Сергей Чеботарев: иностранцы стали по-новому смотреть на Северный Кавказ

Кавказский экономический форум может пройти уже в конце 2019 года на территории Кавказских Минеральных вод, а в будущем его могут проводить в разных регионах СКФО. Об этом, а также о сотрудничестве северокавказских регионов с Китаем и арабскими странами, возможном появлении в законодательстве термина "горная территория" и планах по привлечению на Северный Кавказ туристов рассказал в интервью РИА Новости глава Минкавказа РФ Сергей Чеботарев. Беседовала Марина Луковцева.

— Сергей Викторович, не могу не начать с вопроса о Кавказском экономическом форуме. Есть какие-то соображения по поводу формата, сроков его проведения? © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в фотобанк Китай готов вместе с Россией преодолеть все помехи и сложности

— Пока это все на уровне планов. На территории Северо-Кавказского региона проходит много разных форумов и других публичных мероприятий. И идея этого форума — обобщить все, провести на хорошем уровне с участием всех семи субъектов Северного Кавказа, с приглашением гостей соседних регионов и государств Закавказья. Помимо этого, рассматривается участие стран, чьи интересы представлены в нашем макрорегионе, таких как Иран, Турция, а также Китай и Индия. Иран в последнее время проявляет большой интерес к России, в частности, к Северному Кавказу.

Что касается места проведения форума, то если старт будет дан, было бы интересно рассмотреть территорию Кавказских Минеральных вод. В середине следующего года там планируется ввести в эксплуатацию Международный выставочный центр, и будет просто здорово, если первый форум проведем в этом современном здании. А далее будем смотреть: у нас есть прекрасные возможности для проведения форума и в других субъектах округа. То есть задумка масштабная. Сейчас мы собираем информацию, анализируем, как правильно эту идею реализовать. На настоящем этапе возникает много организационных вопросов, которые надо решить, в том числе вопросы финансирования.

Сейчас обсуждаем эту тему в аппарате правительства. А до этого обсудили перспективы организации форума вместе с полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым. Он также высказался за проведение этого форума.

Что касается сроков, думаю, он может пройти не ранее конца 2019 года. Когда точнее определимся с датой, тогда уже и какие-то детали формата мероприятия обсудим и согласуем вместе со всеми заинтересованными структурами, с нашим региональным бизнесом, гостями. Отмечу, что, конечно, в организации мы будем опираться на передовой опыт, накопленный в других регионах страны. Восточный экономический форум как раз показывает тот самый пример, который можно заимствовать.

— Давайте от планов перейдем к тому, что уже реализовано. Срок, учитывая масштаб работы в министерской должности, у вас небольшой, но все же что вы успели сделать за это время?

— Да, прошло четыре с небольшим месяца. Уверенно могу сказать, что погрузился в ситуацию в каждом из регионов Северного Кавказа, побывал во всех субъектах, пообщался со всеми главами, с председателями региональных правительств встречались неоднократно. Так что с руководством регионов находимся в постоянном контакте. Обсуждал проблематику и задачи по развитию округа с депутатами Государственной думы, сенаторами. Встречался с представителями регионального бизнеса, общественными деятелями Кавказа.

У нас много планов. В частности, мы сейчас занимаемся изменением государственной программы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Мы ее адаптируем к 204-му указу президента, где главный акцент сделан на то, чтобы человек жил лучше, комфортнее, чтобы все вокруг этого — инфраструктура, образование, медицина, культурная сфера, ЖКХ, строительство жилья — соответствовало всем современным требованиям.

— Как это изменит госпрограмму?

— Думаю, что нам нужно еще примерно около месяца на окончательное формирование программы. Еще раз отмечу, что акцент будет сделан на потребности человека.

Если об отдельных пунктах говорить, то в 2019 году особое внимание будет уделено развитию Кавказских Минеральных вод. Нужно поднимать здравницу. Это визитная карточка всего Кавказа. И нам нужно сделать все, чтобы как минимум восстановить то, что было в советское время. Нам нужно создать комфортные условия, чтобы туда люди приезжали. Чтобы россияне знали, что заморские отели — не эталон для отдыха, что есть прекрасная возможность набраться сил и восстановить здоровье у нас, в здравницах Кавказа, при этом получить массу приятных впечатлений от знакомства с его великой историей, культурой и людьми. Ну и никто не отменял кавказскую кухню, которая не может оставить равнодушным ни одного гостя.

