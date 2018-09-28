Христофор Константиниди: курорты Кубани и Крыма - партнеры, а не конкуренты

Завершив высокий курортный сезон, Кубань подводит его предварительные итоги, подсчитывает доходы от курортного сбора и параллельно готовится к запуску нового межрегионального туристического проекта. Об этом, а также о том, что Крым является для региона не конкурентом, а партнером, рассказал в интервью РИА Новости министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди. Беседовал Михаил Волкодав.

— Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что за лето край посетили порядка 10 миллионов туристов. План до конца года — 16 миллионов. Как считаете, эти цифры уже близки к пределу возможностей региона? Или планируете бить новые рекорды?

— У нас три процента прирост с начала года, пять процентов за летний сезон. Динамика положительная по отношению к прошлому году. К концу года прогнозируем превышение показателей турпотока прошлого года.

Кроме того, есть ресурс для развития — это межсезонье. Сейчас губернатор ставит задачу, и она отражена в концепции развития отрасли — курорты Краснодарского края должны работать максимально эффективно круглогодично. Для этого ведется комплексная работа по всем направлениям. Это и санаторно-курортное лечение, и аграрный туризм, и событийный, и деловой, и многие другие направления.

Но для развития отрасли объем туристического потока — это не единственный показатель, важны и другие. Это и средняя продолжительность пребывания на территории курорта, и средний чек. Для нас важно еще и то, что санаторно-курортный комплекс является мультипликатором и драйвером развития экономики региона, обеспечивает привлечение инвестиций в другие сферы: это и торговля, и общественное питание, и строительный комплекс, производство строительных материалов, и транспорт. Транспортная инфраструктура развивается прежде всего для туристов. У нас очень много факторов. Туристическая отрасль несет большую ответственность в рамках развития всей экономики.

Сам турпоток не всегда показателен. Если люди приезжают, ничего не потребляя, но увеличив нагрузку на ЖКХ, работу полиции, здравоохранение, для региона это не всегда хорошо. Наша задача — это еще и максимально эффективно использовать тот турпоток, который уже есть. Сделать так, чтобы, если у человека есть желание интересно провести время, потратить деньги, своевременно предложить интересную программу, турпродукт.

Очень важна для региона экономическая эффективность, социальная эффективность и бюджетная эффективность. Мы должны обеспечить за счет развития отрасли доходы населения, доходы бизнеса, доходы бюджета, поступление налогов как следствие экономического развития, чтобы мы могли продолжить благоустройство, создавать условия для развития предпринимательства, развития инженерной инфраструктуры. Ну и социальная составляющая важна — здравоохранение, культура, комфортная городская среда.

— Курорты Краснодарского края ощущают конкуренцию со стороны Крыма?

— У нас несколько иной подход. Мы считаем, что Краснодарский край и Крым это два соединяющихся сосуда — Черноморский туристический кластер юга России. И развиваться мы должны однозначно вместе. Вместе мы сильнее и конкурентоспособнее в борьбе за туриста с зарубежными курортами. Непростительная роскошь, если мы будем еще друг с другом конкурировать.

Да, безусловно, открытие моста и патриотический настрой населения вызвали большой поток в этом году на курорты Крыма. У коллег большой всплеск, хотя это шоковая терапия и проверка отрасли на готовность к большому сезону и, как следствие, большая нагрузка сейчас на работу всех служб. Но я думаю, что они с ней справятся и это будет стимулом для перестройки всех систем. Это и тест на уровень качества сервиса. Но это временное явление, такого резкого всплеска не будет каждый год, все сбалансируется. Мы должны вместе планово развиваться, расти качественно. В этом направлении мы вместе и двигаемся.

У нас есть координационный совет регионов ЮФО по развитию туризма при министерстве культуры России. В рамках него мы и формируем повестку сотрудничества. Конечно, наибольшая интеграция у нас происходит с Крымом, Севастополем и с Ростовской областью. Также с Адыгеей, но немного по другим направлениям — это активные виды туризма и развитие горно-предгорных территорий. Что касается Крыма, здесь мы делимся опытом с коллегами с точки зрения организации сервиса, благоустройств пляжей, классификации средств размещения, формируем совместные проекты.

Например, межрегиональный туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства" мы реализуем вместе с Крымом, Севастополем и Ростовской областью. Здесь задача — объединить усилия, а не показывать, кто красивее. Вместе мы сильнее — регионы юга одной страны.

Продвигать отдельные объекты, отдельные муниципалитеты, отдельные регионы сложно. Мы объединили это все в один красивый орнамент, мозаику сложили. И здесь мы планируем мощную синергию, объединяем ресурсы и коммуникационные, и информационные, и организационные, и финансовые, и кадровые, объединяем профессионалов.

