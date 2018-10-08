Островский: Смоленщина — один из наиболее инвестпривлекательных регионов РФ

Смоленская область является конкурентоспособным регионом страны с точки зрения инвестиционной привлекательности. Удобное географическое положение, создание условий для выгодных инвестиционных вложений, соответствующая нормативная база и индивидуальное сопровождение проектов. Об особенностях создания и ведения бизнеса в регионе рассказал в интервью РИА Новости губернатор Смоленской области Алексей Островский.
— В настоящий момент на территории региона работают крупные европейские и российские компании. Расскажите, rак выстраивается работа с инвесторами?
— Ключевой принцип моей работы и администрации Смоленской области — каждый инвестор для нас самый главный и именно на конструктивный диалог между властью, обществом и бизнесом я нацеливаю работу своих подчиненных и глав муниципальных образований.
— Вы сказали, что сегодня в стране идет "гонка за инвестициями". В каждом регионе вполне вероятно присутствует "некая специализация". В какие отрасли экономики Смоленской области сегодня выгодно инвестировать?
— Благодаря уникальному положению региона и проходящей через область федеральной трассе М1 особым вниманием пользуется логистическое направление — у нас уже работают более десяти крупных таможенно-логистических терминалов, в том числе и с участием иностранного капитала, и крупнейший в России терминал компании "Альфатранс". В ближайшее время откроется еще несколько.Но развитие этой сферы напрямую связано с внешней политикой. Сейчас трасса закрыта для проезда иностранцев, так как она не оборудована на границе с Беларусью международным пунктом пропуска. Этот пункт можно организовать в сжатые сроки, но здесь нужно политическое решение. Я постоянно ставлю этот вопрос перед руководителями разных уровней разных ветвей власти, но пока четкого решения нет. С сожалением вынужден констатировать — из-за отсутствия пункта пропуска мы теряем инвестиции, снижаем туристический потенциал.
Отличные перспективы в регионе для развития тепличных комплексов. Уже в этом году в Рославле откроется первая очередь тепличного комбината новейшего поколения для огурцов, салата и зеленых культур. Также на Российском инвестиционном форуме в Сочи мною было подписано соглашение о реализации инвестпроекта в Вязьме по строительству тепличного комплекса по выращиванию томатов общей площадью тепличных блоков более 20 гектаров. Есть еще несколько проектов по "тепличке", например, тепличный комплекс по выращиванию цветов в Смоленском районе.
— А как обстоят дела со строительством индустриальных парков? Какие производства локализуются на их территории?
— В 2019 году будет введен в эксплуатацию парк "Феникс", парк "Сафоново" — в 2020 году. Наполнение резидентами этих парков является одним из важнейших аспектов нашей деятельности. Мы — один из первых регионов, который одновременно занимается строительством коммуникаций и привлекает резидентов на территорию парков.
— Как в регионе обстоят дела с развитием малого и среднего предпринимательства? Насколько важно для региона увеличение предпринимателей?
— Сейчас по данным Федеральной налоговой службы количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области превысило 40 тысяч и за последние 1,5 года число желающих начать собственное дело увеличилось более чем на две с половиной тысячи.
Действуют бизнес-окна в многофункциональных центрах, где предпринимателям доступно более 200 государственных услуг, в том числе предоставляемых корпорацией МСП. Начали функционировать три центра оказания услуг для бизнеса по принципу "одного окна", расположенные в крупнейших банках. Кроме того, в апреле этого года состоялось открытие МФЦ для бизнеса на базе Смоленской торгово-промышленной палаты и коворкинг центра — мы видим, что услуга востребована — там уже очереди выстраиваются, и это направление мы будем расширять. Кроме того, особое внимание мы уделяем внедрению специальных программ финансовой поддержки на территории региона.
Наша работа в этом направлении признана успешной — по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, Смоленская область отмечена в числе пяти регионов Агентством стратегических инициатив как самый успешный регион по направлению "Поддержка малого предпринимательства".
— Известно, что в регионе появился новый бренд "Смолпродукт". Каковы его перспективы?
— В настоящее время у нас в Смоленской области нет проблем с производством сельхозпродукции — смоленские фермеры работают очень эффективно и качественно. В регионе фиксируется устойчивая поступательная динамика по производству мяса, картофеля, овощной продукции, развивается молочная переработка. В то же время, к сожалению, смоляне не видят продукцию местных производителей на прилавках магазинов. Исходя из этого, мы и вышли на создание единого регионального оператора — "Союза Смоленских Производителей", призванного аккумулировать эту деятельность и ввести дополнительные инструменты поддержки местных производителей, в том числе через развитие регионального бренда "Смолпродукт" и расширение географии каналов сбыта.