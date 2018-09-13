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Интервью

Николай Подгузов: мы хотим сократить доставку посылок по России до 1-3 дней

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (725)
(обновлено: 16:14 13.09.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкГенеральный директор ФГУП Почта России Николай Подгузов во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форумеГенеральный директор ФГУП Почта России Николай Подгузов во время интервью на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент РФ Владимир Путин в июне подписал закон об акционировании "Почты России". В следующем году предприятию предстоит стать акционерным обществом и реализовывать новую стратегию развития. Какие целевые показатели будут заложены в новую стратегию, как главный почтовый оператор страны планирует ускорить доставку заказов и зачем России нужна "умная труба", в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума рассказал глава "Почты России" Николай Подгузов. Беседовала Надежда Цыденова.

— Ранее на сессии ВЭФ вы сказали, что осенью запускаете проект по строительству 38 логистических центров. В какой перспективе планируете запустить все центры?

— Рынок доставки и логистики в России конкурентный, поэтому сроки у нас сжатые — задача обновить логистические мощности за два-три года. За это время будет создана сеть из семи крупных логистических центров, два из которых уже функционируют в Москве и Казани, 10 центров поменьше — в городах-миллионниках и около 21 центра в городах с населением свыше 500 тысяч человек. Таким образом, мы охватим современной логистикой более 80% населения страны.

Вчера совместно с группой ВТБ мы закрыли сделку по созданию совместного предприятия — АО "Национальные Логистические Технологии". Инфраструктура в рамках проекта создается для обслуживания потребностей как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли.

— По итогам 2017 года доля "Почты России" на рынке доставки заказов из онлайн-магазинов составила 67%. Какую долю рынка ожидаете занять по итогам 2018 года? Какой прогноз по обработке международных почтовых отправлений в 2018 году?

Логотип отделения Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Почта Китая хочет улучшить качество доставки в Россию

— Мы видим, что в этом году у нас достаточно сильно растут объемы посылок. По итогам первого полугодия "Почта" обработала 191,3 миллиона международных почтовых отправлений с товарными вложениями, рост составил 30%. Мы прогнозируем, что в 2018 году нами будет обработано на 25% почтовых отправлений больше, чем годом ранее, — около 485 миллионов штук (внутренних и международных), из которых трансграничная торговля займет 380 миллионов. Рассчитываем, что наша доля на рынке доставки в 2018 году чуть возрастет до 70-71%.

— Растет ли, по вашим данным, экспорт отправлений и товаров из России? Насколько? В какие страны?

— В этом году экспорт посылок показывает значительный рост. Мы зафиксировали в первом полугодии 2018 года примерно 50-процентное увеличение экспортируемых почтовых отправлений по сравнению с первым полугодием 2017 года. Количество таких отправлений составило два миллиона. По итогам 2018 года прогнозируем экспорт почтовых отправлений на уровне более 4 миллионов.

— Говоря о форуме, провели ли вы встречи с иностранными партнерами?

— У меня на форуме состоялось несколько встреч с китайскими коллегами. Мы обсудили развитие логистической системы нашей страны. "Почта России" обслуживает более 95% трафика отправлений из китайских интернет-магазинов в Россию. Нам важно понимать, какие ключевые предпочтения у наших основных клиентов, как бы мы могли адаптировать нашу логистическую систему к их нуждам. Кроме того, мы отдельно ведем общение по поводу порядка импорта недорогих товаров — мы хотим сделать эту систему выгодной для "Почты России" с точки зрения логистики. Также мы считаем перспективным развитие экспорта товаров из России в Китай. Развитие логистической инфраструктуры по всей стране — это как построение "умной трубы". По этой "трубе" товары можно направлять как в одну, так и в другую сторону. Мы можем выступить точкой входа в канал доставки для любого малого бизнеса, и здесь есть, я считаю, хорошая почва для развития сотрудничества.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкДевушка у стойки информации на площадке IV Восточного экономического форума
© РИА Новости / Александр Вильф
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Девушка у стойки информации на площадке IV Восточного экономического форума

— Это перспектива какого срока?

— С точки зрения наличия каналов доставки — это перспектива ближайшего времени. Нам важно сформировать пул экспортеров и наладить их взаимодействие с китайской стороной. На форуме я встречался с торгпредом России в Китае, он эту идею полностью поддерживает.

— В мае "Почта России" объявила тендер по поиску компании для оказания юридических услуг по сопровождению проекта в Китае. Согласно техническому заданию, юридические услуги потребуются для создания дочерней компании в Китае или Гонконге, которая займется логистической деятельностью. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте.

