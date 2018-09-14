Айсен Николаев: Якутии нужны богатые японские туристы

Врио главы Якутии Айсен Николаев, одержавший победу на выборах главы региона, приехал на Восточный экономический форум и провел ряд встреч с японскими и китайскими партнерами региона. О состоянии и перспективах отношений Якутии с этими странами, а также о ситуации в регионе после масштабного паводка и возможности клонирования мамонта Николаев рассказал в интервью РИА Новости.
— Айсен Сергеевич, можете ли вы уже подвести итоги Восточного экономического форума? Заключили какие-то соглашения, провели интересные встречи?
— Безусловно, форум этого года, на наш взгляд, очень успешный в целом и для нашей республики в частности. Мы руководствовались тем, что будем гнаться не за количеством соглашений, а за их качеством. И чтобы эти соглашения были уже в ближайшее время воплощены в жизнь и приносили пользу.
Подписан ряд очень серьезных соглашений. Например, подписали соглашение с Дальневосточной энергетической управляющей компанией о развитии энергетической инфраструктуры республики. Речь идет о строительстве линий электропередач в Вилюйской группе улусов. Это извечная тема, которая лет 20 ставится, но до сих пор не решалась. И вот в рамках соглашения линия будет построена за счет амортизационных отчислений ДВУЭКа без привлечения средств бюджета. И уже к 2023-му году у нас появится обновленная инфраструктура в западной группе наших районов.
На наш взгляд, очень важным является подписанный меморандум между российской группой "ВИС", корпорацией CRCC (это крупнейшая китайская компания, которая занимается строительством дорожной инфраструктуры) и Республикой Саха (Якутия) по вопросам подготовки концессионного соглашения о строительстве мостового перехода через реку Лена. Это та тема, которая уже давно будируется. К сожалению, в последние годы никаких реальных решений у нас не было. Мы считаем, что этот проект должен быть реализован в ближайшие годы.
— В какие сроки он может быть реализован?
— Мы предполагаем, что концессионная инициатива, которая будет нами подготовлена, вызовет интерес у инвесторов. Первый интересант — тандем CRCC и "ВИС". Также есть интерес и со стороны других крупных наших российских компаний.
— Можете их назвать?
— Нет, пока нет. Сейчас необходимо, чтобы была подготовлена соответствующая инициатива по государственно-частному партнерству в этой области. И чтобы этот проект концессионной инициативы в конечном итоге был поддержан правительством Российской Федерации.
Есть уже поручение президента РФ вернуться к рассмотрению данного вопроса, потому что он достаточно давно уже обсуждается. И уверен, что при грамотном подходе к реализации проекта документа концессионное соглашение у нас будет заключено уже в 2019 году.
Соответственно, мы считаем, что в течение пяти лет мост должен начать строиться и может даже быть близок к завершению.
— У Якутии традиционно близкие связи с Японией. На ваш взгляд, каким может быть эффект для региона, если будет подписан мирный договор с Японией, как предложил президент Владимир Путин?
— Безусловно, мы одни из лидеров сегодня в работе с Японией. Может быть, даже не столько по масштабам инвестиций, а именно по тем направлениям, по которым мы сейчас работаем. У нас есть уже реализуемые проекты в электроэнергетике, есть в сельском хозяйстве. Есть проекты, которые реализуются в такой важной для нас отрасли, как мусоропереработка. Есть и другие варианты развития наших отношений, которые мы очень активно обсуждаем и реализуем с японскими партнерами.
Конечно же, мы все прекрасно понимаем, что если идея нашего президента будет поддержана, и мирный договор будет заключен, то инвестиции японских компаний на территории республики могут вырасти даже не в разы, а в десятки раз. Это я вам могу точно сказать.
При этом мы не намерены сидеть и ждать, пока Япония созреет и подпишет мирный договор. Мы работаем, исходя из тех условий, которые сегодня уже есть. И даже в этих достаточно непростых условиях у нас неплохие результаты.
