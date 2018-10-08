Глеб Никитин: я проникся нижегородским духом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин спустя год работы в регионе избавился от приставки "врио", существенно опередив на выборах других кандидатов. О том, легче ли стало работать с полученной поддержкой избирателей и почему среди руководства области появилось так много выходцев из других регионов, коренной петербуржец Никитин, который теперь стал своим в Нижнем Новгороде, рассказал в интервью РИА Новости. Беседовала Елена Жаркова.

— Глеб Сергеевич, 26 сентября вы официально вступили в должность губернатора, пробыв в статусе врио ровно год. Что изменилось с отсутствием приставки?

— Изменилось само ощущение, хотя не могу сказать, что эта приставка мне сильно мешала. Люди приняли, команда выстроилась, работа шла достаточно слаженно, удалось выполнить много задач, успешно провести целый ряд серьезных мероприятий. Год назад президент оказал мне высокое доверие. А теперь мне доверяют и нижегородцы. И когда тебя трогают за рукав, говорят: "Давай, мы тебе верим!" — это особое ощущение возложенной на тебя ответственности. Конечно, это вселяет больше уверенности в то, что ты можешь менять окружающую среду, тебе дан мандат людьми, которые тебе поверили. Безусловно, это старт нового пути.

— Вступив в должность губернатора, вы отправили в отставку правительство. Четвертого октября вы переназначили в региональный кабмин 16 министров. На этот раз обошлось без сюрпризов, в списке — уже знакомые нижегородцам фамилии. © РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Конкурс лучших проектов реновации исторических городов могут объявить в РФ

— Действительно, сильной кадровой ротации не произошло. А какие-то точечные решения нужны всегда. По мере работы с кем-то расстаешься, приглашаешь "свежую кровь", новых людей, которые приносят с собой свой опыт, свои знания, свои уровни компетенции. Например, министром культуры по итогам проведенного конкурса стала Надежда Преподобная. Пятерку лидеров на эту должность с использованием портала "Команда правительства" общественность выбирала бурно и открыто, при этом я был полностью отстранен от процесса. Я считаю, что этот опыт показал себя с самой лучшей стороны. Это великолепный проект, потому что ни у кого нет сомнений относительно того, что те люди, которые были предложены, действительно достойны представлять культуру Нижегородской области. С каждым из них я пообщался лично, многих знал и до этого конкурса. Выбор был очень сложный — все кандидаты очень достойные, хоть монетку кидай. Но я доверился собственным ощущениям. К тому же оценки экспертной комиссии с точки зрения рейтинга кандидата совпали с окончательным решением.

— У вас два новых заместителя губернатора — Александр Югов и Андрей Харин. Оба — молодые и не местные. Будет ли продолжен курс на "омоложение" правительства региона и приглашение в него специалистов из других регионов?

— Никакой специальной политики на омоложение нет. Я считаю, что настоящая эффективная команда — это симбиоз мудрости и молодости. Например, Евгений Борисович Люлин продолжит работу в статусе вице-губернатора, будет наставлять молодых как обладатель мудрых знаний и, кстати, нижегородец.

Что касается местных — неместных… Я искренне ориентирован на местных, но подобрать кадры, которые бы соответствовали моим требованиям, на эти позиции из нижегородцев не удалось. Кстати, Александр Югов — не новичок в Нижегородской области. Он уже поработал здесь, возглавлял региональное управление Росимущества и добился впечатляющих успехов, что тоже стало для меня одним из аргументов при принятии решения. В рейтинге центрального аппарата Росимущества мы были в пятой десятке, а Югов вывел Нижегородскую область на первое место за короткий срок. Поэтому совершенно логичным стало его перемещение в областное правительство.

Андрей Харин — это энергетик с большим опытом работы, в том числе, в сложных регионах. Он работал на Северном Кавказе, где большие проблемы с неплатежами за поставленные ресурсы. Это стрессоустойчивый молодой профессионал, который принесет в облправительство новые знания, новую кровь.

Когда человек долго находится на одном месте, он начинает мыслить привычными шаблонами — "мы всегда так делали"… Появление новых людей ломает стереотипы и позволяет двигаться вперед. Поэтому я рассчитываю, что эти люди обязательно усилят нашу команду.

