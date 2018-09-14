Айсен Николаев: Якутии нужны богатые японские туристы

Врио главы Якутии Айсен Николаев, одержавший победу на выборах главы региона, приехал на Восточный экономический форум и провел ряд встреч с японскими и китайскими партнерами региона. О состоянии и перспективах отношений Якутии с этими странами, а также о ситуации в регионе после масштабного паводка и возможности клонирования мамонта Николаев рассказал в интервью РИА Новости.

— Айсен Сергеевич, можете ли вы уже подвести итоги Восточного экономического форума? Заключили какие-то соглашения, провели интересные встречи?

— Безусловно, форум этого года, на наш взгляд, очень успешный в целом и для нашей республики в частности. Мы руководствовались тем, что будем гнаться не за количеством соглашений, а за их качеством. И чтобы эти соглашения были уже в ближайшее время воплощены в жизнь и приносили пользу.

Подписан ряд очень серьезных соглашений. Например, подписали соглашение с Дальневосточной энергетической управляющей компанией о развитии энергетической инфраструктуры республики. Речь идет о строительстве линий электропередач в Вилюйской группе улусов. Это извечная тема, которая лет 20 ставится, но до сих пор не решалась. И вот в рамках соглашения линия будет построена за счет амортизационных отчислений ДВУЭКа без привлечения средств бюджета. И уже к 2023-му году у нас появится обновленная инфраструктура в западной группе наших районов.

Подписан также ряд соглашений, связанных с высокотехнологичными проектами, в частности, с "ВЭБ Инновациями" мы будем работать по созданию фонда. На перспективу будут вкладываться суммы до миллиарда рублей. Сегодня на первом этапе подписано соглашение — по 150 миллионов рублей с каждой стороны. И этот фонд будет работать по финансированию компаний в высокотехнологичных венчурных отраслях, в первую очередь IT-индустрии.

На наш взгляд, очень важным является подписанный меморандум между российской группой "ВИС", корпорацией CRCC (это крупнейшая китайская компания, которая занимается строительством дорожной инфраструктуры) и Республикой Саха (Якутия) по вопросам подготовки концессионного соглашения о строительстве мостового перехода через реку Лена. Это та тема, которая уже давно будируется. К сожалению, в последние годы никаких реальных решений у нас не было. Мы считаем, что этот проект должен быть реализован в ближайшие годы.

— В какие сроки он может быть реализован?

— Мы предполагаем, что концессионная инициатива, которая будет нами подготовлена, вызовет интерес у инвесторов. Первый интересант — тандем CRCC и "ВИС". Также есть интерес и со стороны других крупных наших российских компаний.

— Можете их назвать?

— Нет, пока нет. Сейчас необходимо, чтобы была подготовлена соответствующая инициатива по государственно-частному партнерству в этой области. И чтобы этот проект концессионной инициативы в конечном итоге был поддержан правительством Российской Федерации.

Есть уже поручение президента РФ вернуться к рассмотрению данного вопроса, потому что он достаточно давно уже обсуждается. И уверен, что при грамотном подходе к реализации проекта документа концессионное соглашение у нас будет заключено уже в 2019 году.

Соответственно, мы считаем, что в течение пяти лет мост должен начать строиться и может даже быть близок к завершению.

— У Якутии традиционно близкие связи с Японией. На ваш взгляд, каким может быть эффект для региона, если будет подписан мирный договор с Японией, как предложил президент Владимир Путин? © РИА Новости / Александр Вильф Перейти в фотобанк Абэ рассказал о подходе Японии к заключению мирного договора с Россией

— Безусловно, мы одни из лидеров сегодня в работе с Японией. Может быть, даже не столько по масштабам инвестиций, а именно по тем направлениям, по которым мы сейчас работаем. У нас есть уже реализуемые проекты в электроэнергетике, есть в сельском хозяйстве. Есть проекты, которые реализуются в такой важной для нас отрасли, как мусоропереработка. Есть и другие варианты развития наших отношений, которые мы очень активно обсуждаем и реализуем с японскими партнерами.

Конечно же, мы все прекрасно понимаем, что если идея нашего президента будет поддержана, и мирный договор будет заключен, то инвестиции японских компаний на территории республики могут вырасти даже не в разы, а в десятки раз. Это я вам могу точно сказать.

При этом мы не намерены сидеть и ждать, пока Япония созреет и подпишет мирный договор. Мы работаем, исходя из тех условий, которые сегодня уже есть. И даже в этих достаточно непростых условиях у нас неплохие результаты.

