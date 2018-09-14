Глава полицейской ассоциации РФ: можем получить миллиарды на защите бизнеса

Недавно избранный президентом Всероссийской полицейской ассоциации (ВПА) бывший генерал-лейтенант МВД Юрий Жданов намерен превратить ее в настоящий институт гражданского общества и создать детективные агентства и структуры по защите бизнеса, которые позволят заработать организации миллиарды рублей.



Всероссийская полицейская ассоциация развивает дружеские отношения между офицерами РФ и зарубежными коллегами, обменивается опытом профессиональной работы, формирует положительный имидж российских правоохранителей. ВПА также тесно сотрудничает с МВД РФ и Интерполом.

Организация является частью Международной полицейской ассоциации, в которую входят 66 стран мира. Жданов, ставший в 1997 году самым молодым генерал-лейтенантом МВД (в 34 года), рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости, каким он видит будущее организации, у коллег из каких стран Европы нужно перенимать опыт, и как он планирует зарабатывать деньги.

— Какие основные задачи вы видите для себя на посту президента ассоциации?

— На самом деле это некое испытание самого себя, потому что я не иду в структуру, которая находится в позитивном состоянии и на подъеме. Бывший руководитель, который возглавлял ее 25 лет, немного упустил работу внутри страны и активно занимался работой за рубежом — на конференциях, семинарах, выставках, мероприятиях. Я считаю, что без резкого увеличения численности этой организации, без привлечения сюда совершенно другого уровня здоровых сил держать ее на международном уровне, на достойной для России планке невозможно.

Я уговорил бывшего главу МВД и председателя правительства Сергея Степашина возглавить Наблюдательный совет — он дал добро. Туда войдет ряд бывших министров внутренних дел. Уже сейчас в Наблюдательном совете председатель СК РФ Александр Бастрыкин и ряд других узнаваемых людей, которые сыграли или играют большую роль в развитии правоохранительной системы России.

В 1998 году мы с Сергеем Степашиным, когда он был министром внутренних дел, а я начальником московской академии МВД, провели первую в истории полиции встречу 44 министров внутренних дел государств-членов Совета Европы. Этот почин мы вместе с Сергеем Вадимовичем (Степашиным — ред.) начали, я хочу, благодаря его авторитету и в РФ, и на международном уровне, сделать очень многое для этой организации, тем более что она признана и Советом Европы, и ООН, и Интерполом. Через работу в регионах, через работу с руководителями УМВД субъектов РФ, с губернаторским корпусом эту организацию можно сделать нужной, важной и превратить ее в нормальный институт гражданского общества, который бы влиял на позитивное отношение к службе в органах внутренних дел, к ветеранам, пенсионерам, тем, кто получил увечья на службе.

Я думаю, что эта организация может быть серьезным экспертным центром: мы создадим отдельный экспертный совет, куда обязательно включим выдающихся ученых юристов и практиков, которые могли бы на международном уровне представлять экспертное сообщество в правоохранительной деятельности, в области взаимодействия полиции разных стран.

— Перед интервью вы говорили, что хотите сделать так, чтобы ассоциация зарабатывала деньги. Каким образом?

— Я планирую при ассоциации создать структуры, которые будут заниматься частной охранной, детективной деятельностью, будут защищать бизнес, в частности, от незаконных проверок. Например, один из моих друзей, который в госбанке 30 лет занимался возвратом долгов, — очень профессиональный менеджер, сейчас в связи со сменой команды остался без работы, я его приглашаю к себе заместителем. Он досконально знает законодательство, имеет большой опыт возврата многомиллиардных долгов. Я готов оказывать такое консультационное и правовое содействие здоровому бизнесу, тому, кто не связан с криминалом, и защищать таких людей и такие организации.

— Когда могут появиться эти структуры в ассоциации?

— В течение квартала.

— Какие задачи будет выполнять Наблюдательный совет?

— Наблюдательный совет будет действовать в рамках положения, которое сейчас дорабатывается. Оно будет принято на первом заседании. В основном это контроль за нашей деятельностью, чтобы мы не выходили за рамки тех нормативно-правовых актов, которые приняты в этой сфере, не нарушали российское законодательство. Это некая форма доверия к нам со стороны этих людей, которые рискнули войти в организацию.

Они будут заниматься периодическими заседаниями, на которых будут рассматриваться самые важные и актуальные вопросы жизни и деятельности организации. Будут принимать те решения, которые я не могу или боюсь сам принять.

— Одна из задач ассоциации — повышение имиджа полицейских и доверия к ним со стороны граждан. Оцените, насколько сильно это доверие сейчас?

— Я думаю, что действующий министр внутренних дел Владимир Колокольцев сделал очень многое для укрепления этого доверия. Но его деятельность связана со служебно-боевой подготовкой МВД и выполнением ежедневно своих задач. Наша же деятельность будет связана больше работой с действующими, бывшими сотрудниками, ветеранами, экспертным сообществом. Она может быть направлена на создание каких-то докладов, которые могли бы улучшить деятельность министерства. А уже будут с нами считаться или нет, это зависит от того, насколько убедительно и квалифицированно мы будем это делать.

