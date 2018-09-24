Татьяна Голикова: в России появятся новые демографические меры

Целый ряд преобразований в социальной сфере совпал с вступлением Татьяны Голиковой в должность вице-премьера: на ее плечи легли работа над изменением пенсионного законодательства и запуск масштабных национальных проектов. Первое после назначения интервью о том, что будет с материнским капиталом и льготами, а также о рисках на рынке труда, новых мерах по борьбе с алкоголизацией в России и переобучении людей предпенсионного возраста Голикова дала РИА Новости. Беседовали Валентина Титова и Дмитрий Горностаев.

— Татьяна Алексеевна, хотели бы начать с важного для многих россиян вопроса: ситуация на финансовых рынках сейчас достаточно нестабильна, все опасаются кризисных явлений. Как это может отразиться на социальной сфере? Есть ли риски для рынка труда и доходов?

— Сегодняшняя ситуация, безусловно, вызывает тревогу у людей. Это ситуация, которая связана с курсом валюты. Оснований для какого-то серьезного беспокойства нет, думаю, что мы ситуацию удержим.

Поскольку каждый человек всегда примеряет критерии благополучия на себя лично, мало кто любит, когда говорится о каких-то средних показателях по экономике и по социальной сфере. Но тем не менее я не могу не отметить наличие положительных тенденций, пусть еще не совсем уверенных, по снижению показателя, который определяет количество граждан, находящихся за чертой бедности.

Если в прошлом году количество граждан за чертой бедности составляло 14,4% от численности населения — 21,1 миллиона человек за первое полугодие, то сейчас этот показатель за первое полугодие 2018 года сократился на 1,1 миллиона человек.

Понятно, что нам бы хотелось более высоких темпов, но здесь я должна отметить, что первый квартал года всегда очень сложный. Сложный потому, что много праздников, низкий уровень занятости, все это, как правило, дает существенный вклад в показатели, характеризующие бедность.

Хочу отметить и то, что мы, формируя сейчас прогноз социально-экономического развития на предстоящие три года и шесть лет, исходим из того, что за предстоящие шесть лет нам удастся в два раза снизить бедность. Так, как было озвучено президентом и в послании Федеральному собранию, и зафиксировано в его майском указе.

— А какие еще меры необходимы со стороны правительства, чтобы снизить разрыв между богатыми и бедными?

— Собственно, есть традиционные меры. Ключевая для снижения бедности — конечно, рост экономики. И на основе роста экономики увеличение доходов наших граждан. Что касается непосредственных мер, которые принимаются правительством и регионами, то здесь нужно отметить сохранение достигнутого уровня заработных плат в тех соотношениях, которые были обозначены в майских указах президента 2012 года. Мы сейчас индексируем заработную плату и увеличиваем фонд оплаты труда работникам бюджетной сферы — и учителям, и врачам, и работникам науки, культуры — в меру роста фонда оплаты труда, который закладывается в прогнозе социально-экономического развития. Кроме того, как вы знаете, предполагается более существенный, чем в предыдущие периоды, рост пенсий в 2019-20-21 годах и далее — выше инфляции, что тоже не может не отразиться на реальных доходах наших граждан.

Есть меры, направленные на поддержку семей с детьми. В конце 2017 года президентом был озвучен целый комплекс таких мер, в том числе это поддержка семей, которые имеют одного, двух и более детей, чтобы обеспечить сохранение уровня их благосостояния. Нам еще предстоит оценить эти меры, как они повлияли на уровень бедности и демографию. Я имею в виду рождаемость. Эти меры были объявлены в конце 2017 года, и нужно время для того, чтобы оценить их влияние на ситуацию.

По результатам 2018 года мы оценим, что у нас происходит не только с бедностью, но и со структурой этой бедности, какие появились тенденции в течение года. И я не исключаю, что примем дополнительные меры по поддержке демографии и также, возможно, по поддержке семей с детьми.

— То есть уже в начале 2019 года может появиться дополнительный пакет мер?