Так же, как и назначенный в июле и.о. заместителя губернатора Игорь Носов, выходец из "Иннополиса". Тут, кстати, можно отдельно сказать про "дружеский хантинг" из Татарстана, который у нас происходит. Татарстан — признанный лидер по целому ряду направлений: это и работа с инвесторами, и благоустройство городов и населенных пунктов, создание современной комфортной среды для жизни. При поддержке руководства республики мы, возможно, продолжим приглашать оттуда специалистов, чтобы они эту практику приносили на нашу землю. Разумеется, эти вопросы мы согласовываем и обсуждаем с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, и я очень благодарен ему за поддержку.

— Какие направления работы на посту губернатора сейчас кажутся вам наиболее важными? Чем займетесь в первую очередь?

— Как и в прошлом году, первое, за что сейчас нужно взяться, засучив рукава, это бюджетный процесс. В прошлом году мы при формировании бюджета 2018 года уже внесли целый ряд новелл в его структуру. Сейчас нам предстоит синхронизировать бюджет, Стратегию развития региона и национальные проекты. Мы сейчас очень активно работаем с федеральными министерствами по национальным проектам, и то, как в конечном итоге будет выглядеть бюджет, во многом будет зависеть от принятых на федеральном уровне решений. Поэтому приоритеты следующие: завершить формирование правительства и интегрировать в бюджет флагманские проекты, которые были выработаны в ходе работы над Стратегией, и нацпроекты.

— Летом в регионе проходило широкое обсуждение Стратегии развития Нижегородской области, 9 сентября большинство нижегородцев проголосовали за нее. Что дальше? © РИА Новости / Владимир Вяткин Перейти в фотобанк Нижегородскую программу поддержки социального бизнеса признали лучшей

— Стратегия начала реализовываться еще до 9 сентября. Целый ряд включенных в нее идей уже работают, например, "поезда здоровья" — мобильные диагностические лаборатории, в которых обследовали жителей районов Нижегородской области, установка воркаут-площадок, санавиация… В Стратегии заложен механизм ее дальнейшего развития, начавшийся диалог будет продолжен, и народная стратегия будет трансформироваться.

Параллельно, согласно федеральному закону о стратегическом планировании, мы готовим документ, который родился в процессе народной дискуссии, для представления на согласование в Москву. Затем мы его рассмотрим на правительстве Нижегородской области. На основе этого документа будут составлены "дорожные карты" по каждому направлению. Важной составляющей этой работы будет постоянный диалог, чтобы люди, которые стали командой Стратегии, составили костяк ее координационного штаба, постоянно участвовали в мониторинге реализации Стратегии и в дальнейшей ее корректировке.

— Этот год был непростым: в марте — выборы президента, в июне и июле — ЧМ-2018, в сентябре — выборы губернатора. Что на повестке дня сейчас? Какое очередное масштабное событие потребует максимального внимания?

— Во-первых, вскоре должны быть утверждены национальные проекты, и в их рамках будет целый ряд достаточно масштабных проектов, в реализации которых будет принимать участие в том числе и Нижегородская область. Во-вторых, не за горами празднование 800-летия Нижнего Новгорода, и сейчас нужно сконцентрироваться на качественной подготовке к этому мероприятию. Каждый год насыщен событиями, я думаю, что скучно никому не будет, особенно с новым министром культуры. Мы договорились, что событийный туризм должен быть трансформирован, должно быть большое количество культурных мероприятий с приглашением гостей из дальнего зарубежья, из регионов страны, чтобы жители постоянно приобщались к чему-то новому, и чтобы рос туристический поток в регион.

— В Приволжском федеральном округе — новый полномочный представитель президента. Какие надежды связываете с приходом Игоря Комарова в ПФО? © РИА Новости / Алексей Филиппов Перейти в фотобанк Товарооборот Нижегородской области и Чехии вырос в полтора раза

— Мы знакомы с Игорем Комаровым еще по моей прошлой работе. Это замечательно, что именно такой человек был направлен сюда президентом России в качестве полномочного представителя. У него большой опыт работы в промышленности, в том числе в автомобилестроении, что особенно ценно, с учетом того, что у нас в регионе это флагманская отрасль. Комаров — человек, который понимает промышленность, а значит, легко поймет и Нижегородскую область.

