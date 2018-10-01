Алексей Силанов: Калининград ждет гостей на матч Россия-Швеция

Должность главы Калининграда в апреле занял Алексей Силанов — депутат Государственной думы, но человек для региона не новый. Он родился в Нестеровском районе Калининградской области, был замглавы администрации Калининграда по социальным вопросам, позже зампредом областного правительства. В интервью РИА Новости Силанов рассказал, как город изменился после чемпионата мира по футболу, что ждет гостей матча сборных России и Швеции в октябре и возможна ли в Калининграде программа реновации. Беседовала Евгения Римко.

— Алексей Николаевич, вы вступили в должность в непростой период — в преддверии чемпионата мира по футболу, к которому регион готовился не один год. Что принес чемпионат — больше головной боли или все, что получил город к празднику, с лихвой окупило неудобства?

— И то и другое. Несомненно, до начала чемпионата в определенной степени придавливала ответственность, мы понимали, что приедет очень много людей со всего мира. И как бы это громко ни звучало, с точки зрения геополитического положения мы своеобразные западные ворота страны.

Люди приезжают в Россию, начитавших всяческих анекдотов и глупых размышлений. Это налагало серьезную ответственность. Но мне очень приятно, что, несмотря на произошедшую смену руководства города, команда администрации собралась, мы были едины в понимании этой ответственности, и считаю, что с задачей справились. Перед чемпионатом нужно было все досконально продумать, нужно было принимать много организационно-управленческих решений. И, конечно же, сегодня нам приятно, что региону и городу дана высокая оценка за проведение чемпионата. Возможно, с этим можно связать то, что совещание по итогам чемпионата президент проводил именно здесь. Это высокая оценка тому, что сделано, это высокое доверие и понимание того, что и город, и регион в состоянии решать такие сложные задачи.

Конечно же, для нас не менее важно то, что мы получили наследие в виде новых дорог, эстакад, спортивной инфраструктуры. Проведение таких массовых мероприятий — это был серьезный экзамен, который должен способствовать дальнейшему развитию города. Мы намерены поддерживать предложения правительства, инициативы общественных организаций, различных структур в части проведения на территории города больших — европейского, мирового уровня — мероприятий.

— Вот как раз скоро, в октябре, в Калининграде должен состояться домашний матч российской сборной со шведами. На фоне подъема интереса к футболу полагаю, что гостей будет достаточно много. Как будет город встречать своих туристов и шведов?

— Будут отработаны все организационные вопросы, касающиеся полномочий города. Я не беру вопросы безопасности, это другой уровень принятия решений. Наша задача, чтобы город как всегда был опрятен, приветливо встретил участников соревнований столь высокого уровня. Чтобы зрители не испытывали проблем с посещением матча, с доставкой на стадион и со стадиона, так же как и во время чемпионата мира по футболу. Все это будет организовано, будет контролироваться ситуация и после проведения матча, когда наши гости захотят посетить нашу центральную площадь, как это было после матчей чемпионата мира.

Все службы, которые обеспечивают порядок в коммунальной сфере, будут работать в режиме повышенной готовности. И на утро, я совершенно уверен, все увидят чистый город, никто не скажет, что здесь проходил такой масштабный матч. Так было во время чемпионата мира по футболу, когда в пять утра я получал фото- и видеоотчеты о состоянии наших улиц, центральных площадей, стадиона. Мы гостеприимный город, с удовольствием ждем гостей.

— Какие отношения у вас с региональной властью, по всем ли вопросам есть взаимопонимание?

— Несомненно, и у города есть свое видение и свои позиции, и у регионального правительства. Но здесь я исхожу не столько из своих личных амбиций, сколько из необходимости компромиссов и понимания правительством Калининградской области тех проблем, которые есть в городе. Наверное, этот конструктив, заложенный в наши отношения, дает возможность нам вместе решать многие проблемы. Тем более во время чемпионата мы все понимали, что должно быть единение наших усилий, и сегодня я удовлетворен той поддержкой, которую городу, как столице региона, оказывает правительство области, лично губернатор.

Мы сегодня конструктивно решаем все вопросы, без помощи и поддержки многие социальные проекты, которые реализуются в городе, не были бы реализованы. Взять хотя бы направление "Безопасные и качественные дороги", по которому ремонтируется 21 дорога, восемь уже завершено. Оно реализуется по софинансированию. Так же, как и строительство школы, где у нас три уровня финансирования. Вопросы, связанные с содержанием инфраструктуры после чемпионата, с приобретением техники для уборки города. В каком бы направлении мы ни смотрели, мы находим конструктивное понимание видеть наш город, меняющимся в лучшую сторону.