Что касается программы в целом, то есть один нюанс — со следующего года в ней будет предусмотрено финансирование вопросов, с которыми еще 20-30 лет назад Северный Кавказ, да и все человечество не сталкивалось.

Речь о глобальном потеплении, что приводит к более активному таянию ледников и, как следствие, сходу лавин и селей. Поэтому для обеспечения безопасности людей нужно строить селе- и лавинозащитные сооружения. Параллельно необходимо принимать меры по переселению людей из опасных районов, которые ранее не находились под угрозой.

Отмечу, что строительство необходимых берегоукрепительных сооружений уже идет, но темпы сейчас пока недостаточные. Надо наращивать темпы.

— Сейчас идет работа над национальными проектами в рамках майского указа президента. Можете подробнее рассказать, на какие направления сделан акцент?

— Проблемным моментом остается ситуация с обеспечением доступного и качественного образования. Тут нужно учитывать, что в СКФО на протяжении многих лет наблюдается самый большой в РФ естественный прирост населения, в частности, в Дагестане, Ингушетии, Чеченской Республике, поэтому потребность в создании новых мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях в ближайшие годы будет только возрастать.

Пока остро стоит проблема сохранения трехсменного обучения в школах Чечни, где почти пять тысяч детей учатся в третью смену, и Дагестана — там более 3,5 тысячи. Для решения проблемы организована работа с Минпросвещения России. Знаю, что и Ольга Васильева держит этот вопрос на личном контроле.

Предложено выделить в рамках национального проекта в области образования отдельный проект, который будет направлен на ликвидацию третьей смены обучения и перевод школьников из старых изношенных зданий. Минкавказ сформировал и направил в Минпросвещения перечень из 79 школ для ликвидации проблемы трехсменного обучения.

Кроме того, мы совместно с Минпросвещения обозначили общую потребность Северного Кавказа в создании новых мест в детских садах. По нашей оценке, это более 62 тысяч мест.

Также считаем важным и дальнейшее развитие сферы высшего образования на территории СКФО. Нашему региону нужны высококвалифицированные специалисты, которые смогут эффективно развивать экономику и социальную сферу.

— Еще один очень важный документ для Северного Кавказа — стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне. Что сейчас с реализацией этого документа? © Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Астраханской области Александр Жилкин: для укрепления позиций России на Каспии нужен новый флот

— Мы видим, какое внимание уделяют развитию портов сейчас в Казахстане, в Туркмении. С каким вниманием к развитию портовой инфраструктуры относятся в Азербайджане. Достаточно просто зайти в интернет и увидеть, как активно наращиваются портовые мощности в Грузии. Все эти страны хотят стать активными участниками транспортного коридора по оси "Запад-Восток". Мы не только не должны отставать от них, а должны развиваться быстрее и качественнее наших зарубежных партнеров.

Помимо коммуникации по оси "Запад-Восток" есть еще коммуникация "Север-Юг". Это большие возможности вовлечения Ирана, которые сейчас не в полной мере задействованы. Это Индия, с которой мы также готовы активно сотрудничать. Поэтому нам нужны современные и крупные порты на Каспии, чтобы в перспективе Северный Кавказ оказался в перекрестии горизонтальных и вертикальных коммуникаций, если на карту посмотреть.

Стратегия развития российских морских портов в Каспийском бассейне разработана Минкавказом. Мы понимаем, что если не реализовывать содержащиеся в стратегии идеи, то присутствие России на Каспии будет сокращаться на фоне активизации там других стран каспийской пятерки. Но самое главное, что президент поддержал эти идеи. В августе на саммите каспийских государств в Казахстане Владимир Путин обозначил необходимость развития российской портовой инфраструктуры на Каспии, поэтому сегодня мы просто обязаны это делать. Теперь вопрос, конечно, за всеми заинтересованными органами власти. Нужно выделять средства и приступать к строительству инфраструктуры. Это самая главная задача.