— Да, к вам приезжал министр экономики Сэко летом…
— К нам приезжал министр экономики Японии, также приезжал министр по делам науки, с которым мы на полях форума вчера провели встречу в нашем павильоне. Вчера я встречался со специальным представителем премьер-министра Синдзиро Абэ, который здесь присутствует.
Сегодня с утра уже встречались с японскими партнерами. Буквально от вас я иду встречаться с президентом японского экспортного банка JBIC, крупнейшего экспортного банка Японии, Маяри Так, где мы тоже будем подписывать меморандум. И в своем выступлении на российско-японском диалоге президент JBIC больше половины выступления посвятил Якутии.
— А вы планируете поездку в Японию в ближайшее время?
— Мы, конечно, будем встречаться с представителями и Японии, и Китая, и Кореи, потому что развитие межрегионального сотрудничества — это одна из тех задач, которая поставлена перед руководителями регионов президентом нашей страны.
Буквально вчера встречались российские губернаторы с губернаторами приграничных регионов КНР, и на встрече Владимир Путин и Си Цзинь Пинь четко обозначили, что любое развитие межрегионального сотрудничества и в гуманитарной, и в экономической сфере будет поддерживаться, и всем регионам необходимо этими вопросами серьезно заниматься.
— Раз вы заговорили про Китай, можете рассказать подробно, в каком состоянии отношения Якутии с Китаем?
— Я считаю, что уровень развития отношений республики с Китаем пока еще недостаточно высок. Хотя, конечно, экономические связи есть, ряд проектов реализуется. Вместе с тем говорить о том, что китайские инвестиции у нас занимают ведущее место, пока не приходится. Я считаю, что это упущение нам надо будет исправлять. Тот негативный опыт, который раньше был, надо преодолевать в отношениях между китайскими и якутскими компаниями. Есть для этого все предпосылки.
Вчера я встречался с руководителями крупных китайских компаний, которые приехали с председателем Си на ВЭФ. Это первые лица промышленной государственной компании, нефтяной, строительной, телекоммуникационной корпорации Китая. У всех есть интерес к Якутии.
Уверен, что в ближайшее время мы поднимемся на более высокий уровень делового сотрудничества.
— Китайских туристов вы привлекаете в регион?
— Мы, конечно, заинтересованы в туристах, но здесь на первом месте у нас стоят японцы. Нетронутая природа, которая у нас есть в Якутии, наши Ленские столбы и другие природные достопримечательности способны вызвать реальный туристический поток из Японии. Для нас это очень выгодно, потому что японские туристы — это самые богатые туристы. Даже если их сравнивать с теми же корейцами и китайцами, это уже другой ценовой уровень.
Более того, в рамках развития договоренности по туризму, достигнутой нами с министром Сэко, они сейчас уже очень серьезно прорабатывают вопрос строительства четырехзвездочной гостиницы в Якутске. Этот отель будет их базовой точкой для направления японских туристов.
— С Южной Кореей у вас тоже традиционные связи, в частности, в научной сфере. Якутские ученые вместе с корейскими коллегами сейчас пытаются клонировать жеребенка древней лошади. А когда сможете клонировать мамонта?
— С Южной Кореей мы активно работаем. Благодаря сотрудничеству с корейскими и японскими учеными, на мой взгляд, в ближайшее десятилетие это произойдет. Сегодня технологии развиваются просто взрывными темпами, и то, что вчера казалось научным бредом, сегодня уже абсолютно понятная перспектива для ученых.
Я еще в 2014 году предложил с группой своих друзей проект создания парка Ледникового периода, где будут мамонты. Все тогда смеялись, но сейчас уже никто не смеется, потому что это абсолютно понятное будущее, которое конструируется сегодня. Я верю, что чудеса возможны.