— У нас все знают, как строить, играть в футбол, руководить городом… Когда вы не были еще главой города, что у вас вызывало негатив, что хотелось исправить прежде всего?

— Поскольку я живу здесь достаточно долго, здесь моя семья — дети, внучка, я хочу жить в красивом, уютном, комфортном городе, когда на это нацелена деятельность органов власти, муниципальных предприятий и учреждений, руководителей бизнес-структур. Я никогда не пойму каких-то действий ради достижения своих личных корыстных результатов со стороны, допустим, предпринимателей. Например, когда идет застройка, которая не сочетается с потребностями развития города и интересами жителей. Этот мой основной слоган — чистый, уютный, красивый город. Это то, что все это время, начиная с 18 апреля, меня сопровождает. Чемпионат прошел, но тем не менее норму и планку своей требовательности я не снижаю.

— С чего вы начали свою работу в должности главы Калининграда?

— Наверное, прежде всего с того, что я нацелил всех своих заместителей и всю администрацию на работу на конечный результат. Чтобы мы слушали людей, слышали людей, работали для людей. Это, пожалуй, самое важное, поэтому пришлось в определенном формате изменить и график работы администрации.

Да, сегодня мы выезды проводим по субботам, когда есть возможность не только быть вместе с чиновниками, но и общаться с населением города. Просто сидя здесь в кабинете, процессами управлять невозможно.

Мне очень важно, чтобы была нацеленность всей городской администрации на достижение конечного результата, а это возможно только в общении с людьми, когда мы слышим пожелания, конструктивные замечания, в этом, наверное, и может быть основа успеха.

— Кроме выездов по различным городским территориям, в работу всех ли сфер успели вникнуть? Над чем сейчас работаете? © Фото : Пресс-служба губернатора Калининградской области Калининградские власти запустят программу по поддержке поселков

— Мы уже побывали во всех муниципальных учреждениях — это "Водоканал", "Чистота", "Теплосеть", конечно же, "Гортранс". Сейчас работаем над темой единого проездного билета. Обсуждаем вопросы, связанные с развитием разных видов транспорта, в том числе трамвая, по этому поводу есть поручение губернатора. Тема транспорта следующие два месяца будет активно звучать. Муниципальные учреждения социальной сферы мне достаточно хорошо знакомы в силу моей прошлой деятельности. Для меня, конечно, сейчас очень важна работа жилищно-коммунального направления и транспорта. То, что сегодня у людей вызывает больше всего вопросов.

Будем менять структуру управления городом. Получалось, что за определенные виды работ отвечают несколько предприятий. Сейчас мы пытаемся четко разделить полномочия. Если говорить о благоустройстве, то не всегда понятно, как разделены полномочия между МП "Чистота" и "Служба заказчика". Иногда я сам начинаю выяснять, чья это территория, кто ее, например, должен косить. Мы должны отойти от этого, нужно четко понимать, кто за что отвечает.

— В прошлые годы бывало, что зима приходила неожиданно и были претензии у жителей к качеству очистки улиц. Вы думаете уже об этой проблеме?

— Темы зимы и дорог — особая тема. Наверное, впервые за историю МП "Чистота" мы в этом году покупаем снегоуборочную машину. Причем вопрос этот был достаточно дискуссионным: стоит она 4,5 миллиона, надо ли ее покупать или нет. При этом в бюджете зарезервировано 2,5 миллиона рублей на оформление договорных отношений с частными предприятиями.

Моя принципиальная позиция, что основа всего должна быть в муниципалитете. Наверное, для нас было бы смешно сегодня купить 10 снегоуборочных машин с учетом нашей калининградской погоды. Но минимум нужен, чтобы в случае большого количества осадков она вышла убирать город. Мы понимаем, что наших объемов недостаточно, чтобы содержать весь город в чистоте, поэтому часть территорий, в основном скверы, озера, отторгованы на конкурсной основе и убираются частными предприятиями. Считаю, что это правильно, это перспективный путь, мы способствуем развитию малого и среднего бизнеса. В то же время наращивать собственный имущественный комплекс — это отражение на налогах, на содержании. Основная миссия должна быть обеспечена муниципалитетом, чтобы мы были независимы от привлеченных подрядчиков. О зиме, конечно, нужно думать, с учетом того, что у нас практически пять месяцев лета в Калининграде, может получиться, что зима будет холодной.

