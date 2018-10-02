Сергей Баздникин: Запад пытался вмешаться во внутренние дела Македонии

Референдум о переименовании Македонии в Республику Северная Македония по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС, который прошел в минувшее воскресенье, премьер страны Зоран Заев и официальные лица Евросоюза и США назвали успешным. Государственная избирательная комиссия и оппозиция настаивают, что волеизъявление провалилось из-за непреодоленного барьера явки в 50% избирателей. Об отношении России к проведенному плебисциту, обвинениях Запада в адрес Москвы во вмешательстве во внутренние дела Скопье, а также о перспективах сотрудничества РФ и республики Македония в случае ее вступления в НАТО в интервью РИА Новости рассказал посол России в стране Сергей Баздникин.
— Какова позиция России в связи с референдумом, проведенным в Республике Македония?
— Сам по себе референдум является демократической формой выражения воли граждан, и в связи с этим мы считаем, что проведение референдума по вопросу государственного названия республики Македония нормально.
Мы очень внимательно следили за ходом и, разумеется, результатами референдума, который прошел в воскресенье в Македонии. Совершенно ясно, что македонские избиратели, скажем так, "проголосовали ногами" против решения, которое пытались навязать извне. Очевидно, что подавляющее большинство — почти две трети граждан — не считают, что Преспанское соглашение между Грецией и республикой Македония является наилучшим инструментом для преодоления различий в отношении государственного названия республики Македония. Конечно, фактом является то, что на референдум вышли только 36,9% граждан с правом голоса, а требовалось, чтобы вышли 50% плюс один голос, так что эти результаты референдума подтверждают, что он неуспешен.
Мы не выступали с какими-либо публичными заявлениями в связи с референдумом, чтобы это не выглядело, как попытка влияния на его результаты. Между тем, наши западные коллеги выбрали совсем противоположную линию поведения, и ясно, что они пытались вмешаться во внутренние дела суверенного государства. В сентябре мы могли наблюдать приезд большого числа высокопоставленных государственных деятелей, чиновников из Вашингтона и Брюсселя, и они очень открыто, с большими усилиями, убеждали македонских граждан изъясниться позитивно на этом референдуме.
Во всяком случае, многие македонские политические и общественные силы, включая президента республики Македония (Георге Иванова — ред.), не поддержали Преспанское соглашение и выступили против этого референдума, потому что они считают, что происходившее ранее и происходящее сейчас является грубым нарушением конституции и законодательства страны. В связи с этим они имеют претензии и к тому, о чем вы меня спрашивали, что вопрос для референдума состоит из трех частей. Он объединяет три темы, которые, в принципе, не должны быть связаны друг с другом. Мы, во всяком случае, считаем, что тот референдум, который был проведен 30 сентября, является внутренним делом Македонии, а мы в России, разумеется, уважаем общественное мнение республики Македония. Народ высказался ясно и открыто.
— Несмотря на то, что Российская Федерация не выступала в связи с проведенным референдумом, как вы сказали, а с другой стороны, западные деятели здесь, в Скопье, открыто послали сигналы поддержки предстоящему референдуму и македонскому правительству, все равно в западных и македонских СМИ появились утверждения о российском вмешательстве в референдум. И министр обороны США Джеймс Мэттис будучи здесь, в Скопье, открыто заявил, что существует российское влияние на референдум. Как вы считаете, откуда такие утверждения?
— И я хотел бы это знать. Много раз я спрашивал у своих собеседников здесь, есть ли какие-либо доказательства предполагаемого вмешательства России в процесс проведения референдума. Мы это видели и до референдума, и видим даже сейчас, когда он уже проведен. Эти разговоры повторялись и в понедельник (1 октября, день после референдума — ред.) со стороны некоторых официальных лиц, например, в Европейском парламенте. Разумеется, не существует никаких доказательств по очень простой причине — их не существует.
— Как Россия смотрит на возможное вступление Македонии в Североатлантический альянс?
— Считаем, что суверенный выбор любого государства определяет его внешнеполитическую ориентацию, и Македония не является исключением. Между тем, мы принципиально против расширения Североатлантического альянса, в том числе на Балканский регион, включая Македонию. НАТО является военно-политическим союзом, чьи цели по отношению к Российской Федерации отлично известны. И мы не считаем, что расширение альянса будет способствовать стабильности и безопасности на Балканах, о чем так много говорится. Во всяком случае, если дойдет до того, что Македония определится за НАТО, это, конечно, будет влиять на отношения между Россией и республикой Македония. Но сейчас считаем, что до этого не дошло.
— Как Россия в настоящее время смотрит на сотрудничество с республикой Македония?
— У нас есть всестороннее сотрудничество во многих областях — и на политическом уровне, и в торгово-экономической области, и в том, что касается культурных и гуманитарных связей. Почти 25 лет назад мы установили дипломатические отношения. В следующем году мы будем отмечать двадцатипятилетие дипломатических отношений между Россией и республикой Македония. Считаю, что сотрудничество идет хорошо, но между тем, его потенциал все еще недостаточно использован. И свою главную задачу как посла РФ в Республике Македония я вижу в том, чтобы работать на расширение этого сотрудничества на новые области, и я убежден, что это в коренных интересах и народа Российской Федерации, и народа республики Македония.
— Заинтересована ли республика Македония в энергетическом сотрудничестве, в том числе поставках газа, который будет идти через "Турецкий поток"?
— Считаю, что это вопрос, который надо задать в первую очередь официальным лицам республики Македония. Что касается нас, мы готовы и открыты к любому сотрудничеству, в котором будут заинтересованы наши партнеры, в том числе и в республике Македония. Мы хотим работать здесь настолько активно и созидательно, насколько готовы наши македонские друзья. Это, разумеется, включает в себя и сотрудничество и в энергетической сфере. У нас есть возможности в электроэнергетической отрасли, которые мы готовы предложить наши партнерам. Считаю, что это отвечает и их интересам. Но должен еще раз повторить, что мы ничего не будем навязывать, и никогда ничего не навязываем.