Тут нужно учесть еще один важный момент — порты без связывающей инфраструктуры сами по себе малозначимы, поэтому параллельно нужно заниматься и автодорогами, и железной дорогой, которые будут подходить к этим портам. Необходимо в перспективе прорабатывать вопрос связывания Каспийского и Черного морей современными магистралями через Северный Кавказ, потому что это будет самый короткий, удобный и, главное, безопасный путь для пассажиров и грузов, которому будет проигрывать Закавказский аналог.

Особый акцент будет сделан на развитие туризма в Каспийском регионе. Будут развиваться морские и речные маршруты, соединяющие города на Каспийском побережье. По предварительным подсчетам, количество российских туристов, которые смогут воспользоваться этими маршрутами до 2025 года, составит примерно 30 тысяч человек в год. Кроме этого, реализация запланированных мероприятий позволит нарастить дополнительный ежегодный приток иранских туристов. И это все помимо роста грузооборота.

— Сложная для Северо-Кавказского региона проблема — задолженность за энергию. Каков объем задолженности на сегодняшний день?

— Да, это действительно проблема для Северного Кавказа, которую премьер-министр поручил решать всем заинтересованным министерствам в формате правительственной комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа. Дмитрий Медведев возглавляет эту комиссию лично.

При комиссии есть рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу, куда входят и госструктуры, и бизнес-корпорации. В ее формате вырабатываются решения, направленные на решение проблемы долгов за свет и газ. Мы видим, что постепенно ситуация исправляется, но пока нам не удается коренным образом ее переломить. В первом полугодии задолженность за электроэнергию составила 27,5 миллиарда рублей, за газ — 96,5 миллиарда рублей. И она растет, к сожалению, хоть и более медленными темпами.

Здесь нужно принимать комплексные меры. Одна их часть — это укрепление платежной дисциплины. По разным причинам не платит часть населения, не платят предприятия ЖКХ, не платят другие организации. Нужно совместно с региональными властями и при участии правоохранительных органов исправлять эту ситуацию.

Другая часть мер — необходима замена существующей инфраструктуры, потому что она сильно изношена. Допустим, в Чечне все ЛЭП были построены как временные после боевых действий. Они давно должны были быть заменены на постоянные, но до сих пор используются.

Там общая линия связывает большинство населенных пунктов, и если где-то происходит авария, вся линия не работает и полреспублики находится без света. Более того, в отдаленных населенных пунктах напряжение не 220 вольт в домах, а 120 или даже меньше. Это никуда не годится. Нужно создавать новую и современную систему ЛЭП.

Надо сказать, что первые шаги в этом направлении уже делаются. Например, в Дагестане в июле-августе Россети провели учения, в результате которых в районе Махачкалы заменены более 7,5 тысячи опор высоковольтных линий, установлены самые современные приборы учета электроэнергии, отремонтированы трансформаторы подстанций. И уже сейчас виден результат — потери электричества снижены на 40% сразу.

Глава компании "Россети" Павел Ливинский, человек компетентный, энергичный и ответственный, лично контролировал ход этих учений и намерен и дальше распространять эту полезную и нужную практику на другие регионы Северного Кавказа. И вот когда дагестанский опыт Россетей будет перенесен на весь федеральный округ, тогда будет полный порядок.

Что касается газораспределительных сетей, то ситуация похожая — огромная изношенность. Просто ничего не менялось и не ремонтировалось с советского времени, из-за этого большие потери газа в газораспределительных сетях.

Ну и еще один вопрос. Правоохранительным органам, да и нам всем миром нужно бороться с воровством электричества и газа на Северном Кавказе, которое маскируется под потери из-за изношенности сетей или под неуплату потребителями. В этом направлении работа идет, но она пока недостаточная. Вор должен сидеть в тюрьме, как сказал Глеб Жеглов…

Вот в чем суть упомянутых мною комплексных мер. Решение этой проблемы — это большая государственная стратегическая задача.

— Где на решение этой проблемы деньги брать? Получится в рамках выполнения майского указа задействовать средства из госпрограммы или нужно отдельно финансировать?

— Здесь, конечно, нужно комплексно финансировать. С одной стороны, должно участвовать государство на федеральном и региональном уровнях, безусловно. Плюс должны участвовать корпорации — и "Газпром", и "Россети". И нужно привлекать частные средства.