— Как думаете, важно ли, что главой Калининграда стал не варяг, а человек, который родился на этой земле, всю жизнь был связан с Калининградом? Или, напротив, как местного жителя вас все устраивает, что называется, глаз замылен? © РИА Новости / Евгений Одиноков Перейти в фотобанк Российско-британский консорциум создаст мастер-план офшора в Калининграде

— Я могу сказать, что и мой взгляд не совсем замылен, поскольку последние два года моего нахождения в столице, будучи депутатом Государственной думы, у меня была возможность бывать в других российских городах, выезжая на заседания комитета по образованию и науке. Это позволило мне очень многое сопоставлять.

Я все-таки сторонник того, чтобы сократить путь вхождения в ситуацию. На мой взгляд, города должны возглавлять люди, которые их знают. Знают инфраструктуру, знают людей. Несомненно, имеющие возможность анализировать, сопоставлять, сравнивать. Но самое важное — любить свой город. Может быть и новый человек, который приедет в город и будет любить дело, которым он занимается, и ему не составит большого труда познакомиться с городом, его историей, традициями.

— Вы сказали о том, что у вас была возможность бывать, исполняя депутатские полномочия, в других российских регионах. Есть ли что-то из опыта других городов, что вы хотели бы внедрить в Калининграде? А может, существуют какие-то передовые достижения, которыми мы могли бы поделиться?

— Есть достаточно интересный опыт в других столицах субъектов в части благоустройства и обустройства мест общего пользования. Есть новые подходы, многому можно поучиться.

В то же время я считаю, что и у нас в плане благоустройства таких мест отдыха, как побережье озер, делается очень много и интересно. Считаю, что у нас очень интересные подходы к озеленению, развитию цветоводства, хотя можно вносить и новые элементы. Люди до сих пор очень скучают по тем розам, которые когда-то украшали город Калининград, думаю, что весной мы возродим эту традицию. Аллеи роз в следующем году появятся.

Мы пойдем по интересному пути, который складывается в городах России в обустройстве скверов. Сегодня, к сожалению, в неприглядном виде у нас сквер у морского колледжа, в другом виде хотелось бы видеть фонтан у входа на стадион "Балтика" — это то, что было создано еще до того, как образовалась Калининградская область. По форме он напоминает чашу стадиона, это хотелось бы сохранить, но территория вокруг него должна выглядеть по-другому. Сегодня я веду переговоры с предпринимателями о подготовке к новогоднему оформлению города. Конечно, за счет бюджета это сделать невозможно, но на какое-то короткое время превратить город в зимнюю новогоднюю сказку мы вместе сможем и должны сделать. Я очень благодарен людям, которые понимают это и готовы участвовать.

Хочется, чтобы идеи преобразования города были не только моими или администрации, хочется, чтобы в этом процессе активно участвовали все горожане. Я категорически запрещаю коллегам говорить о том, что мы не можем повлиять на те или иные структуры, которые находятся в Калининграде, но не являются муниципальными. Нас всех должна объединять любовь к городу. И на этом нужно выстраивать свои отношения со всеми партнерами, которые работают у нас в городе. Вот этим мы и будем заниматься.

— У вас лично есть любимые места в городе?

— Я очень люблю озера, наши парки, считаю, что это уникальнейшее чудо природы: ландшафты, сочетающие растительность и водоемы. И в то же время очень страдаю, потому что не в таком виде хочу я видеть наши парки. Неправильно, что мы не используем такую прекрасную возможность для организации отдыха горожан.

Поэтому мною было дано поручение, и со следующего года мы поэтапно будем заниматься парками, всего природных парков нас четыре. Рассчитываем на свои возможности, возможности проектов приграничного сотрудничества, получение помощи за счет грантовой поддержки. Это удивительнейшие места, но нет задачи, чтобы они превращались в парки развлечений, все-таки это территории, где должны расти деревья, петь птицы, где можно было бы посидеть, погулять, отдохнуть, любоваться природой.

— Тема, которая вышла на федеральный уровень, — вырубка и, как говорят экологи, варварская обрезка деревьев. Вы уже встречались с представителями инициативной группы. Удалось ли снять обеспокоенность жителей, удалось ли найти компромисс? © Depositphotos / oroch2 Калининград на выходные: чем заняться в самом западном регионе России

— Здесь есть очень сложные моменты, когда нужно учитывать интересы людей разных групп. В большинстве я абсолютно поддерживаю требования общественников, которые хотят видеть город зеленым. Во время детского праздника я специально прокатился на колесе обозрения, посмотрел на город с высоты: да, город зеленый, но объемы зеленых насаждений уменьшаться не должны, здесь я полностью поддерживаю общественников.