— Я думаю, это произойдет не в начале года, а после того, как мы получим все данные о социально-экономическом положении в России, такие данные, по которым можно оценить, что произошло за прошедший год, будут в первом квартале года — в апреле.

— Можно ли уже предположить, какие это будут меры?

— Я бы сейчас не забегала вперед, потому что нужно очень серьезно проанализировать ситуацию, что произошло в 2018 году. Например, показатели, заданные в майском указе президента 2012 года о доведении к 2018 году средней заработной платы отдельных категорий бюджетных работников до установленных значений, фактически были достигнуты в марте 2018 года. Сегодня эти достижения серьезно увеличили реальную заработную плату. По последним данным, рост реальной заработной платы за 7 месяцев 2018 года составляет 8,8%. Это достаточно высокие показатели. Мы не закладываем такого роста в следующем году, потому что есть эффект "базы". То есть к существующей, уже повышенной базе все равно прирост в реальном выражении будет значительным.

— Какой прирост ожидается? © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Правительство прорабатывает меры по снижению уровня бедности в два раза

— В реальном выражении в прогнозе 1,4%. Тема снижения в два раза за шесть лет показателя бедности — это одна из наиболее сложных задач, обозначенных в майском указе президента. Даже по существующему прогнозу мы видим, что если не будем предпринимать меры, то порядка полтора процента будет не хватать до достижения показателя по снижению бедности. И нам предстоит оценить, за счет чего эти полтора процента можно восполнить, какими мерами.

— Средства из каких источников могут быть направлены на это?

— Это могут быть самые разные источники. Все зависит от того, какие меры будут приниматься.

— Будет ли продлена программа материнского капитала? Планировалось, что она будет действовать до 2021 года. Эта мера рассматривается отдельно от того пакета, о котором вы говорите?

— Нет, эта мера рассматривается в комплексе с пакетом мер, потому что материнский капитал вносил и вносит существенный вклад в благополучие наших семей. Я не хочу предвосхищать события, но думаю, что с высокой долей вероятности эта программа будет продлена, потому что это высокий мотивирующий фактор для семьи — это первое. И второе: с 1 января 2019 года мы запускаем 12 национальных проектов, среди которых проект "Демография". И мы, безусловно, оцениваем наши перспективы с точки зрения повышения рождаемости, достижения, как обозначил президент в указе, естественного прироста населения к 2024 году. Сейчас ситуация с рождаемостью развивается не лучшим образом. Мы это прогнозировали. Это связано с очередным демографическим провалом. И все наши усилия будут направлены на то, чтобы поддержать мотивацию семьи к рождению детей. Среди этих мер пособие на первого ребенка и материнский семейный капитал имеют достаточно серьезное значение. Кроме того, вы, наверное, помните, что программа поддержки при рождении третьего ребенка выглядит немного по-другому в отличие от первых двух. Там мы софинансируем расходные обязательства регионов и до 2018 года финансирование делилось 50 на 50: 50% — Российская Федерация, 50% — регион. Сейчас мы приняли решение, что фактически это войдет в бюджет 2019 и последующих годов, даже не трех, а шести лет, когда мы меняем долю регионов, увеличиваем долю федерального бюджета в среднем где-то до 70%, так как многие регионы с учетом своей закредитованности не справлялись с необходимостью увеличения такого рода поддержки и, соответственно, где-то даже демотивировали семьи своими решениями.

Недавно прошло заседание Госсовета под председательством президента на Дальнем Востоке, где тоже была обозначена проблема демографии, проблема поддержки семей на Дальнем Востоке, сохранения занятости, закрепления населения на Дальнем Востоке, и я не исключаю, что уже ко второму чтению бюджета мы предложим дополнительные меры по Дальнему Востоку.

— А перераспределение федеральной и региональной частей будет одинаково для всех регионов или дифференцированно?

— Дифференцированно, в зависимости от бюджетной обеспеченности. 70 — Федерация, 30 — регион. Это среднее.

