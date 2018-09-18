Алексей Лавров: бизнес подключится к социальным госуслугам

Государство готовится расширить возможности для доступа бизнеса к оказанию услуг в социальной сфере, которые граждане получают бесплатно, правительство уже подготовило соответствующий законопроект и внесло его в Госдуму. Как будет контролироваться качество предоставления таких услуг, можно ли будет выучить ребенка в частной школе за бюджетные деньги, сколько государство готово в год тратить на человека и какие услуги все же никогда не будут доверены бизнесу, рассказал в интервью РИА Новости заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров. Беседовала Мила Кузьмич.

— Можно ли оценить объем услуг, которые государство предоставляет своим гражданам?

— Оценить, какой объем бесплатных услуг государство оказывает гражданам, сейчас невозможно. Существует несколько каналов финансирования, предусмотренных для граждан услуг, но все они не сведены в один документ.

Как мы оказываем услуги? Через государственные задания бюджетным и ведомственным учреждениям. Это 3,9 триллиона рублей в год, примерно 12% расходов консолидированного бюджета РФ и в среднем 26 тысяч рублей на человека в год. Немалая сумма. Но есть еще субсидии и гранты некоммерческим негосударственным организациям, закупки услуг для государственных и муниципальных нужд в рамках 44-ФЗ, где тоже частично идут социальные услуги.

Минфин разработал законопроект о государственном и муниципальном социальном заказе, который одобрен правительством и внесен в Госдуму и планируется к рассмотрению этой осенью, чтобы решить эту базовую проблему. Самая главная новация в нем — каждый орган, ответственный за предоставление бесплатных государственных услуг, должен будет каждый год формировать государственный и муниципальный социальный заказ. В этом документе будет написано, какой объем услуг за какой объем средств должен оказываться гражданам.

Дальше этот орган должен выбрать один из трех способов оказания услуг. Первое — через государственное или муниципальное задание бюджетному или автономному учреждению. Это было и останется основным способом. Второе — путем проведения совместного конкурса между государственными и негосударственными организациями. И третье — предоставление гражданам сертификата на бесплатное получение этих услуг.

— Бесплатное, потому что граждане сами за них не платят. Бюджет их все равно оплатит, ведь так?

— Бесплатные для граждан, потому что платит бюджет, и граждане платить ничего не будут, если только не захотят получить услуги более высокого стандарта качества или в большем объеме. В некоторых случаях это может быть разрешено, в некоторых — запрещено, все зависит от отраслевого законодательства.

Закон также регулирует взаимную ответственность сторон: того, кто организует оказание услуг — то есть органа власти, и того, кто поставляет услугу — то есть исполнителя, будь то государственный или частный сектор, а также потребителя. Здесь должно быть предельно ясно, кто какую ответственность несет и что делать, если, например, потребитель не удовлетворен качеством услуг.

Никто никого не будет заставлять применять тот или иной способ оказания услуг, орган исполнительной власти субъекта федерации, муниципального образования будут определять это самостоятельно. Главное требование — все должны знать, какой объем услуг каким способом должен быть оказан и на какой объем средств он должен быть оплачен.

— У вас есть какая-то цель сэкономить на этом?

— Цели такой нет. Есть цель повысить доступность и качество услуг. Создать условия для привлечения негосударственного сектора в эту сферу, в том числе с инвестициями в рамках концессий, государственно-частного партнерства, то есть расширить мощности организаций, которые оказывают социальные услуги. При этом, конечно, эффективность использования бюджетных средств должна возрастать.

— Что это значит? © РИА Новости / Наталья Селиверстова Перейти в фотобанк В Госдуму внесли законы о повышении доступности госуслуг в социальной сфере

— Не секрет, что во многих бюджетных учреждениях не всегда обращают внимание на то, чтобы правильно организовать свою работу, в конце концов, экономить на коммунальных платежах, в организациях может быть избыточный персонал и так далее. В условиях, когда нужно будет ежегодно выигрывать конкурс, в том числе государственным структурам, все будет постепенно приводиться в соответствие. В то же время это никак не повлияет на общий объем финансирования услуг, поскольку эти средства будут перераспределяться между другими организациями, поступая, главным образом, в распоряжение тех, кто оказывает услуги нужного стандарта, нужного качества, но с возможностью платить больше, например, своим работникам за счет экономии на других нерациональных затратах.

— Какие услуги вы готовы передать частным структурам, а какие нет?

— Вообще, услуги — очень широкое понятие. Услуги коллективного потребления в сфере безопасности, например, никогда не будут переданы негосударственному сектору.