Сейчас мы работаем над структурой городской администрации, создаем у себя отдел экологии, который будет комплексно заниматься всеми проблемами. Но в то же время в части выдвигаемых требований нельзя доходить до абсурда.

Мы в определенной степени исполнили пожелания активистов, например, когда при ремонте тротуаров на одной из улиц оставили столетние деревья, которые занимают практически весь тротуар. Но завтра же, совершенно очевидно, я могу получить исковые заявления в суде от мам с колясками, от инвалидов, которые заявят, что городские власти не обеспечили доступность проезда по общественной территории. Где здесь найти золотую середину? Сохранить дерево или обеспечить доступность?

Я очень внимательно читаю все, что происходит в социальных сетях, очень внимательно читаю комментарии, где тоже получаю по полной от разных групп населения и с разной оценкой происходящего. Решение по сносу дерева принимается не из-за того, что хочется кому-то навредить, бывают случаи, когда деревья находятся на сетях и могут быть опасными.

Занимаясь реконструкцией дворов, мы столкнулись с противостоянием старшего и молодого поколения: люди въехали в дом 50 лет назад и высаживали эти деревья, хотели бы, чтобы они сохранились. Люди более молодого поколения хотят, чтобы на территории были детские, спортивные площадки, парковки.

Практически они идут стенка на стенку и приходится выступать в роли арбитра, находиться в поисках компромисса. Удивляешься, когда есть только одна радикальная позиция. Я вообще сторонник компромисса, сторонник того, что нужно договариваться, нельзя вести только одну свою жесткую линию и на этом зарабатывать себе очки.

Я всегда активно участвую в озеленении, сейчас мы провели акцию, когда лучшие выпускники школ высадили аллею у Южного парка. К 100-летию комсомола в октябре высадим аллею из 100 деревьев — начинаем формировать такие добрые традиции озеленения. Но хотел бы задать вопрос тем, кто так радикально настроен: а что они сделали для озеленения города? Можно митинговать, а можно вместе лечить, высаживать деревья, благоустраивать город.

Надо признать, что сегодня не хватает квалифицированных специалистов, есть проблема в штатном расписании специализированных предприятий. С января следующего года в предприятии "Дирекция ландшафтных парков" будем вводить должности дендрологов, специалистов, которые будут заниматься сохранением и лечением деревьев.

— Иногда вырубка идет по понятным причинам, например, освобождаются территории под строительство. Насколько остро в Калининграде стоит проблема ветхого жилья, учитывая, что в городе достаточно довоенного фонда, и за счет чего она решается?

— Для нас это очень серьезная проблема. В предшествующие годы мы получали существенную поддержку из федерального и регионального бюджетов. Была федеральная программа и региональное софинансирование, но последние два года эта программа не работает.

Понимая необходимость решения этой проблемы, в городском бюджете на эти цели ежегодно предусматриваем по 60 миллионов рублей. Сейчас вносим поправку в бюджет города. В связи с тем, что мы получили рост доходов и по НДФЛ и по другим видам налогообложения, мы вышли с инициативой в городской совет выделить еще 60 миллионов рублей на то, чтобы решать проблемы аварийщиков.

Сегодня у нас 129 аварийных домов, где проживают 3260 человек, это почти 1300 квартир, причем некоторые дома уже отключены от систем коммуникации, коммунального обеспечения. Если возобновится федеральная программа, для нас это будет большим подспорьем. В последние десятилетия муниципальное жилье не строится. При этом выделяя определенные территории под застройку, мы идем по пути заключения соглашений с застройщиками о выделении части квартир для решения проблем аварийщиков.

— Возможно ли в Калининграде реализовать проект по реновации по аналогии с московской программой? Как вы сами к ней относитесь?

— Я отношусь к этой программе очень хорошо, но при всем этом надо понимать, что параллельно должна развиваться и другая инфраструктура. Если сегодня вместо пятиэтажек мы поставим 12-этажные дома, это ударит по объектам социальной инфраструктуры — поликлиники, детские сады, школы, транспортное сообщение. В сфере потребления коммунальных услуг — тепла, воды, в принципе, вопросы решаемые, но тоже требующие вложений в увеличение объемов, в коммуникации.

Даже сегодня когда идет застройка города, и это не новый микрорайон, появляется здание 10-12 этажей, это сразу начинает ощущаться, в том числе по недостатку социальной инфраструктуры. Реновация — это здорово, но она не может проводиться изолированно от сопутствующих моментов, которые в определенной степени влияют на качество жизни. Да, можно жить в новом доме, но когда рядом не будет всего необходимого, это вряд ли то качество, к которому нужно стремиться.