— Вы ранее говорили о несовершенстве системы социальных выплат в России. В частности, часто получают льготы люди, которые не нуждаются в них. Скажите, как система льгот может меняться сейчас, какие планы есть?

— Сейчас никаких планов менять систему льгот у правительства нет. Законодатель принял решение — с 1 января 2014 года по нуждаемости и адресности назначения льгот работают регионы. У каждого региона есть полномочия устанавливать льготы. Что касается федерального уровня, то эти льготы в большей степени носят категориальный характер, то есть они связаны, как правило, с заслугой — ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, с поддержкой граждан с ограниченными возможностями, инвалидов первой, второй и третьей групп и рядом других категорий, они получают единовременную денежную выплату, которая ежегодно индексируется в меру роста инфляции.

А что касается упорядочения, то эта тема присутствует в повестке дня и в большей степени она, конечно, касается того, что на сегодняшний день есть в регионах. Дело в том, что система социальных выплат унаследовала многое из 90-х годов: очень маленькие размеры пособий. Еще до сих пор есть размеры региональных пособий по 50 рублей в месяц. В принципе, нужно двигаться по пути того, чтобы консолидировать ресурсы для того, чтобы выплачивать более достойный размер пособия для той категории, для которой это предназначено. Регионы, конечно, ведут такую работу. Могу определенно сказать, что каких-то революционных изменений на федеральном уровне по этому поводу не предполагается. Сейчас мы заложили в проект бюджета те виды пособий, которые у нас традиционно присутствовали, и соответствующие индексации, как положено по законодательству.

— Если говорить, продолжая тему льгот, про льготную ипотеку 6%, насколько сейчас эта программа популярна, сколько семей уже воспользовались этим и есть ли необходимость дополнительного финансирования этой программы?

— Пока по 2018 году точно нет необходимости дополнительного финансирования, в бюджете заложено 5,9 миллиарда рублей, в 2019 году 9,2 и дальше к 2020 году — 11,5 миллиарда рублей. И на начало сентября 868 ипотечных кредитов предоставлено в рамках этой программы на сумму почти два миллиарда рублей. Так что ресурсов до конца года у нас вполне достаточно.

— Не планируется ее продлевать после 2022 года?

— Все эти направления — материнский капитал, и первый ребенок, и второй, и третий, и ипотека тоже, они сосредоточены в рамках демографического пакета. Эти меры рассчитываются на шесть лет. И у нас есть понимание с коллегами и из финансово-экономического блока, и социального блока, что ежегодно на основе мониторинга будет проводиться оценка влияния тех или иных мер на целевые показатели, которые являются определяющими. А определяющими здесь являются увеличение суммарного коэффициента рождаемости, достижение естественного прироста населения. Исходя из того, какими темпами будут достигаться эти показатели, мы будем корректировать свои решения, в том числе и с возможным продлением всех мер, которые приняты в демографическом пакете.

— Ранее президиум Совета при президенте по стратегическому развитию одобрил паспорта четырех нацпроектов, как вы оцениваете объем финансирования и наполненность этих проектов? Каковы дальнейшие этапы работы над ними? © РИА Новости / Дмитрий Астахов Перейти в фотобанк Медведев надеется на значительный эффект от нацпроекта "Демография"

— Окончательную точку мы поставим, когда примем бюджет. Сейчас на предварительном этапе четыре нацпроекта на шесть лет оцениваются в 5,4 триллиона рублей. Самый емкий по финансам это демография — это 3 триллиона рублей, и на втором месте идет проект по здравоохранению — 1,3 триллиона рублей, дальше образование и наука. Почему я говорю, что эти цифры могут быть скорректированы в большую сторону? Потому что ряд традиционных мероприятий, которые включены сейчас в национальные проекты, получают дополнительную финансовую поддержку. И сейчас часть базовых ассигнований, которые содержались в бюджете в предыдущие периоды, подгружаем в национальные проекты, чтобы система выглядела целостно. Цифру, которую правительство всегда называло на реализацию национальных проектов, дополнительно восемь триллионов рублей — это ровно так и обеспечивается в федеральном бюджете на шесть лет и даже, может быть, с некоторым увеличением.

