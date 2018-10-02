Василий Швец: Кубань все больше притягивает международное бизнес-сообщество

Бизнес-форум "Дело за малым", который пройдёт в Краснодаре 18-19 октября, может собрать более 6 тысяч участников из Южного федерального округа и всей страны, в этом году он посвящён цифровой трансформации бизнеса. О том, чем он может быть полезен для представителей власти и предпринимателей, о главных трендах бизнес-процессов и о том, почему Краснодарский край все больше притягивает международное бизнес-сообщество в интервью РИА Новости рассказал вице-губернатор региона Василий Швец.

— Первый бизнес-форум "Дело за малым" прошел в Краснодаре в 2016 году, собрав тогда около 3 тысяч представителей региональной власти, руководителей крупных компаний и начинающих бизнесменов. Почему изначально возникла необходимость его проведения?

— Сегодня Краснодарский край — второй в стране по количеству индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса. И, как говорится, кто, если не мы, должны были создать такую площадку, которая была бы для предпринимателей максимально полезной. Поэтому, когда по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева создавался первый форум "Дело за малым", наша задача была аккумулировать всех, кто так или иначе задействован в бизнес-процессах — тех, кто делает экономику. Это и стартаперы, и крупный бизнес, аналитики и бизнес-тренеры, креативные агентства, представители научных кругов, банковского сектора. "Дело за малым" — это такое особое бизнес-пространство, объединяющее людей, которые мыслят в одном направлении, что-то создают, меняют реальность и которые могут друг у друга чему-то научиться.

— На ваш взгляд, полезен ли форум также и для власти? © РИА Новости / Михаил Мокрушин Перейти в фотобанк В Краснодаре 18-19 октября пройдет бизнес-форум "Дело за малым"

— На форуме лицом к лицу встречаются предприниматели и чиновники, они видят и слышат друг друга. Миром правит коммуникация, и нам просто необходима площадка для открытого диалога. Для власти — это возможность понять, чего от нее ожидает бизнес, какие необходимы дополнительные инструменты развития. Для предпринимателей — это мощная образовательная и информационная платформа, где бизнес-тренеры подскажут, как построить свое дело в современных экономических реалиях. Где на практике, в формате бизнес-игры, можно прокачать свои управленческие навыки, научиться конкретным приемам в переговорах или кризисных ситуациях. Кроме того, форум — это возможность проконсультироваться с экспертами по финансовым, юридическим вопросам, узнать о новых маркетинговых инструментах, тонкостях работы с брендом. И, конечно, для нас важно укреплять имидж предпринимательства. Это то, о чем говорили эксперты на прошлом форуме. Важно, чтобы молодые люди понимали: быть бизнесменом — это престижно и круто, а будущее — за теми, кто действует, кто что-то предпринимает. Само название "Дело за малым" — именно об этом. Это история про то, как стать успешным: просто "возьми и сделай", а помощь и поддержку в своих начинаниях ты найдешь на форуме. Интерактив, бизнес-игры, живое общение — это то, на чем мы делаем акцент и то, что делает эту площадку уникальной.

— Какое количество гостей и из каких регионов вы ожидаете? Планируется ли участие зарубежных бизнесменов?

— В этом году мы ожидаем уже около 6 тысяч участников со всего ЮФО и других регионов страны, это в два раза больше, чем в 2016-м. Тогда мы получили много позитивных отзывов, увидели, что форум действительно интересен, и в этом году расширяем формат. Наша задача — сделать его еще более интересным и полезным.

В отличие от прошлого форума, в этом году он будет проходить в течение двух дней. В программе примут участие представители федеральных и региональных органов власти, общественных объединений, успешные бизнес-тренеры и предприниматели. Также мы ожидаем представителей Ассоциации европейского бизнеса, планируем проведение Биржи деловых контактов с зарубежными партнерами, где у региональных компаний будет возможность обсудить с иностранными партнерами совместные проекты. В программе форума — пленарное заседание, более 30 образовательных мероприятий, тренинги, встречи с успешными бизнесменами.

— Главной темой форума заявлена цифровая трансформация бизнеса. Какие конкретно технологии будут обсуждаться?

— Тема цифровизации бизнеса — пожалуй, самая актуальная на сегодняшний день. Быть успешным — значит, быть цифровым. Это закон экономики высоких скоростей, по которому сегодня живет и работает весь мир: только те, кто бежит вдвое быстрее, может бороться за лидерство. В этом плане невероятно важно быть в тренде, вовремя перестроить подходы к развитию бизнеса и логику принятия решений. Невозможно обойти вниманием роботизацию, использование искусственного интеллекта. Так называемая Индустрия 4.0 — переход на полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами — станет главной темой форума. Вместе с ведущими российскими экспертами мы обсудим влияние технологий, беспилотной авиации, 3D печати, виртуальной и дополненной реальности на изменения производственных и бизнес-процессов.