— Не так давно президент констатировал отток населения с Дальнего Востока. Наш регион, напротив, в последнее время прирастает ежегодно примерно на 10 тысяч человек. Надо полагать, что в основном они едут в Калининград. Для города это хороший знак?

— По официальным данным Росстата мы сегодня еще не перешагнули черту полумиллионного города, хотя по факту мы понимаем, что значительно превзошли. Мы понимаем это по определенным социальным индикаторам: у нас растет количество детей школьного возраста, причем растет больше, чем ожидаемое количество родившихся детей. У нас появилась очередь в детские сады детей трех-пяти лет, что свидетельствует о миграционных процессах.

В этом есть свой плюс, в том, что за счет миграции мы решаем кадровые проблемы — приезжают работники социальной сферы, здравоохранения, развивается рынок труда. Но возникают социальные аспекты проблемы: такой резкий прирост населения, миграционные процессы требуют адекватного реагирования на развитие социальной инфраструктуры.

Казалось бы, мы за предшествующие годы вошли в число городов, которые выполнили указ президента в части обеспечения доступности дошкольного образования для детей от трех до семи лет. Сегодня у нас появилась очередь. И с указом президента, по которому мы должны обеспечить местами в садах детей до трех лет, мы параллельно работаем и над этим.

За последние годы мы построили и реконструировали около 23 дошкольных учреждений, открыли более 10 тысяч мест. Вроде бы проблему сняли, но она появилась снова и теперь во главу угла вновь поставлен вопрос строительства детских дошкольных учреждений.

Аналогичная проблема и со школами, и связана она с демографической ситуацией: до прошлого года у нас наблюдался рост рождаемости, то есть мы понимаем, что еще на протяжении шести лет у нас будет увеличиваться количество дошкольников и школьников. Соответственно, мы тоже на это должны реагировать с учетом еще и процессов миграции.

Сейчас идет строительство одной школы, и, надеюсь, в ближайшее время начнется строительство еще двух. Но это не будет полным решением проблемы. Так же, как и с детсадами: до конца года мы начнем строить три детсада. В перспективе мы должны будем построить в течение четырех-пяти лет еще около семи детских садов и не менее семи школ до 2025 года.

Но дальше нужно будет очень внимательно смотреть, поскольку кризисные периоды 1990-х годов нас в определенной степени научили, когда была ситуация, что в здании дошкольных учреждений размещали различные соцучреждения, только бы сохранить здание, потому что их некем было заполнять.

Отвечая на этот демографический бум, мы должны понимать, что будет и спад рождаемости, который ожидается на протяжении нескольких лет, потому что к возрасту деторождения подошли люди, родившиеся в кризисные 90-е.

Мы работаем над тем, чтобы не просто строить, но и развивать коммерческое направление, частно-государственное партнерство в образовании. Калининград стал одним из немногих городов в России, где была внедрена такая практика.

— Известно, что вы активно общаетесь в соцсетях, всегда стараетесь отвечать жителям. Много ли вопросов удалось решить в ручном режиме, не доводя до серьезных последствий? Намерены продолжать?

— Да, понимая, что у меня на это уходит только мое личное время, в течение рабочего дня мне практически некогда читать и что-то анализировать. Утром по дороге на работу, вечером, возвращаясь с работы, или дома.

На самом деле из сетей узнаешь очень много. Узнаешь даже то, насколько объективны доклады подчиненных в части того, как решены те или иные вопросы. Волей-неволей втягиваешься в переписку через личку, народ пишет, информирует, как идет ремонт и реконструкция дворов. Видишь реальные фотографии, а не те красивые доклады, которые порой поступают от сотрудников. На самом деле для меня это очень важный источник информации, я стараюсь отвечать. При этом иногда становится досадно, когда ты реально понимаешь, что экспертные оценки не всегда объективны, и вместо того, чтобы встать рядом и вместе что-то сделать, идет просто очернение деятельности власти. С такими людьми и в Facebook не хочется общаться.

Я готов к конструктивной критике, меня точно так же злит работа подрядчиков при ремонте некоторых дорог. За то, как они бездарно поступили с деревьями у обочины, я перед горожанами извинился. Тем не менее мы реагируем, предпринимаем меры. Но когда люди публикуют снимки и при этом льют массу негатива, становится досадно. Тем не менее считаю, что наша работа и наше отношение к городу должны изменить ситуацию. Когда люди будут видеть, что мы настроены на позитивные изменения в городе, надеюсь, они нас поддержат.