— Вы говорите, что второй по финансированию — проект здравоохранения. Помимо финансовых мер, все-таки есть еще профилактические меры, существует ли необходимость сейчас в дополнительных мерах по борьбе с курением, по борьбе с употреблением спиртных напитков? Вот недавно у нас один из депутатов предложил ввести "сухой закон".

— Мы уже проходили в нашей истории "сухие законы" и знаем, чем они заканчиваются. Однако банальные фразы, что надо относиться к своему здоровью с большим уважением, нужно вести здоровый образ жизни, они на самом деле не банальны, а имеют существенное значение с точки зрения влияния на продолжительность жизни. Достаточные они или нет? У нас есть специальный федеральный проект внутри национального проекта "Демография", который связан со здоровым образом жизни. Здоровый образ жизни, кроме ограничения и отказа от алкоголя и табака, это еще и здоровое питание, это еще и физическая культура и спорт, и профилактические мероприятия, то есть полный комплекс мер.

Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают. Наверное, достаточно сказать, что процент курящих электронные сигареты среди школьников сегодня составляет 8,5%, это большой показатель. Среди самой молодой группы респондентов в рамках одного из проведенных мониторингов это порядка 28%. То есть когда говорят о том, что это менее вредно, наверное, опускают то, что возникает элемент привыкания и от этой привычки очень трудно избавиться.

Один из наших институтов проводил в течение 15 лет в Томске, Барнауле и Бийске достаточно любопытное исследование по потреблению алкоголя. Было выявлено, что если гражданин в течение недели выпивает три бутылки водки, то в возрасте от 35 до 54 лет риск смертности возрастает на 19%, а если он употребляет такое же количество в возрасте от 55 до 74 лет, то риск смерти возрастает на 28%. Никто никогда это на себя не примеряет. И, к сожалению, у нас в обществе мало такого рода информации, которая правильно ориентировала бы людей. Никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет. Но тем не менее есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье. Недавно были исследования, если не ошибаюсь, при поддержке ВОЗ: напитки, так называемый drink с 15 миллилитрами этанола, который эквивалентен 330 миллилитрам пива, увеличивают риск получения насильственных травм в 3,5 раза.

У Минздрава есть программа по формированию здорового образа жизни. Они ее, надеюсь, с 1 января 2019 года запустят более массово. Сейчас в этом направлении активно работают волонтеры-медики, распространяя соответствующую информацию среди населения. Но то, что придется принимать дополнительные меры, которые будут иметь большее влияние на мотивацию к здоровому образу жизни, это очевидно.

— Установление порога по продаже алкоголя в 21 год тоже будет вами рассматриваться в качестве одной из мер?

— Это одна из мер, которая может рассматриваться в пакете. Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но, может быть, не 21, может быть, 20 лет. Часто любят говорить, что запретительные меры не имеют своего эффекта. На самом деле запретительные меры дают эффект, но важно их значение правильно доносить.

Безусловно, будут взвешиваться все за и против. Все это будет открыто обсуждаться, будут оцениваться все риски. Потому что у нас, у страны, стоит задача: с одной стороны, естественный прирост населения, а с другой стороны, увеличение продолжительности жизни. Без снижения смертности от управляемых причин, к которым относится табакокурение, алкоголь, нездоровое питание, дорожно-транспортные происшествия, без работы в этих направлениях продвинуться серьезно будет очень сложно.

— Недавно депутаты Думы инициировали проект о возвращении курилок в аэропортах. Есть ли у него будущее либо все ведомства против?

— Этот законопроект был на официальном заключении в правительстве. По итогам обсуждений на согласительном совещании этот законопроект не был поддержан.