— Если говорить о "Золотом кольце Боспорского царства", как вы продвинулись в реализации этого проекта? © РИА Новости / Юрий Лашов Перейти в фотобанк В "Золотое кольцо Боспорского царства" войдут памятники 15 регионов России

— У нас уже есть общий пул площадок. Мы организуем общие мероприятия, чтобы музеи античной тематики, объекты турпоказа Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области знали друг друга, взаимодействовали.

В Москве на площадке выставки "Отдых" мы представили общий фирменный стиль проекта, сформировали с коллегами единую дорожную карту его реализации. Завершаем формирование общего комплексного медиаплана, плана маркетингового продвижения этого проекта, внедряем единые системы навигации. Запустили сайт проекта.

Проект будет узнаваем и будет продвигаться на всех территориях под патронатом Федерального агентства по туризму. Особую роль играет Русское географическое общество, которое является нашим стратегическим партнером и активным участником и организатором этого проекта вместе с нами.

"Кольцо Боспора" — пример объединения ресурсов и общей заинтересованности. Подобные проекты интеграции на межрегиональном уровне в России, когда инициатива идет снизу, наверное, сложно найти. Мы рассчитываем качественно улучшить турпоток. Понимаем, что наша основная точка притяжения — это море, солнце и пляжи, санаторный комплекс, но вместе с тем мы повышаем качество и культурно-познавательную составляющую. Демонстрируем, что юг России — это еще и очень богатая история, культурное наследие.

— И когда можно будет проехать по "Боспорскому кольцу"?

— Самостоятельным туристам — хоть сегодня. Уже есть сайт. Там есть все объекты, все контактные данные. Но этот проект будет развиваться. Сейчас активно работаем с туроператорами. Ряд туроператоров готовы дополнить свой портфель предложений, поскольку у них основное направление — пляжный отдых.

Некоторые готовы подключаться и формировать готовый турпродукт разного формата — от одного дня до двух недель.

Сейчас мы работаем с федеральными операторами. Иностранные интерес тоже проявляют, но первым этапом однозначно будет выстраивание отношений с нашими, а потом уже будем на основе отработанного опыта включать иностранных коллег. Мы прогнозируем большой интерес у зарубежных туристов, потому что это не просто античная тематика, а еще и античная тематика на территории России. Многие жители России не знают, что те события, о которых они в детстве читали в мифах и легендах, происходили на территории нашей родины.

— При подготовке к чемпионату мира по футболу вы начали проводить классификацию гостиниц, отелей и других средств размещения. Каковы результаты этой работы?

— Началась эта работа еще в рамках подготовки к Олимпиаде. Что касается чемпионата мира, губернатор принял решение (это было как раз полномочие субъекта — определить, на каких территориях будет обязательная классификация), что классификация должна быть на территории всего региона.

Краснодарский край интересен в целом. И если зарубежные гости приедут в Сочи, Геленджик или Анапу, очень высока вероятность, что они захотят посмотреть и предгорные территории, и другую часть побережья. Поэтому мы должны были быть готовы полностью.

Вместе с муниципальными образованиями провели очень большую работу, нам удалось классифицировать порядка 98-99 процентов объектов. Классификация проводилась в соответствии с федеральными актами, которые, конечно, основываются на международных стандартах. В целом в регионе у нас есть средства размещения любой звездности на любой бюджет.

— Ежегодно власти края приводят цифры, свидетельствующие о большом туристическом потоке на побережье. Справляется ли с ним курортная инфраструктура, планируются ли в нее инвестиции?

— Да, инфраструктура — это традиционно один из основных сдерживающих факторов развития не только в курортной сфере. Этому уделяется особое внимание. По этой линии региональное министерство ТЭК и ЖКХ реализует целый ряд проектов по водоснабжению, водоотведению. Электро- и газоснабжением занимаются соответствующие операторы.

Здесь у нас тоже ведется системная работа. В границах туристско-рекреационного кластера "Абрау-Утриш" в рамках федеральной целевой программы реализуется целый ряд мероприятий.

В Новороссийске построен пляж Мысхако на 2,6 тысячи человек единовременного размещения. Это важно, потому что есть перегрузка в пик сезона. Кроме этого, построено два водовода и завершается строительство коллектора — все это в границах кластера в Анапе. Программа завершается в этом году.

Утверждена концепция новой федеральной программы с 2019 по 2025 годы. В Ростуризме мы защитили проекты Краснодарского края. Нам уже предварительно подтвердили включение в будущую программу трех проектов строительства объектов инженерной инфраструктуры в границах кластера на 1,05 миллиарда рублей. Там софинансирование из регионального бюджета, но формат государственно-частного партнерства — на рубль госфинансирования должно быть привлечено 2,2 рубля частных инвестиций на строительство гостиниц, пансионатов, санаториев, развлекательных центров и всего, что связано с курортной и туристской инфраструктурой.

