Дмитрий Любинский: Путин и Курц обсудят продвижение диалога России и ЕС

Третьего октября федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц посетит Санкт-Петербург и проведет рабочие переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский рассказал РИА Новости о темах четвертой в этом году встречи двух лидеров, ажиотаже вокруг присутствия Владимира Путина на свадьбе главы австрийского МИД и вкладе Вены в улучшение диалога между Москвой и Брюсселем. Беседовала корреспондент РИА Новости в Вене Маргарита Костив.

— Дмитрий Евгеньевич, канцлер Австрии Себастьян Курц 3 октября посетит Россию. Расскажите, пожалуйста, о подробностях визита. Какие мероприятия запланированы?

— Запланирована компактная, но насыщенная программа, первым пунктом которой станет совместное участие президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца в открытии выставки "Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена". Это уникальный совместный проект Эрмитажа и Венского музея истории искусств — важнейших мировых музеев. В экспозицию вошли шедевры европейских мастеров живописи, попарно подобранные в фондах обоих музеев. С 5 июня выставка гостила в Вене, ее открытие состоялось в рамках рабочего визита президента России. В церемонии участвовали Владимир Путин и президент Австрии Александер Ван дер Беллен, а также практически все высшее политическое руководство Австрии, знаковые деятели искусства.

Стоит особо отметить, что эта выставка — не просто яркий пример сотрудничества наших стран в культурно-гуманитарной сфере, но и символ успешного партнерства в сфере энергетики. Главными спонсорами выступают концерны "Газпром" и австрийский OMV, в этом году отмечающие "золотую свадьбу" — 50-летие своего сотрудничества. Это своего рода подарок компаний двум во многом схожим по духу городам — Вене и Санкт-Петербургу. Они оба относятся к жемчужинам европейской культуры.

— Что лидеры обсудят на встрече?

— В ходе рабочих переговоров, которые президент и канцлер проведут после открытия выставки, будет продолжено обсуждение всего комплекса российско-австрийских связей, тех вопросов, которые звучали на трех предыдущих встречах в текущем году. И, конечно, это наиболее актуальные международные вопросы — ситуация на Ближнем Востоке, на Украине и весь блок вопросов, связанный с отношениями России с Евросоюзом с учетом австрийского председательства в ЕС в этом полугодии.

От встречи к встрече блок основных вопросов кардинальным образом не меняется. Конечно, изменения общей международной обстановки требуют фокусировки внимания на тот или иной сюжет, тем более федеральный канцлер много лет возглавлял министерство иностранных дел и прекрасно владеет международной ситуацией, поэтому это интересный и взаимополезный разговор. Отношения России с ЕС, та стадия, где мы сейчас находимся, наше видение возможных путей движения вперед — конечно, все это будет одним из наиболее важных аспектов нынешней встречи. Но и президент России, и федеральный канцлер придают большое значение продвижению нашей двусторонней повестки дня. Как я говорил, она очень насыщенная. Я думаю, насколько позволит время, эти вопросы будут заинтересованно обсуждаться.

— Вы затронули тему председательства Австрии в Совете ЕС. Вена заявляла, что будет способствовать улучшению диалога между Москвой и Брюсселем. С тех пор никаких заявлений на этот счет с австрийской стороны не было. Есть ли подвижки в этом направлении? © РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Межгосударственные отношения России и Австрии

— Я не готов согласиться с тем, что Вена ничего не заявляла. На Австрию, разумеется, определенный отпечаток накладывают обязанности председателя в Совете ЕС. Этап в отношениях России и ЕС непростой, поэтому может быть в публичных заявлениях должна присутствовать правильная осторожность. Тем не менее наши австрийские партнеры вполне конкретно говорят о заинтересованности в восстановлении нормальной рабочей атмосферы в диалоге по линии Европейского союза и России. Мы к этому, разумеется, готовы, но это не улица с односторонним движением. Австрия — это одна из пока еще 28 стран ЕС. Евросоюз не однороден, и по целому комплексу вопросов внутри ЕС существуют зачастую диаметрально противоположные точки зрения — это вопросы Brexit, острейший миграционный кризис или жесткое торгово-экономическое давление со стороны США, например, по такому в полном смысле общеевропейскому проекту, как "Северный поток-2". Конечно, для председательства это не облегчает выполнение поставленных задач. Но, как я уже говорил, Россия готова к восстановлению полноценных механизмов равноправного сотрудничества с ЕС. Мы свою часть пути проходим, с австрийскими коллегами в их нынешнем качестве председателя в Совете ЕС идет активный диалог.

— Это будет уже четвертая встреча двух лидеров за год. Как это характеризует наши двусторонние отношения? На каком уровне они находятся сейчас?

— Такая частота контактов на высшем уровне (но и не только на высшем), безусловно, характеризует качество двусторонних отношений. Они традиционно дружественные, конструктивные и очень содержательные. Обе наши страны заинтересованы и твердо нацелены на дальнейшее углубление сотрудничества в различных областях. Это, конечно, экономика, ее энергетическая составляющая. Но на этом, естественно, все не замыкается. Хотел бы отметить межрегиональное сотрудничество и культурно-гуманитарный блок, который играет немаловажную роль в нашем диалоге. Вена для нашей страны является важным партнером в рамках Евросоюза. Мы ценим прагматичную и дальновидную позицию австрийской стороны по многим вопросам международной повестки дня. Богатая традициями австрийская дипломатия стремится выстраивать работу на перспективу, и это позитивный фактор, который отвечает и нашим представлениям.