— Ранее сообщалось о повышении до прожиточного минимума пособия по безработице для людей предпенсионного возраста. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это скажется на пособиях по безработице другим категориям?

— Это несвязанные вещи. У нас, напомню, сегодня действуют очень маленькие пособия, которые, по-моему, не пересматривались с 2010 года — 850 минимальное пособие и 4900 максимальное пособие. Сейчас в рамках поправок, внесенных президентом страны, ко второму чтению пенсионного пакета предполагаются поправки в Закон о занятости, которые как раз корректируют размеры пособий — подходы к определению размеров пособий (потому что сам размер устанавливается в соответствии с законом правительством Российской Федерации). Но уже сейчас можно сказать, что мы в бюджет на 2019-2021 год заложили минимальный размер пособия 1500, а размер пособия для работающих граждан, исключая предпенсионный возраст, — 8000 рублей и для предпенсионного возраста — 11280 рублей. 11280 — это минимальный размер оплаты труда, который предлагается сейчас установить на 2019 год, исходя из законодательства, которое было ранее принято.

— При этом ожидается изменение периода выплаты?

— По предпенсионерам нет, будет 12 месяцев, как и было.

— А по другим категориям?

— По другим категориям шесть месяцев, и эти шесть месяцев связаны с тем, что среднее количество месяцев, в течение которых выплачивается пособие, на основе многолетних наблюдений составляет четыре месяца.

— Скажите, а какие стимулы к приему людей предпенсионного возраста сейчас рассматриваются для работодателей?

— Вот тут у нас спор с работодателями. Они почему-то уверены в том, что это должны быть какие-то кардинальные стимулы, как предложил РСПП — снизить взносы в Пенсионный фонд в два раза — с 22% до 11%. Но при этом они совершенно забыли, что по их же просьбе летом этого года была принята поправка в налоговое законодательство и в законодательство о страховых взносах: закреплен тариф в Пенсионный фонд на уровне 22%, ранее он составлял 26%, а 22% — это был льготный тариф, который изначально вводился на временный период. И как только правительство установило 22, попросили 11. Но это не значит, что мы не намерены рассматривать никаких стимулирующих мер в отношении работодателей. Сегодня РСПП и ряд других объединений ("Деловая Россия", "Опора России") внесли свои предложения. Я дала поручение коллегам взять в проработку предложения. Кроме снижения тарифов предлагается еще льготирование тех образовательных программ, которые работодатели реализуют самостоятельно, ряд предложений, которые касаются санаторно-курортного лечения и другие. Все эти предложения находятся в проработке в профильных ведомствах, и мы ожидаем до 25 сентября получить заключения на материалы для того, чтобы уже определяться и с работодателями, и с профсоюзами. Мы договорились, что в обязательном порядке эти предложения будут рассмотрены рабочими группами Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. А если будет необходимость вынести непосредственно на комиссию, то мы это сделаем.

— Расскажите, пожалуйста, о подготовке образовательных программ для предпенсионеров? © РИА Новости / Екатерина Штукина Перейти в фотобанк Медведев призвал не допустить трудовой дискриминации по возрасту

— Мы сейчас, в соответствии с поручением президента, будем формировать и запускать с 1 января 2019 года так называемые специальные программы по поддержке занятости, в том числе и для людей предпенсионного возраста, которые будут немного по-другому структурированы, то есть они будут учитывать интересы и работодателей, и работников с точки зрения возможной переподготовки или повышения квалификации. Роструд будет четко отслеживать ситуацию о востребованности тех или иных профессий и необходимости взаимодействия с работодателями.

— Кстати, был опубликован доклад Всемирного экономического форума о том, что к 2025 году число рабочих мест в мире может сократиться на треть из-за внедрения новых технологий. При этом эксперты отмечают, что будут созданы 133 миллиона новых рабочих мест. Но понятно, что это будут места для людей разной квалификации. Насколько тема обеспечения людей в эпоху информатизации и роботизации рабочими местами тревожит вас и что в этой сфере делается?