В промышленности, например, рассмотрим, как работают фабрики будущего, где прототип продукции моделируется и проходит испытания в цифровом формате. Это позволяет получить оптимальную модель за короткое время и с минимальными издержками. Интересная тема в АПК — умное сельское хозяйство и внедрение систем точного земледелия, которые смогут проводить сбор и анализ показателей с полей, планировать агротехнологические мероприятия и в перспективе осуществлять их с помощью беспилотной техники.

Конечно, не обойдем технологию блокчейн и ее новые возможности, рассмотрим цифровые платформы бизнеса, поговорим о том, как инвестировать в большие данные. Обсудим роботизацию бизнес-процессов, использование цифровых двойников для вывода на рынок нового продукта и многое-многое другое.

Приходите — здесь будет интересно не только тем, кто планирует открыть свое дело или уже активно его развивает, но и всем, кто неравнодушен к технологиям и невероятным возможностям, которые они дают сегодня человеку.

— Какие ожидаются практические результаты форума? © РИА Новости / Виталий Тимкив Перейти в фотобанк Кубань защитила в Ростуризме проекты инфраструктуры на 1,05 млрд рублей

— Важно познакомить предпринимателей с теми инновациями, которые сделают их бизнес эффективней. Малый и средний бизнес — это самый гибкий сегмент экономики, который быстро адаптируется под новые, высокотехнологичные правила игры. Наша задача показать, как стать конкурентоспособным в быстро меняющемся мире, как правильно привить технологии. Результат будет тогда, когда они начнут работать на экономику предприятия. Если говорить в целом о "прикладной" функции форума, то, повторюсь, важный момент здесь — это то, что участник задействован не только в дискуссиях и лекциях. Здесь будут те активности, которые требуют максимальной включенности в процесс. Так, например, одна из фишек форума — бизнес-квест "Завод". Это первая масштабная бизнес-игра в России, новый формат практического тренинга, который придумали молодые ребята-предприниматели из Тюмени, мы переняли этот замечательный опыт и адаптировали под наши реалии. В общих чертах — это соревнование нескольких команд-заводов по производству деталей. У каждого предприятия есть свои отделы, должностные инструкции для специалистов, собственные бизнес-процессы. Участники распределяют между собой роли и действуют только в рамках тех возможностей, которые описаны, скажем так, в уставе. Игроки полностью погружены в производственные процессы, они решают проблемы, с которыми сталкиваются специалисты в реальной жизни на крупных предприятиях: в коммуникации, управлении, документообороте и так далее. Важно, что они не замыкаются на собственной функции, а видят бизнес целиком. На площади в 800 квадратных метров будет организовано импровизированное производство, где в течение всего дня будет кипеть работа. Задача — достичь максимальной прибыли за четыре игровых года и обогнать заводы-конкуренты. Планируем задействовать в игре до 250 человек, которым будут помогать волонтеры, а победителя определит компетентное жюри из действующих успешных предпринимателей. Это большая интересная игра, к которой мы долго готовились и которую очень ждем. Надеюсь, она будет во всех смыслах полезна ее участникам.

— Какие возможности предоставит мероприятие тем, кто только задумывается об открытии своего дела?

— Безусловно, все, что будет происходить на форуме, создавалось, в том числе, и для тех, кто планирует стать предпринимателем. Мы подготовили пять треков по таким направлениям как личная эффективность, цифровая трансформация, экспорт, управление бизнесом, региональный рынок, диалоги о бизнесе.

Все это включает десятки различных мероприятий, лекций, деловых игр, где новички смогут "протестить" свои навыки и получить советы лучших бизнес-тренеров. Кроме того, на форуме будет организован консультационный центр всех органов власти, где желающие открыть свое дело узнают о мерах господдержки. Также для них будет работать выставка франшиз, то есть полностью готовых решений — более 30 концепций в разных сегментах бизнеса. Можно будет пообщаться с представителями франчайзеров, обсудить условия сотрудничества.

— Как изменилась доля малого и среднего бизнеса в экономике региона за последние годы? Какие прогнозы по ее изменениям на ближайшее время? Что может повлиять на это?

— Сегодня в крае более 320 тысяч субъектов МСП. Это на 14 тысяч больше, чем в 2015-м. За это время оборот малого и среднего предпринимательства увеличился в полтора раза и составил почти три триллиона рублей. Планируется, что прирост субъектов МСП в регионе к 2025 году составит не менее 24 тысяч.

