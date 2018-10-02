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Интервью

Сергей Баздникин: Запад пытался вмешаться во внутренние дела Македонии

Сюжет:
Спор Греции и Македонии о названии бывшей югославской республики (112)
(обновлено: 10:40 02.10.2018)
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© РИА НовостиПосол России в Македонии Сергей БаздникинПосол России в Македонии Сергей Баздникин
© РИА Новости

Референдум о переименовании Македонии в Республику Северная Македония по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС, который прошел в минувшее воскресенье, премьер страны Зоран Заев и официальные лица Евросоюза и США назвали успешным. Государственная избирательная комиссия и оппозиция настаивают, что волеизъявление провалилось из-за непреодоленного барьера явки в 50% избирателей. Об отношении России к проведенному плебисциту, обвинениях Запада в адрес Москвы во вмешательстве во внутренние дела Скопье, а также о перспективах сотрудничества РФ и республики Македония в случае ее вступления в НАТО в интервью РИА Новости рассказал посол России в стране Сергей Баздникин.

— Какова позиция России в связи с референдумом, проведенным в Республике Македония?

— Сам по себе референдум является демократической формой выражения воли граждан, и в связи с этим мы считаем, что проведение референдума по вопросу государственного названия республики Македония нормально.

Мы очень внимательно следили за ходом и, разумеется, результатами референдума, который прошел в воскресенье в Македонии. Совершенно ясно, что македонские избиратели, скажем так, "проголосовали ногами" против решения, которое пытались навязать извне. Очевидно, что подавляющее большинство — почти две трети граждан — не считают, что Преспанское соглашение между Грецией и республикой Македония является наилучшим инструментом для преодоления различий в отношении государственного названия республики Македония. Конечно, фактом является то, что на референдум вышли только 36,9% граждан с правом голоса, а требовалось, чтобы вышли 50% плюс один голос, так что эти результаты референдума подтверждают, что он неуспешен.

Президент Македонии Георге Иванов. Архивное фото
© AP Photo / Boris Grdanoski
Президент Македонии назвал явку на референдуме показателем воли народа
Россия как постоянный член Совбеза ООН внимательно следит за процессом поисков решения данной проблемы. Наша принципиальная позиция остается неизменной. Долгосрочное решение могут найти только граждане, без навязывания со стороны, строго в рамках конституционного и правового порядка. Оно должно основываться на широкой общественной поддержке и на принципах и нормах, которые содержатся в уставе ООН.

Мы не выступали с какими-либо публичными заявлениями в связи с референдумом, чтобы это не выглядело, как попытка влияния на его результаты. Между тем, наши западные коллеги выбрали совсем противоположную линию поведения, и ясно, что они пытались вмешаться во внутренние дела суверенного государства. В сентябре мы могли наблюдать приезд большого числа высокопоставленных государственных деятелей, чиновников из Вашингтона и Брюсселя, и они очень открыто, с большими усилиями, убеждали македонских граждан изъясниться позитивно на этом референдуме.

Во всяком случае, многие македонские политические и общественные силы, включая президента республики Македония (Георге Иванова — ред.), не поддержали Преспанское соглашение и выступили против этого референдума, потому что они считают, что происходившее ранее и происходящее сейчас является грубым нарушением конституции и законодательства страны. В связи с этим они имеют претензии и к тому, о чем вы меня спрашивали, что вопрос для референдума состоит из трех частей. Он объединяет три темы, которые, в принципе, не должны быть связаны друг с другом. Мы, во всяком случае, считаем, что тот референдум, который был проведен 30 сентября, является внутренним делом Македонии, а мы в России, разумеется, уважаем общественное мнение республики Македония. Народ высказался ясно и открыто.

Дело двух Македоний: зачем нужен референдум
© Инфографика
Дело двух Македоний: зачем нужен референдум

— Несмотря на то, что Российская Федерация не выступала в связи с проведенным референдумом, как вы сказали, а с другой стороны, западные деятели здесь, в Скопье, открыто послали сигналы поддержки предстоящему референдуму и македонскому правительству, все равно в западных и македонских СМИ появились утверждения о российском вмешательстве в референдум. И министр обороны США Джеймс Мэттис будучи здесь, в Скопье, открыто заявил, что существует российское влияние на референдум. Как вы считаете, откуда такие утверждения?

Вооруженные силы Республики Македонии во время парада в Скопье
© AFP 2018 / Robert Atanasovski
"Декоративная" армия. Как Македония сможет усилить НАТО

— И я хотел бы это знать. Много раз я спрашивал у своих собеседников здесь, есть ли какие-либо доказательства предполагаемого вмешательства России в процесс проведения референдума. Мы это видели и до референдума, и видим даже сейчас, когда он уже проведен. Эти разговоры повторялись и в понедельник (1 октября, день после референдума — ред.) со стороны некоторых официальных лиц, например, в Европейском парламенте. Разумеется, не существует никаких доказательств по очень простой причине — их не существует.

— Как Россия смотрит на возможное вступление Македонии в Североатлантический альянс?

— Считаем, что суверенный выбор любого государства определяет его внешнеполитическую ориентацию, и Македония не является исключением. Между тем, мы принципиально против расширения Североатлантического альянса, в том числе на Балканский регион, включая Македонию. НАТО является военно-политическим союзом, чьи цели по отношению к Российской Федерации отлично известны. И мы не считаем, что расширение альянса будет способствовать стабильности и безопасности на Балканах, о чем так много говорится. Во всяком случае, если дойдет до того, что Македония определится за НАТО, это, конечно, будет влиять на отношения между Россией и республикой Македония. Но сейчас считаем, что до этого не дошло.

—  Как Россия в настоящее время смотрит на сотрудничество с республикой Македония?

Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В МИД России прокомментировали референдум в Македонии

— У нас есть всестороннее сотрудничество во многих областях — и на политическом уровне, и в торгово-экономической области, и в том, что касается культурных и гуманитарных связей. Почти 25 лет назад мы установили дипломатические отношения. В следующем году мы будем отмечать двадцатипятилетие дипломатических отношений между Россией и республикой Македония. Считаю, что сотрудничество идет хорошо, но между тем, его потенциал все еще недостаточно использован. И свою главную задачу как посла РФ в Республике Македония я вижу в том, чтобы работать на расширение этого сотрудничества на новые области, и я убежден, что это в коренных интересах и народа Российской Федерации, и народа республики Македония.

— Заинтересована ли республика Македония в энергетическом сотрудничестве, в том числе поставках газа, который будет идти через "Турецкий поток"?

— Считаю, что это вопрос, который надо задать в первую очередь официальным лицам республики Македония. Что касается нас, мы готовы и открыты к любому сотрудничеству, в котором будут заинтересованы наши партнеры, в том числе и в республике Македония. Мы хотим работать здесь настолько активно и созидательно, насколько готовы наши македонские друзья. Это, разумеется, включает в себя и сотрудничество и в энергетической сфере. У нас есть возможности в электроэнергетической отрасли, которые мы готовы предложить наши партнерам. Считаю, что это отвечает и их интересам. Но должен еще раз повторить, что мы ничего не будем навязывать, и никогда ничего не навязываем.

 

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