— Есть ли какие-то оформленные идеи, что нужно делать, чтобы улучшить имидж полицейского в глазах гражданина?

— В некоторых странах членство в международной полицейской ассоциации является обязательным. У нас оно добровольное, от этого намного сложнее работать. Там получил полицейский жетон — ты член организации, хочешь не хочешь, тобой занимаются. За рубежом это уже сложившаяся, устоявшаяся практика.

Я не настаиваю и не вижу в своих планах создание обязательности членства, но можно работать так качественно и хорошо, что к нам потянутся люди, в этом я вижу свою задачу. И действующие, и бывшие сотрудники.

— Опыт каких стран вам бы хотелось перенять больше всего?

— Больше всего приглянулись Австрия и Германия, Англия, Франция и Италия. Их опыт для нас, наверное, очень интересен. Мы постараемся его внедрять в том объеме, в котором это будет интересно РФ.

— Что именно приглянулось?

— Например, на немецкой базе готовили полицейских, в том числе наших специалистов, к действиям в условиях чемпионата мира, большего скопления людей, взаимодействия между различными структурами полиции, обезвреживания терроризма. Все это в рамках работ центров по подготовке национальных полицейских ассоциаций. Там очень большое внимание уделяется изучению новых видов преступлений и борьбы с ними — киберпреступность, преступления в сфере высоких технологий, работа по защите банков от мошенников.

Все новые вызовы и угрозы, которые появляются с развитием экономики, являются предметом изучения в рамках ассоциаций и их центров по подготовке. Уверен, что через 2-3 года я создам такой центр на базе российской секции международной полицейской ассоциации.

Невозможно остановить те новые вызовы, профессионализм преступников, который растет изо дня в день, поэтому ему нужно системно противостоять. За рубежом это очень хорошо действует в рамках ассоциации.

Круглый год на таких площадках проходят занятия с участием представителей разных стран. Кроме того, если вам досталось дело, которое вы даже не представляете, как раскрыть, вы обращаетесь в ассоциацию, и она уже просит помочь коллегам из-за рубежа, которые предоставляют методики раскрытия преступления.

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— Все было сделано на высшем уровне и здорово. Омрачило только появление на поле в полицейской форме на финальном матче нескольких гражданских лиц. Это было несколько неприятно, но говоря о том, что люди на чемпионате не пострадали, никто не получил никаких увечий, полиция была вежливая и корректная, все было сделано по максимуму.

— Сотрудничество с коллегами из других стран на чемпионате, на ваш взгляд, принесло какой-то результат?

— В МВД много лет существует международное управление. Я думаю, что их ежедневная деятельность, направленная в том числе на установление и развитие международных связей с полицией других стран, постоянно приносит свои результаты. Мы детально изучаем зарубежный опыт. В мою бытность, в 1997-98 годах, было расширенное количество полицейских атташе за рубежом. Это сотрудники полиции, отправленные на постоянную работу за рубеж для изучения и обмена опытом. За последние годы оно еще больше возросло. Мы в будущем тоже планируем, если финансовые возможности будут такие, какие я себе вижу, посылать людей на постоянную работу за границу, для того чтобы они могли на месте быстро реагировать на новые позитивные изменения, на появление новых видов преступлений, например киберпреступность, которая сейчас волнует все больше и больше людей.

Лучше работать не статистами, а смотреть на перспективу. С появлением новых отраслей экономики, видов деятельности в бизнесе нужно понимать, что это может быть предметом криминала. Если мы будем предугадывать или стараться превентивно что-то делать для борьбы с новыми преступлениями, мы от этого только выиграем. Речь не только о действующих сотрудниках, но и об ученых, которые преподают будущим полицейским.

— Какие финансовые показатели вы планируете?

— Плох тот солдат, которые не мечтает стать генералом. Так как генералом я стал в раннем возрасте, я ожидаю многомиллиардную прибыль. Я сейчас даже не представляю себе всех направлений деятельности. Они будут появляться с развитием и общества, и бизнеса, и проблем, которые будут возникать перед нами. Буду советоваться в том числе с Наблюдательным советом.

— В связи с эволюцией преступности, есть ли у ассоциации предложения по поводу совершенствования системы подготовки полицейских?

— Мы на это будем четко реагировать. В идеале планируется проводить раз в году аналог "Меркурий клуба" (экспертная площадка в Торгово-промышленной палате — ред.), куда будем приглашать действующих сотрудников, экспертов мирового уровня из России и других стран. На базе этого клуба будут организовываться мероприятия, связанные с обменом мнениями по самым актуальным проблемам, которые волнуют сейчас правоохранительные органы.