— В ходе визита Владимира Путина в Вену 5 июня был достигнут ряд договоренностей, прежде всего в энергетической сфере. Что конкретно уже удалось реализовать к настоящему моменту?

— Должен сказать, что работа по реализации достигнутых договоренностей ведется очень последовательно. Статистические данные подтверждают, что курс, избранный руководством наших стран, на развитие деловых связей, себя полностью оправдывает. Только за первые семь месяцев этого годы объемы взаимного товарооборота увеличились на 70%, в прошлом году, как известно, рост составил порядка 40%. Таким образом, можно сказать, что мы выходим из рецессии 2014-2016 годов, которая возникла из-за санкционного тупика.

Второй важный момент. Накопленные российские инвестиции в австрийскую экономику составляют примерно 24 миллиарда долларов. Австрийские вложения в Россию — порядка пяти миллиардов долларов. Это взаимовыгодные инвестиции, их объем продолжает расти с пользой для обеих сторон. Это очень важный момент в выстраивании всего блока нашего экономического сотрудничества.

Если говорить об июньских договоренностях, то еще раз хотел бы выделить энергетическую составляющую. Это прежде всего соглашение между Газпромом и концерном OMV о долгосрочных поставках российского газа — речь идет о периоде до 2040 года. В прошлом году Россия поставила в Австрию свыше девяти миллиардов кубометров природного газа, что в полтора раза больше объемов 2016 года. За прошедшие месяцы этого года прирост также весьма существенный и составляет уже более 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Таким образом, договоренности в энергетической сфере имеют долгосрочный характер и последовательно реализуются.

— Президент РФ Путин в августе присутствовал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, что вызвало критику многих австрийских политиков. Тема до сих пор муссируется в СМИ, недавно появился материал о затратах на обеспечение безопасности на торжестве. Как вы можете прокомментировать ажиотаж вокруг этого события?

— Любой визит президента России как главы одной из ведущих мировых держав, независимо от его формата, это всегда событие. Даже если это частный визит, что бывает, несомненно, крайне редко. Мы признательны нашим партнерам и друзьям в Австрии за проявленное гостеприимство, включая качественное и надежное решение вопросов обеспечения безопасности.

Мне кажется, по этому вопросу, в принципе, комментарии излишни. Могу лишь еще раз пожелать семейного счастья ярким личностям Карин Кнайсль и ее супругу Вольфгангу Майлингеру.

— Планируются ли в ближайшее время визиты австрийских высокопоставленных политиков в Россию и российских в Австрию?

— Конечно, ведь наш диалог не стоит на месте. Например, в стадии подготовки находится визит в Москву в начале декабря президента Национального совета Австрии (нижней палаты парламента) господина Вольфганга Соботки. Несмотря на высокую интенсивность наших межпарламентских связей, это будет первый визит такого уровня за очень долгий период.

Планируется еще в текущем году очередная представительная бизнес-миссия австрийских деловых кругов по ряду российских регионов. С российской стороны Австрию в ближайшие месяцы готовятся посетить несколько делегаций из субъектов РФ во главе с руководителями этих регионов. Будут проводиться соответствующие презентации. Конечно же, продолжаются очень активные контакты по линии внешнеполитических ведомств. В целом интенсивность двусторонних контактов, связей, встреч на различных мероприятий в этом году исключительно высока.

— Антироссийские санкции по-прежнему омрачают в том числе и российско-австрийское взаимодействие. Насколько хорошо удается справляться с текущими сложностями? © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в фотобанк Путин рассказал о роли Австрии в построении диалога с Европой

— О статистике товарооборота мы уже поговорили, она очень хорошо показывает, что деловые круги наших стран с непростой реальной ситуацией в целом справляются. Многие австрийские фирмы принимают решения и реализуют проекты по локализации производства непосредственно в России. Тем самым решаются задачи по сохранению позиций на нашем рынке, а для нас это приток прямых инвестиций, создание новых рабочих мест, процесс важный и позитивный. Конечно, существуют отрасли российской экономики, по которым весь блок антироссийских санкций ударил бумерангом весьма существенно — взять хотя бы сферу сельского хозяйства, продовольственные поставки. Но должен подчеркнуть, что местный бизнес в целом крайне негативно относится к санкционному противостоянию, санкционному тупику. Хорошо знаем это и чувствуем по своим рабочим контактам в деловых кругах Австрии. Чувствуем, что здесь присутствуют и определенные опасения достижения своего рода точки невозврата, когда появляющиеся ниши на российском рынке активно заполняют конкуренты из других регионов мира, в частности, из Азии. Но к чести австрийских предпринимателей должен сказать, что, несмотря на всю сложность ситуации, ни одна здоровая фирма, насколько нам известно, не ушла с российского рынка. Это еще раз подтверждает дальновидность общей стратегии.