— Сами регионы как-то задействованы в решении проблемы задолженности? Премьер-министр говорил, что на местах могут приниматься и какие-то кадровые решения.

— Одна из мер по ликвидации задолженности — это усиление дисциплины и повышение ответственности, персональной ответственности тех лиц, которые этим занимаются на местах. Соответствующие кадровые решения принимаются, привлекаются к ответственности должностные лица — десятки и десятки людей, вплоть до увольнения. Это происходит и в субъектах, и в региональных отделениях ресурсоснабжающих организаций.

В каждом регионе СКФО есть соответствующая территориальная комиссия. В таких форматах регулярно проводятся совещания с участием правоохранителей и представителей газораспределительных и электрораспределительных структур. Там же принимаются решения по исправлению ситуации в ТЭК.

— Вы говорили о планах министерства по созданию закона о развитии и охране горных территорий. Этот закон коснется только Северного Кавказа?

— До 70% территорий на Северном Кавказе относятся к горным. К сожалению, этот термин законодательно не закреплен сейчас. Вероятно, не очень эффективно развивать экономику в горах, потому что дорого. Это небольшие населенные пункты, которые зачастую находятся далеко друг от друга. Но, с другой стороны, Кавказ всегда был горным и в этом его неповторимая особенность. И эту, так скажем, горную цивилизацию нужно поддерживать и развивать, поэтому мы выступаем за то, чтобы термин "горная территория" был бы в нашем законодательстве, чтобы государство могло оказывать реальную помощь и содействие развитию горского уклада жизни и экономики. Сейчас разрабатывается модельный закон в формате межпарламентской ассамблеи СНГ. Надеемся, когда он заработает, то коснется не только территорий Северного Кавказа, но и всей России. Безусловно, будем рады, если он заработает и на пространстве СНГ, потому что он актуален для Киргизии, Таджикистана, Армении, Азербайджана. Такой закон позволил бы странам-участницам СНГ координировать политику в данной области, расширять сотрудничество, обмениваться опытом по развитию горных территорий.

— Вы говорили об интересе к сотрудничеству с Китаем. Что конкретно собираетесь сделать?

— Китайская Народная Республика — это крупнейший стратегический партнер Российской Федерации, первая экономика в мире, поэтому взаимодействие с Китаем экономически выгодно России и, в частности, нашему макрорегиону. Китаем накоплен уникальный опыт в отраслях, которые активно развиваются на Северном Кавказе, — сельское хозяйство, туризм и другие.

Нам интересно взаимодействие с этой страной, в том числе в контексте проекта "Один пояс — один путь", который имеет хорошие перспективы для прохождения через Северный Кавказ. Конечно, степень участия в этом проекте нашего федерального округа будет определяться, исходя из российских интересов и необходимости сопряжения этого проекта с деятельностью Евразийского экономического союза.

Летом на Северном Кавказе побывала китайская делегация во главе с послом КНР в России господином Ли Хуэем. Знакомились с инвестиционным потенциалом, туристическими возможностями. Они проявляют интерес к инвестированию совместных предприятий, развитию туризма. Китайские партнеры хотят вкладывать в предприятия автопрома, энергетические комплексы, готовы развивать производство в северокавказских регионах, в частности, по сборке бытовой техники и автомобилей. Кстати, в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье есть подобные заводы.

Два года назад мы открыли проект "Шелковый путь" для китайских туристов, которые могут ознакомиться с историей и культурой Кавказа, отдохнуть на кавказских курортах.

При этом пока туристический поток из Китая в наши регионы не велик. Одна из причин — отсутствие прямого авиасообщения.

Другие страны тоже заинтересованы в развитии сотрудничества с нами. На днях встречались с Чрезвычайным и Полномочным послом Кувейта господином Абделем Азизом Аль-Адвани. Так вот, Кувейт готов инвестировать в Россию, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе, но они просят понятные и четкие правила игры для бизнеса и качественной проработки тех проектов, которые мы предлагаем для инвестиций. Задача министерства в этой ситуации — создавать условия и работать с бизнесменами, которые намерены привлекать инвестиции других стран.

Но еще раз подчеркиваю, самое главное, что интересует наших арабских партнеров, это понятные правила игры, продуманные бизнес-планы российских партнеров, их реализация в соответствии с договоренностями и обеспечение мер безопасности вокруг их проектов.