— Да, к вам приезжал министр экономики Сэко летом…

— К нам приезжал министр экономики Японии, также приезжал министр по делам науки, с которым мы на полях форума вчера провели встречу в нашем павильоне. Вчера я встречался со специальным представителем премьер-министра Синдзиро Абэ, который здесь присутствует.

Сегодня с утра уже встречались с японскими партнерами. Буквально от вас я иду встречаться с президентом японского экспортного банка JBIC, крупнейшего экспортного банка Японии, Маяри Так, где мы тоже будем подписывать меморандум. И в своем выступлении на российско-японском диалоге президент JBIC больше половины выступления посвятил Якутии.

— А вы планируете поездку в Японию в ближайшее время?

— Мы, конечно, будем встречаться с представителями и Японии, и Китая, и Кореи, потому что развитие межрегионального сотрудничества — это одна из тех задач, которая поставлена перед руководителями регионов президентом нашей страны.

Буквально вчера встречались российские губернаторы с губернаторами приграничных регионов КНР, и на встрече Владимир Путин и Си Цзинь Пинь четко обозначили, что любое развитие межрегионального сотрудничества и в гуманитарной, и в экономической сфере будет поддерживаться, и всем регионам необходимо этими вопросами серьезно заниматься.

— Раз вы заговорили про Китай, можете рассказать подробно, в каком состоянии отношения Якутии с Китаем?

— Я считаю, что уровень развития отношений республики с Китаем пока еще недостаточно высок. Хотя, конечно, экономические связи есть, ряд проектов реализуется. Вместе с тем говорить о том, что китайские инвестиции у нас занимают ведущее место, пока не приходится. Я считаю, что это упущение нам надо будет исправлять. Тот негативный опыт, который раньше был, надо преодолевать в отношениях между китайскими и якутскими компаниями. Есть для этого все предпосылки.

Вчера я встречался с руководителями крупных китайских компаний, которые приехали с председателем Си на ВЭФ. Это первые лица промышленной государственной компании, нефтяной, строительной, телекоммуникационной корпорации Китая. У всех есть интерес к Якутии.

Уверен, что в ближайшее время мы поднимемся на более высокий уровень делового сотрудничества.

— Китайских туристов вы привлекаете в регион? © Depositphotos / naticastillog Самые удивительные ландшафты, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

— Мы, конечно, заинтересованы в туристах, но здесь на первом месте у нас стоят японцы. Нетронутая природа, которая у нас есть в Якутии, наши Ленские столбы и другие природные достопримечательности способны вызвать реальный туристический поток из Японии. Для нас это очень выгодно, потому что японские туристы — это самые богатые туристы. Даже если их сравнивать с теми же корейцами и китайцами, это уже другой ценовой уровень.

Более того, в рамках развития договоренности по туризму, достигнутой нами с министром Сэко, они сейчас уже очень серьезно прорабатывают вопрос строительства четырехзвездочной гостиницы в Якутске. Этот отель будет их базовой точкой для направления японских туристов.

— С Южной Кореей у вас тоже традиционные связи, в частности, в научной сфере. Якутские ученые вместе с корейскими коллегами сейчас пытаются клонировать жеребенка древней лошади. А когда сможете клонировать мамонта?

— С Южной Кореей мы активно работаем. Благодаря сотрудничеству с корейскими и японскими учеными, на мой взгляд, в ближайшее десятилетие это произойдет. Сегодня технологии развиваются просто взрывными темпами, и то, что вчера казалось научным бредом, сегодня уже абсолютно понятная перспектива для ученых.

Я еще в 2014 году предложил с группой своих друзей проект создания парка Ледникового периода, где будут мамонты. Все тогда смеялись, но сейчас уже никто не смеется, потому что это абсолютно понятное будущее, которое конструируется сегодня. Я верю, что чудеса возможны.

— Айсен Сергеевич, переходя к ситуации в регионе, вы пережили непростое лето с паводком и лесными пожарами. Можете рассказать, какова сейчас ситуация? Как ведутся аварийно-восстановительные работы после паводка? Все ли получили компенсации? Готовы ли вы к зиме?

— Что касается паводка и лесных пожаров, это очень непростое испытание. Наводнение было сильнейшим за последние 20 лет. Пострадали тысячи людей, сотни километров дорог, ряд социальных объектов, сотни жилых домов.

В принципе, у нас работы по восстановлению практически завершены. Остались только несколько объектов, которые изначально планировалось восстановить к октябрю, так как в ряде районов республики очень сложная транспортная логистика, и в силу природных обстоятельств грузы были доставлены туда только в августе. Сейчас ремонтные работы идут. Все под контролем, серьезных проблем по части восстановительной работы мы не видим.