— Краснодарский край наряду с другими курортными регионами России участвует в эксперименте по введению курортного сбора. На Кубани он стартовал гораздо позже, чем на Алтае или в Ставрополье. Сколько вы уже собрали с отдыхающих? © РИА Новости / Виталий Тимкив Перейти в фотобанк Эксперты рассказали о том, как проходит сбор курортного налога на Кубани

— Край ввел курортный сбор позже, чем в других регионах эксперимента. Это связано с участием Кубани в проведении чемпионата мира по футболу. С 16 июля началось взимание, и эксперимент идет успешно. Во-первых, мы выполняем задачу с точки зрения обкатки механизма взимания. Мы предложили с самого начала минимальную ставку десять рублей, что составляет не более процента от средней стоимости размещения в сутки. Есть отказы от плательщиков, но очень небольшая доля. Ниже того показателя, который мы прогнозировали.

Удалось собрать на 13 сентября порядка 52 миллионов рублей. Прогнозировали мы до конца года 70 миллионов.

Сейчас идет обсуждение тех проектов, которые планируется организовать за счет фонда курортной инфраструктуры. Это будут объекты благоустройства, парки, скверы, терренкуры, фонтаны и другое. Важно, что и профессиональное сообщество, и общественность участвуют в обсуждении целесообразности реализации тех или иных проектов. И когда мы определяли, что это будет, рекомендовали, чтобы это были новые объекты, чтобы был реальный эффект, а не решение текущих задач муниципалитетов. Здесь четко окрашенные деньги, нельзя их потратить на что-то другое.

— В крае сложились основные направления туризма — пляжный, санаторный. С недавнего времени вы начали развивать аграрный, гастро- и энотуризм. На ваш взгляд, у них есть перспективы как у самостоятельных направлений или их роль останется факультативной?

— Краснодарский край стал победителями в конкурсе Агентства стратегических инициатив, по аграрному туризму вошли в тройку сильнейших в стране. У нас широко представлены все виды сельского туризма. Системно развиваем эти объекты, проводим Школу аграрного туризма, вовлекаем туда предпринимателей. Приглашаем поделиться опытом лучших, тех, кто добился успеха. Эногастрономическое направление — одно из флагманских. У нас и пчеловодческие хозяйства, и самый северный чай в мире, и посещение молочных, крокодильих и страусиных ферм, и сидрерии есть — все вызывает интерес. И этническая деревня Атамань — это тоже драйвер.

— Не за горами низкий сезон. Планирует ли министерство поддержку программ со скидками для привлечения туриста в этот период? Как считаете, насколько они могут быть эффективны?

— Для развития санаторно-курортного комплекса министерство реализует ряд стратегических проектов. Второй год подряд мы запускаем программу "Южная здравница", она показала свою эффективность. В нее включены порядка 60 предприятий, которые предлагают оздоровление и лечение с дисконтом от 5 до 50 процентов. Ростуризм рекомендовал ее как лучшую практику регионам России для внедрения. Начали мы с 28 предприятий, потом другие сами начали включаться. В среднем на 7 процентов увеличилась загрузка предприятий-участников за счет работы с программой. Программа, помимо стимулирования развития бизнеса, решает еще и важную социальную задачу — обеспечение доступного и качественного отдыха и оздоровления для граждан России.

Мы выстроили системные взаимоотношения с Минздравом, в муниципалитетах мы собираем врачей, приглашаем руководителей санаториев. В муниципальных поликлиниках у врачей есть каталоги, где они могут предлагать профилактику, оздоровление и лечение. Тем, у кого нет возможности размещаться с питанием и проживанием, предлагают курсовки. Там, где человек проживает, он может просто ходить на лечение или оздоровительные процедуры.

— Каковы дальнейшие перспективы развития горнолыжных курортов? Мы пока ограничимся наследием Олимпиады или есть планы по дальнейшему развитию? © РИА Новости / Владимир Сергеев Перейти в фотобанк Глава Кубани призывает турфирмы активнее внедрять формулу "все включено"

— Благодаря Олимпиаде, у нас три горнолыжных курорта мирового уровня: "Горки-Город", "Роза Хутор" и "Газпром". В прошлом году международное издание National Geographic Traveler Awards отметило, что по голосованию гостей курорты Красной поляны стали лучшими в России. У нас мощный гостиничный комплекс, 150 километров трасс, значительная часть с искусственным оснежением и освещением. Ночью очень интересно кататься, всех приглашаем! Развивается досуговое направление. Большое число мероприятий.

Отмечу, что в летний период также большой популярностью пользуются курорты Красной Поляны. Многие, приезжая на пляжный отдых, размещаются в горном кластере. Красивая природа, инфраструктура развита, горы, в то же время — полчаса и вы на пляже. Шаттлы от этих курортов ходят постоянно. И не так жарко, как в нижнем кластере. Загрузка очень высокая и в летний период. Есть планы и по развитию. Но это в проработке.