— Складывается впечатление, что многие живут прежними стереотипами из 90-х, которые никак не удается изжить.

— Вы абсолютно правы. Мы не устаем объяснять и доказывать, что вопросы безопасности сейчас отошли на задний план, что колоссальная разница между тем, что было в 90-е годы и сейчас, это совершенно другая картина. Более того, при обсуждении темы безопасности я всех приглашаю в Чечню. Заверяю, что Грозный и другие города Северного Кавказа — самые безопасные места в России, там можно спокойно жить, создавать семьи, работать и добиваться успеха. И это дает результат: мы видим, что в последнее время и у нас, и за рубежом люди стали по-новому открывать Северный Кавказ.

— Как складывается взаимодействие с Турцией?

— Турция тоже активно инвестирует в Северный Кавказ, причем мы, как министерство, видим, что турецкая сторона заинтересована в развитии сотрудничества. Это опять же инвестиции в гостиничный бизнес, ресторанный, который сейчас на Северном Кавказе активно развивается. Кроме того, перспективным находим сотрудничество в сфере торговли, в частности, в организации экспорта произведенной на территории региона продукции, например, минеральной воды, халяльной продукции в Турецкую Республику. Интересен туризм — увеличение взаимного турпотока.

— Насколько активны европейцы в сотрудничестве с Северным Кавказом? © РИА Новости / Ольга Молчанова Кавказу выделили почти 17 млрд рублей на развитие туристических комплексов

— Наиболее активны такие страны, как Австрия, Италия, Франция. Они высоко оценивают развитие своего бизнеса на Северном Кавказе, понимают, что здесь можно выгодно вкладывать. Думаю, в скором времени мы будем с вами иметь хорошее французское оборудование для горнолыжных курортов, которое произведено на Северном Кавказе.

С западноевропейскими коллегами мы видим большие перспективы сотрудничества в таких отраслях, как сельское хозяйство, промышленность и, конечно, туризм, который для Северного Кавказа важнейшее направление и бесспорная точка роста в структуре экономики региона.

Если говорить о политике санкций Запада в отношении нас, конечно, это сказывается, влияет негативно на приход крупного западного игрока сюда. Но тем не менее нам удается эти искусственные барьеры обходить.

— Многие политики и чиновники заводят в соцсетях аккаунты, через которые получают от россиян обращения и предложения. Вы не собираетесь завести такие страницы?

— Нет, таких планов у меня нет. У нашего министерства есть свой сайт, есть аккаунты в социальных сетях. Я считаю, этого достаточно. Кроме того, я занят с раннего утра и до позднего вечера. До ночи фактически здесь. Когда еще мне вести свои аккаунты, я просто не знаю, поэтому в ближайшее время моего личного аккаунта не будет.

— О вас почти ничего неизвестно, кроме скудной официальной информации о должностях в администрации президента РФ. Можете рассказать о своей семье и хобби?

— Вплоть до моего назначения на министерский пост я не был публичным человеком, не обращался специально к журналистам, чтобы поведать о себе миру. И потребности такой никогда не ощущал. А теперь двери моего кабинета открыты для журналистов, и я готов рассказывать о деятельности министерства.

Что касается моей семьи, я женат, у меня двое детей. Старший сын работает уже, в сфере IT-технологий. Младший учится в школе. В свободное время люблю почитать книгу интересную, люблю иногда что-то приготовить дома.

— Какую последнюю книгу прочитали?

— Последнюю книгу не прочитал, а прослушал. Сейчас, когда в ежедневном режиме пропускаешь через себя большой объем документов, приходится много читать, к концу дня глаза устают. И очень удобный формат — аудиокниги. Когда едешь в машине домой, наушники надеваешь и слушаешь. Вот "История Российского государства. Ордынский период" Бориса Акунина.

— А готовить что любите?

— Рыбные, мясные блюда. Плов неплохо получается. Я в Средней Азии немного пожил в свое время, в советские годы, там научили готовить плов по туркменскому рецепту. Если хотите — поделюсь. Хотя в плове ведь главное не рецепт, а хорошие навыки и позитивный настрой того, кто его готовит. Тогда не только плов, любое дело спорится.