— Давайте начнем с того, что мы запускаем 12 национальных проектов, в некоторых сферах очень капиталоемких и требующих серьезного увеличения количества рабочих мест. Это касается таких чувствительных сфер, как дорожное строительство, жилье, здравоохранение, образование, где у нас предполагается увеличение количества занятых.

Что касается, скажем, сферы образования или здравоохранения, с одной стороны, повышение доступности медицинской помощи, а значит, привлечение кадров в те населенные пункты, где есть дефицит. А с другой стороны, подготовка тех специалистов, которые требуются в экономике.

Кроме того, очень серьезно будет разворачиваться проект "Наука", который впервые стал национальным проектом. Там есть отдельное направление по существенному увеличению количества молодых ученых, которые придут и в фундаментальную, и в прикладную науку для того, чтобы реализовывать прорывные научные проекты.

— Раньше был образовательный кредит, который полностью позволял оплатить обучение в вузах. Нет ли планов рассмотреть вопрос о его возвращения?

— Значительное количество экспертов поддерживают эту идею. Сейчас, вы знаете, что у нас произошли некоторые изменения в структуре системы образования — у нас появились два министерства. Министерство науки и высшего образования отрабатывает с нашими ведущими экспертами подходы к тому, чтобы возродить систему образовательного кредита. Я думаю, в конце этого, может, начале следующего года мы вернемся к обсуждению этого вопроса. Мы уже ждем сейчас предложений от профильного министерства.

— Указом президента созданы министерство просвещения и министерство науки и высшего образования, насколько вы успели заметить за этот короткий период тот эффект, который ожидался от этой меры? © РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в фотобанк Васильева рассказала о формировании Министерства просвещения

— Наверное, оценивать результаты такого разделения преждевременно. Очевидно, что появление в структуре федеральных органов власти министерства просвещения, ориентированного в основном на общее образование и на среднее специальное образование, даст возможность более предметно заниматься этой сферой.

И что также важно, указ президента нацелен и на существенное улучшение качества общего образования в России, и, собственно, проект "Образование" больше ориентирован на общее и среднее профессиональное образование. Если говорить по соотношению финансового обеспечения, этому придается существенное значение. Посмотрим, как это сработает. Я думаю, общество само оценит, правильным ли является решение.

— Скажите, ожидаются ли какие-либо изменения, связанные с единым государственным экзаменом?

— Я думаю, что ни для кого не секрет, все видели, что сдача экзаменов в этом году прошла достаточно спокойно, без каких-либо сбоев. Рособрнадзор надлежащим образом эту работу организовал. Конечно, всегда будут предложения по тому, как улучшить эту систему. И такие поручения я давала нашим коллегам. Главное — не навредить изменениями.

— От образовательной тематики вернемся к рынку труда. Какой механизм может помочь легализации труда самозанятых? Как вы оцениваете инициативы, которые сейчас обсуждаются, которые готовит министерство финансов и Налоговая служба? Может быть, еще какие-то есть идеи у правительства?

— Мы обсуждаем сейчас эти предложения министерства финансов и Налоговой службы по проведению пилотного проекта в четырех регионах по возможной легализации самозанятых через электронные мобильные приложения. Пытаемся сформировать максимально благоприятный подход к этому налоговому режиму, мы его называем "налог на профессиональный доход". Задача — вовлечь граждан в процесс, прозвучит странно, уплаты налогов, и сейчас обсуждается вариант, при котором может быть установлена ставка в 4% при оказании услуг физическим лицам и 6% — при оказании услуг юридическим лицам. И внутри этой ставки полтора процента — взносы на обязательное медицинское страхование. Здесь речь идет не только о тех гражданах, которые не легализованы, речь идет и о тех гражданах, которые в том числе подрабатывают, получают на другой работе дополнительный доход.