— Айсен Сергеевич, переходя к ситуации в регионе, вы пережили непростое лето с паводком и лесными пожарами. Можете рассказать, какова сейчас ситуация? Как ведутся аварийно-восстановительные работы после паводка? Все ли получили компенсации? Готовы ли вы к зиме?
— Что касается паводка и лесных пожаров, это очень непростое испытание. Наводнение было сильнейшим за последние 20 лет. Пострадали тысячи людей, сотни километров дорог, ряд социальных объектов, сотни жилых домов.
В принципе, у нас работы по восстановлению практически завершены. Остались только несколько объектов, которые изначально планировалось восстановить к октябрю, так как в ряде районов республики очень сложная транспортная логистика, и в силу природных обстоятельств грузы были доставлены туда только в августе. Сейчас ремонтные работы идут. Все под контролем, серьезных проблем по части восстановительной работы мы не видим.
Более того, сейчас мы продолжаем работать с федеральным правительством, чтобы по ряду наших статей расходов, связанных с паводком, нам была оказана помощь. И здесь мы встречаем тоже полное понимание.
Если говорить о подготовке к зиме — мы готовы. В отопительный сезон мы уже вступили. Практически вся республика работает в режиме отопительного сезона. Конечно, локальные проблемы есть: где-то котельная сгорела, где-то трубы прорвало. Но это те проблемы, которые мы привыкли решать без создания каких-то чрезвычайных ситуаций.
— В республике заведено несколько уголовных дел из-за халатности при тушении пожаров. В следующем году таких проблем не будет?
— Территория Якутии огромная. И сегодняшний принцип выделения средств для лесоохраны, исходя из численности населения, это абсолютно неправильный подход. В итоге мы получаем средств где-то в шесть-семь раз меньше, чем те же регионы центральной части страны. При этом мы понимаем, что с точки зрения наличия лесов, нетронутых лесов, где реально могут возникать случайные пожары от гроз, Якутия, как и Красноярский край, находится в зоне наивысшего риска.
Еще раз говорю, при всем желании, при всей той отваге людей, которые тушат пожары, причем это не только профессиональные спасатели, а простые жители, которых мы мобилизуем на борьбу с пожарами, без увеличения финансирования, переоснащения техникой для быстрого реагирования на пожары у нас эта проблема не решится в целом в стране.
— Устраивают ли власти Якутии дивиденды от "Алросы"? Возможна ли дальнейшая приватизация акций компании? И как вы относитесь к сделке по покупке "Кристалла"?
— Мы удовлетворены на сегодня сотрудничеством с акционерной компанией "Алроса". Компания выполняет все свои обязательства, которые мы с ними обговорили. Большую часть огромного недостатка средств в бюджете — порядка 15 миллиардов рублей — мы закрываем благодаря тому, что нам удалось договориться с "Алросой" и с министерством финансов РФ, что компания в этом году поменяет принципы выплаты дивидендов. И она переходит на полугодовую выплату дивидендов и выплату не от чистой прибыли, а от чистого финансового потока. В результате этого мы получаем порядка десяти миллиардов рублей в этом году доходов. Это год уникальный, когда мы получим полуторагодовые дивиденды от "Алросы", в результате значительная часть из той нехватки средств — 15 миллиардов — будет закрыта за счет дивидендов.
В дальнейшей приватизации акций "Алроса" мы абсолютно не заинтересованы. Мы считаем, что сегодняшнее соотношение акционерного капитала компании абсолютно правильное и оно должно сохраниться.
Но так как это решение было принято до моего назначения врио главы республики, мы это не оспариваем. Вместе с тем, конечно, эти вопросы будут нами четко контролироваться, чтобы эти бизнесы были четко разделены. Чтобы доходность для нас, акционеров, добывающей промышленности не была принесена в жертву доходности гранильной промышленности. Тем более я считаю, что в гранильной промышленности нам нужно точечно поддерживать какие-то компании и в целом либерализовать этот рынок.