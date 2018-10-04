Марта Гранде: мы не должны сложа руки ждать отмены санкций против России

Парламент и правительство Итальянской республики, пришедшие к власти по итогам мартовских выборов, открыто заявляют о желании развивать отношения с Россией и добиваться отмены антироссийских санкций. На следующей неделе, 8 октября, в Москве ожидают главу МИД Италии Моаверо Миланези — это первый визит руководителя итальянского внешнеполитического ведомства в Россию с момента формирования нового правительства. Накануне о последствиях ограничительных мер ЕС и о сотрудничестве между законодателями России и Италии корреспонденту РИА Новости в Риме Александру Логунову рассказала председатель комиссии по международным делам нижней палаты итальянского парламента Марта Гранде.

— Как бы вы могли охарактеризовать нынешнее состояние отношений Италии и России? С момента введения санкций прошло уже четыре года, на ваш взгляд, эффект от них все еще ощущается? © РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк Межгосударственные отношения России и Италии

— Да, он чувствуется, и очень сильно. И это касается не только наших компаний, которые долгое время экспортировали товары в Россию. Нас также пугает перспектива потери гибкости в сфере двусторонних отношений — фактора, который мы считаем крайне важным. Политические отголоски этих санкций совершенно точно намного сильнее, чем их (экономические — ред.) последствия, которые к тому же являются довольно очевидными. Опасность заключается в том, что общественное мнение станет воспринимать их как цель, которая принесет выгоду разве что кому-нибудь другому. Мы страдаем от того, что нас воспринимают как бессознательное средство достижения этой цели.

— Какую работу проводит новый итальянский парламент для того, чтобы вернуть сотрудничество с Россией на уровень 2013 года, до кризиса на Украине? В каких сферах есть пространство для улучшения?

— Парламент работает над поиском наиболее широкого и в особенности действенного решения в области санкций. Я глубоко верю в роль дипломатии и уверена, что это единственный способ распутать этот клубок — обсуждать и идти к соглашению, пока проблема не разрешится. Остальное — только болтовня. Великий итальянский комедиограф Де Филиппо писал так: "Должна пройти ночь". Но мы тем временем не можем сидеть и ждать сложа руки, пока настанет день. Несмотря на известные проблемы, Италия и Россия должны продолжать работать для укрепления своих связей в стратегических сферах, которые веками объединяют наши страны.

— В контракте, который "Движение 5 звезд" и партия "Лига" заключили перед формированием правительства, говорится, что оно обязуется бороться против антироссийских санкций. Эту позицию в июньской резолюции подтвердила палата депутатов Италии. Как Италия намерена действовать на уровне ЕС для того, чтобы "открыть пространство для диалога и сотрудничества с Россией? © AP Photo / Luca Bruno Итальянский вице-премьер анонсировал пересмотр отношений с Россией

— Могу сказать, что время и методы будет определять правительство. Эта тема находится у нас в работе и является приоритетной. Для нас было бы опрометчивым в нашу стратегию вносить дисбаланс.

— Как развивается сотрудничество между парламентариями обеих стран? Как известно, в будущем запланировано заседание Большой межпарламентской комиссии. Какой будет ее повестка?

— У нас еще нет четкой даты, но при этом двусторонние группы дружбы начали работу только сейчас. Что касается большой комиссии, я надеюсь, что ее заседание состоится до конца года, чтобы дать итальянским депутатам такую крупную возможность познакомиться с российскими коллегами лично и вести с ними прямое общение.