— Мы планируем создать свою стопроцентную дочернюю компанию в Китае и тем самым постараться выйти на рынок экспресс-доставки, сократив существенно сроки пересылки товаров из Китая в Россию. Сначала до одной недели, а потом до трех дней. Мы запустили этот процесс в начале мая, и я надеюсь, что до конца года сумеем перейти к его реализации.

— В июне "Почта России" и "Магнит" в рамках сотрудничества открыли первые тестовые продажи товаров ритейлера в почтовых отделениях. Есть ли уже предварительные результаты пилота? Ведете ли вы переговоры с другими ритейлерами по такому сотрудничеству?

— Выручка от розничных продаж в тех отделениях "Почты России", где были открыты точки "Магнита", показала положительную динамику по сравнению с уровнем розничных продаж в почтовых отделениях до запуска пилотного проекта.

12 июня этого года мы начали продажи товаров "Магнита" в тестовых точках на базе почтовых отделений в Москве, Краснодарском крае и Рязанской области. В начале сентября добавились еще две в Ивановской области. Мы регулярно анализируем работу в рамках пилота. Так, например, в тестовых регионах уже осуществляется доставка товаров почтальонами на дом. Вместе с тем получение товаров возможно и в почтовом отделении. Планируем до конца года подвести итоги пилотного проекта и принять решение о его дальнейшем масштабировании. Мы ведем переговоры со всеми розничным сетями. Крупные розничные сети присутствуют в основном до Урала. А, например, на Дальнем Востоке есть свои ритейлеры. Мы были бы заинтересованы в обсуждении такого рода проектов и с ними тоже.

— Подготовила ли "Почта" новую стратегию развития?

— Стратегия до 2023 года подготовлена. В настоящий момент она проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти. Согласно основным положениям стратегии, выручка компании к 2023 году превысит 270 миллиардов рублей — это на 80 миллиардов рублей выше текущего уровня. Основным драйвером роста будут услуги для рынка электронной коммерции. За счет развития интернет-торговли мы планируем за пять лет в два раза повысить доходы посылочного бизнеса: с текущих 61 миллиарда рублей до 122 миллиардов рублей в 2023 году. Для сохранения и развития рыночных позиций "Почте" требуется создание цифровой логистической экосистемы, включающей современные сортировочные центры, склады для обработки заказов, современные информационные решения.

Для осуществления этих планов будет реализован проект по строительству трехуровневой системы сортировки отправлений с 38 логистическими центрами по всей России. Это позволит существенно сократить сроки доставки посылок — до 1-3 дней на большей части территории страны.

Мы также рассчитываем стать оператором государственной электронной почтовой системы. Электронная доставка уже приходит на смену физической. Кроме того, мы должны развиваться как надежный партнер государства в предоставлении государственных и социальных сервисов.

—  В июне наконец был принят закон об акционировании "Почты России". На каком этапе сейчас этот процесс и сколько времени это может занять?

Вывеска Почты России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Почта России" запустила альтернативный канал доставки из Китая

— В настоящий момент осуществляется подготовка предприятия к акционированию. Мы разработали план акционирования и сейчас приступили к созданию внутренних нормативных документов. Предстоит инвентаризация имущественного комплекса, 1 октября мы официально вступим в процесс реорганизации. С этого момента законодательно прописан год для того, чтобы "Почта России" стала акционерным обществом со стопроцентным участием государства. Мы надеемся завершить процесс акционирования раньше — в течение 6-9 месяцев.

— В декабре должен заработать пилот по онлайн оплате таможенных пошлин за посылки, превышающие установленный порог беспошлинной торговли. Готова ли к этому "Почта России"? Как будет выстроен механизм уплаты пошлин?

— Запуск совместного эксперимента с ФТС будет начат после принятия соответствующего приказа министерства финансов. Данным приказом будет введен институт Уполномоченного оператора. Клиенту не придется тратить время на оплату пошлины в отделении почтовой связи, он сможет сделать это онлайн при оформлении заказа на площадке. Мы рассчитываем, что введение упрощенной процедуры взимания пошлин сделает процесс приобретения товаров в иностранных интернет-магазинах для наших клиентов максимально комфортным. Его успешная реализация позволит подготовиться к снижению порога беспошлинной торговли.

В целом эксперимент направлен на создание универсальной платформы для трансграничной интернет-торговли. По итогам эксперимента к ней могут подключиться любые международные торговые площадки — принципы работы для всех участников общие. Главное требование к площадкам — ответственность за реализуемые товары и прозрачная логистика.

 

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