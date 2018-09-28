Сергей Морозов: поставил свечку за процветание Астраханской области

Сергей Морозов сегодня официально вступил в должность временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области, первое интервью в новой роли он дал РИА Новости и телеканалу "Россия 1", в нем он рассказал о том, что не собирается пока делать кадровые перестановки, а также о главных задачах, которые перед ним поставил президент Владимир Путин. В беседе участвовала Светлана Самсонова.

— Сергей Петрович, какие чувства вы испытали, когда президент предложил вам возглавить такой особенный южный регион? Какие задачи перед вами поставил Владимир Путин? © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Сергей Морозов вступил в должность врио губернатора Астраханской области

— Я ни секунды не сомневался, почувствовал, что у меня появилась возможность сделать для нашей страны, для жителей Астраханской области что-то нужное, сделать жизнь лучше. Основные болевые точки я уже знаю. Мне бы хотелось обратить внимание на водоснабжение: нельзя жить на реке и иметь плохую воду. Для меня, конечно, было диковато, что в некоторых населенных пунктах двухразовая подача воды.

— До момента назначения были в Астраханской области?

— Я неоднократно бывал в Астрахани, первый раз в 2003 году. Город благоустраивается, много точек притяжения. Сегодня вместе с Александром Александровичем (Жилкиным — ред.) зашли в Кремль и поставили свечку за то, чтобы процветал наш регион. В ближайшее время я собираюсь познакомиться со всеми 11 районами области.

— Какие-то кадровые решения будете принимать? © Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Астраханской области Жилкин заявил о готовности помогать Морозову

— Я не хотел бы быть слоном в посудной лавке. Работает система управления, она налажена, люди знают свои участки работы. Сначала я хочу погрузиться, изучить каждого специалиста и потом уже принимать какие-то решения.

— У региона налажено тесное взаимодействие с прикаспийскими государствами, с которыми область граничит. Как планируете развивать с ними отношения? Ваш опыт работы в таможенной службе, наверное, сыграл роль при назначении главой региона?

— Думаю, в том числе. С прикаспийскими государствами действительно налажены добрососедские отношения, и их надо только укреплять. В составе делегаций я бывал в этих странах, понимаю культурные особенности и не вижу значимых проблем во взаимоотношениях.

— У сенатора от Астраханской области в Совете Федерации Александра Башкина истек срок полномочий в связи с отставкой губернатора Александра Жилкина. Вы планируете сменить его или продлить его сенаторство?

— Для начала надо с ним познакомиться, узнать, что он сделал, а потом принимать решения.

— Сергей Петрович, насколько вы активны в соцсетях? Собираетесь где-то заводить себе аккаунты? © РИА Новости / Александр Натрускин Экс-губернатор Астраханской области оценил работу своей команды

— Да, думаю, что это необходимо, потому что должность предполагает обратную связь, я хочу знать, что думают наши люди.

— У вас на лацкане пиджака значок с гербом Астраханской области, откуда он?

— Сегодня для меня очень важный день, уполномоченный представитель президента в ЮФО Устинов представил меня общественности региона, и мои коллеги — члены правительства таким образом отметили, что я теперь выполняют обязанности губернатора.