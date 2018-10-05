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Интервью

Министр по делам беженцев Афганистана: хотим обмениваться опытом с Россией

(обновлено: 15:01 05.10.2018)
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© AFP 2018 / Farooq NaeemМинистр по делам беженцев и репатриантов Афганистана Хусейн Алеми БалхиМинистр по делам беженцев и репатриантов Афганистана Хусейн Алеми Балхи
© AFP 2018 / Farooq Naeem

В Женеве 1 октября открылась 69-я сессия исполкома Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. О том, как Афганистан решает вопрос о возвращении своих беженцев на родину, готов ли Кабул на взаимодействие по этому направлению с боевиками движения "Талибан"* и планируется ли обмен опытом по возврату соотечественников с Россией, в интервью руководителю представительства МИА "Россия сегодня" Елизавете Исаковой рассказал министр по делам беженцев и репатриантов Афганистана Хусейн Алеми Балхи.

—  В настоящий момент Афганистан переживает не лучшие времена в ситуации со своими соотечественниками, которые бежали за рубеж. Многие страны Европы приняли решение высылать афганцев обратно на родину. В частности, летом массово выслали афганских беженцев Германия и Турция. Как идет обсуждение этих вопросов с данными странами? Встречались ли вы с их представителями в Женеве?

— Конечно, у нас идет долгая дискуссия с Европой и отдельными странами по поводу этой конкретной ситуации. Мы уже обсуждаем это с ними. Пока здесь (в Женеве — ред.) у нас не было возможности поговорить с Германией и Турцией. Но пару дней назад у меня была поездка в Стамбул, где я детально обсудил ситуацию с правительством Турции. Я также обсуждал этот вопрос ранее с представителями Германии. На следующей неделе делегация из Турции прибудет в Афганистан, и мы вновь детально поговорим об этой ситуации.

Я могу сказать, что в Афганистане пока нет стабильности. Это не та страна, куда надо возвращаться беженцам. Поэтому я попросил все страны выказать больше терпения и еще повозиться с афганскими беженцами.

© AFP 2018 / Adem AltanБеженцы из Афганистана в лагере для беженцев в Анкаре
© AFP 2018 / Adem Altan
Беженцы из Афганистана в лагере для беженцев в Анкаре

— А что Афганистан предпринимает, чтобы стимулировать людей возвращаться в страну? Есть ли планы по укреплению ситуации с безопасностью, чтобы люди больше не предпринимали столь опасные путешествия?

Мигранты, прибывшие с территории Хорватии, в автобусе, следующим в лагерь беженцев. Архивное фото
© AFP 2018 / Jure Macovec
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— Мы полностью придерживаемся реализации Конвенции 1951 года, согласно которой возвращение беженцев должно быть добровольным, достойным и без всякого принуждения, по их собственному желанию. Мы пытаемся убедить все страны уважать Конвенцию 1951 года.

Что касается планов и программ Афганистана по репатриации беженцев из различных стран, у нас есть набор мер, которые основываются на стратегии правительства, которые мы уже предпринимаем. Тем, у кого есть какой-то опыт, предоставляется финансовая помощь для открытия собственного бизнеса. Если те, кто возвращается в Афганистан, нуждаются в земле или жилье, согласно новому закону нашего президента Ашрафа Гани, им будет предоставлена земля, на которой они смогут построить дом.

Мы также в правительстве пытаемся решать и другие проблемы — образования, юридической защиты. Правительственные структуры должны помогать соотечественникам, которые хотят вернуться, решать все возникающие проблемы.

Что касается программ по средствам к существованию, у нас есть две крупные программы. Одна из них — программа национального приоритета. В ее рамках мы выделили 80 миллионов долларов на создание рабочих мест, развитие малого бизнеса и других проектов. Многие из перемещенных лиц и беженцев получат шанс заработать деньги на ежедневной основе. Эта программа уже работает какое-то время и существует в большинстве провинций.

Другая программа существует при поддержке Всемирного банка. На нее выделено 200 миллионов долларов. У нас планы предоставить работу соотечественникам, которые возвращаются в страну, начать проекты в различных секторах.

В целом у нас есть две крупные программы, которые предоставляют рабочие места и возможность заработка для соотечественников. Это первые шаги, которые предприняло правительство. И в будущем мы продолжим разрабатывать подобные программы.

Одна из важных проблем, почему это переселение имеет место, это, конечно же, отсутствие безопасности. Поэтому правительство пытается снизить риски и делать все, чтобы вернуть в Афганистан мир и стабильность. Когда это будет сделано, то вопрос миграции и нелегальной миграции не будет возникать.

—  Обсуждаете ли безопасный возврат соотечественников с соседними странами?

— Мы продолжаем обсуждать с региональными государствами и странами мира тему возврата мира и стабильности в Афганистан. Мы также получили некое подтверждение намерений со стороны "Талибана"*, что они примут предложение Афганистана вернуть в страну мир и стабильность. Наши попытки сделать это продолжаются.

— Планируете ли вы начать обмен опытом по программам возврата соотечественников с Россией?

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© REUTERS / Fredrik Sandberg/Scanpix
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— У нас есть преимущества для беженцев, которые возвращаются. У нас эта политика проводится последние три года, пока у власти правительство Национального единства. И она была очень успешной — три миллиона беженцев уже вернулись в Афганистан.

Конечно, мы хотим обмениваться опытом с Россией, потому что мы полагаем, что у России есть конкретная политика и успешные уроки того, как у вас возвращаются беженцы в страну. Мы ценим такое сотрудничество. Мы также знаем, что много наших беженцев живет в России, на Украине и в целом в этом регионе.

— Есть ли в ближайшее время у вас в планах встречи с российскими коллегами? Может ли такая встреча состояться до конца года?

— У нас есть планы. Дипломаты из посольства России в Кабуле и Афганистана в Москве занимаются этим. Я не знаю, как идет работа, но мы делаем все, чтобы это произошло. Надо посмотреть, как они скоординируются.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

 

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