Законопроект охватывает конкретные отрасли: образование, здравоохранение в той части, которая не охвачена ОМС, спорт и социальное обеспечение, туризм.

— То есть в этой системе граждане смогут, например, бесплатно отдать ребенка в частную школу — и это будет оплачено из бюджета?

— Да. Они и сейчас это делают — существуют негосударственные школы, которые имеют доступ к бюджетному финансированию. Сейчас каждый субъект федерации, каждый муниципалитет проводит свою политику, но необходимо это поставить в более четкие законодательные рамки. Для этого надо провести совместный конкурс между государственными и негосударственными образовательными учреждениями. И там, где негосударственные школы выиграют определенное количество бюджетных мест, бюджетные деньги должны будут прийти именно туда.

Очень эффективный инструмент сейчас применяется в нескольких субъектах федерации на пилотной основе: это сертификаты на дополнительное образование. Гражданам предоставляются сертификаты на определенный объем средств, и они могут прийти в любое образовательное учреждение, предъявить его и бесплатно учить своего ребенка. Такую практику мы и предлагаем распространять. В некоторых субъектах федерации уже сейчас все социальное обслуживание граждан на дому осуществляется негосударственными структурами.

— Сейчас это есть, но не слишком распространено. Почему?

— Те субъекты, которые хотят этим заниматься, имеют такую практику. Многие имеют вполне конкурентные рынки и значимые объемы — десятки негосударственных организаций, вовлеченных в эту сферу. Но большинство, к сожалению, говорят, и в чем-то обоснованно, что в их полномочиях этого не прописано. Это пробел правового регулирования. Кто-то заполняет эти пробелы на своем региональном уровне, а кто-то говорит, что пока вопрос не будет урегулирован на федеральном уровне, они делать ничего не будут. Мы как раз заполним этот пробел на федеральном уровне, а каждый регион сам будет решать: готов он привлекать в эту сферу негосударственный сектор или нет.

— Когда заработает законопроект?

— Если он будет принят, как мы рассчитываем, в осеннюю сессию, то срок его вступления в силу — 1 января 2020 года. С этого срока все без исключения органы исполнительной власти, ответственные за оказание тех или иных услуг, должны будут впервые начать формировать в обязательном порядке государственные и муниципальные задания на 2021 год. И с 2021 года мы увидим полностью, какой объем услуг государство и органы местного самоуправления обязаны предоставить гражданам за счет бюджетных средств и каким способом — одним из трех — они эти услуги будут предоставлять. При этом за 2019 год должны быть разработаны и приняты все подзаконные правовые акты федерального, регионального и муниципального уровня.

— Как будет контролироваться качество предоставления услуг?

— Законопроектом предусмотрены механизмы контроля. Но главный способ — это принцип "деньги следуют за потребителем". Если его ввести и реализовывать последовательно, то организации, независимо от их статуса, государственные они или негосударственные, которые привлекают потребителя, будут заинтересованы в оказании качественных услуг.

Разумеется, речь не идет о таких особых случаях, как малокомплектные школы или учреждения, находящиеся в особых условиях. Конечно, организациям, которые должны существовать, будет оказана дополнительная поддержка. В подавляющем большинстве случаев так и будет происходить. Но будет очевидно, что такая организация по каким-то причинам не в состоянии привлекать нужное количество потребителей. И мы ее поддержим.

Речь идет об обычных стандартных условиях, когда есть два бюджетных учреждения, но в одно стоит очередь, а другое пустует. Может быть, имеет смысл их объединить, сделать филиал. И уж в самом крайнем случае нужно думать о том, чтобы закрыть какое-то учреждение, а имущество передать либо существующим бюджетным организациям, либо негосударственным организациям.

Вообще, это реформа больших городов, где есть конкурентный рынок, мобильность потребителя и есть выбор. Необходимости делать это в отдаленных населенных пунктах нет.

— Не приведет ли это к сокращению бюджетной сети? В плане побега в частные компании лучших специалистов?

— Спрос на учителей, врачей, работников социальной сферы должен быть. Если частная организация готова работать за счет бюджетных денег по существующим бюджетным нормативам, почему бы и нет. Потребителю важно, не какая организация оказала ему услугу, он даже может об этом не знать, для него важно качество этой услуги. У нас, скорее, дефицит качественных услуг, нужны условия и механизмы для притока частных инвестиций.

Во многих регионах сложилась именно такая практика. Даже когда есть бюджетные средства на оказание услуг, может не хватать объектов социальной инфраструктуры, с помощью подобных механизмов можно эти мощности нарастить. Но никаких задач по сокращению бюджетной сети не ставится.