестиционном форуме в Сочи мною было подписано соглашение о реализации инвестпроекта в Вязьме по строительству тепличного комплекса по выращиванию томатов общей площадью тепличных блоков более 20 гектаров. Есть еще несколько проектов по "тепличке", например, тепличный комплекс по выращиванию цветов в Смоленском районе.

— А как обстоят дела со строительством индустриальных парков? Какие производства локализуются на их территории?

— В 2019 году будет введен в эксплуатацию парк "Феникс", парк "Сафоново" — в 2020 году. Наполнение резидентами этих парков является одним из важнейших аспектов нашей деятельности. Мы — один из первых регионов, который одновременно занимается строительством коммуникаций и привлекает резидентов на территорию парков.

Сейчас можно официально говорить о трех компаниях, которые являются резидентами индустриального парка "Феникс" (производство алюминиевого профиля, производство оборудования для теплиц, производство шинопроводов) и двух компаниях-резидентах парка "Сафоново" (льноперерабатывающий комплекс и производство биогазовых установок) В настоящее время на рассмотрении находятся порядка 20 предварительных заявок от предприятий, желающих разместить свои производства в индустриальных парках. Например, есть планы по строительству распределительного центра для хранения овощей и фруктов на территории "Феникса" — площадка полностью соответствует требованиям инвестора.

— Как в регионе обстоят дела с развитием малого и среднего предпринимательства? Насколько важно для региона увеличение предпринимателей?

— Сейчас по данным Федеральной налоговой службы количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области превысило 40 тысяч и за последние 1,5 года число желающих начать собственное дело увеличилось более чем на две с половиной тысячи.

Это, в первую очередь, связано с курсом на поддержку бизнеса, которого администрация области придерживается в последние годы. В области действуют налоговые каникулы, то есть налоговая ставка в размере 0% для налогоплательщиков — ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения, патентную систему налогообложения. Снижены с 6% до 4,5% налоговые ставки для сферы IT.

Действуют бизнес-окна в многофункциональных центрах, где предпринимателям доступно более 200 государственных услуг, в том числе предоставляемых корпорацией МСП. Начали функционировать три центра оказания услуг для бизнеса по принципу "одного окна", расположенные в крупнейших банках. Кроме того, в апреле этого года состоялось открытие МФЦ для бизнеса на базе Смоленской торгово-промышленной палаты и коворкинг центра — мы видим, что услуга востребована — там уже очереди выстраиваются, и это направление мы будем расширять. Кроме того, особое внимание мы уделяем внедрению специальных программ финансовой поддержки на территории региона.

Наша работа в этом направлении признана успешной — по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, Смоленская область отмечена в числе пяти регионов Агентством стратегических инициатив как самый успешный регион по направлению "Поддержка малого предпринимательства".

— Известно, что в регионе появился новый бренд "Смолпродукт". Каковы его перспективы?

— В настоящее время у нас в Смоленской области нет проблем с производством сельхозпродукции — смоленские фермеры работают очень эффективно и качественно. В регионе фиксируется устойчивая поступательная динамика по производству мяса, картофеля, овощной продукции, развивается молочная переработка. В то же время, к сожалению, смоляне не видят продукцию местных производителей на прилавках магазинов. Исходя из этого, мы и вышли на создание единого регионального оператора — "Союза Смоленских Производителей", призванного аккумулировать эту деятельность и ввести дополнительные инструменты поддержки местных производителей, в том числе через развитие регионального бренда "Смолпродукт" и расширение географии каналов сбыта.

Фермеры должны понимать, мы ни в коем случае не ограничиваем их в развитии и сохранении тех рынков сбыта, которые уже налажены — это и в дальнейшем будет осуществляться под их собственным брендом. Тогда как бренд "Смолпродукт" предлагает смоленским производителям дополнительные возможности в расширении рынков сбыта продукции через новые каналы, в том числе федеральные торговые сети, а также выход на рынок стран СНГ через внешнеэкономическую деятельность. То есть они могут развиваться как под собственным, так и под общеобластным брендом одновременно.

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