Мы уже встречались с Игорем Анатольевичем, обсуждали дальнейшие планы совместной работы. Основной его задачей будет координация реализации национальных проектов на уровне субъектов федерации. Он, с одной стороны, будет контролировать процесс и, я уверен, не даст нам расслабиться, с другой стороны — он обещал постоянную поддержку, что очень важно при отстаивании интересов региона на федеральном уровне.

Мы будем вместе заниматься подготовкой к юбилею Нижнего Новгорода, совместно мы продолжим работу, которую начали с полпредством по возрождению и восстановлению Саровско-Дивеевских обителей и по формированию туристического кластера Арзамас — Саров — Дивеево. Разумеется, мы будем участвовать в разных окружных проектах. Не случайно полпредство находится в Нижнем Новгороде, и конечно, те идеи, которые будут возникать у полпреда, могут реализовываться в Нижегородской области как в "пилотном" регионе.

— Чемпионат мира по футболу закончился, наследие осталось. Когда стадион "Нижний Новгород" будет передан в областную собственность? Разрабатывается ли бизнес-план эксплуатации стадиона?

— Предполагается, что стадион будет передан в областную собственность в 2019 году. Самое главное, что в ближайшие годы, когда он будет нести серьезные эксплуатационные расходы, Российская Федерация будет субсидировать их, чтобы они не легли бременем на нижегородский бюджет. Для нас чрезвычайно важно наполнять стадион событиями и сделать его окупаемым. Сейчас работает команда, которая формирует бизнес-план развития стадиона, но юридические контракты — такие, как приглашение туда артистов для выступлений, — станут возможными только после того, как мы оформим стадион в региональную собственность.

Но надо сказать, что стадион уже используется. На нем играла наша молодежная сборная с Сербией, здесь проходил Супер-кубок России после ЧМ-2018, проходила 1/16 финала Кубка России. Я уверен, что мы и основную сборную увидим на нашем стадионе. Футбольные власти страны будут задействовать стадионы для проведения профильных футбольных мероприятий по всей России, в том числе и у нас.

Важно, что люди сейчас охотно идут на стадион. И то, что нижегородцы опять полюбили футбол, что у них снова возник интерес к этому виду спорта, — это самое главное наследие чемпионата мира.

— В июле Дмитрий Черышев был назначен главным тренером футбольного клуба "Нижний Новгород". Как вы оцениваете его работу спустя почти три месяца? Довольны ли результатами?

— Команда играет очень крепко, дает бой в каждом матче, играет в активный футбол. Только что обыграли клуб премьер-лиги в 1/16 Кубка, что является хорошим показателем. После победы над "Зенитом-2" ФК "НН" поднялся на пятое место в турнирной таблице, что очень близко к зоне прохождения в премьер-лигу. Давайте болеть! Я, во всяком случае, уже давно так не болел, как теперь…

— Семья разделяет ваш интерес к спорту?

— Абсолютно! С ними даже более яркая метаморфоза произошла: если я раньше хотя бы за что-то болел, то жена и дети вообще никогда этим не интересовались. Теперь ходят на матчи постоянно, чаще, чем я, — и на стадион на футбол, и во Дворец спорта "Нагорный" на игры хоккейной команды "Торпедо".

— За год, проведенный в Нижнем Новгороде, привыкли к городу? Как вам в Нижнем? © РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк Бюджет проекта по благоустройству в РФ в 2018 году составит 50 млрд рублей

— Я по характеру такой человек, который быстро адаптируется. Я давно уже почувствовал себя здесь своим, почувствовал город родным. Отметил даже, что, когда звучит что-то про Нижегородскую область, прислушиваюсь — в хорошем ли или плохом контексте она упоминается. Когда ее хвалят — радуюсь и горжусь, когда критикуют — переживаю. Если в каких-то конкурсах — спортивных или музыкальных — наши участвуют, болею за них. Я полностью проникся нижегородским духом, вижу себя здесь своим, гармонично встроившимся. А семья встроилась еще раньше, чувствует себя здесь абсолютно комфортно.

Детям вообще тут больше нравится, чем в Москве. И друзей больше стало.