Большая часть предпринимателей задействована в торговле, но мы рассчитываем, с учетом краевой Стратегии 2030, увеличить "удельный вес" предприятий обрабатывающих производств, сельского хозяйства, транспорта. Это те стратегически важные направления, которые сегодня необходимо поддерживать. Господдержка, упрощение процедур ведения бизнеса — все это направлено на то, чтобы увеличить долю МСП в экономике региона.

— Насколько комфортно представителям МСБ сегодня на Кубани? Какие существуют проблемы? Как они решаются?

— Рост предпринимательской активности показывает, что бизнес-климат в регионе комфортный, компании успешны и готовы развиваться. Главное вовремя оказать поддержку. Первый и самый важный здесь вопрос — и это то, о чем говорят сами предприниматели — доступное кредитование. Серьезным подспорьем для МСП сегодня является краевой фонд микрофинансирования, который кредитует по 12 программам по ставкам от 3,5 % годовых, сроком до 3 лет и на сумму до трех миллионов рублей. В этом году уже выдано порядка 360 займов более чем на 500 миллионов. Для сравнения, в 2015 году эта цифра едва достигла 200 миллионов. Сегодня это очень востребованный инструмент поддержки.

Успешно действует фонд развития бизнеса, на базе которого работают центр поддержки предпринимательства, центр сопровождения инвестпроектов, региональный инжиниринговый центр. Также фонд предоставляет гарантии и поручительства. В прошлом году мы почти в три раза увеличили объем поручительств по сравнению с 15-м годом, что позволило малому и среднему бизнесу привлечь кредитов на сумму более полутора миллиардов рублей. Понятно, что в общей массе кредитования в крае это пока небольшой процент, но по объемам капитализации фондов и выданных кредитов мы в тройке лидеров в стране.

И самое главное, что эффективность этой большой поддержки МСП мы можем просчитать — за последние три года значительно выросли объемы налоговых отчислений компаний, которые получили ту или иную помощь, в бюджет региона. Они, по сути, начали формировать экономику края.

— Какой объем инвестиций в регион вы ожидаете по итогам года? В какие отрасли они наиболее существенны?

— По итогам первого полугодия в экономику края вложено порядка 170 миллиардов рублей с темпом роста в семь процентов к этому же периоду прошлого года. По общему объему инвестиции край на 7 месте в России, а в ЮФО — неизменный лидер уже на протяжении нескольких лет. Отрасли, которые особенно интересны инвестору, — транспортировка и хранение, обрабатывающие производства, АПК, энергетика. Губернатор сегодня делает ставку на развитие промышленности, которая должна стать одним из локомотивов экономики региона. При поддержке федерального центра и регионального фонда развития промышленности в крае реализуются крупные проекты. Инвесторы, которые заходят в промышленность, получают всестороннюю поддержку краевых властей, и, я уверен, то усиление отрасли, которое мы сегодня наблюдаем, уже в скором времени позитивно скажется на развитии региона.

— Сказывается ли геополитическая повестка на интересе иностранных инвесторов к региону? Какие ожидания по итогам текущего года и какова их динамика по сравнению с прошлым годом?

Бизнес в первую очередь просчитывает экономику, поэтому очевидно, что интерес иностранного инвестора к краю формирует не геополитическая повестка, а его конкурентные преимущества: выгодное расположение на стыке Европы, Азии и стран СНГ, продуманная транспортная логистика, природные ресурсы, уровень жизни и человеческого капитала. Экономическая и политическая стабильность. Кроме того, в последние три года идет большая работа по улучшению инвестклимата, детально прорабатывается каждый проект, ведется его полное сопровождение, совершенствуется правовая и нормативная база. Как результат — край все больше притягивает международное бизнес-сообщество. Прошлый год стал рекордным по числу делегаций из других государств — в общей сложности состоялась 31 бизнес-миссия. В этом году прошло уже 28 визитов зарубежных партнеров. Регион посещали представители, в том числе, Японии, Китая, Испании, Германии, Италии, Бельгии, Вьетнама, Финляндии. Краснодарский край сегодня один из ключевых российских регионов, где иностранные инвесторы активно развивают бизнес.

По итогам прошлого года объем вложений составил более 1,8 миллиарда долларов США. По этому показателю регион также стабильно находится на 1 месте среди субъектов ЮФО. В первом квартале этого года уже привлечено 295 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций — плюс 4,5 % к этому же периоду прошлого года. Международный бизнес вкладывает серьезные средства в создание крупных проектов в крае, создает рабочие места, внедряет новые технологии, а главное приносит налоги в бюджет. Сегодня в регионе успешно работают компании с мировым именем, и их позитивный опыт является сигналом для других коллег о том, что бизнесу в крае комфортно.

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