Что касается пенсионного страхования этой категории граждан, то мы предполагаем, что это должно быть добровольное страхование. Почему? Потому что на сегодняшний день пенсионное законодательство устроено таким образом, что даже если человек не имеет стажа, то государство выплачивает ему социальную пенсию с доплатой, то есть его пенсионное обеспечение формируется на уровне не ниже прожиточного минимума пенсионера в соответствующем регионе. Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время этот законопроект будет внесен и мы начнем проведение этого эксперимента. Толчком к проработке этой темы стала ситуация в регионах по страхованию неработающего населения в системе обязательного медицинского страхования. За работника страховой взнос 5,1% в Фонд обязательного медицинского страхования платит работодатель, а за неработающего платят субъекты Российской Федерации. Если с категориями "пенсионеры" и "дети" все понятно, они "счетные", здесь нет никаких вопросов, то с категорией тех людей, которые не уплачивают налоги, конечно, много вопросов.

В прошлом году была соответствующая инициатива, которая получила законодательное оформление летом этого года, когда для того, чтобы определить платеж за неработающее население региона в систему ОМС, предполагается многоэтапная выверка: кто же действительно относится в регионе к неработающему населению. Такой первый этап работы пройден, была проведена сверка между Налоговой службой, Пенсионным фондом, Фондом обязательного медицинского страхования и регионами. И если сравнивать численность неработающего населения, за которое регионы уплачивали взносы в 2018 году и за которые они будут уплачивать в 2019 году, то численность сократилась почти на 5 миллионов человек (а это, по сути, переплата). И это только благодаря тому, что стали заниматься сверкой баз данных. Отчасти это стало возможным еще и потому, что администрирование страховых взносов было передано в Налоговую службу и у коллег появилась возможность на основе объединения и систематизации баз данных выявлять тех, кто является плательщиками, и тех, кто не является плательщиками страховых взносов или других налогов.

— То есть за основу берутся данные Налоговой службы и Пенсионного фонда?

— Да. Когда эта система будет запущена, самозанятые смогут уплачивать налог на профессиональный доход и из незанятых превратятся в занятых. И система их "увидит" и переквалифицирует, собственно, легализует.

— А те люди, которые этого не сделают, смогут пользоваться обязательным медицинским страхованием?

— Регионы все равно будут платить за неработающее население. У нас бесплатная медицинская помощь гарантирована Конституцией. Я бы сказала, что речь здесь скорее идет о другом — чем больше наполняемость Фонда обязательного медицинского страхования, тем больше ресурсов у системы здравоохранения.

— Это с точки зрения системы, а с точки зрения того же самого не платящего эти взносы человека, как его стимулировать к регистрации в мобильном приложении?

— Для этого и устанавливается пониженная ставка налога.

— В заключение хотелось бы узнать ваше мнение, достаточен ли объем финансирования социальной сферы — здравоохранения, образования — на 2019-2021 годы для выполнения майского указа президента? © РИА Новости / Алексей Куденко Перейти в фотобанк Источник: нацпроект по производительности труда потребует 50 млрд рублей

— Если вы имеете в виду федеральное правительство, то достаточно. Во-первых, потому что правительство впервые предложило такой механизм регионам: чтобы обеспечить в том числе их полномочия, начиная с 1 января 2019 года наше софинансирование практически по всем мероприятиям нацпроектов будет на уровне 95-99%, то есть региональные полномочия — от одного до пяти процентов. Второе: мы относительно всей социальной сферы делаем достаточно серьезный шаг вперед по улучшению качества основных фондов, то есть такие отрасли, как образование, здравоохранение, наука, социальное обслуживание, получат средства на развитие инфраструктуры, которые они на протяжении уже длительного времени не получали. И далее уже текущие расходы, после ввода в эксплуатацию, будут обеспечивать бюджеты регионов, и, соответственно, возрастет общее финансирование социальной сферы как таковой. Главное, чтобы руководство регионов было готово эффективно использовать эти финансовые ресурсы. Такой существенный дополнительный ресурс система в целом, не только социальная сфера, а все 12 направлений нацпроектов, получает впервые за очень-очень многие годы.