Что касается дорог и другой инфраструктуры, все уже нормализовалось. Огромную помощь нам оказало правительство РФ, выделив нам около 573 миллионов рублей, которые в первую очередь были направлены на помощь конкретным людям. Люди очень довольны и рады оперативной помощи. К сожалению, раньше, если помощь и оказывалась, то в течение года. Когда у нас короткое лето, а нужно готовиться к зиме, это, конечно, не очень хорошо.

Более того, сейчас мы продолжаем работать с федеральным правительством, чтобы по ряду наших статей расходов, связанных с паводком, нам была оказана помощь. И здесь мы встречаем тоже полное понимание.

Если говорить о подготовке к зиме — мы готовы. В отопительный сезон мы уже вступили. Практически вся республика работает в режиме отопительного сезона. Конечно, локальные проблемы есть: где-то котельная сгорела, где-то трубы прорвало. Но это те проблемы, которые мы привыкли решать без создания каких-то чрезвычайных ситуаций.

— В республике заведено несколько уголовных дел из-за халатности при тушении пожаров. В следующем году таких проблем не будет?

— Территория Якутии огромная. И сегодняшний принцип выделения средств для лесоохраны, исходя из численности населения, это абсолютно неправильный подход. В итоге мы получаем средств где-то в шесть-семь раз меньше, чем те же регионы центральной части страны. При этом мы понимаем, что с точки зрения наличия лесов, нетронутых лесов, где реально могут возникать случайные пожары от гроз, Якутия, как и Красноярский край, находится в зоне наивысшего риска.

Мы ставим вопрос об увеличении финансирования по авиалесоохране, чтобы мы тушили пожары не когда они уже разрослись, а в первые сутки. В первые сутки любой пожар практически можно потушить. А когда пожар идет несколько дней и разрастается до сотен тысяч гектаров, на самом деле это страшное природное явление. И бороться с этим почти невозможно, можно только как-то его локализовать и ждать, пока вся эта территория выгорит. Поэтому в этой части мы будем работать. У нас есть предложения, которые мы озвучили в адрес федеральных коллег, уверен, что надо их рассматривать и решать.

Еще раз говорю, при всем желании, при всей той отваге людей, которые тушат пожары, причем это не только профессиональные спасатели, а простые жители, которых мы мобилизуем на борьбу с пожарами, без увеличения финансирования, переоснащения техникой для быстрого реагирования на пожары у нас эта проблема не решится в целом в стране.

— Устраивают ли власти Якутии дивиденды от "Алросы"? Возможна ли дальнейшая приватизация акций компании? И как вы относитесь к сделке по покупке "Кристалла"?

— Мы удовлетворены на сегодня сотрудничеством с акционерной компанией "Алроса". Компания выполняет все свои обязательства, которые мы с ними обговорили. Большую часть огромного недостатка средств в бюджете — порядка 15 миллиардов рублей — мы закрываем благодаря тому, что нам удалось договориться с "Алросой" и с министерством финансов РФ, что компания в этом году поменяет принципы выплаты дивидендов. И она переходит на полугодовую выплату дивидендов и выплату не от чистой прибыли, а от чистого финансового потока. В результате этого мы получаем порядка десяти миллиардов рублей в этом году доходов. Это год уникальный, когда мы получим полуторагодовые дивиденды от "Алросы", в результате значительная часть из той нехватки средств — 15 миллиардов — будет закрыта за счет дивидендов.

В дальнейшей приватизации акций "Алроса" мы абсолютно не заинтересованы. Мы считаем, что сегодняшнее соотношение акционерного капитала компании абсолютно правильное и оно должно сохраниться.

Что касается покупки "Кристалла", к этому мы относимся неоднозначно, потому что, на мой взгляд, сосредоточить в одних руках и добычу, и огранку — это может привести к тому, что внутренние интересы компании будут превалировать с интересами тех же акционеров. И эффективность добычи может быть принесена в жертву эффективности огранки. Все мы прекрасно понимаем, что ограночный бизнес имеет гораздо меньшую доходность, чем добыча алмазов.

Но так как это решение было принято до моего назначения врио главы республики, мы это не оспариваем. Вместе с тем, конечно, эти вопросы будут нами четко контролироваться, чтобы эти бизнесы были четко разделены. Чтобы доходность для нас, акционеров, добывающей промышленности не была принесена в жертву доходности гранильной промышленности. Тем более я считаю, что в гранильной промышленности нам нужно точечно поддерживать какие-то компании и в целом либерализовать этот рынок.